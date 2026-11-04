5 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Бенфика» и «Лех». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Бенфика»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 1-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.
При этом «Бенфика» в трех турах набрала максимум очков. Команда забила 10 мячей при двух пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно, переиграв «Алверку» — 1:0.
До того «Бенфика» вчистую одолела «Жил Висенте» — 4:1, а вот несколько ранее нанесла поражение «Санта Кларе» — 2:1. «Орлы» победили в шести последних матчах.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: «Бенфика» имеет приличный подбор атакующих исполнителей, и уж точно постарается побороться за победу в турнире.
При этом «Бенфика» победила в семи своих последних домашних поединках. Вангелис Павлидис наколотил 10 мячей в чемпионате Португалии и еще 8 в Лиге Европы. Плюс лиссабонцы в обоих очных поединках одолели «Лех», да и вообще, не должны иметь проблем с набором трех очков.
Команда уж точно не допустит недооценки соперника. «Орлы» и забивают немало, и тылы их надежны. Продлят ли победную серию?
«Лех»
Турнирное положение: «Лех» во втором по рангу клубном турнире Старого Света выступает продуктивно. Команда на текущий момент находится на 32-м месте турнирной таблицы.
При этом «Лех» набрал всего одно очко в трех турах. Команда забила один мяч при девяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть краковскую «Вислу» — 3:1.
До того «Лех» вылетел из Кубка Польши от «Сярки Тарнобжег» — 0:1, а вот чуть ранее одолел «Легию» — 2:1. Команда до последнего поражения на выезде победила дважды кряду.
Состояние команды: «Лех» ныне крайне нестабилен, да и в Лиге Европы испытывает сложности в плане реализации.
При этом «Лех» способен побороться за попадание в топ-24. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации. Команда весьма крепкая, вот только стабильности в ее игре нет даже в первом приближении. Поляки в Лиге Европы не проиграли только «Сандерленду».
Нет сомнений, что команда будет действовать вторым номером. Поляки постараются подловить соперника на контратаках.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.17. Ничья — в 8.00, выигрыш «Леха» — в 15.00.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.30, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 3.50.
Прогноз: «Бенфика» мотивирована закрепиться на вершине таблицы, и уж точно активно понесется к воротам соперника.
Ставка: Фора «Бенфики» -2.5 за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 2.75.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Лиссабонцы победили в шести последних матчах
- «Лех» только-только позорно вылетел из Кубка Польши
- «Бенфика» в кадровом аспекте выглядит предпочтительнее соперника
- «Бенфика» дома победила в семи матчах кряду
- Поляки пропускают в среднем три мяча за матч