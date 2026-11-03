4 ноября в четвёртом туре Лиги чемпионов по футболу сыграют «Лейпциг» и «Манчестер Сити». Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.82.

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«Лейпциг»

Турнирное положение: немецкий клуб в общем этапе Лиги чемпионов занимает 30-е место, команда в трёх матчах смогла набрать лишь три очка.

Последние матчи: «Лейпциг» выступает с переменным успехом в Лиге чемпионов. Сначала футболисты Мартина Демичелиса проиграли итальянскому «Комо» (1:4), затем выиграли у ПСВ (1:0), а в третьем туре уступили мадридскому «Реалу» (1:4).

В немецкой Бундеслиге «Лейпциг» на выезде обыграл «Шальке» (2:0). После 8 туров команда занимает 4-е место в чемпионате Германии, набрав 15 пунктов.

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Не сыграют: Марк Гиу, Максим Эстеве, Леопольд Цингерле.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Лейпциг» продолжает борьбу за высокие позиции в чемпионате Германии и стремится сохранять стабильность на дистанции. Команда располагает хорошим подбором исполнителей в атаке, умеет быстро переходить из обороны в наступление и создавать опасные моменты за счёт прессинга. При этом в матчах с сильными соперниками у клуба периодически возникают проблемы с надёжностью обороны.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: у англичан позиция лучше — «Ман Сити» занимает 10-е место в Лиге чемпионов с шестью набранными очками.

Последние матчи: В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Порту» (2:0), АЕК из Греции (5:1) и проиграл ПСЖ (2:4).

В 9-м туре английской Премьер-лиги МС на выезде уступил «Брайтону» (0:1). Это отразилось на турнирном положении команды в чемпионате, «Сити» с 21 набранным пунктом опустился на второе место, «Арсенал» возглавил чемпионат, набрав 24 пункта.

Не сыграют: Антуан Семеньо.

Состояние команды: «Манчестер Сити» продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ и старается поддерживать высокий темп на дистанции сезона. Команда Энцо Марески традиционно делает ставку на контроль мяча, позиционные атаки и высокий прессинг. В атаке у манкунианцев достаточно исполнителей, способных самостоятельно создавать и реализовывать голевые моменты.

На что ставят в матче Лейпциг — Манчестер Сити Букмекерские коэффициенты на матч Лейпциг — Манчестер Сити: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Лейпциг» занимает 30-е место в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» занимает 10-е место в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» и «Лейпциг» сыграли между собой шесть матчей в Лиге чемпионов

Статистика личных встреч на стороне МС: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Манчестер Сити» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья оценивается в 4.80. На победу «Лейпцига» — 5.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.35 и 2.90.

Прогноз: «Манчестер Сити» подходит к предстоящей встрече с преимуществом по опыту и статистике личных противостояний. Однако «Лейпциг» играет дома и способен воспользоваться свободными зонами, которые могут появиться при высоком расположении обороны англичан. Ожидается достаточно открытый футбол с опасными моментами у обоих ворот. При этом класс исполнителей «Сити» позволяет рассчитывать на положительный результат для гостей. Наиболее вероятным вариантом выглядит победа манкунианцев.

1.82 Фора «Манчестер Сити» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Лейпциг» — «Манчестер Сити» принесёт прибыль 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Фора «Манчестер Сити» (-1) с коэффициентом 1.82.

Прогноз: Встреча «Лейпцига» и «Манчестер Сити» может получиться результативной. Обе команды предпочитают атакующий футбол и располагают исполнителями, способными регулярно создавать опасные моменты. При этом немецкий клуб вряд ли ограничится игрой от обороны на своём поле, а манкунианцы постараются с первых минут завладеть инициативой. С учётом атакующего потенциала соперников можно рассмотреть ставку на тотал больше 3.5 гола.

1.90 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Лейпциг» — «Манчестер Сити» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.90.