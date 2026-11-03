4 ноября в четвёртом туре Лиги чемпионов по футболу сыграют «Лейпциг» и «Манчестер Сити». Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.82.
«Лейпциг»
Турнирное положение: немецкий клуб в общем этапе Лиги чемпионов занимает 30-е место, команда в трёх матчах смогла набрать лишь три очка.
Последние матчи: «Лейпциг» выступает с переменным успехом в Лиге чемпионов. Сначала футболисты Мартина Демичелиса проиграли итальянскому «Комо» (1:4), затем выиграли у ПСВ (1:0), а в третьем туре уступили мадридскому «Реалу» (1:4).
В немецкой Бундеслиге «Лейпциг» на выезде обыграл «Шальке» (2:0). После 8 туров команда занимает 4-е место в чемпионате Германии, набрав 15 пунктов.
Не сыграют: Марк Гиу, Максим Эстеве, Леопольд Цингерле.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: «Лейпциг» продолжает борьбу за высокие позиции в чемпионате Германии и стремится сохранять стабильность на дистанции. Команда располагает хорошим подбором исполнителей в атаке, умеет быстро переходить из обороны в наступление и создавать опасные моменты за счёт прессинга. При этом в матчах с сильными соперниками у клуба периодически возникают проблемы с надёжностью обороны.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: у англичан позиция лучше — «Ман Сити» занимает 10-е место в Лиге чемпионов с шестью набранными очками.
Последние матчи: В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Порту» (2:0), АЕК из Греции (5:1) и проиграл ПСЖ (2:4).
В 9-м туре английской Премьер-лиги МС на выезде уступил «Брайтону» (0:1). Это отразилось на турнирном положении команды в чемпионате, «Сити» с 21 набранным пунктом опустился на второе место, «Арсенал» возглавил чемпионат, набрав 24 пункта.
Не сыграют: Антуан Семеньо.
Состояние команды: «Манчестер Сити» продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ и старается поддерживать высокий темп на дистанции сезона. Команда Энцо Марески традиционно делает ставку на контроль мяча, позиционные атаки и высокий прессинг. В атаке у манкунианцев достаточно исполнителей, способных самостоятельно создавать и реализовывать голевые моменты.
Статистика для ставок
- «Лейпциг» занимает 30-е место в Лиге чемпионов
- «Манчестер Сити» занимает 10-е место в Лиге чемпионов
- «Манчестер Сити» и «Лейпциг» сыграли между собой шесть матчей в Лиге чемпионов
- Статистика личных встреч на стороне МС: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Манчестер Сити» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья оценивается в 4.80. На победу «Лейпцига» — 5.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.35 и 2.90.
Прогноз: «Манчестер Сити» подходит к предстоящей встрече с преимуществом по опыту и статистике личных противостояний. Однако «Лейпциг» играет дома и способен воспользоваться свободными зонами, которые могут появиться при высоком расположении обороны англичан. Ожидается достаточно открытый футбол с опасными моментами у обоих ворот. При этом класс исполнителей «Сити» позволяет рассчитывать на положительный результат для гостей. Наиболее вероятным вариантом выглядит победа манкунианцев.
Ставка: Фора «Манчестер Сити» (-1) с коэффициентом 1.82.
Прогноз: Встреча «Лейпцига» и «Манчестер Сити» может получиться результативной. Обе команды предпочитают атакующий футбол и располагают исполнителями, способными регулярно создавать опасные моменты. При этом немецкий клуб вряд ли ограничится игрой от обороны на своём поле, а манкунианцы постараются с первых минут завладеть инициативой. С учётом атакующего потенциала соперников можно рассмотреть ставку на тотал больше 3.5 гола.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.90.