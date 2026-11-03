Увезёт ли «Ливерпуль» победу из Стамбула?

прогноз на матч четвертого тура Лиги чемпионов, ставка за 1.86

4 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов сыграют «Фенербахче» и «Ливерпуль». Начало встречи — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.86.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Фенербахче»

Турнирное положение: «Фенербахче» по итогам трёх туров основного этапа Лиги чемпионов имеет лишь два очка в своем активе.

Команда находится на непроходном 31-м месте и только на один балл отстает от зоны плей-офф (9-24-я позиции).

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 10-го тура турецкого первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Гёзтепе» (1:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Ранее в поединке предыдущего тура национального чемпионата коллектив также остался без очков, в чужих стенах проиграв в стамбульском дерби над «Галатасараю» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Асенсио и Остерволде, не в составе — Фаль, Диуф и Яндаш, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Фенербахче» проиграл трижды при одной победе и одной ничьей.

С такими результатами хозяевам поля остаётся рассчитывать разве что на поддержку своих фанатов, тем более что соперник явно выше их классом.

Три гола команды в Лиге чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Ливерпуль» после трёх туров основного этапа Лиги чемпионов имеет девять очков в своем активе.

Команда находится на третьем месте, что в зоне выхода в 1/8 финала (топ-8), с отрывом в три балла от зоны плей-офф (9-24-я позиции).

Последние матчи: ранее в рамках девятого тура английского первенства клуб на своём поле потерпел поражение от «Арсенала» — 0:1.

В своей предыдущей игре — в 1/8 финала Кубка английской Лиги — коллектив в серии пенальти переиграл «Челси» (1:1) и вышел в следующий раунд турнира.

Не сыграют: травмированы — Брэдли, Экитике, Фримпонг, Леони и Налло, не в составе — Кьеза и Эндо, и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ливерпуль» выиграл (однажды — не в основное время) пять раз при одном поражении.

Очевидно, что такая форма делает гостей фаворитом грядущей игры, пусть и на выезде, но даже без этого они превосходят соперника в классе.

Брадли Баркола и Алексис Макаллистер — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов текущего сезона с тремя голами.

На что ставят в матче Фенербахче — Ливерпуль Букмекерские коэффициенты на матч Фенербахче — Ливерпуль: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в семи из 10-ти последних матчей «Фенербахче» не проиграл

в трех последних матчах «Фенербахче» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трёх последних матчах «Ливерпуля» забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.54. Ничья — в 4.70, выигрыш «Фенербахче» — в 5.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.47 и 2.58.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше двух мячей. Так было и в их двух последних домашних поединках.

Между тем, в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

1.86 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.86 на матч «Фенербахче» — «Ливерпуль» принесёт чистый выигрыш 860₽, общая выплата — 1860₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.86.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, и оба соперника забьют, ведь в двух последних матчах хозяева проиграли, и при этом оба оппонента отличались голами.

2.55 «Ливерпуль» победит и обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Фенербахче» — «Ливерпуль» принесёт чистый выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: «Ливерпуль» победит и обе команды забьют за 2.55