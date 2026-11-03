4 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Порту» и «Наполи». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 7.00.

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«Порту»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 34-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Порту» в трех турах не набрал ни одного очка. Команда забила лишь два мяча при шести пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, учинив разгром «Эшторилу» — 4:0.

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До того «Порту» в Кубке португальской лиги нанес поражение «Академико Визеу» — 1:0, а вот несколько ранее одолел «Жил Висенте» — 1:0. «Драконы» победили в трех матчах кряду.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Порту» имеет приличный подбор атакующих исполнителей, к тому же не пропускает в трех матчах кряду.

При этом «Порту» не пропускал в двух последних домашних поединках. К тому же в четырех последних очных поединках с «Наполи» команда победила дважды при двух ничьих. А вот не проигрывает неаполитанцам она уже 52 года. Плюс в своем чемпионате «драконы» в десяти матчах одержали десять побед.

Команда намерена подтянуться к зоне плей-офф. «Порту» явно способен прибавить в плане реализации, да и оппонент не блещет стабильностью результатов.

«Наполи»

Турнирное положение: «Наполи» в главном клубном турнире Старого Света выступает блекло. Команда на текущий момент находится на 22-м месте турнирной таблицы.

При этом «Наполи» набрал всего три зачетных балла в трех турах. Команда забила пять мячей при семи пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Ювентуса» — 0:2.

До того «Наполи» уверенно расправился с «Монцей» — 4:1, а вот чуть ранее подписал боевую мировую с «Ромой» — 3:3. Команда в пяти последних выездных поединках добыла лишь одну победу.

Состояние команды: «Наполи» заметно просел в плане результатов, да и вряд ли успеет отойти от пощечины в Турине.

При этом «Наполи» в кадровом аспекте выглядит весьма симпатично. Вот только тылы команды в последних матчах слишком часто совершают результативные сбои, да и в плане реализации не все безоблачно. Плюс в матчах с крепкими соперниками неаполитанцы испытывают заметные сложности.

Безусловно, команда будет действовать активно. Расмус Хёйлунн и его партнеры намерены улучшить турнирное положение неаполитанцев, вот только согласится ли с этим оппонент?!

На что ставят в матче Порту — Наполи Букмекерские коэффициенты на матч Порту — Наполи: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Порту» фаворитом с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.60, а победа «Наполи» — в 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Наполи» имеет в своем составе качественных атакующих игроков, тогда как «драконы» в Лиге чемпионов забивают с огромной натугой.

7.00 Фора «Наполи» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 7.00 на матч «Порту» — «Наполи» принесёт чистый выигрыш 6000₽, общая выплата — 7000₽

Ставка: Фора «Наполи» -1.5 за 7.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

5.00 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.00 на матч «Порту» — «Наполи» принесёт прибыль 4000₽, общая выплата — 5000₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 5.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт