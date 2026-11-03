4 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Порту» и «Наполи». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 7.00.
«Порту»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 34-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.
При этом «Порту» в трех турах не набрал ни одного очка. Команда забила лишь два мяча при шести пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, учинив разгром «Эшторилу» — 4:0.
До того «Порту» в Кубке португальской лиги нанес поражение «Академико Визеу» — 1:0, а вот несколько ранее одолел «Жил Висенте» — 1:0. «Драконы» победили в трех матчах кряду.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: «Порту» имеет приличный подбор атакующих исполнителей, к тому же не пропускает в трех матчах кряду.
При этом «Порту» не пропускал в двух последних домашних поединках. К тому же в четырех последних очных поединках с «Наполи» команда победила дважды при двух ничьих. А вот не проигрывает неаполитанцам она уже 52 года. Плюс в своем чемпионате «драконы» в десяти матчах одержали десять побед.
Команда намерена подтянуться к зоне плей-офф. «Порту» явно способен прибавить в плане реализации, да и оппонент не блещет стабильностью результатов.
«Наполи»
Турнирное положение: «Наполи» в главном клубном турнире Старого Света выступает блекло. Команда на текущий момент находится на 22-м месте турнирной таблицы.
При этом «Наполи» набрал всего три зачетных балла в трех турах. Команда забила пять мячей при семи пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Ювентуса» — 0:2.
До того «Наполи» уверенно расправился с «Монцей» — 4:1, а вот чуть ранее подписал боевую мировую с «Ромой» — 3:3. Команда в пяти последних выездных поединках добыла лишь одну победу.
Состояние команды: «Наполи» заметно просел в плане результатов, да и вряд ли успеет отойти от пощечины в Турине.
При этом «Наполи» в кадровом аспекте выглядит весьма симпатично. Вот только тылы команды в последних матчах слишком часто совершают результативные сбои, да и в плане реализации не все безоблачно. Плюс в матчах с крепкими соперниками неаполитанцы испытывают заметные сложности.
Безусловно, команда будет действовать активно. Расмус Хёйлунн и его партнеры намерены улучшить турнирное положение неаполитанцев, вот только согласится ли с этим оппонент?!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Порту» фаворитом с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.60, а победа «Наполи» — в 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
Прогноз: «Наполи» имеет в своем составе качественных атакующих игроков, тогда как «драконы» в Лиге чемпионов забивают с огромной натугой.
Ставка: Фора «Наполи» -1.5 за 7.00.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 5.00.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Неаполитанцы не побеждали «Порту» в четырех последних очных поединках
- «Порту» победил в трех последних матчах
- «Наполи» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей
- «Наполи» в четырех последних матчах забил 11 мячей
- «Порту» в Лиге чемпионов в среднем пропускает два мяча за матч