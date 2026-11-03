4 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Славия» Прага и «Арсенал». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.00.
«Славия» Прага
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 32-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.
При этом «Славия» Прага в трех турах набрала лишь один зачетный пункт. Команда забила четыре мяча при семи пропущенных.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, учинив разгром «Яблонцу» — 5:0.
До того «Славия» Прага в Кубке Чехии разбила «Збройовку» — 4:0, а вот несколько ранее разошлась миром с «Младой» — 1:1. Пражане не проигрывают в пяти матчах кряду.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: «Славия» Прага в кадровом плане выглядит относительно скромно, но дать бой чемпиону Англии точно постарается.
При этом «Славия» Прага победила в двух последних поединках. В родных стенах команда не проигрывает в четырех матчах кряду. В двух из них пражане оставляли свои владения сухими. А вот в Лиге чемпионов чехам сложновато, тем не менее попасть в топ-24 им по силам.
Команда явно будет действовать с оглядкой на тылы. «Славия» Прага намерена зацепиться за очки, вот только в Лиге чемпионов в среднем пропускают два мяча за матч.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Арсенал» в главном клубном турнире Старого Света выступает относительно продуктивно. Команда на текущий момент находится на 7-м месте турнирной таблицы.
При этом «Арсенал» набрал семь зачетных баллов в трех турах. Команда забила шесть мячей при двух пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть «Ливерпуль» — 1:0.
До того «Арсенал» позорно вылетел из Кубка английской лиги от заштатного «Флитвуда» в серии пенальти, а вот чуть ранее одолел «Эвертон» — 2:0. Команда Микеля Артеты не проигрывает уже полтора месяца.
Состояние команды: «Арсенал» главной целью считает победу в АПЛ, но и в Лиге чемпионов способен пройти далеко.
При этом «Арсенал» весьма продуктивно выступает на чужих полях. Команда в гостях не уступила четырежды кряду. К тому же привычно надежны тылы «канониров». Рука Артеты чувствуется. К тому же лондонцы в двух последних очных встречах уверенно переиграли пражан.
Нет сомнений, что команда будет действовать максимально активно. «Канониры» постараются подтянуться к лидерам турнира.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.25. Ничья — в 6.50, выигрыш «Славии» Прага — в 10.00.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.53, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.50.
Прогноз: «Канониры» явно способны прибавить в плане реализации, тогда как пражане в Лиге чемпионов выглядят бледновато.
Ставка: Фора «Арсенала» -2.5 за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Пражане в Лиге чемпионов пропускают в среднем два мяча за матч
- «Арсенал» не проигрывает уже полтора месяца
- «Славия» Прага уступила «канонирам» в двух последних очных поединках
- Лондонцы в кадровом плане выглядят явно предпочтительнее оппонента
- «Арсенал» не уступил в четырех последних выездных матчах