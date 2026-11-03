4 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Славия» Прага и «Арсенал». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.00.

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«Славия» Прага

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 32-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Славия» Прага в трех турах набрала лишь один зачетный пункт. Команда забила четыре мяча при семи пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, учинив разгром «Яблонцу» — 5:0.

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До того «Славия» Прага в Кубке Чехии разбила «Збройовку» — 4:0, а вот несколько ранее разошлась миром с «Младой» — 1:1. Пражане не проигрывают в пяти матчах кряду.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Славия» Прага в кадровом плане выглядит относительно скромно, но дать бой чемпиону Англии точно постарается.

При этом «Славия» Прага победила в двух последних поединках. В родных стенах команда не проигрывает в четырех матчах кряду. В двух из них пражане оставляли свои владения сухими. А вот в Лиге чемпионов чехам сложновато, тем не менее попасть в топ-24 им по силам.

Команда явно будет действовать с оглядкой на тылы. «Славия» Прага намерена зацепиться за очки, вот только в Лиге чемпионов в среднем пропускают два мяча за матч.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» в главном клубном турнире Старого Света выступает относительно продуктивно. Команда на текущий момент находится на 7-м месте турнирной таблицы.

При этом «Арсенал» набрал семь зачетных баллов в трех турах. Команда забила шесть мячей при двух пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть «Ливерпуль» — 1:0.

До того «Арсенал» позорно вылетел из Кубка английской лиги от заштатного «Флитвуда» в серии пенальти, а вот чуть ранее одолел «Эвертон» — 2:0. Команда Микеля Артеты не проигрывает уже полтора месяца.

Состояние команды: «Арсенал» главной целью считает победу в АПЛ, но и в Лиге чемпионов способен пройти далеко.

При этом «Арсенал» весьма продуктивно выступает на чужих полях. Команда в гостях не уступила четырежды кряду. К тому же привычно надежны тылы «канониров». Рука Артеты чувствуется. К тому же лондонцы в двух последних очных встречах уверенно переиграли пражан.

Нет сомнений, что команда будет действовать максимально активно. «Канониры» постараются подтянуться к лидерам турнира.

На что ставят в матче Славия Прага — Арсенал Букмекерские коэффициенты на матч Славия Прага — Арсенал: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.25. Ничья — в 6.50, выигрыш «Славии» Прага — в 10.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.53, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.50.

Прогноз: «Канониры» явно способны прибавить в плане реализации, тогда как пражане в Лиге чемпионов выглядят бледновато.

3.00 Фора «Арсенала» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Славия» Прага — «Арсенал» позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Фора «Арсенала» -2.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Славия» Прага — «Арсенал» позволит вывести на карту выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдёт