Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Матвей Кисляк

ЦСКА, полузащитник, 21 год

После продажи Алексея Батракова в «Галатасарай» самым лакомым кусочком на трансферном рынке РПЛ остаётся полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк.

За своего лидера армейцы рассчитывают выручить сумму не менее 30 миллионов евро, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, при определении цены армейцы ориентируются на трансфер Александра Головина в «Монако», проданного за сопоставимую сумму. Сейчас явный интерес к игроку обозначил «Бешикташ», ранее им интересовались клубы Серии А и Лиги 1.

При этом клуб готов пойти на небольшие уступки, если заинтересованная сторона выплатит 20 миллионов евро первым траншем — в таком случае ЦСКА слегка отступит от запрашиваемой суммы.

Матвей Кисляк globallookpress.com

21‑летний хавбек является воспитанником армейцев и основным игроком сборной России. В этом сезоне в РПЛ он сыграл 12 матчей и отдал в них две голевые передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Кисляка сейчас в 25 млн евро, а его контракт действует до 2029 года.

Наш прогноз: этот сезон Кисляк доиграет в ЦСКА, а летом его трансфер более чем вероятен.

Бруну Фернандеш

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 32 года

Итальянский «Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу и хочет оформить трансфер уже этой зимой, пишет издание Calciomercato.

По данным источника, отношения португальца с клубом испортились после того, как он остался в запасе на матч 8‑го тура АПЛ против «Борнмута» (0:3). Капитан манкунианцев выразил этим недовольство, и его будущее в стане «МЮ» оказалось под вопросом. В последней игре с «Челси» (0:2) опальный португалец появился с первых минут, но провёл не самый выразительный матч.

Главный тренер «россонери» Рубен Аморим хорошо знаком с Фернандешем — это может стать дополнительным фактором в пользу перехода. Отмечается, что сам игрок может потребовать трансфер в январе.

Контракт Фернандеша с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2027 года и включает опцию продления на сезон, а также сумму отступных для иностранных клубов в размере 65 млн евро.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Эта сумма может оказаться не под силу для «Милана», и «россонери» попытаются её сбить. 32‑летний португалец имеет опыт выступления в Серии А. На заре своей карьеры он три сезона отыграл за «Удинезе».

Наш прогноз: Фернандеш этот чемпионат доиграет за «МЮ», несмотря на все разногласия.

Алессандро Бастони

«Интер», защитник, 27 лет

Защитник «Интера» Алессандро Бастони готов снова рассмотреть предложение «Барселоны», несмотря на неудачную попытку трансфера прошлым летом, сообщает Mundo Deportivo.

По данным издания, спортивный директор каталонцев Деку ранее согласовал с 27‑летним итальянцем контракт до 2031 года. Однако сделка зависела от одобрения главного тренера Ханса‑Дитера Флика, который в итоге отказался от приобретения Бастони.

Немецкий специалист остался доволен переводом Жерара Мартина в центр обороны и предпочёл усилить другие позиции. Это решение разочаровало Бастони, рассчитывавшего перейти в «Барселону».

Но теперь защитник готов снова выслушать предложение каталонского клуба, но при одном условии: сначала он хочет лично поговорить с Фликом и убедиться, что тренер действительно заинтересован в его приглашении.

Алессандро Бастони globallookpress.com

Контракт итальянца с «Интером» рассчитан до лета 2028 года, а его трансферная цена составляет 70 млн евро. За «нерадзурри» он играет с 2017 года и является одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба.

Наш прогноз: зимой «Интер» точно не отпустит ключевого футболиста, а летом 2027 года трансфер возможен.

Трент Александер‑Арнолд

«Реал» Мадрид, защитник, 28 лет

Второй сезон Трент Александер‑Арнолд находится в составе мадридского «Реала», но так и не смог завоевать место в основе и раздумывает над сменой клуба.

Сейчас он является только третьим выбором на позиции правого защитника в иерархии Жозе Моуринью — после летнего приобретения Дензела Дюмфриса и выходящего в последнее время справа в обороне Федерико Вальверде.

В последних пяти матчах 28‑летний англичанин провёл на поле лишь 53 минуты: 52 из них — против «Вильярреала» (1:0) и одну — против «Барселоны» (2:1). В текущем сезоне экс‑игрок «Ливерпуля» всего четыре раза выходил в стартовом составе.

Понятно, что такая ситуация не может устраивать Александер‑Арнолда, и он рассматривает различные варианты. Как сообщает Marca, одним из вариантов продолжения его карьеры может стать возвращение в родной «Ливерпуль».

Трент Александер‑Арнолд globallookpress.com

Также за ситуацией следят саудовские и итальянские клубы, готовые взять защитника в аренду до конца сезона с правом выкупа. Сейчас Трент на портале Transfermarkt оценивается в 60 млн евро.

Наш прогноз: «Реал» вряд ли отпустит игрока в аренду, а рассмотрит только полноценный трансфер.

Ибрахим Маза

«Байер», полузащитник, 20 лет

Очередным интересным проспектом, который попал на карандаш французского «ПСЖ», стал атакующий полузащитник «Байера» Ибрахим Маза.

Скауты парижан давно «ведут» 20‑летнего алжирца, но готовы зимой форсировать его трансфер после тяжёлой травмы Хвичи Кварацхелии, информирует журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Маза играет за «фармацевтов» с лета 2025 года, перейдя из берлинской «Герты» за 12 млн евро. Сейчас его оценивают уже в 50 млн евро.

В этом сезоне он провёл в чемпионате Германии 7 матчей, отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Маза способен играть на позиции центрального и оттянутого нападающего, а также инсайда.

Ибрахим Маза globallookpress.com

«Байер» не намерен пока расставаться с одним из своих лидеров и намерен продлить контракт, действующий до 2030 года, с существенным повышением оклада. «ПСЖ» готов отдать сейчас за игрока сумму в 70–80 млн евро.

Наш прогноз: «ПСЖ» не зимой, так летом подпишет Мазу.

Алехандро Бальде

«Барселона», защитник, 23 года

Защитник «Барселоны» Алекс Бальде рассматривает возможность смены обстановки после потери места в основном составе и готов покинуть клуб уже в январе, сообщает Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Бальде провёл лишь 4 матча и ни разу не вышел в стартовом составе, проигрывая конкуренцию Жоау Канселу и Хави Эспарту.

Отмечается, что прошлым летом интерес к защитнику проявляли оба манчестерских клуба. Сам Бальде готов попробовать свои силы в АПЛ и не скрывал желания поиграть на Туманном Альбионе.

Сейчас за ситуацией с 23‑летним испанцем следят также «Ливерпуль», «Ювентус» и «Тоттенхэм»; не потерял к нему интерес и «МЮ».

Алехандро Бальде globallookpress.com

Бальде является воспитанником «Барселоны» и сейчас оценивается в 40 млн евро. За сборную Испании он провёл 7 матчей.

Наш прогноз: Бальде покинет «Барселону» зимой.

Френки де Йонг

«Барселона», полузащитник, 29 лет

Ещё одним футболистом, который в ближайшее время может покинуть «Барселону», является другой старожил — Френки де Йонг.

Как пишет портал Diario Sport, между каталонским клубом и 29‑летним хавбеком возникла напряжённость.

Хавбек недавно вернулся в строй после травмы, из‑за которой пропустил начало сезона. Но в руководстве клуба считают, что место в основе заслуживают Педри и Родри, а воспитанники Гави и Марк Берналь должны находиться в ротации и регулярно получать игровое время — это точно не устраивает де Йонга.

Дальнейшее будущее голландца зависит от главного тренера «сине‑гранатовых» Ханса‑Дитера Флика и его готовности предоставлять Френки игровую практику.

Френки де Йонг globallookpress.com

Сейчас интерес к де Йонгу проявляют «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Атлетико». Готов арендовать полузащитника до конца сезона и родной «Аякс». За каталонцев полузащитник играет с 2019 года, а его контракт истекает в 2029‑м. На Transfermarkt де Йонга сейчас оценивают в 25 млн евро.

Наш прогноз: этот сезон станет последним для де Йонга в футболке «Барселоны».