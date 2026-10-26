Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Мауро Икарди

нападающий, свободный агент, 33 года

Знаменитый аргентинский нападающий Мауро Икарди может попробовать свои силы в российской Премьер‑Лиге.

После ухода из «Галатасарая» летом 2026 года 33‑летний футболист пока не может найти клуб, несмотря на пристальный интерес со стороны Серии А. Все варианты оттуда окружение Икарди отвергло и теперь пытается подобрать команду в зимнее трансферное окно.

«Рассматривает ли Мауро возможность продолжения карьеры в России? Готов ли он перейти в клуб РПЛ, если поступит интересное предложение? Безусловно, Россия может стать хорошим вариантом для продолжения карьеры Мауро, если поступит подходящее предложение.

А что насчёт топ‑клубов — "Зенита", ЦСКА, "Спартака" или "Краснодара"? Конечно, мы рассматриваем возможность перехода в топовый российский клуб», — заявил агент игрока Леттерио Пино в интервью Sport24.

Мауро Икарди на распутье globallookpress.com

Примечательно, что летом представитель нападающего был категоричен и утверждал, что Икарди не рассматривает варианты из России. Футболист известен по выступлениям за «Сампдорию», «Интер» и «ПСЖ». В составе сборной Аргентины на его счету 8 матчей и один забитый мяч.

Наш прогноз: Икарди отправится зимой на Ближний Восток и вряд ли переедет в Россию, а может, снова попросит совета у Ванды.

Алексей Батраков

«Галатасарай», полузащитник, 21 год

Яркое начало карьеры Алексея Батракова в турецком «Галатасарае» вновь активизировало интерес к нему со стороны европейских топ‑клубов. Тем более что переход в них станет теперь заметно проще.

По данным авторитетного портала TEAMtalk, сейчас интерес к 21‑летнему россиянину проявляют «Арсенал» и «Ливерпуль». Скауты обоих клубов посетили матч «Галатасарая» против «Лилля» (4:2) в Лиге чемпионов и остались очень довольны игрой Батракова.

Напомним, что он стал автором одного из голов своей команды и сделал ассист. Ранее в ЛЧ Батраков также отличился в игре против «Барселоны» (1:4).

Интерес к футболисту также проявляют «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити». По данным источника, скауты английских команд полагают, что россиянин обладает качествами, необходимыми для выступлений на топ‑уровне.

Алексей Батраков globallookpress.com

Известно, что в соглашении Батракова с «Галатасараем» прописана отдельная клаузула для четырёх европейских лиг — АПЛ, Примеры, Бундеслиги и Лиги 1. Предположительно, она составляет около 50 млн фунтов.

Наш прогноз: Батраков сезон точно доиграет в «Галатасарае» и повысит рыночную стоиомсть.

Танги Ндомбеле

свободный агент, полузащитник, 29 лет

Ещё несколько лет назад Танги Ндомбеле был на хорошем счету в английской Премьер‑лиге, стабильно вызывался в сборную Франции и считался одним из сильнейших опорников Европы.

Сейчас 29‑летнего полузащитника не хотят брать без предварительного просмотра даже российские клубы. Речь идёт о казанском «Рубине».

«Игрок будет находиться в нашем клубе на просмотре и проведёт тренировочный цикл с командой, после чего будет принято решение о его будущем», — заявили в казанском клубе.

Летом 2026 года Ндомбеле покинул французскую «Ниццу» и находится в статусе свободного агента. Опорник также известен по игре за «Лион», «Тоттенхэм», «Наполи» и «Галатасарай».

Танги Ндомбеле (справа) в игре за «Ниццу» globallookpress.com

В составе сборной Франции Ндомбеле провёл 7 матчей и не отметился забитыми мячами. На пике карьеры его оценивали в 60 млн евро.

Наш прогноз: Ндомбеле подпишет контракт с «Рубином» за отсутствием других вариантов.

Александр Максименко

«Спартак», вратарь, 28 лет

Удачная игра Матвея Сафонова во французском «ПСЖ» привлекла внимание европейских селекционеров к другим российским голкиперам. Следующим возможным трансфером из РПЛ может стать Александр Максименко.

По данным журналиста Sportitalia Лоренцо Лепоре, интерес к 28‑летнему вратарю проявляют «Аугсбург» и «Вердер».

Клубы рассматривают возможность подписать Максименко следующим летом на правах свободного агента — после истечения его контракта со «Спартаком», либо зимой за символическую сумму.

Известно, что несколько месяцев назад Максименко вёл предварительные переговоры с «Монцей»: переезд в Серию А остаётся для него приоритетным вариантом.

Александр Максименко globallookpress.com

Максименко — воспитанник «Спартака», он дебютировал в основном составе в 2016 году. Всего за команду он провёл 242 матча, из них 189 — в РПЛ. По оценке портала Transfermarkt, стоимость вратаря составляет 4 млн евро.

Наш прогноз: Максименко покинет «Спартак» летом 2027 года.

Фикайо Томори

«Милан», защитник, 28 лет

При Рубене Амориме центральный защитник Фикайо Томори потерял место в основном составе и рассматривает вариант возвращения в АПЛ.

Игра 28‑летнего футболиста стала менее яркой, и сейчас он уже не выглядит тем качественным защитником, каким был в момент перехода в Серию А. Новый наставник «Милана» в ряде матчей пробовал Томори на позиции справа в обороне, но остался недоволен его действиями.

По данным инсайдера Экрема Конура, «Астон Вилла» из Бирмингема вышла на контакт с итальянским клубом по поводу возможного перехода игрока.

«Россонери» готовы расстаться с Томори: его действующий контракт истекает летом, и «Милан» намерен продать защитника уже зимой, чтобы получить за него компенсацию.

Подкат от Томори globallookpress.com

Томори выступает за миланский клуб с лета 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 10 млн евро. В карьере футболиста также были «Челси», «Брайтон», «Халл» (под руководством Леонида Слуцкого) и «Дерби».

Наш прогноз: «Милан» отпустит Томори зимой.

Райан Айт‑Нури

«Манчестер Сити», защитник, 25 лет



«Манчестер Сити» может расстаться с Райаном Айт-Нури уже этой зимой, сообщает авторитетный инсайдер Экрем Конур.

25‑летний алжирский латераль потерял место в составе после прихода на пост главного тренера Энцо Марески. В текущем сезоне АПЛ Айт‑Нури не провёл ни одного матча, и такая ситуация его категорически не устраивает.

В ближайшее время окружение игрока планирует встретиться с тренерским штабом «горожан», чтобы прояснить перспективы крайнего защитника.

По данным источника, за ситуацией внимательно следит туринский «Ювентус»: клуб хочет усилить левый фланг обороны в зимнее трансферное окно.

Райан Айт-Нури globallookpress.com

Рыночная стоимость Айт‑Нури — 35 млн евро (по оценке Transfermarkt). Его контракт с «Манчестер Сити» действует до июня 2030 года. Игрок выступает за «горожан» с лета 2025 года, перейдя из «Вулверхэмптона».

Наш прогноз: «Ювентус» арендует Айт‑Нури зимой с правом выкупа.

Маркус Рашфорд

«Манчестер Юнайтед», нападающий, 28 лет

Нападающий Маркус Рашфорд может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январское трансферное окно.

По данным инсайдера Экрема Конура, в услугах 28‑летнего футболиста заинтересован «Эвертон»: стороны уже ведут переговоры.

Переход выглядит реалистичным на фоне того, что Рашфорд не смог в полной мере реализовать свой шанс после возвращения в родной клуб.

В текущем сезоне чемпионата Англии Рашфорд провёл 6 матчей и не отметился результативными действиями. По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет 35 млн евро, а контракт с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2028 года.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Минувший сезон Рашфорд отыграл на правах аренды в «Барселоне», где в 49 матчах забил 14 голов и отдал 15 ассистов. За сборную Англии он провёл 78 матчей, забил 19 мячей и стал бронзовым призёром ЧМ‑2026.

Наш прогноз: скорее всего, Каррик будет уволен из «МЮ» и Рашфорд получит еще один шанс.