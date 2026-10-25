ЦСКА обыграл «Спартак» в главном московском дерби и сделал это с максимальной злостью в единоборствах и хищностью на чужой половине. «Спартак» вроде бы больше владел мячом и после перерыва действительно заставил армейцев отбиваться, но отыгрывать к тому моменту уже было слишком много. Первый гол Кирилл Глебов забил на 34-й секунде, второй Тамерлан Мусаев добавил на 24-й минуте после углового. Красно-белые весь первый тайм выглядели так, будто так и не поняли, что дерби уже началось, а во втором упёрлись в Максима Бориско, который дебютировал за ЦСКА в РПЛ и сразу выдал шикарный матч.

Кабель задержал дерби на 15 минут, а «Спартак» опоздал ещё на полтайма

Старт матча перенесли на 15 минут из-за проблем с телевизионным кабелем, и эта пауза в итоге стала почти символичной. Едва Левников дал свисток, как ЦСКА уже влетел в игру на полном ходу, а «Спартак», видимо, перегорел вместе с кабелем и остался где-то в раздевалке. Уже на 34-й секунде красно-белые несколько раз ошиблись на своей половине, армейцы цеплялись за каждый подбор и в итоге продавили эпизод до конца. Олейников почти вышел один на один и пробил в Максименко, а Глебов первым оказался на отскоке и аккуратно добил — 1:0.

Кирилл Глебов https://t.me/pfccskamoscow

Да, Барко ошибся, а пас на него был плохим, но гол не выглядел случайностью. ЦСКА и дальше играл с таким же зарядом, а «Спартак» хоть и забрал мяч, но владел им почти без угрозы. К середине первого тайма у гостей было около 62% владения, только на табло это никак не отражалось. Центральную зону армейцы плотно закрывали, Солари почти не получал пространства, а длинные позиционные атаки красно-белых упирались в одну и ту же стену.

ЦСКА при этом атаковал гораздо реже, зато каждый выпад выглядел опаснее. Круговой красиво сыграл шведкой на Аззи, Кисляк зарядил под перекладину, Максименко несколько раз выручил, но в ключевом эпизоде в итоге не справился. После углового Круговой подал точно во вратарскую, Мусаев оторвался от Бабича и пробил головой — 2:0, кипер «Спартака» реагировал на удар, но перевёл мяч в обратную сторону штанги. А у форварда ЦСКА это первый гол в нынешнем чемпионате, Тамерлан выбрал идеальный момент.

Тамерлан Мусаев https://t.me/pfccskamoscow

«Спартак» владел, ЦСКА бил и мог закрывать матч

После второго гола разница между командами стала ещё заметнее. «Спартак» продолжал долго разыгрывать мяч, но почти не находил продолжения в штрафной, а ЦСКА каждый раз ждал момента, когда можно будет вылететь в свободную зону. Глебов на правом фланге стал для гостей постоянной проблемой. Он разгонял контратаки, цеплялся за мячи и на 35-й минуте вообще убежал один на один после провала обороны «Спартака». Максименко вовремя вышел навстречу, а Кирилл пробил мимо.

К перерыву у армейцев было 13 ударов против пяти у «Спартака», шесть попаданий в створ против четырёх и заметное преимущество по xG. Глобально в этом и была суть тайма — красно-белые чаще держали мяч, но ЦСКА почти каждую свою атаку доводил до чего-то конкретного. Именно поэтому разговоры о том, что «Спартак» мог недооценить соперника, не выглядят совсем уж натянутыми. Команда Карседо вышла на дерби слишком спокойно, почти академично, будто впереди обычный тур чемпионата, а не матч, где первые десять минут определяют весь остальной вечер.

Матвей Лукин https://t.me/pfccskamoscow

ЦСКА, наоборот, пришёл на поле с очень понятной задачей — сразу задать высокий темп и извлечь из него максимум. По ходу трансляции защитник армейцев Абдулкадыров даже рассказал, что тренеры отдельно предупреждали о позднем зажигании «Спартака». То есть план был очевиден, а реализован просто блестяще.

После перерыва «Спартак» проснулся, но вмешались судьи

Карседо удивил тем, что в перерыве не сделал ни одной замены. При этом сама команда вышла уже совсем другой — агрессивнее, выше и намного быстрее в прессинге. Почти сразу у ворот хозяев пошли моменты: сначала после удара Солари мяч попал в руку Круговому. Карседо яростно требовал пенальти, но Левников не увидел оснований для 11-метрового, поскольку рука находилась в естественном положении.

ЦСКА — «Спартак» https://t.me/fcsmtg

Через несколько секунд Маркиньос пяткой отправил мяч в ворота после прострела Пруцева, однако радость гостей быстро закончилась — офсайд был очевидным. Эти эпизоды вроде бы должны были разбудить «Спартак», но ЦСКА снова сумел успокоить игру и откатиться в низкий блок. Армейцы уже не пытались постоянно давить, зато оставляли пространство для контратак. Один такой выпад едва не завершился третьим голом: Кисляк роскошной передачей из глубины вывел Мусаева к воротам, но Тамерлан не попал в створ под давлением Литвинова.

Только после этого Карседо пошёл ва-банк. На 64-й минуте он снял Бабича и Параду, выпустил Жедсона Фернандеша и Дмитриева, а Умяров опустился в центр обороны. Позже добавились Даку и Денисов, и к концовке «Спартак» уже играл практически без привычной линии защиты.

ЦСКА — «Спартак» https://t.me/pfccskamoscow

Солари не попал в пустые, а Бориско сиял в концовке

Эффект от замен однозначно был — и едва не выразился в голе. Дмитриев ворвался слева и прострелил вдоль ворот, Солари оказался перед пустым створом, но не сумел нормально подстроиться под мяч и пробил как-то вдоль ворот. Для «Спартака» это был, пожалуй, лучший шанс вернуть интригу, а дальше началось шоу имени Максима Бориско.

Сначала он вышел навстречу Угальде и выиграл ближний бой, затем потащил ещё один удар костариканца после прострела, а в одном из эпизодов выдал двойное спасение — сначала после удара Угальде, затем после добивания Фернандеша. Игра вратаря в дерби всегда подсвечивается особенно, но в этом случае ещё до матча выбор Игдисамова обсуждался очень активно. Тороп ошибся в дерби с «Динамо», и тренер решился поменять его на Бориско, который до этого играл за ЦСКА только в Кубке. Риск полностью окупился: в первом тайме голкипер почти не напрягался, а когда защита начала уставать и «Спартак» пошёл на последний штурм, вытащил всё, что летело в створ.

Максим Бориско https://t.me/pfccskamoscow

ЦСКА при этом не перестал отвечать контратаками. Пространства становилось всё больше, особенно после того, как Карседо окончательно развалил привычную оборонительную структуру, но третьего гола армейцы так и не создали. Главный привет — Поповичу, который пожадничал на последней минуте и не выкатил Круговому на пустые ворота. Но вообще-то это не имело большого значения.

Главный матч тура ЦСКА выиграл ещё в первом тайме — настроем, скоростью и конкретикой. «Спартак» вышел на дерби так, будто собирался сначала посмотреть, что предложит соперник, и получил два мяча прежде, чем успел перестроиться. Во втором тайме красно-белые действительно добавили, создали моменты и заставили Бориско работать на пределе, но дерби редко прощает такой старт.

Календарь и таблица РПЛ

Игдисамов после поражения от «Динамо» не стал давить свою линию и перестроился — угадал с Мусаевым, угадал с Бориско и правильно прочитал слабость соперника в начале матча. Карседо же пришлось исправлять всё уже по ходу встречи, и даже игра ва-банк не спасла. После этой победы ЦСКА набрал 25 очков и снова сравнялся с «Динамо», а «Спартак» остался с 23 очками. И да, время всё поправить в таблице ещё есть, но красно-белые уже проиграли «Краснодару», «Динамо» и теперь ЦСКА — сразу трём прямым конкурентам. Слишком заметная тенденция для команды, которая всерьёз говорит о золоте.