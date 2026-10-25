Goal.com анализирует возвращение былой формы полузащитником «Ливерпуля» Алексисом Макаллистером, а также роль, которую в этом сыграл наставник команды Андони Ираола

Редко когда футболисты говорят что-то по-настоящему интересное на предматчевых пресс-конференциях. Обычно всё внимание сосредоточено на предстоящей игре, а соперника принято уважительно хвалить и подчёркивать исходящую от него угрозу.

Однако 9 сентября, общаясь с журналистами перед стартовым матчем «Ливерпуля» в Лиге чемпионов против «Атлетико», Алексис Макаллистер в полной мере воспользовался возможностью публично высказаться о своём будущем в клубе.

«Мне сообщили, что клуб не может предложить мне новый контракт, и, конечно, это очень, очень меня расстраивает», — сказал Макаллистер перед собравшимися журналистами, немало удивлёнными его словами.

«Все видят, что каждый день на тренировках и в матчах я выкладываюсь на все 100 процентов ради этого клуба. Конечно, у меня, как и у любого другого игрока, бывают очень хорошие и плохие матчи, но я всегда отдаю все силы».

«Я вижу, как [партнёры по команде] Доминик [Собослаи] и Райан [Гравенберх] продлевают контракты, и это меня очень радует, потому что они этого заслуживают. В то же время, мне немного грустно оттого, что я своего контракта не получил».

Собослаи (в центре) и Гравенберх (слева) в матче АПЛ globallookpress.com

Признание полузащитника, возможно, и не вызвало такого шока в клубе, как заявления Мохаммеда Салаха, обвинившего Арне Слота и других в попытках выставить его из команды. Но для Макаллистера это было весьма громкое выражение недовольства.

По сути, 27-летний хавбек спрашивал, почему его партнёры в центре поля получили новые контракты, а он — нет. Для многих экспертов и болельщиков ответ был вполне очевиден: потому что он ещё не заслужил нового соглашения.

Резкий спад

Макаллистер с самого начала выглядел настоящей находкой для «Ливерпуля» после перехода из «Брайтона» в 2023 году за первоначальные 35 млн фунтов. И есть все основания утверждать, что в первые два года на «Энфилде» не было более стабильного игрока, чем чемпион мира-2022.

Он относился к числу тех бесценных футболистов, на которых можно было рассчитывать в каждом матче.

«Он всегда на месте, — говорил бывший главный тренер Юрген Клопп. — Всегда участвует в игре».

А Слот во время неожиданного чемпионского сезона «Ливерпуля» в 2024/25 году отмечал, что аргентинец не проводит плохих матчей, поскольку обладает уникальным талантом и одинаково эффективен как с мячом, так и без него.

Однако в прошлом сезоне у Макаллистера было немало неудачных матчей. Разумеется, он был не единственным, кто этим отличился: игра нескольких ключевых игроков резко ухудшилась. Но его спад вызывал особую тревогу даже на фоне стремительно падавшего уровня «Красных».

Нельзя отрицать, что свою роль сыграли травмы. Напомним, в концовке сезона-2024/25 хавбеку дали отдохнуть, чтобы он смог залечить ряд мелких травм и подойти в полной готовности к защите чемпионского титула. Однако из-за череды неожиданных проблем со здоровьем он в итоге пропустил всю предсезонную подготовку.

В результате его игра стала непривычно нестабильной. Впрочем, Слот считал, что к февралю Макаллистер начал возвращаться к своему привычному уровню стабильности.

Арне Слот globallookpress.com

Но, по правде говоря, до завершения катастрофического для клуба сезона аргентинец так и не смог даже приблизиться к своей лучшей форме. И сам это признавал.

Влияние Ираолы

Впрочем, сообщалось и о том, что Макаллистер считал, будто именно его несправедливо сделали крайним. Ситуацию явно усугубило и то, что в прошлом сезоне Слот предоставил Гравенберху больше свободы для подключений к атаке.

В сочетании с регулярным использованием Флориана Вирца на позиции «десятки», перед Собослаи, это определённо нарушило баланс полузащиты, которая прежде действовала слаженно.

В результате уход аргентинца из «Ливерпуля» в летнее трансферное окно стал вполне реальным сценарием. Сам уроженец Санта-Росы признался, что получил несколько предложений.

Учитывая, насколько резко снизились его динамичность и результативность, некоторые болельщики были совсем не против его продажи. Теперь же их мнение изменилось.

В игре мерсисайдцев под руководством Андони Ираолы по-прежнему хватает вопросов, но Макаллистер уже дал убедительный ответ на нелепые заявления прошлого сезона о том, что его ноги «уже не те».

Несмотря на то, что летом он потратил огромное количество сил, помогая Аргентине выйти во второй кряду финал чемпионата мира, в нынешнем сезоне хавбек сразу набрал ход и вновь доказывает, что он самый надёжный игрок «Красных».

Похоже, главная причина — смена тренера на «Энфилде». Макаллистер тщательно избегал любых высказываний, которые можно было бы истолковать как критику Слота. В конце концов, вместе они выиграли чемпионство.

Однако после победы над «Вильярреалом» (4:3) во вторник, в которой игрок оформил дубль, в послематчевом интервью Amazon Prime он всё же признал:

«Прошлый год был очень тяжёлым для всех нас. Очевидно, что я не соответствовал необходимому уровню, и я первым это признаю. Мне несложно [в этом признаться].

Андони Ираола globallookpress.com

Но в команде что-то было не так, и этот тренер [Ираола] всё изменил — это очень важно. Я не люблю сравнивать [тактические подходы], но наш стиль игры действительно сильно отличается, и сейчас я чувствую себя хорошо».

И это заметно на поле.

«Пусть за тебя говорит игра»

Благодаря дублю в матче с «Вильярреалом» на счету Макаллистера уже четыре гола под руководством Ираолы — всего на один меньше, чем он забил за весь последний сезон Слота у руля команды.

Впрочем, прогресс аргентинца и позитивные перемены в его поведении связаны не столько с голами. Главное — влияние, которое он оказывает на ход матчей.

Например, в предыдущую субботу хавбек провёл великолепный поединок против «Брентфорда», который до этого не проигрывал в чемпионате, и помог «Ливерпулю» одержать важную победу, укрепившую уверенность команды.

Он не забил, но благодаря напору, прессингу и передачам, продвигающим мяч вперёд, сыграл ключевую роль в том, чтобы превратить отставание 0:1 в победу со счётом 2:1.

Разумеется, без его голов мерсисайдцы не смогли бы совершить камбэк в матче с «Вильярреалом». Но и в этой встрече Макаллистеру помогли тактические корректировки Ираолы по ходу поединка.

На своём поле «Красные» начали матч ужасно и вполне заслуженно оказались в роли отстающего — 0:2 уже к исходу получаса. Это заставило главного тренера «Ливерпуля» оперативно пересмотреть план на игру.

« Трей [Ньони] играл чуть глубже, а я опустился в центр, чтобы сформировать тройку с одним игроком перед ней и лучше контролировать мяч. Мы торопились и играли плохо, — объяснил Макаллистер. — Думаю, последние 10–15 минут первого тайма мы уже провели гораздо лучше».

Примечательно, что полузащитник также признал: хотя ему нравилась зонная опека, которую использовал Слот, он считает, что персональная игра один в один при Ираоле сейчас хорошо работает в «Ливерпуле».

«Общаться приходится меньше, потому что ты просто следуешь за своим игроком. Поэтому теперь ответственность лежит на каждом из нас — это одно из изменений по сравнению с прошлым годом. Сейчас всё проще, меньше думаешь, зато, возможно, больше бегаешь!».

Не все футболисты так же быстро приспособились к требованиям Ираолы. Например, Гравенберх по-прежнему испытывает трудности, и в матче с «Вильярреалом» был переведён на позицию правого защитника.

Кроме того, остаются сомнения в том, действительно ли игровые качества Собослаи подходят для роли одного из двух опорников.

В результате Макаллистер вновь стал безоговорочным игроком основы. Очевидно, интенсивный стиль игры тренера оказался именно тем, что было нужно аргентинцу, чтобы перезапустить карьеру в «Ливерпуле». В прошлом сезоне он нередко выглядел совершенно измотанным — и именно поэтому нежелание клуба предлагать ему новый контракт было вполне объяснимым.

Разочарование аргентинца, конечно, можно понять. Но для клуба прекрасно то, что он ответил на ситуацию наилучшим из возможных способов. Уже в первом матче после публичного выражения недовольства он забил «Атлетико» и в своей привычной неуступчивой манере провёл яркую встречу.

Стивен Джеррард globallookpress.com

В итоге легенда мерсисайдцев Стивен Джеррард адресовал ему весьма недвусмысленное послание.

«Пусть за тебя говорит игра, — заявил легендарный полузащитник во время выступления на TNT Sports. — Стабильность, игра на высшем уровне, демонстрируй свой опыт. Покажи, что ты игрок элитного уровня, выступающий за сборную. Этот клуб тебя вознаградит».

И, если Макаллистер продолжит играть столь важную роль в «Ливерпуле» Ираолы, это может произойти уже в ближайшее время.