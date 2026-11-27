5 мая 2016 года защитник «Севильи» Бенуа Тремулинас получил травму колена в ответном полуфинальном матче Лиги Европы против донецкого «Шахтёра». Спустя тринадцать дней его одноклубники обыграли «Ливерпуль» в финале турнира, а француз приступил к восстановлению, которое в итоге растянулось почти на три года. После трёх хирургических вмешательств Тремулинас объявил о завершении карьеры. Одним из главных сожалений футболиста стало то, что ему так и не удалось вновь сыграть за родной «Бордо», в составе которого он когда-то выиграл все возможные внутренние трофеи.

19 ноября 2026 года Тремулинас впервые за долгие годы принял участие в полноценной командной тренировке. Теперь он готовится к выступлениям в шестом дивизионе Франции и не собирается получать за это деньги. За два дня до очередного домашнего матча «Бордо» бывший защитник сборной Франции присоединился к команде, большая часть игроков которой даже не застала последние чемпионские торжества в городе в качестве профессиональных футболистов. Спустя два дня на победу «Бордо» над скромным «Булазаком» (3:2) пришли посмотреть 10 132 зрителя. А за неделю до этого коммерческий суд Бордо окончательно открыл путь к смене собственников клуба, который достался новым инвесторам за символический евро вместе с многомиллионными долговыми обязательствами.

«Бордо» в матче шестого дивизиона globallookpress.com

Тремулинас покинул «Бордо» сразу после завоевания последнего трофея в истории клуба

В сезоне-2008/09 «Бордо» Лорана Блана прервал семилетнюю гегемонию «Лиона» в чемпионате Франции. Команда, в составе которой блистали Йоанн Гуркюфф, Маруан Шамах и Алу Диарра, выиграла 14 матчей Лиги 1 подряд на стыке двух сезонов, а осенью 2009-го дважды обыграла «Баварию» и опередила мюнхенцев и «Ювентус» на групповом этапе Лиги чемпионов. В том розыгрыше турнира жирондинцы добрались до четвертьфинала.

Бенуа Тремулинас провёл за «Бордо» 220 матчей, забил восемь мячей и отдал 35 результативных передач. Последний раз он вышел на поле в футболке родного клуба 31 мая 2013 года в финале Кубка Франции против «Эвиана» (3:2). Победный гол Шейка Диабате на 89-й минуте принёс жирондинцам трофей, а уже летом Тремулинас перебрался в киевское «Динамо». С тех пор «Бордо» не выиграл ни одного крупного турнира, а сам Тремулинас после непродолжительного периода выступлений в Украине и аренды в «Сент-Этьене» перебрался в «Севилью», с которой дважды выиграл Лигу Европы. Однако проблемы с коленом беспокоили защитника ещё со времён работы с Лораном Бланом. В 2016 году француз получил разрыв наружного мениска левого колена, а последующие осложнения не позволили ему вернуться в профессиональный футбол. В феврале 2019-го, уже в статусе свободного агента, он окончательно отказался от попыток возобновить карьеру.

Тремулинас с Кубком Франции globallookpress.com

Впоследствии Тремулинас начал работать на французском телевидении, однако продолжал участвовать в благотворительных футбольных матчах. Именно во время таких встреч его близкие обратили внимание на то, что даже без регулярных тренировок он находится в неплохой физической форме. Когда летом 2026 года стало известно об исключении «Бордо» из национальных чемпионатов, друзья предложили Бенуа задуматься о возвращении в родную команду.

«Бордо» мог сохранить место в четвёртом дивизионе, но потенциальный инвестор опоздал с переводом денег

Финансовые проблемы жирондинцев начались задолго до прихода Жерара Лопеса. В 2018 году французская медиагруппа M6, которая владела клубом почти 20 лет, продала его американским инвесторам. Уже весной 2021-го фонд King Street отказался от дальнейшего финансирования команды, а «Бордо» оказался на грани банкротства. Тогда клуб приобрёл испано-люксембургский предприниматель Лопес, который несколькими месяцами ранее расстался с контрольным пакетом акций «Лилля».

В первый же сезон при новом собственнике жирондинцы вылетели из Лиги 1, где выступали с 1992 года. Летом 2024-го клуб отказался от профессионального статуса, которым обладал с 1937 года. Это повлекло за собой расторжение контрактов с профессиональными футболистами и закрытие аккредитованного центра подготовки игроков. А органы финансового контроля французского футбола отправили команду сразу в четвёртый дивизион.

Первая пресс-конференция Жерара Лопеса в качестве президента клуба globallookpress.com

К тому моменту совокупная задолженность клуба достигала 94 млн евро. В июне 2025 года коммерческий суд утвердил план реструктуризации, который позволил сократить размер долга до 26 млн евро с возможностью постепенного погашения в течение десяти лет. Однако уже следующим летом «Бордо» вновь столкнулся с нехваткой финансовых гарантий, а особенно драматичными оказались обстоятельства последнего понижения в классе. По спортивному принципу «Бордо» сохранил право выступать в четвёртом дивизионе, а британский инвестиционный фонд Sparta Capital выразил готовность приобрести клуб при условии, что тот останется на этом уровне. 31 июля 2026 года представители фонда внесли 10,6 млн евро на специальный счёт, однако к тому моменту апелляционная комиссия органов финансового контроля уже вынесла своё решение об исключении жирондинцев из национальных чемпионатов.

21 августа административный суд Парижа отклонил ходатайство клуба и потенциального инвестора. Судья указал, что все участники французских чемпионатов обязаны соблюдать одинаковые сроки предоставления финансовых гарантий, а деньги поступили спустя 16 дней после заседания апелляционной комиссии. Поскольку Sparta Capital связывал инвестиции с сохранением места в четвёртом дивизионе, сделка сорвалась. В сентябре положение «Бордо» дошло до абсурда. В матче Кубка Франции против «Ангулема» (1:5) шестикратному чемпиону страны пришлось выйти на поле в красно-белых футболках, которые предоставила Французская федерация футбола: у клуба не было собственной официальной экипировки для этой встречи. А спустя три дня Лопес договорился о продаже жирондинцев за символический евро.

Символический кадр фанатской трибуны «Бордо» globallookpress.com

Новым владельцам «Бордо» предстоит выплачивать долги клуба вплоть до 2038 года

За приобретением жирондинцев стоит группа англо-американских инвесторов Park Bench, среди которых есть два бывших профессиональных игрока в покер — Джеймс Борд и Эван Софер. Председателем клуба стал Доминик Дельпор, который ранее сделал карьеру в медиаиндустрии. 13 ноября коммерческий суд Бордо утвердил новый план реструктуризации задолженности. В результате переговоров с кредиторами её удалось сократить с 21,5 до 14,5 млн евро, а срок погашения продлить до 2038 года. Сами инвесторы заявили о готовности обеспечить финансирование в размере 25 млн евро. При этом речь идёт о совокупном объёме обязательств, а не о сумме, которую тренерский штаб сможет потратить на усиление состава.

Совместное фото нового руководства globallookpress.com

О масштабах работы, которую предстоит проделать новым собственникам, можно судить хотя бы по количеству сотрудников клуба. Ещё несколько лет назад в структуре «Бордо» работали около 250 человек, а к ноябрю 2026-го их осталось всего восемь. Одним из приоритетов Дельпора стало восстановление центра подготовки футболистов, выпускниками которого в разные годы были Биксант Лизаразю, Кристоф Дюгарри и Орельен Чуамени. Новый президент рассчитывает вернуть академии официальную аккредитацию к 2030 году.

При этом падение клуба оказалось настолько стремительным, что его нынешняя инфраструктура практически не имеет аналогов среди участников региональных чемпионатов Франции. Жирондинцы продолжают проводить домашние матчи на стадионе, который построили к Евро-2016 примерно за 310 млн евро. 25 октября на первую домашнюю встречу «Бордо» в региональном первенстве против «Стад Монтуа» (4:1) пришли 11 163 зрителя, а в ноябре клуб начал продажу абонементов на оставшиеся 12 домашних матчей сезона. Самый дешёвый стоил всего 45 евро. Уже к 17 ноября жирондинцы продали 5300 абонементов.

Популярность «Бордо» создаёт определённые сложности и для соперников, которые попросту не привыкли принимать такое количество болельщиков. В сентябре из соображений безопасности пришлось перенести встречу Кубка Франции против «Сента», а 24 ноября региональная лига объявила о переносе предстоящего выездного матча жирондинцев против АСМУР. Даже проведение встречи на стадионе профессионального клуба «По» не позволило организаторам обеспечить необходимые условия безопасности. На момент вынужденной паузы «Бордо» одержал шесть побед в шести матчах регионального чемпионата. Жирондинцы отстают от лидирующего «Мериньяка» на три очка при двух встречах в запасе, при этом повышение в классе гарантирует только первое место в группе.

Фанаты «Бордо» на матче низшего дивизиона globallookpress.com

Тремулинас готов выходить на поле всего на 15 минут и даже сменить позицию

Смена собственников имела принципиальное значение для самого Тремулинаса. За годы работы на телевидении он неоднократно критиковал Лопеса и не собирался сотрудничать с его руководством. Как только Бенуа узнал о предстоящем уходе предпринимателя, он связался с главным тренером команды Арно Кормиье и предложил свою помощь. На протяжении двух месяцев Тремулинас тренировался практически через день, а в промежутках между занятиями на поле работал в тренажёрном зале. Ему помогали специалисты по физической подготовке, физиотерапевты и его жена, которая работает остеопатом. При этом Бенуа не собирается отказываться от работы комментатором на DAZN, поэтому тренерскому штабу придётся учитывать его профессиональную занятость при составлении графика тренировок.

Любопытно, что возвращаться на привычную позицию левого защитника Тремулинасу вовсе не обязательно. Во время индивидуальной подготовки он много работал над техникой обращения с мячом в ограниченном пространстве и рассчитывает при необходимости действовать в центре полузащиты, где сможет компенсировать возрастные ограничения опытом и техническим мастерством. В интервью So Foot француз отдельно подчеркнул, что не претендует на место в стартовом составе и будет рад даже возможности провести на поле заключительные 15 минут встречи.

Тремулинас на первой тренировке после возвращения globallookpress.com

Новое руководство «Бордо» вообще старается вернуть в жизнь клуба как можно больше футболистов, которые определяли его лицо в прежние годы. Перед первым домашним матчем сезона символический удар по мячу нанёс легендарный Ален Жиресс, а на встречу с «Булазаком» пригласили бывшего центрального защитника Марка Планюса. Дельпор намерен сделать такие приглашения традицией. Сам Планюс, который вместе с Тремулинасом выиграл чемпионат Франции в 2009 году, пообещал бывшему одноклубнику лично присутствовать на его первом матче после возвращения.

Пока Тремулинас ограничивается тренировками с командой, а сроки его возвращения в официальные соревнования неизвестны. Бенуа исполнится 41 год в конце декабря, и он рассчитывает провести в «Бордо» остаток сезона, после чего готов помочь клубу уже в другом качестве. Если же ему всё-таки удастся вновь выйти на поле, то свой следующий официальный матч после полуфинала Лиги Европы он проведёт в шестом дивизионе Франции. И, судя по посещаемости домашних встреч жирондинцев, свидетелями этого события в футбольном «подвале» станут тысячи человек.