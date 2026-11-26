В мае 2024 года мадридский «Реал» уступал «Баварии» в ответном полуфинале Лиги чемпионов, когда Давиде Анчелотти предложил отцу выпустить на поле Хоселу. Карло прислушался к совету сына, и на 81-й минуте испанский нападающий вступил в игру. Вскоре Хоселу воспользовался ошибкой Мануэля Нойера, а спустя три минуты оформил дубль и вывел мадридцев в финал. Через два с половиной года Анчелотти-младший вновь огорчил мюнхенцев, но теперь уже самостоятельно руководил командой с тренерской скамейки. В пятом туре общего этапа Лиги чемпионов его «Лилль» уступал «Баварии» после первого тайма, однако во втором забил два мяча за три минуты и одержал победу (2:1). До поездки на север Франции мюнхенцы не проигрывали в официальных матчах с апреля, а подопечные Давиде набрали всего одно очко в четырёх турах еврокубка. Для 37-летнего итальянца эта победа имеет особое значение ещё и потому, что именно в Мюнхене он получил первую возможность в полной мере проявить себя в тренерской профессии.

Давиде Анчелотти завершил игровую карьеру в 20 лет и решил пойти по пути Моуринью

Когда Карло Анчелотти руководил «Пармой» во второй половине 1990-х, его сын регулярно посещал тренировки команды. Одним из первых футболистов, с которыми познакомился Давиде, был Джанлуиджи Буффон. Будущий чемпион мира даже вставал в ворота, пока шестилетний сын главного тренера пытался ему забить. В подростковом возрасте Давиде попал в академию «Милана», где провёл четыре года, однако пробиться в основную команду так и не смог. После непродолжительного периода выступлений в пятом дивизионе итальянского футбола Анчелотти-младший решил завершить карьеру.

Давиде и Карло Анчелотти в «Милане» globallookpress.com

По признанию Давиде, в 20 лет он уже прекрасно понимал предел собственных возможностей как футболиста. Кроме того, перед глазами молодого полузащитника были примеры одноклубников, которые приближались к завершению карьеры и понятия не имели, чем будут заниматься дальше. В качестве ориентира Анчелотти выбрал Жозе Моуринью, который тоже не добился серьёзных успехов на футбольном поле, получил образование в области физического воспитания и впоследствии стал одним из лучших тренеров мира.

Давиде поступил в университет, где изучал физиологию и методику тренировочного процесса, а дипломную работу посвятил двигательным способностям футболистов. Анчелотти считал, что будущему главному тренеру необходимо разбираться в специфике работы всех специалистов своего штаба, от врачей до тренеров по физической подготовке. Практический опыт итальянец начал приобретать в академии ПСЖ, а после переезда отца в Мадрид получил возможность работать с первой командой «Реала». В 2016 году Давиде получил тренерскую лицензию УЕФА категории А и продемонстрировал лучший результат среди слушателей курса.

Перед переездом в Мюнхен Анчелотти-младший почти год изучал немецкий язык, что впоследствии существенно облегчило работу его отцу, который испытывал серьёзные трудности в общении с местными футболистами. В январе 2017 года, когда первый помощник Карло Пол Клемент возглавил «Суонси», Анчелотти предложил сыну занять освободившуюся должность. Разговор состоялся во время зимних сборов «Баварии» в Катаре — Давиде тогда считал, что ещё не готов к такой ответственности, однако отец убедил его в обратном.

Карло и Давиде Анчелотти на тренировочной базе мюнхенского клуба globallookpress.com

На тот момент 27-летнему специалисту предстояло руководить тренировками футболистов, многие из которых были старше него на пять-шесть лет. Анчелотти понимал, что родственные связи с главным тренером поначалу будут вызывать определённый скептицизм, поэтому старался завоевать доверие игроков через индивидуальное общение и профессиональный диалог. В преддверии нынешней встречи с «Баварией» Давиде особенно выделил Филиппа Лама, Хаби Алонсо и Тьяго Алькантару, разговоры с которыми помогли ему значительно расширить свои тактические познания.

В Мюнхене семью Анчелотти обвиняли в создании собственного клана

Несмотря на победу в чемпионате Германии с 15-очковым отрывом от ближайшего преследователя, уже по итогам первого сезона работы Анчелотти в Мюнхене появились вопросы к организации тренировочного процесса. «Бавария» уступила мадридскому «Реалу» в четвертьфинале Лиги чемпионов, проиграла дортмундской «Боруссии» в полуфинале Кубка Германии, а в начале следующего сезона потерпела разгромное поражение от ПСЖ (0:3). На следующий день руководство клуба отправило Карло в отставку, а вместе с ним команду покинула значительная часть его тренерского штаба, в том числе Давиде.

Давиде Анчелотти, Вилли Саньоль, Карло Анчелотти и Тони Тапалович на тренировочной базе globallookpress.com

Немецкие журналисты тогда особенно много внимания уделяли принципам, по которым Анчелотти подбирал себе помощников. Помимо собственного сына, Карло включил в штаб своего давнего соратника Джованни Маури, его сына Франческо, а также собственного зятя Мино Фулько, который отвечал за питание футболистов. В прессе заговорили о существовании внутри «Баварии» своеобразного итальянского клана. По информации Kicker, некоторые футболисты даже самостоятельно организовывали дополнительные тренировки, поскольку считали нагрузку во время клубных занятий недостаточной. Арьен Роббен якобы жаловался, что тренировки в детской команде его сына проходят интенсивнее, чем в «Баварии».

Давиде тогда отверг обвинения в кумовстве и объяснил, что практически каждый главный тренер подбирает себе помощников из числа людей, которым доверяет. Через несколько лет, уже во время работы в «Эвертоне», Анчелотти-младший рассказал, что родственные связи с главным тренером, напротив, позволяют ему гораздо свободнее выражать собственное мнение. Давиде считал своей непосредственной обязанностью подвергать сомнению решения отца, предлагать ему альтернативные варианты и заставлять дополнительно обдумывать некоторые тактические нюансы. По его мнению, если все помощники постоянно соглашаются с главным тренером, значит, он неправильно сформировал свой штаб.

Давиде во время работы в «Эвертоне» globallookpress.com

В «Эвертоне» Давиде отвечал за организацию тренировок, подготовку стандартных положений и разработку стратегии на предстоящие матчи. Карло предпочитал наблюдать за большинством занятий со стороны и вмешиваться лишь в тех случаях, когда считал необходимым что-то скорректировать. Основную тактическую тренировку, во время которой футболисты играли 11 на 11 за два дня до матча, он проводил самостоятельно. Любопытно, что даже в 31 год, когда за плечами Давиде было почти десять лет работы в ведущих европейских клубах, он ещё не мог получить тренерскую лицензию UEFA Pro в Италии из-за возрастных требований. Анчелотти критиковал существовавшую в стране систему подготовки тренеров и приводил в пример Германию, где можно начать получать квалификацию для работы с детскими командами уже в 16 лет. В 2023 году Давиде всё-таки получил высшую тренерскую лицензию.

Давиде помог отцу выиграть ещё две Лиги чемпионов и научился спорить с Тони Кроосом

В августе 2022 года в матче первого тура чемпионата Испании против «Альмерии» мадридский «Реал» получил право на штрафной удар с удобной позиции для левши. На тот момент у мяча находились Карим Бензема и Тони Кроос, однако Давиде обратил внимание отца на то, что к выходу на поле готовился Давид Алаба. Анчелотти-младший предложил немедленно выпустить австрийца и поручить исполнение штрафного именно ему. Алаба первым же касанием отправил мяч в ворота и принёс мадридцам победу (2:1). После матча Карло признал заслугу сына в этом эпизоде.

Давиде подсказывает отцу во время матча globallookpress.com

За время работы в Мадриде Давиде уделял особое внимание индивидуальному развитию футболистов. Помимо прочего, он помогал Кариму Бензема совершенствовать игру в обороне при угловых, а с Орельеном Чуамени работал над положением корпуса при приёме мяча. Последнему эти занятия особенно пригодились в сезоне-2023/24, когда из-за травм центральных защитников французу регулярно приходилось опускаться из полузащиты в оборону.

Одним из наиболее интересных собеседников для Анчелотти в мадридской раздевалке был Тони Кроос. В октябрьском интервью AS Давиде рассказал, что немец регулярно заставлял его задумываться над футбольными вопросами, поскольку практически на каждую ситуацию имел собственную точку зрения. Особенно Анчелотти нравилась способность Крооса контролировать темп встречи с позиции опорного полузащитника, хотя сам немец предпочитал действовать несколько выше, чтобы не тратить столько сил на единоборства и подборы мяча. По мнению Давиде, после завершения карьеры Крооса мадридский клуб потерял набор качеств, который невозможно восполнить покупкой одного футболиста.

Давиде Анчелотти globallookpress.com

При этом в представлении Анчелотти-младшего об идеальном футболе немало общего с идеями специалистов, чьи команды доставляли «Реалу» наибольшие проблемы. Давиде нравится организация обороны команд Унаи Эмери и Микеля Артеты, способность Диего Симеоне находить слабые места соперников при подготовке к важным матчам и вертикальный футбол «Барселоны» Ханса-Дитера Флика. В своих командах итальянец стремится использовать владение мячом прежде всего как средство создания голевых моментов, а не способ защиты от соперника. При этом он обращает внимание на то, что для эффективного вертикального футбола недостаточно собрать группу быстрых нападающих — необходимы полузащитники, которые способны своевременно доставлять им мяч.

Анчелотти получил первую самостоятельную работу в Бразилии и ушёл из клуба ради своего помощника

После окончания второго периода работы в мадридском «Реале» Анчелотти-младший последовал за отцом в сборную Бразилии, однако уже в июле 2025 года получил предложение самостоятельно возглавить «Ботафого». На тот момент клуб обладал титулом действующего победителя Кубка Либертадорес, но за несколько месяцев потерял значительную часть футболистов, которые помогли ему добиться исторического успеха. Давиде стал третьим главным тренером команды за сезон и впоследствии сравнивал приобретённый в Бразилии опыт с обучением в магистратуре. Ему пришлось адаптироваться к местному климату, состоянию полей, плотному календарю и многочисленным кадровым изменениям.

Джон Текстор представляет Анчелотти в качестве главного тренера «Ботафого» globallookpress.com

В итоге «Ботафого» поднялся с девятого на шестое место в чемпионате Бразилии и получил право выступить в квалификации Кубка Либертадорес. Давиде провёл во главе команды 32 матча, в которых одержал 14 побед при 11 ничьих и семи поражениях. Однако уже в декабре клуб объявил о расставании с итальянским специалистом, а обстоятельства его ухода стали предметом дискуссий в бразильской прессе. Как выяснилось впоследствии, одним из главных поводов для разногласий стало намерение руководства «Ботафого» уволить тренера по физической подготовке Луку Герру. Анчелотти поставил условие, что согласится продолжить работу только в том случае, если клуб сохранит весь его тренерский штаб. Сторонам не удалось прийти к компромиссу, а Давиде решил уйти.

Владелец «Ботафого» Джон Текстор тогда подчеркнул, что у него не было личных разногласий с Анчелотти и что он с уважением относится к принципиальности итальянца по отношению к своим коллегам. Сам Давиде позднее объяснял своё решение ещё и неопределённостью в руководстве клуба. На фоне корпоративных конфликтов вокруг Текстора тренер перестал понимать, с кем ему предстоит обсуждать дальнейшее развитие команды. Таким образом, спустя восемь лет после того, как в Мюнхене Давиде приходилось объяснять журналистам принципы формирования тренерского штаба своего отца, он сам отказался продолжать работу в клубе из-за нежелания расставаться с одним из помощников.

Анчелотти и тренер по физической подготовке Лука Герра во время работы в «Ботафого» globallookpress.com

Отец позвонил Давиде в два часа ночи, чтобы рассказать об интересе «Лилля»

В первой половине 2026 года Анчелотти вернулся в тренерский штаб сборной Бразилии, вместе с которой впоследствии отправился на чемпионат мира. Ещё до начала турнира с Карло связался президент «Лилля» Оливье Летанг и попросил у него номер телефона сына. Французский функционер познакомился с семьёй Анчелотти ещё во время работы в ПСЖ и на протяжении многих лет следил за профессиональным развитием Давиде. Кроме того, Летанг регулярно общался с Карло в период его работы в «Реале», в частности когда мадридцы интересовались защитником «Лилля» Лени Йоро.

Отец и сын на тренировке сборной Бразилии во время чемпионата мира globallookpress.com

Около двух часов ночи Карло позвонил сыну и сообщил, что один из европейских клубов заинтересован в его услугах. По словам Давиде, он даже не стал сразу выяснять название команды, а лишь спросил отца, стоит ли ему принимать предложение. Карло без колебаний дал положительный ответ. 1 июня «Лилль» официально объявил о подписании двухлетнего контракта с итальянцем, а Летангу пришлось отдельно объяснить журналистам, что клуб сделал выбор в пользу профессиональных качеств Давиде, а не его знаменитой фамилии. Президенту особенно импонировало умение Анчелотти работать с молодыми футболистами, поскольку их развитие и последующая продажа на протяжении многих лет остаются важнейшими составляющими бизнес-модели французского клуба.

Презентация Давиде в «Лилле» globallookpress.com

Анчелотти-младшему при этом впервые за долгое время достался коллектив, в котором наряду с перспективными футболистами выступают игроки старше самого тренера. В сентябре нападающему Оливье Жиру исполнилось 40 лет. Кроме того, в распоряжении Давиде оказался младший брат Килиана Мбаппе Этан, которому тоже приходится строить собственную карьеру в условиях повышенного внимания из-за фамилии. Именно 19-летний полузащитник сыграл ключевую роль в эпизоде со вторым голом «Лилля» в ворота «Баварии»: после его удара мяч угодил в штангу, а затем от Александра Павловича оказался в сетке.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Победа над мюнхенцами пока лишь позволила «Лиллю» вернуться в борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако в истории отношений французского клуба с семьёй Анчелотти уже есть один примечательный эпизод. 6 декабря 2006 года «Лилль» Клода Пюэля приехал на «Сан-Сиро», где благодаря голам Питера Одемвингие и Кадера Кейта обыграл «Милан» Карло Анчелотти (2:0) и впервые в своей истории вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Давиде, который в то время занимался в академии «Милана» и болел за команду отца, до сих пор прекрасно помнит ту встречу. В сентябре он даже рассказал журналистам L’Équipe, что на клубной базе «Лилля» сохранились фотографии с того матча. А спустя почти ровно 20 лет Анчелотти-младший уже сам помог французскому клубу одержать одну из наиболее громких побед в его еврокубковой истории.