После одного из матчей Эстевана за «Палмейрас» тренер Абель Феррейра больше не мог сдерживаться. «Он не похож ни на кого, кого я когда-либо видел», — сказал он

Это было смелое заявление. Феррейра долгое время играл в родной Португалии, а до переезда в Бразилию тренировал там и в Греции. И он был поражен не только талантом молодого игрока, но и его трудолюбием и силой характера, пишет автор ESPN Тим Викери.

Феррейра даже публично обратился к президенту «Палмейраса» с просьбой удержать Эстевана, а не продавать его, как только ему исполнится 18 лет.

Его просьба, как и следовало ожидать, не была услышана, и Эстеван покинул Бразилию в прошлом году на клубном чемпионате мира ФИФА. Последним его достижением в качестве игрока «Палмейраса» стал великолепный гол в ворота «Челси», клуба, в который он собирался перейти, мгновенно завоевав уважение своих новых товарищей по команде.

И в клубе с традициями ярких вингеров Эстеван быстро завоевал сердца болельщиков «Челси». Таким образом, английский футбол впервые получил настоящую бразильскую суперзвезду, которая выбрала Премьер-лигу вместо таких клубов, как «Реал Мадрид» и «Барселона».

Его дебютный европейский сезон был прерван серьезной травмой подколенного сухожилия, которая вынудила его пропустить чемпионат мира. Но с восемью голами в 36 играх и множеством волшебных моментов по пути, это было великолепное возвращение после дебютного сезона в Премьер-лиге.

Эстеван globallookpress.com

Теперь, конечно, оставалось только расслабиться и наслаждаться зрелищем. За исключением того, что пока что все складывается совсем не так.

Эстеван столкнулся с распространенной проблемой — сложным вторым сезоном. До сих пор он был лишь игроком второго плана. Что же произошло?

Почему он не играет в «Челси»?

По словам его агента Андре Кури, у Эстевана была конкретная причина для выбора «Челси». Он не видит себя исключительно левоногим правым вингером. Во всех переговорах лондонский клуб, казалось, был наиболее открыт к идее, что он может играть в центре, на позиции «десятки».

Но с этим всегда были связаны проблемы. Могло ли такое начинание иметь какую-либо ценность? В конце концов, те, кто ведет переговоры, не будут выбирать состав. Как и где использовать игрока — это решение тренера, что особенно актуально для такого клуба, как «Челси», где смена тренеров происходит очень быстро.

Более того, там уже был Коул Палмер, герой триумфа на клубном чемпионате мира. А затем, летом, пришел еще и Морган Роджерс, а также новый тренер «Челси» Хаби Алонсо.

С самого начала этого сезона были сомнения относительно того, какое место молодой бразилец займет в планах испанского тренера. Алонсо предпочитает схему 3-4-3, в которую Эстеван не вписывается натуральным образом. В команде были опасения, что он не сможет эффективно использоваться на позиции флангового защитника.

Эти опасения оказались оправданными. За десять игр в Премьер-лиге Эстеван вышел в стартовом составе лишь однажды: в домашнем матче против «Манчестер Юнайтед» в конце октября, завершившемся победой со счетом 2:0. В отсутствие травмированного центрального нападающего Жоао Педро он был частью атакующей тройки вместе с Палмером и Роджерсом — позиция, которая, возможно, ему и подходит, но на которой он будет выходить на поле нечасто.

Травмы защитников также вынудили Алонсо перейти на схему с четырьмя защитниками, что и произошло в следующей игре: поражение со счетом 0:1 от «Сандерленда», последнем матче перед перерывом на международные матчи.

Эстеван

Четверка защитников также облегчает поиск места для Эстевана, и его выпустили на поле в перерыве. Даже это был прогресс, поскольку в начале сезона он либо оставался на скамейке запасных, либо выходил на поле лишь на последние несколько минут.

Все это дает свои плоды. Такой талантливый игрок, как Эстеван, нуждается в уверенности, а этого качества явно не хватает там, где он получает регулярную игровую практику — в сборной Бразилии.

Тренер Карло Анчелотти — большой поклонник его игры. В своем дебютном матче в качестве главного тренера сборной Бразилии он впервые выпустил Эстевана в стартовом составе. Игрок забил пять голов за сборную, адаптировавшись к игре гораздо легче, чем, скажем, Винисиус Жуниор из «Реала». Анчелотти сохранил доверие к нему, выбирая его (четыре раза в стартовом составе, один раз со скамейки запасных) во всех пяти матчах сборной Бразилии после чемпионата мира.

Но он выглядит уже не тем игроком, что прежде. Да, он забил дважды, но в полусерьезных матчах против Индии и Сингапура. Его игра в субботнем поражении от Японии со счетом 2:3 была особенно разочаровывающей.

Эстеван globallookpress.com

«Я благодарен Анчелотти за прилив уверенности», — сказал он в конце международного перерыва. «Потому что каждый игрок хочет играть, а в "Челси" я получал мало игрового времени. Но присоединение к национальной команде и осознание того, что [Анчелотти] мне доверяет, дает мне огромную мотивацию».

Но поскольку до конца марта у него нет игр в составе сборной Бразилии, впереди у него целая зима в «Челси» — начиная с субботнего домашнего матча против «Лидса». Это может вызвать неприятные воспоминания.

Два месяца назад эти две команды встретились на «Стэмфорд Бридж» в Кубке лиги, где «Челси» одержал победу со счетом 6:3. Алонсо, похоже, использовал этот турнир как возможность оценить Эстевана. На него оказывалось давление, чтобы он попал в состав, особенно учитывая, что несколькими днями ранее его появление в концовке матча против «Арсенала», проигранного со счетом 1:2, едва не принесло очко его команде. Но Эстеван разочаровал и был заменен в перерыве.

Какое место он теперь занимает в планах тренера? В «Челси» говорят, что клуб по-прежнему доволен им. Его трудолюбие и психологическая устойчивость, замеченные Феррейрой еще в «Палмейрасе», хорошо служат ему в Лондоне. Алонсо публично настаивал на том, что у них нет никаких мыслей об избавлении от игрока, но их беспокоит недостаток физической подготовки. Возможно, одним из приоритетов в ближайшие несколько месяцев станет развитие атлетизма.

Все это приводит к вопросу. Если его нельзя использовать на позиции «десятки» — а ещё хуже, если его почти не используют — то совершил ли Эстеван ошибку, выбрав «Челси» и вообще перейдя в Премьер-лигу?

Вряд ли кого-то удивит, если эти мысли будут крутиться у него в голове в течение следующих нескольких месяцев. Если он захочет сменить клуб, желающие, безусловно, найдутся. Эстеван может оказаться на распутье раньше, чем кто-либо предполагал в своей английской клубной карьере.