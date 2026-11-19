ESPN рассказывает, как «Манчестер Юнайтед» превратился в главный антипример современного футбола и что теперь предстоит чинить Маурисио Почеттино.

Какое решение из «потерянной эпохи» «Манчестер Юнайтед» вызывает у вас наибольшее недоумение?

Мой личный фаворит — назначение Ральфа Рангника на полсезона для постановки современного прессинга и футбола на владении...ровно через три месяца после подписания Криштиану Роналду, главной антипрессинговой звезды современности.

Удивительно, но все просто впустую потратили время (хотя в среднем за матч Рангник все равно набрал больше очков, чем Рубен Аморим).

Учитывая всё, что мы узнали о том, как должен функционировать здоровый футбольный клуб в 2020-х, всегда полезно иметь под рукой наглядный антипример из серии «Не будь как [вставьте название клуба]».

По правилам современного футбола вектор развития и игровую идентичность клуба должен задавать спортивный блок, а уже под эту философию подбирается главный тренер — эпоха всемогущих «великих менеджеров» осталась в прошлом.

Но «Манчестер Юнайтед», обязанный своими современными успехами (и рыночной стоимостью) величайшему из таких менеджеров за последние 50 лет — сэру Алексу Фергюсону, — просто не может остановиться и раз за разом пытается отыскать нового Ферги.

Сэр Алекс Фергюсон globallookpress.com

Нельзя постоянно нанимать полную стилистическую противоположность своего «бывшего», особенно если вы даете новому специалисту слишком много власти в трансферных вопросах. Иначе в итоге вы получите состав из абсолютно несовместимых деталей, купленных под совершенно разные задачи.

Но, похоже, именно это «Манчестер Юнайтед» и умеет делать лучше всего. Клуб бросало из крайности в крайность: от оборонительного и контратакующего Дэвида Мойеса к сверхосторожному, помешанному на владении Луи ван Галу, затем обратно к преимущественно закрытому футболу Жозе Моуринью, а после — к позитивному (и, пожалуй, чересчур гибкому) Уле-Гуннару Сульшеру.

После скоротечного провала с гегенпрессингом Рангника они попросили Эрика тен Хага найти золотую середину между владением и обороной. Когда это — кто бы мог подумать! — оказалось непростой задачей, то же самое поручили Рубену Амориму с его жесткой схемой 3-5-2. И ровно в тот момент, когда он начал выстраивать солидные глубинные показатели и продвинутую статистику — еще один аспект, на который успешные современные клубы давно научились опираться (включая «Брентфорд», который тратит бесконечно меньше «Юнайтед», но набрал больше очков за последние два с половиной сезона), — Амориму указали на дверь ради очередного «своего парня», Майкла Каррика.

Теперь ушел и Каррик.

Сроки работы тренеров становятся всё короче, а победы — всё реже.

Майко Каррик globallookpress.com

Добавьте сюда несчастливый полугодовой период Рангника в роли временного тренера между Сульшером и тен Хагом (1,48 очка за игру), и получится, что три из четырех самых коротких и наименее успешных тренерских отрезков в «Юнайтед» пришлись на последние четыре назначения (и последние пять лет).

Удивительно, но отдача падает, если у вас вообще нет плана. И первоначальный список кандидатов на замену Каррику, о котором ходили слухи — страстный и прессингующий Маурисио Почеттино, куда более оборонительные Антонио Конте и Эдди Хау, почти «вангаловский» Юлиан Нагельсманн, — не слишком-то намекал на наличие четкого плана и в этот раз.

Вместо этого всё снова выглядело как очередные поиски «великого менеджера», который заведомо не сможет оправдать возложенных ожиданий — и этим человеком стал Маурисио Почеттино.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

В его кандидатуре смысла не меньше, чем в любой другой: команды Почеттино обычно играют в зрелищный, напористый футбол, который нравится болельщикам. Но ему досталась команда, выигравшая лишь один из последних 11 матчей и плетущаяся на 18-м месте в Премьер-лиге, а также состав, собранный максимально хаотично и без малейшей стилистической логики.

Давайте разберемся, что именно пошло не так и что предстоит исправлять Почеттино.

Что сработало, а что пошло не так у «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2026/27?

Мы уже порядком привыкли публиковать материалы в духе «Что пошло не так и что будет дальше?» о «Манчестер Юнайтед», но обычно причины провалов менялись от тренера к тренеру.

Иногда их оборона действовала слишком пассивно и позволяла бить по воротам практически без сопротивления. Иногда вязла и теряла остроту атака.

Главной же бедой Майкла Каррика в сезоне-2026/27 стало то, что никто в Премьер-лиге не допускал в среднем настолько опасных ударов по своим воротам.

Майкл Каррик globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед» занимает девятое место по количеству допущенных ударов на одно владение соперника — примерно на одном уровне с «Челси» и «Тоттенхэмом».

Но вот незадача: средний вес каждого удара по воротам «МЮ» составляет 0,19 xG. Это с огромным отрывом худший показатель в лиге, и он в точности равен средней остроте ударов нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в нынешнем розыгрыше АПЛ.

По сути, превращать каждого форварда соперника в Холанна — так себе стратегия для того, чтобы выигрывать матчи. Оппоненты наносят 74,6% своих ударов из пределов штрафной (наивысший показатель в лиге), а защитники «Юнайтед» блокируют лишь 22,0% попыток соперников (второй худший результат в чемпионате).

По сути, «Юнайтед» страдает от худших последствий футбола на владении (провалов в переходных фазах), но при этом не получает его главных плюсов. Сами по себе они неплохо держат мяч (шестое место по проценту владения, четвертое — по количеству передач за владение), а благодаря таким мастерам продвижения, как Бруну Фернандеш и Юри Тилеманс, команда идет второй в лиге по продвигающим передачам и третьей — по проходам с мячом.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Однако их прессинг сложно назвать агрессивным или эффективным: «МЮ» лишь восьмой по высоким возвратам мяча (9,6 за игру) и десятый по числу передач соперника на одно оборонительное действие (12,4).

Как итог, они мучаются, пытаясь конвертировать продвижение мяча в реальные моменты против насыщенной обороны. При том что «МЮ» занимает второе место в лиге по числу ударов за владение, лишь 54,9% из них наносятся из пределов штрафной (худший показатель в АПЛ), а по среднему весу удара они плетутся на 14-м месте (0,14 xG).

Реализация у «Юнайтед» тоже оставляет желать лучшего. Если вынести за скобки Фернандеша и Брайана Мбемо, остальные игроки «МЮ» в чемпионате забили всего пять голов при 9,4 xG (у Матеуса Куньи, Маркуса Рашфорда и Амада Диалло — лишь один гол с 3,3 xG на троих).

В итоге мы получаем картину, где «Юнайтед» доминирует над соперниками по количеству ударов, но все по-настоящему качественные и точные выстрелы остаются за оппонентами.

На самом деле «МЮ» великолепен в быстрых выпадах: команда идет второй по ударам с контратак за игру и первой — по разнице xG в контратаках. Но они, похоже, сами не понимают, какой именно командой хотят быть. Вдобавок ко всему они пропустили шесть мячей со стандартов (18-е место), а забили лишь один (15-е).

Во всем этом нет никакой стилистической цельности — но, с другой стороны, откуда бы ей взяться?

Состав «Манчестер Юнайтед», который достался Почеттино

Нелегко даже просто расписать стартовый состав, который переходит к Почеттино. Из-за сочетания травм и нехватки качественных альтернатив Диогу Далот к этому моменту провел больше всего минут сразу на двух позициях — и правого, и левого защитника, а Мбемо лидирует по игровому времени одновременно на месте центрфорварда и на правом фланге атаки.

Но, отталкиваясь от сыгранных в этом сезоне минут, можно с определенной долей условности сказать, что костяк «Манчестер Юнайтед» в нынешней кампании выглядел так:

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2026/27 espn.com

Это 15 футболистов: двое были куплены (или дебютировали) еще в эпоху ван Гала, один — при Моуринью, трое — при Сульшере, трое — при тен Хаге, четверо — при Амориме и двое — при Каррике.

Шестерым из них (Шоу, Мартинесу, Магуайру, Тилемансу, Фернандешу и Рэшфорду) уже 28 лет или больше, и лишь двое игроков основы (Майну и Ламменс) — плюс вся четверка главных запасных — не старше 24 лет.

Пожалуй, еще более показательно то, кого я вообще не упомянул в этом списке. Из-за травм и банального несоответствия требованиям команды защитник Маттейс де Лигт (27 лет), полузащитники Мэйсон Маунт (27), Мануэль Угарте (25) и Карлос Балеба (22), а также нападающие Джошуа Зиркзе (25) и Беньямин Шешко (23) в сумме наиграли всего 1268 минут во всех турнирах этого сезона (в среднем по 211,3 минуты на человека). И это при том, что их совокупная трансферная стоимость составила 357,6 млн евро , а суммарная ориентировочная зарплата, по данным FBref.com, достигает 58,7 млн евро в год.

При всех справедливых претензиях к долгам, которые Глейзеры повесили на клуб, или к мерам жесткой экономии, введенным новыми контролирующими владельцами из INEOS, главная проблема «Юнайтед» со времен ухода Фергюсона заключается вовсе не в том, что клуб мало тратил.

Проблема в том, что деньги тратились безрассудно, а отдача от этих (безрассудных) инвестиций оказалась ничтожно малой. В «МЮ» переплачивают за игроков на пике или уже на спаде карьеры, а затем вкладывают огромные суммы в молодых футболистов, не создавая для них даже подобия здоровой среды для развития.

Когда у вас четвертая по величине ориентировочная зарплатная ведомость в лиге, а вы идете на 18-м месте в таблице — второе куда более серьезная проблема, чем первое.

Главный вызов для Почеттино в «Манчестер Юнайтед»

За эти годы Почеттино успел поработать во многих статусных проектах: совсем недавно он провел полтора сезона в «Пари Сен-Жермен», сезон в «Челси» и почти полный цикл чемпионата мира у руля мужской сборной США.

Но приглашают его, прежде всего, из-за его работы в «Тоттенхэме». Там он принял клуб в переходный период, серьезно омолодил состав, но при этом сумел поднять результаты в Премьер-лиге с 68,4 очка в среднем за сезон (за пять лет до его прихода) до 73,6 очка в первые пять сезонов своей работы.

Кроме того, при нем «шпоры» пять раз доходили до полуфиналов (и однажды до финала) внутренних турниров, а также сыграли в финале Лиги чемпионов — 2018/19.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

В сборной США главным достижением Почеттино, пожалуй, стало умение выжать максимум из атлетизма своей команды, параллельно открыв и раскрыв потенциал молодых игроков.

На чемпионате мира 2026 года американцы буквально загоняли менее классных соперников, однако их поражение от Бельгии в 1/8 финала прошло по тому же сценарию, что и вылет от Нидерландов на ЧМ-2022 при Грегге Берхалтере: стоило столкнуться с опытной и умной западноевропейской сборной, как вполне добротных, но не более того тактики и таланта США оказалось недостаточно.

И все же логику назначения такого тренера, как Почеттино, вполне можно понять. Его стиль игры способен быстро завоевать симпатии болельщиков, и ничто не пошло бы «Манчестер Юнайтед» на пользу так сильно, как раскрытие потенциала молодого костяка команды и, возможно, привлечение новых талантов из клубной академии.

Вот только над этим самым костяком еще придется серьезно поработать. Клуб тратит горы денег на возрастных и/или неэффективных игроков, многие из которых к тому же сидят на долгосрочных контрактах: соглашения Рашфорда, Магуайра и Маунта рассчитаны до 2028 года, Далота — до 2029-го, де Лигта, Угарте и Зиркзе — до 2030-го, а Тилеманса — и вовсе до 2031-го.

«Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

Но даже если оставить это за скобками, группа игроков в возрасте до 24 лет в «МЮ» выглядит откровенно скромно на фоне более богатых конкурентов.

По оценке Transfermarkt, шестерку самых дорогих футболистов «Юнайтед» не старше 24 лет составляют Шешко, Майну, Балеба, Диалло, Йоро и Ламменс. Их совокупная стоимость — 340 миллионов евро, причем сюда включен крайне сомнительный ценник в 75 миллионов за Шешко.

Беньямин Шешко globallookpress.com

Среди 10 богатейших клубов мира (по последним данным Deloitte Money League) молодой костяк «МЮ» оценивается выше, чем лишь у «Арсенала» и бывшего клуба Почеттино — «Тоттенхэма».

Но «Арсенал» сейчас находится в режиме «побеждать здесь и сейчас» — и, в отличие от «Юнайтед», действительно побеждает. А это значит, что среди прямых конкурентов по финансовому статусу молодежная основа «МЮ» выглядит лучше разве что по сравнению со «шпорами».

Задача Почеттино — вернуть молодых игроков на правильный вектор развития. Если команде хотя бы немного повезет с травмами, нетрудно представить, что он добьется вполне осязаемых успехов — особенно с Майну, Сантосом и Балеба в центре поля.

И даже если аргентинцу не удастся совершить чудо и переубедить 16-летнего вундеркинда Джей-Джея Габриэля, который горит желанием уйти и потенциально перебраться в мадридский «Реал», Почеттино все равно способен заложить прочный фундамент для молодежи.

Речь идет не только о Йоро и Хевене, но и о целой плеяде тинейджеров: защитниках Харри Амассе (19 лет) и Годвилле Куконки (18); полузащитниках Джиме Туэйтсе (18), Джейкобе Девани (19, сейчас в аренде), Тайлере Флетчере (19) и Джеке Флетчере (19); а также нападающих Шее Лейси (19), Тайнане Томпсоне (18) и Чидо Оби (18, в аренде).

Впрочем, краткосрочного успеха в «Юнайтед» добивались многие тренеры. Для долгосрочного же прорыва потребуется высокий уровень координации и слаженности между главным тренером и руководством.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Именно на это «МЮ» оказался совершенно неспособен на протяжении всей своей новейшей истории — и именно этого Почеттино не нашел в «Челси».

Каррика уволили почти день в день через 40 лет после того, как «Юнайтед» нанял Фергюсона в 1986 году; тот же сезон был последним, когда команда оказывалась на 18-м месте в таблице после 10 туров.

Фергюсону потребовалось больше трех лет, чтобы окончательно утвердиться на своем посту — а с момента его ухода на пенсию ни один тренер «МЮ» не продержался в клубе и трех лет.

Мы прекрасно знаем, как должны функционировать успешные футбольные клубы, и знаем, что в последние годы «Манчестер Юнайтед» и близко не стоял на этом пути. Вполне вероятно, что благодаря своему опыту, умению управлять коллективом и мощной харизме Почеттино окажется именно тем человеком, который наконец-то снова раскроет потенциал «Юнайтед». Но после почти 15 сезонов непостижимой апатии всё бремя доказательств лежит на самом клубе.