Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Пьеро Инкапье

«Арсенал», защитник, 24 года

Летом 2025 года, когда эквадорский защитник Пьеро Инкапье переходил в лондонский «Арсенал» из леверкузенского «Байера», он считался большим талантом и рассчитывал на место в основе, но реальность оказалась иной.

В прошлом сезоне наставник «канониров» Микель Артета пробовал его на позиции в центре обороны и на левом фланге, но эквадорец так и не закрепился в составе. В нынешнем чемпионате 24‑летний Инкапье вообще превратился в глубокого резервиста: сыграл всего в 4 матчах и провёл на поле смехотворные 11 минут.

Неудивительно, что окружение футболиста рассматривает вариант с уходом из клуба, и он у него имеется. Как сообщает издание Diario Sport, на игрока положил глаз спортивный директор «Барселоны» Деку, и трансфер возможен уже этой зимой.

По данным источника, глава селекционного отдела благураны уже вышел на предварительный контакт с представителями футболиста, чтобы оценить его готовность к переходу. Однако сделка может осложниться позицией «Арсенала»: несмотря на то, что Микель Артета не видит Инкапье в основе, клуб обычно не склонен расставаться с игроками в середине сезона.

Инкапье показывает на выход globallookpress.com

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Инкапье в 50 млн евро, а его контракт действует до 2031 года. Также «Барселона» не потеряла интерес и к защитнику «Интера» Алессандро Бастони, но его заполучить будет намного сложнее.

Наш прогноз: «Арсенал» отпустит Инкапье не раньше лета 2027 года.

Рио Нгумоа

«Ливерпуль», полузащитник, 18 лет

Мюнхенская «Бавария» по‑прежнему рассматривает вариант с подписанием талантливого вингера «Ливерпуля» Рио Нгумоа и хочет заполучить его в свой состав как можно быстрее.

По данным инсайдера Кристиана Фалька, немецкий клуб летом 2026 года был готов выложить за 18‑летнего англичанина 70 млн евро и вёл активные переговоры, но тогда «Ливерпуль» наложил вето на трансфер одного из своих самых талантливых воспитанников.

В итоге «Бавария» переключилась на более дешёвого и доступного Исмаэля Сайбари, который был подписан перед началом этого сезона. За 25‑летнего марокканца было заплачено 55 млн евро с учётом бонусов, но интерес к более талантливому Нгумоа никуда не делся.

18‑летний англичанин остался в шорт‑листе «Баварии», которая предпримет попытку заполучить его летом 2027 года. Теперь сумма сделки оценивается не менее чем в 100 млн евро.

Рик Нгумоа globallookpress.com

В этом сезоне Нгумоа сыграл 12 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах и сделал две результативные передачи. На рынке вингера, способного также играть нападающего, сейчас оценивают в 50 млн. Летом 2026 года 18‑летний футболист дебютировал в составе сборной Англии.

Наш прогноз: «Ливерпуль» не отпустит Нгумоа, это будущее клуба.

Гави

«Барселона», полузащитник, 22 года

«Наполи» проявляет активный интерес к полузащитнику «Барселоны» Гави. По данным Diario Sport со ссылкой на Calciomercato, спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна уже контактировал с представителями футболиста, чтобы прояснить его планы.

Неаполитанцы рассчитывают арендовать 22‑летнего испанца с правом возможного выкупа, чтобы снизить финансовую нагрузку на клуб.

Но, по данным источника, вероятность такой сделки минимальна. «Барселона» рассчитывает в долгую на своего воспитанника, несмотря на его подверженность травмам, и считает его важным футболистом основного состава.

Да и сам Гави не рассматривает варианты ухода: недавно он продлил контракт с каталонцами и намерен остаться в команде.

Гави globallookpress.com

Ценит центрального полузащитника и главный тренер Ханси Флик, которому импонирует в игроке боевой настрой, интенсивность и способность задавать высокий темп игры. Хотя Гави не устраивает, что он в последнее время почти не играет, он верит в тренерский талант немецкого специалиста.

Наш прогноз: ну зачем Гави «Наполи», тем более с увядающим Аллегри.

Оскар Петушевский

«Порту», полузащитник, 18 лет

Один из главных талантов польского футбола Оскар Петушевский привлёк внимание скаутов мюнхенской «Баварии».

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, в клубе видят в 18‑летнем футболисте сборной Польши игрока, который сможет подменять Луиса Диаса на левом фланге атаки, а через несколько лет стать игроком основы.

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высоко оценивает талант Петушевского — стороны уже выходили на контакт. При этом мюнхенцы в качестве вингера рассматривают и другие варианты усиления состава, но поляк является одним из приоритетных.

Ключевое препятствие для трансфера — высокая стоимость: клаузула в контракте полузащитника составляет 60 миллионов евро, но «Бавария» намерена эту сумму снизить.

Оскар Петушевский globallookpress.com

Сейчас Transfermarkt оценивает Петушевского в 25 млн евро; в январе 2026 года «Порту» подписал его у «Ягеллонии» за 10 млн евро. В чемпионате Португалии в этом сезоне вингер сыграл 2 матча и отметился одним забитым мячом.

Наш прогноз: Петушевский летом станет футболистом «Баварии».

Федерико Виньяс

«Толука», нападающий, 28 лет

Московский ЦСКА страдает от отсутствия забивного нападающего и снова обратил свой взор на латиноамериканский рынок. Тренерский штаб армейцев не устраивает игра Мурада Мусаева и Лусиано Гонду, и он хочет приобрести ещё одного страйкера.

Как сообщает издание «Спорт‑Экспресс», вариантом для усиления атакующей линии армейцев является нападающий мексиканской «Толуки» Федерико Виньяс.

По данным источника, 28‑летний уругваец готов к переезду в Россию после встречи представителей ЦСКА и окружения нападающего. Теперь сторона Виньяса ждёт официального предложения со стороны московского клуба.

Главным препятствием для сделки может стать её стоимость: трансфер Виньяса оценивается примерно в 25 миллионов евро. Именно финансовая сторона вопроса способна серьёзно осложнить переговоры, но ЦСКА намерен существенно её снизить.

Виньяс во время игры за «Овьедо» в Ла Лиге globallookpress.com

На портале Transfermarkt Виньяса оценивают в 8 млн евро. Всего нападающий в Апертуре чемпионата Мексики сыграл 12 матчей и забил 8 мячей. В составе сборной Уругвая он сыграл 3 матча на ЧМ‑2026 и не забил ни одного мяча.

Наш прогноз: Виньяса зимой подпишет ЦСКА, договорившись о снижении суммы.

Стефан Джодич

«Альмерия», полузащитник, 21 год

Мадридский «Атлетико» нашёл усиление во втором испанском дивизионе — Сегунде. Там в «Альмерии» играет полузащитник Стефан Джодич, на которого положили глаз селекционеры «матрасников».

По данным авторитетного издания Marca, клуб из Мадрида уже контактирует с представителями 21‑летнего сербского футболиста, но трансфер, скорее всего, состоится летом 2027 года.

В «Атлетико» видят в Джодиче игрока, способного усилить состав уже сейчас, и при этом отмечают его большой потенциал для дальнейшего роста. «Матрасники» планируют активно продвигать переговоры в ближайшие месяцы, но не станут их форсировать.

Серьёзным фактором сделки станет высокая стоимость: в контракте Джодича с «Альмерией», который действует до 2032 года, прописан пункт об отступных в размере 40 миллионов евро. Именно сумма возможного трансфера пока является главным камнем преткновения.

Джодич во время игры в прежнем клубе «Монпелье» globallookpress.com

Всего в этом сезоне Джодич сыграл за «Альмерию» в Сегунде 10 матчей, забил один мяч и сделал один ассист. На авторитетном портале Transfermarkt талантливого серба сейчас оценивают в 12 млн евро. За «Альмерию» он играет с лета 2025 года, перейдя из французского «Монпелье» на правах свободного агента.

Наш прогноз: по окончании сезона «Атлетико» подпишет Джодича.

Сантьяго Бельтран

«Ривер Плейт», вратарь, 22 года

Яркая игра основного вратаря «Астон Виллы» Дзиона Судзуки привлекла к нему внимание со стороны более статусных клубов, и уже сейчас команда Унаи Эмери активно подыскивает ему замену.

Как пишет известный журналист Экрем Конур, сейчас клуб из Бирмингема рассматривает возможность подписания голкипера «Ривер Плейт» Сантьяго Бельтрана уже в зимнюю трансферную кампанию.

Сумма сделки может составить 13 млн евро, и, по данным источника, переговоры идут весьма успешно.

Портал Transfermarkt оценивает 22‑летнего Бельтрана в 11 миллионов евро, а его контракт действует до декабря 2027 года.

Сантьяго Бельтран globallookpress.com

Бельтран дебютировал в основном составе «Ривер Плейт» в 2026 году и всего за команду провёл 20 матчей в чемпионате. Главный тренер сборной Аргентины вызывал Бельтрана в расположение национальной команды, и 7 июня состоялся его дебют в игре против Гондураса (2:0).

Наш прогноз: Бельтран зимой перейдёт в «Астон Виллу».