«Атлетико» и «Барселона» играют на «Рияд Эйр Метрополитано» в 12-м туре Ла Лиги. Каталонцы возглавляют таблицу с 30 очками, мадридцы отстают на два балла и в случае победы обойдут соперника. При этом «Реал» накануне разгромил «Валенсию» 3:0 и сравнялся с командой Ханси Флика по очкам, поэтому осечка гостей может заметно изменить положение в чемпионской гонке.

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45' Арбитр добавил три минуты к первому тайму.

45' ГООООООООЛ! Сравнивает «Барселона»! Педри протащил мяч к штрафной и покатил на Фермина, тот пытался отдать в касание партнёру, а мяч от ноги Пубиля отскочил обратно под удар Фермину, который с левой классно пробил в дальний угол. 1:1, сработало каталонское давление.

44' Рафинья навешивал прямо в центр вратарской, а Льоренте всё видел и головой выбил мяч подальше.

43' Баэна сбил Ямаль у самой линии штрафной на правом фланге! Жёлтая карточка игроку «Атлетико».

42' Гордон с левого фланга забросил в штрафную – на дальней штанге никого не оказалось.

41' «Барса» долго держит мяч и вжимает «Атлетико» в его штрафную. Команда Симеоне явно ищет момент для контратаки.

Статистика матча 4 Удары в створ 1 3 Удары мимо 2 42 Владение мячом 58 3 Угловые удары 1 2 Офсайды 0 5 Фолы 7

39' «Барселона» ответила своим моментом — защитники «Атлетико» по очереди накрыли удары Гордона и Фермина из убойных позиций.

38' Отличный розыгрыш на третьего получился у «Атлетико»! Баэну вывели на удар в штрафной, но тот пробил прямо в Гарсию.

37' Ямаль отработал в защите! Сначала в подкате не дал Гримальдо прострелить, а потом ещё и отобрал мяч у Алекса.

35' Барриос идеально обработал мяч в центре поля и грамотно поставил корпус Ямалю, спровоцировав фол.

33' Игроки «Барсы» накрыли Барриоса прессингом в штрафной – Ямаль почти с нулевого угла бил и не попал в створ.

32' Гордон сместился с левого фланга в центр и пробил прямо по центру ворот, без проблем для Облака.

32' Барриосу серьёзно досталось по ногам от Рафиньи – мог и карточку показывать арбитр.

31' Рафинья плотно пробил со штрафного и попал в стенку.

30' Баэна сфолил недалеко от своей штрафной, метров 25 до ворот.

28' Небольшую паузу в игре организовал арбитр, решил слегка убавить градус эмоций.

26' Альварес получил мяч на линии штрафной, качнул защитника на замахе и с левой пробил ровно между ног Гарсии – мяч застрял прямо на линии ворот!

25' А в этот раз Гримальдо прочитал задумку Ямаля и перехватил пас на ход Фермину.

23' Ямаль обыграл Грималдо на правом фланге и с правой бил в ближний угол — Облак успел среагировать!

21' Альварес отлично навесил в штрафную на Ганцко, тот кивком направлял мяч в дальний угол и совсем чуть-чуть не попал! А ещё и офсайд был.

21' «Атлетико» заработал угловой.

20' Альварес в штрафной сместился под левую ногу и бил с острого угла – мяч пошёл вдоль ворот.

19' Гордон пошёл в прессинг сразу после потери мяча и сбил Барриоса.

17' Ямаль прострелил в центр на Рафинью, Пубиль накрыл удар бразильца!

15' Ли Кан Ин пытался забросить за спину защитникам на левый фланг, но Баэна не был готов к рывку.

13' Игра возобновлена, «Барса» с мячом.

11' Поскольку на 9-й минуте был гол, игра остановлена чуть позже. Пауза в память о Хесусе де Мигеле.

09' ГОООООООООЛ! Впереди «Атлетико»! Ли Кан Ин шикарно вырезал внешней на Альвареса, а тот с левой прострелил вдоль ворот на Симеоне, которому оставалось только попасть в пустые. 1:0, откровенно не добежали защитники «Барсы».

07' А теперь и Педри попал в перекладину после скидки Ямаля! Что за огненная игра!

06' В перекладину попал Пубиль ударом головой! Снова близок к голу был «Атлетико»!

06' Альварес вышел 1 на 1 с Гарсией, решил его обыгрывать и упустил мяч. Убойный момент упустил Хулиан на старте.

05' Жоан Гарсия отлично сыграл на выходе и забрал мяч, а быстро начать атаку не дали.

04' Льоренте подключился к атаке справа и простреливал от лицевой линии – угловой.

03' Баэна с угла штрафной целился в дальний угол, но не попал.

02' Гримальдо получил мяч слева и простреливал вдоль ворот, Ли Кан Ину не дали добраться до мяча.

01' «Барселона» разыграла с центра, поехали!

До матча

23:01 Фанаты «Атлетико» жгут пиротенхнику перед матчем – это что-то в стиле Бундеслиги или Лиги 1. Атмосфера огромного матча!

22:58 Команды уже на поле «Метрополитано», который на три четверти раскрашен классным перфомансом домашних фанатов. Но сначала – минута молчания в честь Хесуса де Мигеля из «Тенерифе».

22:55 Матч обслуживает испанская бригада во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. Его ассистенты — Хорхе Буэно Матео и Альфредо Родригес Морено, резервный арбитр — Роберто Гонсало Санчес. За VAR отвечает Хавьер Иглесиас Вильянуэва, его ассистент — Гильермо Куадра Фернандес.

22:50 Важным остается и календарный контекст. Уже 2 декабря команды снова встретятся в чемпионате, на этот раз на «Камп Ноу», поэтому нынешний матч станет первой частью двух встреч прямых конкурентов менее чем за месяц. «Атлетико» подходит к нему с лучшей обороной Ла Лиги и семью победами подряд, а «Барселона» — с 46 забитыми мячами и идеальным результатом на выезде. При разнице всего в два очка исход встречи напрямую определит, кто уйдет на международную паузу выше в таблице.

22:45 Любопытно, что при высокой результативности гостей «Атлетико» сейчас сам входит в число лучших команд чемпионата по игре с мячом. Поэтому встреча не обязательно сведется к продолжительному давлению «Барселоны» на низкий оборонительный блок. Мадридцы могут бороться за владение и пытаться проходить прессинг через Барриоса, Коке и фланговых игроков, хотя отсутствие Ромеро повышает риск ошибок при розыгрыше от ворот. Для каталонцев такие потери особенно опасны: Ямаль и Рафинья способны создавать моменты практически сразу после отбора на чужой половине поля.

22:40 Серьезная нагрузка ожидает фланговых защитников хозяев. Гримальдо активно подключается вперед, но на его стороне действует Ямаль, которому достаточно небольшого пространства для обострения. Справа мадридцам придется сдерживать Рафинью, регулярно открывающегося за спинами защитников. При этом высокая линия «Барселоны» оставляет возможности для ответных атак «Атлетико»: Альварес способен убегать за спины центральным защитникам, а Баэна располагает качественной передачей на ход. Отсутствие Родри также может осложнить гостям контроль мяча после собственных атак.

22:35 Дополнительное внимание приковано к Хулиану Альваресу. Летом «Барселона» интересовалась аргентинцем, а президент клуба Жоан Лапорта открыто говорил о желании его приобрести, однако «Атлетико» отказался обсуждать трансфер. При этом Альварес уже забил каталонцам четыре мяча в девяти матчах за мадридцев. Столько же он отличился только против «Реала» и «Райо Вальекано», поэтому нынешняя невысокая результативность аргентинца не делает его менее опасным именно в этой встрече.

22:30 В прошлом сезоне «Атлетико» дважды выбил «Барселону» из кубковых турниров. В полуфинале Кубка Испании мадридцы разгромили соперника 4:0 дома и удержали преимущество после поражения 0:3 в ответной встрече. В четвертьфинале Лиги чемпионов команда Симеоне сначала победила 2:0 на «Камп Ноу», а затем прошла дальше, несмотря на домашнее поражение 1:2. При этом в Примере картина противоположная: «Барселона» выиграла четыре последних матча чемпионата на поле «Атлетико», а Симеоне не побеждал каталонцев дома в Ла Лиге с сентября 2021 года.

22:25 А это стартовый состав «Барселоны»: Гарсия, Канселу, Кубарси, Мартин, Педри, Ямаль, Лопес, Рафинья, Гордон, Фариньяс, Берналь.

22:20 «Атлетико» начнёт матч в таком составе: Облак, Льоренте, Ганцко, Гримальдо, Пубиль, Коке, Барриос, Симеоне, Ли Кан Ин, Альварес, Баэна.

22:15 Главная кадровая потеря гостей — Родри, который повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Астон Виллой» и был заменен в перерыве. Его отсутствие может привести к появлению Марка Берналя в центре поля, где большая часть работы по организации атак теперь ляжет на Педри. Также не сыграют Дани Ольмо, Руни Барджи и Хави Эспарт, Жюль Кунде продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа. Зато Эрик Гарсия и Андреас Кристенсен вернулись к тренировкам и должны быть доступны.

22:10 Особенно выделяется Рафинья, который забил 15 мячей в первых десяти матчах Ла Лиги. Ранее подобный результат на старте сезона показывал только Криштиану Роналду, отличившийся 18 раз в сезоне-2014/15. Бразилец оформил дубль и против «Астон Виллы», еще один мяч забил Ламин Ямаль. На выезде «Барселона» пока вообще не теряет очки: пять побед в пяти встречах, причем в каждой каталонцы забивали минимум три гола. Шесть подряд гостевых побед на старте Примеры клуб прежде одерживал только в сезонах-2010/11 и 2012/13.

22:05 Каталонцы продолжают устанавливать рекорды результативности. За 11 туров команда Флика забила 46 мячей, и больше на этой стадии чемпионата Испании было только у «Атлетика» в сезоне-1930/31, когда баски отличились 49 раз. «Барселона» начала сезон с девяти побед подряд, а единственное поражение потерпела в класико против «Реала» со счетом 1:2. После него команда разгромила «Алавес» 6:1, а среди недели обыграла «Астон Виллу» 3:0 в Лиге чемпионов.

22:00 Команда Диего Симеоне выиграла семь последних матчей Ла Лиги, забив на этом отрезке 15 мячей и пропустив всего два. В прошлом туре мадридцы победили «Леванте» 2:0 и довели количество очков до 28 после 11 встреч. При этом «Атлетико» обладает лучшей обороной чемпионата: Ян Облак пропустил только восемь голов. Победа над «Барселоной» позволит Симеоне установить рекорд Примеры по числу выигранных матчей в качестве тренера. Сейчас у него 344 победы, столько же у Луиса Арагонеса.

21:55 Нынешний «Атлетико» значительно активнее работает с мячом, чем многие предыдущие команды Симеоне. По количеству точных передач мадридцы уступают в чемпионате только «Барселоне», а семь голов после продолжительных комбинаций с розыгрышем от собственной обороны стали вторым результатом турнира. Большую роль в продвижении мяча играют Алекс Баэна и Пабло Барриос, тогда как Алехандро Гримальдо регулярно подключается к атакам слева. При этом результативность Хулиана Альвареса пока остается скромной: аргентинец забил только один мяч в нынешнем чемпионате.

21:50 Семиматчевая победная серия в Ла Лиге контрастирует с последним результатом в Европе. Во вторник «Атлетико» дома уступил «Баварии» 0:2, впервые проиграв за десять официальных встреч. К матчу с «Барселоной» возвращается Мортен Юльманн, пропускавший игру Лиги чемпионов, но в обороне остаются проблемы. Кристиан Ромеро травмирован, поэтому в центре защиты Симеоне вновь придется рассчитывать на Марка Пубиля и Давида Ганцко. Джонни Кардосо возобновил тренировки, однако его готовность пока остается под вопросом.