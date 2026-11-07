«Валенсия» и «Реал» играют на «Месталье» в 12-м туре Ла Лиги. Хозяева подходят к встрече на 19-м месте с девятью очками после 11 туров, тогда как мадридцы идут третьими с 27 баллами и отстают от лидирующей «Барселоны» на три. Команде Хавьера Агирре необходимо выбираться из зоны вылета, а «Реалу» нельзя отпускать конкурентов перед международной паузой.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

16' Диоманде снова получил по ногам – в этот раз Маффео не дал Яну сместиться в центр.

14' «Валенсия» на старте много фолит и играет достаточно жёстко, мешает «Реалу» набирать скорость.

12' Родригес жёстко пошёл в подкат против Диоманде, но всё-таки чисто выбил мяч.

11' Матч возобновляется, «Валенсия» с мячом.

09' На девятой минуте игра остановлена в честь Хесуса де Мигеля. Вся «Месталья» аплодирует в память о футболисте «Тенерифе».

09' С углового футболисты «Реала» ничего не создали, а Хёйсену пришлось фолить на Маффео в центре поля.

Статистика матча 0 Удары мимо 1 24 Владение мячом 76 0 Угловые удары 3 0 Офсайды 1 1 Фолы 2

08' Вальверде забежал по правому флангу и простреливал вдоль ворот – снова угловой подаст «Реал».

07' «Реал» заработал угловой.

05' Беллингем забрасывал вперёд на Мбаппе, а у Килиана не получилось ничего придумать в штрафной «Валенсии».

03' Чуамени подключился к атаке по правому флангу и неудачно навесил, да ещё и был в офсайде.

01' «Валенсия» разыграла с центра поля, поехали!

До матча

22:58 Команды вышли на поле «Местальи» в траурной атмосфере — весь футбольный мир вспоминает Хесуса де Мигеля Аламеду.

22:55 Матч обслуживает испанская бригада во главе с Франсиско Хосе Эрнандесом. Его ассистенты — Иван Массо и Абрахам Перес, резервный арбитр — Хуан Антонио Кампос. За VAR отвечает Рауль Мартин Гонсалес, его ассистент — Хавьер Иглесиас.

22:50 Правда, последнее время баланс сместился в пользу мадридцев. «Валенсия» не обыгрывает «Реал» дома с мая 2023 года: после этого были ничья 2:2 и два поражения подряд. В прошлом сезоне гости победили на «Месталье» 2:0 благодаря голам Альваро Каррераса и Мбаппе. Если мадридцы выиграют снова, это будет уже третья подряд победа здесь впервые с серии 2009–2013 годов.

22:45 Для «Реала» это уже четвертый выезд подряд, причем среди недели команда летала в Афины и провела тяжелый матч в Лиге чемпионов. Именно здесь «Валенсия» может попытаться увеличить интенсивность с первых минут и заставить гостей как можно больше работать без мяча, пока свежесть еще не стала проблемой для обеих сторон одинаково. При этом Моуринью хорошо понимает сложность именно этого стадиона. Перед встречей он назвал поездку на «Месталью» одной из самых трудных в чемпионате, несмотря на разницу в таблице и форму соперника. И это не просто дежурная формулировка: в 91 матче Ла Лиги в Валенсии «Реал» выиграл только 29 раз, тогда как хозяева взяли 38 побед, еще 24 встречи завершились вничью.

22:40 Возвращение Гюлера тоже может заметно изменить структуру. В последних матчах его связка с Чуамени давала «Реалу» больше контроля в первой и второй фазах, а рядом остается Джуд Беллингем, который сам набрал форму после относительно тихого отрезка. Англичанин забил «Расингу», затем отличился против АЕК и теперь подходит к «Месталье» после двух результативных матчей подряд.

22:30 А это стартовый состав мадридского «Реала»: Куртуа, Вальверде, Кукурелья, Чуамени, Конате, Хёйсен, Гюлер, Бернарду Силва, Мбаппе, Беллингем, Диоманде.

22:25 Состав «Валенсии» на игру: Димитриевски, Арнау Мартинес, Гайя, Гидо Родригес, Сесар Таррега, Пепелу, Маффео, Аарон Майоль, Садик, Хави Герра, Данжума.

22:20 Главная фигура впереди — Килиан Мбаппе. Француз забивает уже шесть матчей подряд и набрал 12 голов в 11 турах Ла Лиги. Без Винисиуса его роль в завершении стала еще выше, а против команды, которая почти наверняка будет долго защищаться в собственной трети, особенно важны окажутся его ускорения между центральным и крайним защитниками. Сам Винисиус снова не сыграет, он отбывает последний матч четырехматчевой дисквалификации.

22:15 Особенно показательным получился последний матч Лиги чемпионов. В Афинах «Реал» дважды оказывался в роли догоняющего, но все равно выиграл у АЕК 3:2, причем победный мяч был забит уже в концовке. Это хорошо вписывается в общую динамику команды Моуринью — даже когда игра складывается далеко не идеально, нынешний «Реал» очень редко выпадает из матча и сохраняет достаточно индивидуального качества, чтобы переворачивать сценарий.

22:10 У мадридцев контекст почти противоположный. Команда Жозе Моуринью выиграла семь официальных матчей подряд: четыре в чемпионате и три в Лиге чемпионов. На этом отрезке «Реал» последовательно справился с «Вильярреалом», «Севильей», «Барселоной» и «Расингом» в Ла Лиге, а также победил «Рому», «Лейпциг» и АЕК в Европе. За семь игр мадридцы забили 21 мяч и пропустили восемь.

22:05 Именно домашний фактор выглядит одним из немногих очевидных преимуществ хозяев. Против «Реала» у «Валенсии» в таких матчах обычно нет смысла соревноваться во владении, поэтому логичнее ждать более плотной структуры, насыщенного центра и попыток быстро выходить вперед после отбора. Агирре прямо говорил, что для победы над таким соперником нужен практически идеальный матч, и нынешнее положение в таблице только усиливает необходимость сыграть максимально дисциплинированно.

22:00 С «Местальей» пока вообще складывается парадоксальная история. «Валенсия» все еще не побеждала дома в нынешнем сезоне Ла Лиги, хотя традиционно именно здесь команда получает дополнительный импульс за счет атмосферы. Сам Агирре перед матчем отдельно сказал, что ждет от стадиона максимального давления и хочет, чтобы команда ответила болельщикам такой же интенсивностью на поле.

21:55 У «Валенсии» недавно появился повод для оптимизма — в прошлом туре команда обыграла «Эльче» 1:0 в гостях благодаря позднему голу Умара Садика и одержала всего лишь вторую победу в чемпионате. Для Агирре этот результат особенно важен после затяжного неудачного отрезка: теперь «летучие мыши» могут впервые в сезоне выиграть два тура подряд и одновременно наконец-то взять три очка на своем поле.