8 ноября в 12-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Барселона». Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Атлетико»

Турнирное положение: в чемпионате Испании «Атлетико» занимает второе место, в активе мадридского клуба 28 набранных очков. В 11 матчах «матрасники» одержали 9 побед, 1 встречу сыграли вничью и в 1 поединке проиграли.

Последние матчи: в 11-м туре внутреннего первенства клуб из Мадрида одержал победу над «Леванте» (2:0). В составе победителей по голу забили Алекс Гримальдо и Джулиано Симеоне.

Не сыграют: в лазарете мадридского клуба находится защитник Кристиан Ромеро.

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Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: В последних матчах «матрасники» обыграли «Эспаньол» (1:0), «Депортиво» (1:0) и «Леванте» (2:0). При этом в Лиге чемпионов мадридцы потерпели поражение от «Баварии» (0:2). Несмотря на эту неудачу, команда Симеоне продолжает демонстрировать уверенную игру и редко позволяет соперникам создавать много опасных моментов.

«Барселона»

Турнирное положение: «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 30 очков. В 11 матчах «сине-гранатовые» одержали 10 побед и потерпели 1 поражение.

Последние матч и: в 11-м туре испанской Примеры «Барселона» переиграла «Алавес» (6:1). В составе победителей по дублю оформили Ламин Ямаль и Рафинья. Ещё по мячу забили Фермин и Гордон.

Не сыграют: каталонцы не смогут рассчитывать на травмированных Руни Барджи, Хави Эспарта, Жюль Кунде, Дани Ольмо, Родри. Под вопросом участие Андреаса Кристенсена и Эрика Гарсии.

Состояние команды: сине-гранатовые выделяются мощной атакой, высокой интенсивностью игры и умением создавать опасность у чужих ворот за счёт быстрых комбинаций.

«Барселона» демонстрирует высокую результативность, разгромив «Алавес» (6:1) и «Астон Виллу» (3:0). При этом команда уступила «Реалу» (1:2) и «ПСЖ» (2:4), что показало наличие проблем при игре против сильных соперников. Подопечные Флика стараются контролировать ход матчей благодаря владению мячом и активному прессингу. Однако высокая линия обороны порой оставляет свободные зоны для контратак, чем соперники могут воспользоваться.

На что ставят в матче Атлетико — Барселона Букмекерские коэффициенты на матч Атлетико — Барселона: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Атлетико» занимает 2-е место в чемпионате Испании

«Барселона» занимает 1-е место в чемпионате Испании

В этом сезоне соперники ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Барселоны» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья оценивается в 4.40. На победу «Атлетико» — 3.85.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.45 и 2.65.

Прогноз: Каталонцы имеют хорошие шансы добиться положительного результата в Мадриде. Команда Ханса-Дитера Флика превосходит соперника по результативности и демонстрирует высокую эффективность в атаке. Поражение от «Баварии» (0:2) показало, что мадридцы не лишены слабых мест. Учитывая атакующий потенциал гостей и их успешные выступления на выезде, можно предположить, что «Барселона» увезёт три очка.

1.80 Победа «Барселоны» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Атлетико» — «Барселона» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Победа «Барселоны» с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Предстоящая встреча может порадовать болельщиков большим количеством опасных моментов. «Барселона» отличается высокой результативностью и старается играть в атакующем стиле независимо от соперника. «Атлетико» на своём поле также вряд ли ограничится обороной, поскольку мадридцам важно не отпускать каталонцев в турнирной таблице. При этом обе команды не всегда безошибочно действуют в защите, поэтому можно ожидать обмена голами и как минимум трёх забитых мячей.

1.80 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Атлетико» — «Барселона» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.80.