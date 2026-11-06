7 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Арсенал» и «Халл Сити». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.

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«Арсенал»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 1-м месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Арсенал» на три очка оторвался от «Манчестер Сити». Команда забила 14 мячей при пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в Лиге чемпионов переиграв пражскую «Славию» — 2:1.

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До того «Арсенал» нанес поражение «Ливерпулю» — 1:0, а вот чуть раньше в серии пенальти вылетел от «Флитвуда» из Кубка лиги. «Канониры» победили в двух матчах кряду.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Арсенал» не преуспевает в плане реализации, зато дома команда Микеля Артеты еще не потеряла ни одного очка.

При этом «Арсенал» в четырех матчах в родных стенах забил девять мячей при двух пропущенных. К тому же в лазарете находится лучший снайпер команды в АПЛ Букайо Сака. Зато на месте Виктор Дьёкереш, способный улучшить свои результативные показатели. Да и вообще, «канониры» верны себе: защита — бетон.

Наверняка команда Артеты будет верна себе. «Канониры» не будут столь агрессивными в атаке, но свои моменты все же найдут.

«Халл Сити»

Турнирное положение: «Халл Сити» окопался в середняках. Команда на текущий момент находится на 11-м месте турнирной таблицы.

При этом «Халл Сити» на четыре зачетных балла оторвался от опасной зоны. Команда забила 11 мячей при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда подписала мировую с «Ипсвичем» — 2:2.

До того «Халл Сити» не уступил «Брентфорду» — 1:1, а вот чуть раньше с минимальным счетом уступил «Фулхэму». «Тигры» не побеждают уже два месяца.

Состояние команды: «Халл Сити» ныне пребывает не в лучших кондициях, к тому же уже знатно подзабыл вкус побед.

При этом «Халл Сити» имеет скромный по именам состав, да и на выезде взял всего четыре очка в четырех поединках. К тому же команда слишком грешит ничьими, добыв уже пять паритетов. Да и с реализацией у «тигров» не так, чтобы очень. Плюс в трех последних очных поединках они уступили «Арсеналу».

И уж точно «тигры» будут действовать с оглядкой на тылы. Правда, в текущей диспозиции им едва ли удастся остановить лидера.

На что ставят в матче Арсенал — Халл Сити Букмекерские коэффициенты на матч Арсенал — Халл Сити: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.17. Ничья — в 7.50, выигрыш «Халл Сити» — в 15.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.50, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.63.

Прогноз: «Канониры» не намерены терять очки на ровном месте, к тому же имеют традиционно надежные тылы.

2.35 Фора «Арсенала» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Арсенал» — «Халл Сити» позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Фора «Арсенала» -2.5 за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.30 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Арсенал» — «Халл Сити» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.30.

Пять причин, почему ставка зайдёт