7 ноября в 12-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.85.
«Валенсия»
Турнирное положение: «Валенсия» сражается за выживание. На текущий момент команда пребывает на 19-м месте турнирной таблицы.
При этом «Валенсия» набрала всего 9 очков в 11 матчах. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 17 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, одолев «Эльче» — 1:0.
До того «Валенсия» уступила «Вильярреалу» — 1:2, а вот поединок с «Атлетиком» завершился паритетом — 0:0. Команда еще ни разу не выиграла в родных стенах.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Валенсия» не преуспевает в плане реализации, да и вообще, побеждает с огромной натугой.
При этом «Валенсия» все никак не выйдет на стабильность в плане результатов. К тому же «летучие мыши» уступили «Реалу» в двух последних очных поединках. Вот и сейчас силы явно не равны, и даже лучший бомбардир команды Умар Садик отличился всего двумя забитыми мячами в чемпионате.
Команда уж точно будет действовать с оглядкой на тылы. Вот только как сдержать мощный ударный кулак команды Моуриньо?
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 3-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.
При этом «Реал» Мадрид на три очка отстает от лидера. А вот забить удалось 28 мячей при десяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Лиге чемпионов нанесла поражение АЕКу — 3:2.
До того «Реал» Мадрид разгромил «Расинг» — 3:0, а вот чуть раньше переиграл «Барселону» — 2:1. Команда победила в семи последних матчах.
Состояние команды: «Реал» Мадрид стремительно набирает обороты, забивая в среднем реже трех мячей за матч.
При этом «Реал» Мадрид в кадровом плане выглядит максимально выгодно. Плюс привычно результативен Килиан Мбаппе. Француз наколотил 12 мячей в Ла Лиге, прибавив к ним еще 4 в Лиге чемпионов. Да и недавняя победа в Эль Класико явно окрылила. До лидера теперь рукой подать.
И уж точно команда будет максимально активно нестись в атаку. Мбаппе и компания намерены добыть восьмую викторию кряду.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Реал» Мадрид фаворитом с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.50, а победа «Валенсии» — в 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
Прогноз: «Реал» Мадрид гонится за лидером, к тому же традиционно успешно противостоит «Валенсии».
Ставка: Фора «Реала» Мадрид -2.5 за 2.85.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.10.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Валенсия» победила лишь в двух матчах чемпионата из одиннадцати
- «Реал» Мадрид в среднем забивает фактически три мяча за матч
- «Валенсия» еще не побеждала в домашних поединках
- «Сливочные» победили в семи последних матчах
- «Реал» Мадрид в двух последних очных поединках одолел «летучих мышей»