7 ноября в 12-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.85.

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«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» сражается за выживание. На текущий момент команда пребывает на 19-м месте турнирной таблицы.

При этом «Валенсия» набрала всего 9 очков в 11 матчах. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 17 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, одолев «Эльче» — 1:0.

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До того «Валенсия» уступила «Вильярреалу» — 1:2, а вот поединок с «Атлетиком» завершился паритетом — 0:0. Команда еще ни разу не выиграла в родных стенах.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Валенсия» не преуспевает в плане реализации, да и вообще, побеждает с огромной натугой.

При этом «Валенсия» все никак не выйдет на стабильность в плане результатов. К тому же «летучие мыши» уступили «Реалу» в двух последних очных поединках. Вот и сейчас силы явно не равны, и даже лучший бомбардир команды Умар Садик отличился всего двумя забитыми мячами в чемпионате.

Команда уж точно будет действовать с оглядкой на тылы. Вот только как сдержать мощный ударный кулак команды Моуриньо?

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 3-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.

При этом «Реал» Мадрид на три очка отстает от лидера. А вот забить удалось 28 мячей при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Лиге чемпионов нанесла поражение АЕКу — 3:2.

До того «Реал» Мадрид разгромил «Расинг» — 3:0, а вот чуть раньше переиграл «Барселону» — 2:1. Команда победила в семи последних матчах.

Состояние команды: «Реал» Мадрид стремительно набирает обороты, забивая в среднем реже трех мячей за матч.

При этом «Реал» Мадрид в кадровом плане выглядит максимально выгодно. Плюс привычно результативен Килиан Мбаппе. Француз наколотил 12 мячей в Ла Лиге, прибавив к ним еще 4 в Лиге чемпионов. Да и недавняя победа в Эль Класико явно окрылила. До лидера теперь рукой подать.

И уж точно команда будет максимально активно нестись в атаку. Мбаппе и компания намерены добыть восьмую викторию кряду.

На что ставят в матче Валенсия — Реал Мадрид Букмекерские коэффициенты на матч Валенсия — Реал Мадрид: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Реал» Мадрид фаворитом с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.50, а победа «Валенсии» — в 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: «Реал» Мадрид гонится за лидером, к тому же традиционно успешно противостоит «Валенсии».

2.85 Фора «Реала» Мадрид -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Валенсия» — «Реал» Мадрид принесёт прибыль 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: Фора «Реала» Мадрид -2.5 за 2.85.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.10 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Валенсия» — «Реал» Мадрид позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдёт