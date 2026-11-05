«Байер» и «Марсель» играют на «БайАрене» в четвертом туре общего этапа Лиги Европы. Команда Карлеса Мартинеса набрала максимальные девять очков и занимает второе место, уступая «Бенфике» только по дополнительным показателям, тогда как французы проиграли все три встречи и идут 34-ми. Поэтому давление распределено неравномерно: хозяева могут практически закрепиться в первой восьмерке, а гостям уже необходимо начинать набирать очки, чтобы не выпасть из борьбы за плей-офф.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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25' Васкес классно убрал Агерда на замахе и прострелил в штрафную – снова не дошёл пас до Шика.

24' Васкес пяткой сыграл в стенку с Мазой, но не дали пробить защитники «Марселя».

22' У Кондогбия не получился перевод на правый фланг, прямо в ноги Гутьерресу пришёл мяч.

18' Васкес внешней стороной стопы навешивал в штрафную на Шика – не дошёл мяч до него.

16' Маза отлично придержал мяч на половине поля «Марселя» и заработал фол.

13' Гуири с левого фланга опасно смещался в центр, но скидка на партнёра не получилась у Амина.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 47 Владение мячом 53 2 Фолы 3

11' Медина здорово разобрался в своей штрафной — вышел из-под прессинга и заработал фол.

09' Андрих перестарался в прессинге и сбил Хёйбьерга в центре поля.

07' Гуири принял мяч на грудь и вторым касанием пробросил его между ног Куансе, потом внешней стороной стопы бил по воротам — Флеккен успел сократить угол и спас команду!

05' А вот и первая жёлтая карточка! Гутьеррес сфолил на Веа и сорвал атаку «Марселя».

03' Пайшао прошёл к лицевой линии и с левой прострелил в штрафную — Гуири не добрался до мяча.

01' «Марсель» разыграл с центра поля, поехали!

До матча

23:01 Матч начинается с минуты молчания в память об игроке «Тенерифе» Хесусе де Мигеле Аламеде.

22:57 Команды на поле стадиона в Леверкузене! Там сегодня около 8 градусов, но без осадков — обе фанатские трибуны уже забиты и активно гремят, всё готово к большому футболу!

22:50 Матч обслуживает израильская бригада во главе с Орелом Гринфилдом. Его ассистенты — Рой Хассан и Идан Яркони, резервный арбитр — Авив Моше Кляйн. За VAR отвечает Карлос дель Серро Гранде из Испании, его ассистент — Тьягу Мартинш из Португалии.

22:47 Исторического багажа здесь почти нет: команды еще никогда не встречались в официальных турнирах. Единственная недавняя очная игра состоялась летом 2023 года в товарищеском формате, когда «Байер» победил 2:1 на «Велодроме». Поэтому нынешняя встреча фактически станет первым полноценным матчем этих клубов.

22:45 Тактически матч может получиться очень удобным для хозяев. «Байер» хорошо чувствует себя, когда соперник не закрывается полностью, а пытается отвечать собственными атаками. «Марселю» же уже практически бессмысленно играть на ничью, поэтому рано или поздно придется раскрываться, а это создает пространство для быстрых вертикальных комбинаций через Васкеса и Шика. С другой стороны, недавние поражения в Бундеслиге показали уязвимость леверкузенцев после собственных потерь. Против «Штутгарта» команда слишком легко позволяла сопернику убегать в свободные зоны и в итоге пропустила четыре мяча. Если Веа и Игор Пайшао смогут регулярно получать мяч на скорости, идеальная еврокубковая статистика хозяев вполне может пошатнуться.

22:40 Домашний фактор работает в пользу немцев очень сильно. «Байер» не проигрывает уже 19 матчей группового или общего этапа Лиги Европы на «БайАрене»: 16 побед и три ничьи, причем последние десять таких встреч закончились победами. Для «Марселя», который в последнее время плохо играет на выезде, это дополнительная проблема. Из-за травм атакующая линия хозяев сильно поредела: Эльесс Бен-Сегир, Мартен Террье, Кристиан Кофане и Мусса Диаби были вне игры, поэтому вариативность Мартинеса заметно ограничена. В такой ситуации почти вся структура атаки строится вокруг Патрика Шика, а за ним располагаются Лукас Васкес, Малик Тилльман и Афонсу Морейра.

22:35 А это стартовый состав гостей из Марселя: Де Ланге, Улисс Гарсия, Агерд, Иган-Райли, Безгаф, Абделли, Кондогбиа, Хёйбьерг, Игор Пайшао, Гуири, Веа.

22:30 «Байер» начнёт матч в таком составе: Флеккен, Куанса, Тапсоба, Медина, Мигель Гутьеррес, Гарсия, Андрих, Лукас Васкес, Хофманн, Маза, Шик.

22:25 Европейский старт «Байера» пока вообще близок к идеальному. Леверкузенцы последовательно обыграли «Целе» 2:0, «Лех» 4:0 и ОФИ 2:0, забили восемь мячей и остаются единственной командой турнира, которая еще ни разу не пропустила. Особенно впечатляет то, насколько спокойно команда проводит эти матчи: ей не приходится постоянно спасаться или дожимать соперников в концовке, потому что структура без мяча пока работает почти без сбоев.

22:20 На внутренней арене картина заметно сложнее. После победы над «Нюрнбергом» 5:2 в Кубке Германии «Байер» проиграл два матча Бундеслиги подряд, причем последнее поражение получилось особенно болезненным — 2:4 от «Штутгарта» на своем поле. После восьми туров команда идет только шестой с 13 очками, а встреча со швабами еще и прервала ее идеальную домашнюю серию в сезоне.

22:15 Именно поэтому матч с «Марселем» важен не только с точки зрения таблицы Лиги Европы. Мартинесу нужна реакция после двух чемпионатных поражений и подтверждение того, что еврокубковая устойчивость команды не была случайностью. Сам тренер перед игрой отдельно подчеркнул, что нынешнее положение французов в таблице не отражает их реальный уровень, и призвал не воспринимать соперника как команду, которую можно обыграть просто за счет статуса фаворита.

22:10 У «Марселя» ситуация почти зеркальная. В Лиге Европы команда Бруно Женезио проиграла «Бешикташу» 1:4, «Олимпиакосу» 0:1 и «Штурму» 0:1, поэтому после трех туров остается без очков. Особенно тревожит атака: за последние два еврокубковых матча французы вообще не забили, а единственный гол в турнире пришелся еще на первый тур.

22:05 При этом внутри Франции команда наконец начала выправлять ситуацию. После тяжелого старта Женезио выиграл четыре матча Лиги 1 подряд, а в последнем туре «Марсель» обыграл «Тулузу» 2:0. Сейчас клуб идет шестым с 15 очками, но плотность таблицы настолько высокая, что от второго места его отделяют всего три балла. Это важный момент, потому что в начале сезона давление на Женезио было очень серьезным. После пяти поражений в шести первых матчах казалось, что кризис только нарастает, однако затем команда выиграла четыре из шести встреч и забила на этом отрезке 13 мячей. Проблема в том, что улучшение результатов пока почти не перенеслось в Европу.

22:00 Особенно плохо «Марсель» выглядит на выезде. Французы проиграли семь из десяти последних матчей на чужом поле, а в нынешнем сезоне уступили в четырех из шести выездных встреч. Для поездки на стадион, где «Байер» почти не теряет очки в Лиге Европы, это один из самых неприятных статистических фонов.