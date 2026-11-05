The Athletic объясняет, почему январский трансфер 16-летнего Джей-Джея Габриэла из «Манчестер Юнайтед» в мадридский «Реал» рискует обернуться опасной золотой клеткой.

В испанском языке есть выражение «tirar la puerta», что буквально переводится как «выломать дверь». В «Реале» этой идиомой часто описывают колоссальные трудности, с которыми сталкиваются молодые футболисты при попытке с боем пробиться в главную команду.

Мартин Эдегор — ныне капитан «Арсенала», приведший клуб к золоту Премьер-лиги, — служит идеальной иллюстрацией.

Купленный в 16-летнем возрасте в условиях ажиотажного спроса со стороны всех ведущих европейских грандов, он так и не сумел закрепиться на «Сантьяго Бернабеу» и в 2021 году был окончательно продан в «Арсенал».

Нечто подобное сейчас переживает и бразильский нападающий Эндрик. Приобретенный у «Палмейраса» в 2024 году в рамках сделки, потенциальная сумма которой с учетом бонусов может возрасти до 60 миллионов евро, 20-летний форвард проводит в «Мадриде» уже третий сезон, но пока так и не начал стабильно зажигать на «Бернабеу».

Криштиану Роналду и 16-летний Мартин Эдегор globallookpress.com

Минувшим летом «Мадрид» выложил 62 миллиона евро за вингера «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно, сделав 18-летнего парня самой дорогой исходящей продажей в истории аргентинского футбола.

Спустя всего один год он был вынужден отправиться в аренду в «Фиорентину» ради регулярной игровой практики, жизненно необходимой для развития.

Франко Мастантуоно globallookpress.com

Этот путь определенно не будет усыпан розами и для 16-летнего Джей Джея Гэбриэла, чей переход из «Манчестер Юнайтед» ожидается уже в январе.

Центральный защитник Рауль Асенсио, которому сейчас 23 года, получал свои шансы по ходу сезона-2024/25 и сегодня стабильно входит в обойму, а полузащитник Тьяго Питарч (сейчас ему 19) в прошлом сезоне балансировал на дальних подступах к первой команде.

Однако когда речь заходит о тех, кому действительно удалось выгрызть себе место в железном стартовом составе, этот путь оказывается несоизмеримо сложнее.

Случай Эдегора стал, пожалуй, самым показательным. Он перебрался в «Мадрид» за 4 миллиона евро еще в 2015 году после настоящей охоты со стороны европейских грандов, сверкнув на родине в составе «Стрёмсгодсета».

Проведя два года в «Кастилье» и пройдя через череду аренд в «Херенвен», «Витесс» и «Реал Сосьедад», где норвежец наконец начал демонстрировать свой лучший футбол, к сезону-2020/21 он, казалось, окончательно созрел для основы «Мадрида». Но этого так и не случилось, и в конечном счете полузащитника продали в «Арсенал» за 35 миллионов евро.

Мартин Эдегор globallookpress.com

Переход Виктора Муньоса из «Осасуны» в «Ливерпуль» также заметно пополнил клубную казну.

Когда в июле 2025 года его отпускали в Памплону за 5 миллионов евро, «Реал» предусмотрительно зафиксировал за собой право на 50% от суммы будущей перепродажи. Минувшим летом «Ливерпуль» выложил за испанского вингера 40 миллионов евро.

Виктор Муньос globallookpress.com

Вместо окончательной и бесповоротной продажи молодых воспитанников «Мадрид» практически всегда сохраняет опцию обратного выкупа, оставляя игрокам потенциальную лазейку для возвращения на «Бернабеу».

Эту практику в клубе давно окрестили «путем Карвахаля» — в честь Дани Карвахаля, который в 2012 году отправился за практикой в леверкузенский «Байер», но после выдающегося сезона в Германии вернулся обратно, завоевал в столице Испании 25 трофеев и покинул команду лишь в конце прошлого сезона.

Даниэль Карвахаль globallookpress.com

Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Ян Дьоманде — неоспоримые игроки основы в линии атаки, а Родриго, Браим Диас и Арда Гюлер обеспечивают мощнейшую глубину скамейки.

В «Реале» конкуренция зашкаливает всегда, причем на абсолютно любой позиции на поле.

Показательный пример: перед стартом сезона-2025/26 клуб вложил 50 миллионов евро в покупку левого защитника Альваро Каррераса из «Бенфики».

Пережив тяжелый отрезок под руководством Альваро Арбелоа, сменившего уволенного в январе Хаби Алонсо, Каррерас остался в обойме лишь для того, чтобы увидеть, как этим летом «Мадрид» купил у «Челси» Марка Кукурелью (55 миллионов евро плюс еще 5 миллионов в виде бонусов).

С похожими трудностями сталкиваются даже те, кто находится в клубе куда дольше. Полузащитник Эдуардо Камавинга, перешедший из «Ренна» в 18-летнем возрасте в 2021 году за 35 миллионов евро, до сих пор так и не зацементировал за собой статус безоговорочного игрока стартового состава — даже несмотря на две победы в Лиге чемпионов в послужном списке.

Два сезона подряд без крупных трофеев лишь взвинтили градус давления: теперь от «Мадрида» требуют побед здесь и сейчас, особенно после возвращения Жозе Моуринью на второй тренерский срок.

Эдуардо Камавинга globallookpress.com

В такой атмосфере фокус внимания неизбежно смещается на сиюминутный результат, а не на терпеливое строительство фундамента на будущее.

Впрочем, точно так же дела обстояли и при Карло Анчелотти, который однажды философски заметил по поводу положения Эндрика: «Если ты хочешь играть за "Мадрид", то посидеть какое-то время на скамейке запасных — абсолютно нормальное дело».

Эндрик globallookpress.com

21-летний центральный защитник Дин Хёйсен проводит свой второй сезон после того, как «Реал» выложил за него «Борнмуту» 58 миллионов евро, а атакующий полузащитник Арда Гюлер (ему тоже 21 год) идет уже на четвертый сезон после трансфера из «Фенербахче» за 30 миллионов. Обоим приходится запасаться колоссальным терпением.

Трудно представить, что Джей Джей Гэбриэл сможет повторить путь Винисиуса Жуниора, который перешел в 18-летнем возрасте за 45 миллионов евро из «Фламенго» в 2018 году, но получил колоссальное терпение и всестороннее доверие со стороны клубной верхушки — в первую очередь шеф-скаута Хуни Калафата и президента Флорентино Переса.

Винисиус оказался в клубе в куда более нестабильный с чисто игровой точки зрения период и сумел сполна воспользоваться этой турбулентностью: начав с «Кастильи», он шаг за шагом прорубил себе дорогу в стартовый состав.

Джей-Джей Габриэл globallookpress.com

Сейчас же, когда Моуринью пытается вернуть стабильность у бровки, становится очевидно: «Реал» идет на куда более отчаянный риск в погоне за молодыми дарованиями.

Покупка Дьоманде и настойчивая охота за 16-летним подростком исчерпывающе описывают происходящее. В общей сложности за Дьоманде «Мадрид» может выплатить «Лейпцигу» рекордные в истории клуба 140 миллионов евро (125 млн фиксированной выплаты плюс 15 млн бонусами) — и это при том, что ивуарийскому нападающему всего 19 лет, а за плечами у него лишь один сезон на элитном уровне.

Ян Дьоманде globallookpress.com

Эдегору было ровно 16 лет и 157 дней, когда 23 мая 2015 года он дебютировал за главную команду «Мадрида», став самым юным игроком в истории клуба.

Гэбриэлу, появившемуся на свет 6 октября 2010 года, на момент открытия зимнего трансферного окна 1 января стукнет 16 лет и 87 дней.

Какое место юный вундеркинд сумеет занять во всей этой беспощадной жерновной системе — покажет лишь время, но наблюдать за этой попыткой будет невероятно интересно.