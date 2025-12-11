The Athletic рассказывает о талантливом нападающем академии «Манчестер Юнайтед» Джей Джей Габриэле.

Впервые выйдя на поле «Олд Траффорд», Джей Джей Габриэль чувствовал себя абсолютно в своей тарелке. Именно он забил единственный гол в матче, который вывел «Манчестер Юнайтед» в четвертый раунд Молодежного кубка Англии (FA Youth Cup).

Габриэль грамотно воспользовался скидкой от Натаниэля Брауна (которая последовала за резким разворотом и кроссом Джарии Шаха), развернул корпус и «щечкой» уложил мяч в нижний угол с линии штрафной. Это был удар, сочетающий в себе точность и скорость.

Он отпраздновал гол эффектным прокатом на коленях перед 1378 зрителями, многие из которых во вторник наверняка пришли на стадион с надеждой увидеть гол этого юного таланта, чье имя регулярно мелькает в СМИ.

В этом сезоне Джей Джей Габриэль стал ключевым игроком «молодеждки» «Манчестер Юнайтед», несмотря на то, что он выступает в возрастной категории на три года старше своей. На его счету уже 10 голов в 11 матчах, включая хет-трик в игре с «Ливерпулем» (7:0).

На момент стартового свистка в матче Кубка против «Питерборо Юнайтед», Гэбриэлу было всего 15 лет, 2 месяца и 3 дня. По данным Transfermarkt, это делает его самым молодым игроком «Манчестер Юнайтед», когда-либо выступавшим в этом турнире. Предыдущий рекорд принадлежал Омари Форсону, который сыграл в декабре 2019 года в возрасте 15 лет, 4 месяцев и 23 дней.

«Юнайтед» еще предстоит свериться с собственными архивами для официального подтверждения, но можно смело сказать, что Габриэль уже выделяется в богатой истории клубной академии.

Играть в Молодежном кубке в таком возрасте — большая редкость для любого клуба. До прошлого сезона в Футбольной ассоциации (FA) действовал нижний возрастной порог: игроку должно было исполниться 15 лет до 1 сентября текущего сезона. Затем FA отменила это правило, что позволило, например, Максу Дауману сыграть за «Арсенал» в возрасте 15 лет и 18 дней.

Позже Дауман вышел против «Манчестер Юнайтед» на «Эмирейтс» в четвертьфинале. В тот вечер Габриэль, которому тогда было всего 14 лет, тоже приехал с командой гостей.

Его присутствие было довольно заметным: он разминался вместе со старшими товарищами, а затем наблюдал, как они вырывают победу в дополнительное время. Это был явный намек, насколько высоко его ценят в клубе.

На тренировочной базе клуба его считают лучшим игроком страны 2010 года рождения и уже сравнивают с полузащитником «Манчестер Сити» Филом Фоденом за его умение принимать мяч с разворота. Сам Гэбриэль рос, восхищаясь Неймаром, и на поле он действительно выделяется с особым изяществом, напоминающим бразильца на заре его карьеры.

Поездка Габриэля на север Лондона на тот матч с «Арсеналом» девять месяцев назад пришлась на период, когда его будущее было под вопросом. Прошедшим летом наступил момент, когда, согласно регламенту, он мог покинуть «Юнайтед». На каком-то этапе его уход казался неизбежным.

В прошлом сезоне, когда ему было лишь 14 лет, он трижды сыграл в Премьер-лиге U-18, забив три гола. Но в начале лета он и его семья сообщили «Юнайтед», что планируют уйти, и поблагодарили людей в клубе за всё, что те сделали. Соседи из «Манчестер Сити» были в числе команд, проявлявших серьезный интерес.

Но в июне, на следующий день после возвращения Габриэля из отпуска, «Юнайтед» организовал экстренную встречу и сумел переубедить игрока. Важную роль в этом вопросе сыграл Мэтт Харгривз, директор клуба по переговорам, сыграл важную роль. Джейсон Уилкокс, технический директор, презентовал путь развития и цели клуба. Возобновившееся внимание и более четкий план изменили ситуацию.

Габриэля и его отца, Джо О'Сирилла, который наставляет и тренирует сына, пригласили посмотреть матч открытия сезона АПЛ против «Арсенала» из вип-ложи «Олд Траффорд». Джо — бывший профессионал, сыгравший два матча за сборную Ирландии. Он провел сезон 2006/07 в «Арсенале», тренируясь с такими игроками, как Джек Уилшир, и был в заявке на прощальный матч Денниса Бергкампа в июле 2006-го, который ознаменовал официальное открытие «Эмирейтс».

Юноша снова был в директорской ложе на прошлой неделе во время матча с «Вест Хэмом», где встретился с сэром Алексом Фергюсоном.

Но у него были и более значимые взаимодействия с нынешним главным тренером «Юнайтед» Рубеном Аморимом. Он уже не раз тренировался с основным составом, при этом ни в чем не уступая профи благодаря своему контролю мяча и «двуногости». Капитан Бруну Фернандеш был особенно приветлив, называя Габриэля по имени и постоянно общаясь с ним.

Раньше клуб старался оградить Габриэля от излишнего внимания, пока он проходил через возрастные группы, но в конце ноября «Юнайтед» впервые опубликовал фотографии его тренировок с основой, что указывало смену подхода.

Габриэль и его семья довольны новой структурой академии под руководством Стива Торпи и ценят тренерскую работу Даррена Флетчера, который опирается на свой выступлений за «Юнайтед» и сборную Шотландии.

Эту связь с Флетчером можно было заметить во вторник на «Олд Траффорд». Во время пауз в игре он проводил с Габриэлем индивидуальные беседы — вероятно, обсуждая его действия в позиционных атаках. В какой-то момент в середине первого тайма Флетчер крикнул «Выше, Джей Джей», когда тот занимал свободную зону в центре поля при билд-апе. Габриэля считают внимательным учеником.

Трэвис Биннион, главный тренер команды U-21, также давал советы со скамейки, призывая Габриэля вернуться в схему после того, как его сбили в конце матча, а до этого похвалил за дриблинг, когда он ускользнул от двух соперников.

Баланс Габриэля и его умение играть обеими ногами — это нечто особенное, позволяющее ему открывать углы для передач, которые в противном случае были бы недоступны.

В недавнем матче против «Питерборо», играя на позиции «десятки», он часто принимал мяч спиной к воротам, крутился, и вместо того чтобы отдать пас назад правой, пасовал вперед левой.

Перед перерывом он прокинул мяч между ног соперника в одно касание, что вызвало вздох восхищения на трибунах и жесткий фол со стороны обыгранного оппонента. А на 72-й минуте он опустился глубже, чтобы принять отличный пас от вратаря Кэмерона Бирн-Хьюза в центральном круге, затем словно призрак проскользнул мимо Лукки Мендонсы и пробил из-за пределов штрафной чуть выше ворот.

Незадолго до финального свистка Габриэль уступил место на поле Рэйфу Маккормаку. Организм парня всё еще растет, что влечет за собой определенные проблемы с коленями. Да и в плане КПД в матчах ему еще есть куда прибавлять.

Естественно, для парня, которому еще даже не пришло время сдавать выпускные школьные экзамены, в поединках с более взрослыми и атлетичными соперниками сказывается разница в физике.

Отчасти поэтому в текущем сезоне Флетчер пробовал его на позиции «девятки», чтобы он получал мяч ближе к штрафной, в зонах, где очень кстати его техника в ограниченном пространстве. Некоторые из его голов стали сочетанием быстрого дриблинга и резкого удара. Впрочем, ожидается, что в ближайшие годы он закрепится на позиции «десятки».

Несмотря на щуплое телосложение, у Габриэля твердый характер. В октябре прошлого года он вывихнул плечо на семьдой минуте матча против «Блэкберна», но вправил сустав обратно, отыграл весь матч и оформил хет-трик. Та травма потребовала операции, из-за которой он пропустил пять с половиной месяцев, что, вероятно, отсрочило его дебют за U-18.

В шесть лет, никогда раньше не чеканив мяч, он за неделю научился делать это 1000 раз подряд. С тех пор он довел рекорд до 10 тысяч раз подряд — это занимает около часа и требует огромной ментальной силы, чтобы преодолеть усталость в ногах и глазах.

Этот врожденный талант заметил ютубер SV2 во время детского матча, когда Габриэлю было девять лет. Одно из видео с трюками, снятое шесть лет назад, набрало 29 миллионов просмотров, хотя оно и закрепило за ним прозвище «Малыш Месси», от которого Габриэль очень хочет избавиться.

Интернет-слава проникла и в реальную жизнь: Габриэль привык позировать для фото. На прошлой неделе он с отцом посетил матч «Юнайтед» U-21 против бельгийского «Андерлехта», и там было немало желающих сделать с ним селфи.

Джо сменил фамилию семьи с О'Сирилл на Габриэль, отдавая дань уважения религиозным убеждениям (своим и супруги) и потому что имя, данное при рождении, мало что для него значило.

Его сын, родившийся в Лондоне, успел побывать в системах «Арсенала», «Челси» и «Вест Хэма», а скауты «Юнайтед» впервые заметили его в семь лет. Представители «Сити», «Ливерпуля» и «Эвертона» выстраивались в очередь. Семья посетила «Юнайтед» и встретилась с Уле-Гуннаром Сульшером. Но Габриэль подписал контракт с «МЮ» только два года спустя, когда семья переехала в Манчестер.

В 11 лет Габриэль подписывал контракт с «Юнайтед» бок о бок с Криштиану Роналду-младшим, и они стали близкими друзьями. В этом году он заключил спонсорскую сделку с Nike, хотя перед этим его долго обхаживал Adidas. Габриэль давно верен Nike, используя ту же модель бутс, в которой играл Неймар.

Его празднование гола скольжением на коленях напоминает Тьерри Анри (который играл в «Арсенале» в одно время с его отцом). Он часто использует жест с пожиманием плечами, который делает его одноклубник по «Юнайтед» Брайан Мбёмо. В игре против «Ливерпуля» он решил спародировать жест рукой новичка «Ливерпуля» Александера Исака, но ему посоветовали больше так не делать во избежание конфликтов.

Люди, близкие к «Манчестер Юнайтед», призывают проявить терпение к Габриэлю. Путь от звезды академии до профессионала во взрослом футболе никогда не бывает простым.

Но прямо сейчас он движется по нему на сверхзвуковой скорости.