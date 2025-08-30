«Мексиканский Иньеста»: кто такой Хильберто Мора и почему его хотят «Реал», «Барса» и «Ман Сити»

«Он невероятно талантлив, и он мексиканец — нам очень повезло», — сказал главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре в июле после того, как 16-летнийсделал результативную передачу на Рауля Хименеса в полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ против Гондураса. «У него нет предела», — добавил тогда Агирре.

Эти слова могут оказаться пророческими, особенно если вспомнить, что всего год назад Мора еще не имел ни минуты в профессиональном футболе. Его стремительный путь от «молодежки» «Тихуаны» до основного состава и национальной сборной Мексики — это история по-настоящему головокружительного прорыва.

Естественно, Европа не осталась в стороне. По сообщениям, «Барселона» пригласила его на просмотр еще в сентябре прошлого года, скауты «Манчестер Сити» уже наблюдали за ним в матчах чемпионата Мексики, а агент игрока подтвердил, что «Реал» также внимательно следит за прогрессом Моры, готовя предварительное соглашение, которое позволит юному дарованию переехать в Испанию после 18-летия.

Скорее всего, кому-то достанется один из лучших игроков нового поколения. Он, безусловно, самый талантливый мексиканский футболист за последние годы, и слова Агирре отражают эмоции болельщиков по всей стране. В случае с Морой ажиотаж выглядит абсолютно оправданным.

Начало карьеры

Хильберто Мора родился 14 октября 2008 года в мексиканском городе Тустла-Гутьеррес, и футбол всегда был частью его жизни. Его отец, Хильберто Мора Олайо, выступал за «Толуку», «Ягуарес» и «Пуэблу», а с 2022 года работает тренером резервной команды «Тихуаны».

Мору быстро взяли в академию клуба, и вскоре стало ясно: он способен не только повторить путь отца, но и превзойти его. Уже в 14 лет он начал играть за команду U19 и своими яркими выступлениями привлек внимание главного тренера первой команды Хуана Карлоса Осорио.

Хильберто Мора globallookpress.com

Осорио пригласил юного хавбека на тренировки с основным составом, и всего за несколько недель Мора сумел доказать, что достоин места в заявке «Тихуаны» на сезон 2024/25. Первые четыре матча чемпионата он пропустил, но затем дебютировал в чемпионате Мексики в игре против «Сантоса Лагуны» в возрасте всего 15 лет и 10 дней.

Так он стал самым молодым футболистом в истории «Тихуаны», а также установил рекорд Лиги MX как самый юный автор результативной передачи, ассистировав Хайме Альваресу в компенсированное время. В тот момент болельщики на «Эстадио Кальиенте» приняли в свои сердца нового героя.

Прорыв

Всего через 12 дней после дебюта Мора впервые вышел в стартовом составе «Тихуаны» в матче против «Леона» — и отметил это событие по-настоящему ярко. Юный талант, который параллельно носил капитанскую повязку в сборной Мексики U17, на 65-й минуте забил победный гол: спокойно обработал отскочивший мяч в штрафной и пробил мимо вратаря, подарив своей команде победу со счетом 2:1.

Так Мора стал самым молодым автором гола в истории Лиги MX, побив рекорд Яэля Падильи из «Гвадалахары» сразу на два года.

Хильберто Мора globallookpress.com

До конца сезона он провел еще 24 матча и успел отличиться победным мячом в игре Апертуры против «Монтеррея».

16 января Мора впервые сыграл и за взрослую сборную — в товарищеском матче за закрытыми дверями против «Интернасьонала». В официальную статистику эта встреча не вошла, но стала важным шагом: уже через полгода он вписал свое имя в историю на Золотом кубке.

Агирре включил Мору в окончательную заявку из 26 игроков на турнир, и в четвертьфинале против Саудовской Аравии тот стал самым молодым дебютантом в истории сборной — на тот момент ему было 16 лет и 257 дней. Он заменил травмированного Луиса Чавеса на левом фланге полузащиты, отыграл 73 минуты и помог «Эль Три» одержать победу. «Он не боялся, у него есть талант. Он видит футбол иначе», — отметил Агирре.

В полуфинале против Гондураса Мора вышел уже справа, но проявил ту же смелость в более тяжелой игре. На 50-й минуте он подхватил передачу в 20 метрах от ворот, легко ушел от защитника и идеально выдал пас на Хименеса, который с первого касания отправил мяч в сетку. Этот гол принес Мексике победу и выход в финал.

Текущая ситуация

В решающем матче Мора сохранил место в основе и помог Мексике победить сборную США (2:1). Хименес и Эдсон Альварес перевернули ход встречи после быстрого гола Криса Ричардса, а Мора контролировал игру в центре поля, выполнив 93% точных передач. Там не было ни малейшего признака нервозности в самой пока что важной игре в его карьере.

Эта победа сделала его самым молодым футболистом в истории, выигравшим титул со взрослой национальной сборной. Хильберт обошел испанского героя Евро-2024 Ламина Ямаля. Достигнет ли Мора уровня вундеркинда «Барселоны» — покажет время, но фундамент для этого уже заложен. К тому же у него есть сильное окружение, включая форварда сборной Мексики Сантьяго Хименеса.

Хильберто Мора globallookpress.com

«Мора поразил нас всех в 16 лет, думаю, он был одним из лучших игроков турнира. Он очень сосредоточенный парень, знает, чего хочет. Я хочу быть для него примером и наставником, потому что знаю: его мечта — попасть в Европу», — сказал Хименес после финала.

Эта мечта, похоже, скоро станет реальностью, если Мора продолжит прогрессировать в том же темпе. В новом сезоне он тоже стартовал ярко, теперь под руководством легенды уругвайского футбола Себастьяна Абреу, который сменил Осорио в марте.

Мора попал в состав на Матч всех звезд МЛС и забил единственный гол сборной Лиги MX, вновь впечатлив быстрыми ногами и хладнокровием.

«У Мексики настоящий бриллиант, это ненормально — видеть такого игрока в его возрасте. Он исключителен», — заявил тренер команды звезд Лиги MX Андре Жардине.

Это был лишь один из шести голов Моры в августе: он оформил дубли в матче Кубка Лиг против «Лос-Анджелес Гэлакси» и игре с «Гвадалахарой» (3:3) в Лиге MX. Жардине был прав: Мора действительно «необычный». И не менее необычно то, что «Тихуана» уже всерьез полагается на него как на главного источника вдохновения.

Сильные стороны

Мора — подвижный вингер и атакующий полузащитник, который уверенно продвигает мяч благодаря низкому центру тяжести и всегда держит его под контролем. Он способен легко уходить сразу от нескольких защитников под давлением и обладает целым арсеналом финтов, благодаря чему смотреть за его игрой настоящее удовольствие: никогда не знаешь, что он придумает в следующий момент.

Хильберто Мора globallookpress.com

С технической точки зрения Мора значительно опережает большинство сверстников — универсальный «маэстро» с обеими рабочими ногами и высоким футбольным интеллектом. За секунду он может превратиться из дирижера атак в их главного созидателя или решающего игрока, обладая точностью, которая позволяет пробивать по воротам с любых позиций.

Его универсальность и умение предугадывать события бесценны, но Агирре считает, что главная сила Моры кроется в другом и часто недооценивается: «Что мне нравится в нем больше всего, так это то, что он никогда не уходит от борьбы и не избегает стыков. Даже после жестких столкновений он всё равно просит мяч и снова идет в игру».

Кое-что еще нужно улучшить

Агирре, однако, признает, что Морe еще предстоит улучшить физическую форму. Его худощавую фигуру при росте 1,65 м он описывает как «по-детски хрупкую». Наставник хотел бы, чтобы юный лидер «Тихуаны» «подкачался», чтобы чаще выигрывать единоборства, в которые он так смело вступает.

Главное же направление для прогресса — принятие решений. Иногда Мора выбирает удар или эффектную передачу, когда в финальной стадии атаки есть более простое и выгодное решение. Иногда азарт берет верх, но это абсолютно нормально для его возраста.

В обороне Мора тоже не всегда действует дисциплинированно, над этим придется поработать, если он хочет закрепиться в одном из топ-чемпионатов Европы. К счастью, время играет на него.

Мора — новый Иньеста

«Сейчас, в матчах высокого уровня, игроки в среднем совершают около 700 поворотов на 360 градусов за игру. Хильберто очень напомнил мне [Андреса] Иньесту.

Больше всего меня впечатляло, как он принимает мяч в развороте: одним движением мог и развернуться, и оставить мяч под контролем», — сказал бывший тренер «Тихуаны» Хуан Карлос Осорио в недавнем интервью Jorge Ramos y su Banda.

Андрес Иньеста globallookpress.com

Действительно, умение резко менять направление было визитной карточкой Иньесты. Маэстро «Барселоны» и сборной Испании находил и использовал свободные зоны по всему полю, словно мяч был приклеен к его ноге, а его элегантность делала даже самые сложные действия на вид простыми.

И, как справедливо отметил Осорио, Мора явно из той же породы игроков. Он подвижен, умен и уверен в себе настолько, что постоянно требует мяч. Пока его эффективность не дотягивает до уровня Иньесты, но в его арсенале есть и голевое чутье, и проникающие передачи, а также бойцовский характер, который долгие годы помогал легенде «Барсы» оставаться на вершине.

Что дальше?

Для «Манчестер Сити» подписание Моры стало бы очередным громким успехом после перехода американского таланта Кавана Салливана. Но Осорио считает, что выбор Испании был бы для юного мексиканца более правильным. «Ла Лига подошла бы Хильберто идеально — там футбол более техничный, чем физический», — отметил тренер.

Это, однако, не значит, что Мора непременно пойдет по стопам Иньесты и окажется в «Барселоне». По словам главы академии «Тихуаны» Игнасио Рувалькабы, сердце юного нападающего принадлежит другой стороне испанского гранда: «У него есть мечта — играть за "Реал" Мадрид. Но он твердо стоит на ногах. Он постоянно смотрит футбол, особенно "Реал", и видит себя именно там».

Если это желание сбудется, Мора продолжит мексиканскую традицию «Сантьяго Бернабеу», заложенную Уго Санчесом и Хавьером «Чичарито» Эрнандесом.

Мора высказался о своем будущем после первого вызова в национальную сборную: «Я мечтаю представить свою страну на домашнем чемпионате мира в 2026 году. И еще хочу поехать в Европу и завоевать множество трофеев».

Для достижения второй цели лучшего места, чем «Реал», действительно не найти.

Если он попадет в заявку на ЧМ-2026 и сумеет заявить о себе, «Реал» вполне может подписать его уже в январе 2027 года, когда Море исполнится 18 лет.

И это совсем не выглядит фантастикой для футболиста, который уже побил столько рекордов и стал новой большой надеждой мексиканского футбола.