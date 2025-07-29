От Златана и Анри до Джеррарда и Маркеса. 10 лучших и 10 худших назначенных игроков в истории МЛС

Однако впоследствии это правило стало краеугольным камнем трансферной политики клубов МЛС. С его помощью они могли привлекать звезд мирового уровня, способных повысить интерес к лиге, инвестировать в молодых талантов с прицелом на их продажу в Европу, либо подписывать игроков, способных в одиночку привести команду к победе в Кубке МЛС.
Некоторые назначенные игроки стали настоящим откровением, повлияв на клубы как на поле, так и за его пределами. Другие же оказались настоящей катастрофой.
Лучшие
10. Клинт Демпси («Сиэтл Саундерс»)
Звание лучшего игрока в истории сборной США Клинт Демпси заслужил во многом благодаря успешной карьере в Европе. Но не стоит недооценивать и его вклад в МЛС, особенно после возвращения в лигу в 2013 году, когда он подписал контракт с «Сиэтлом».
На счету Клинта 57 голов, а сам клуб за это время превратился из просто сильной команды в настоящую жемчужину лиги, выиграв Supporters’ Shield, Кубок США и дважды добравшись до финала Кубка МЛС. Его связка с Обафеми Мартинсом считается одной из лучших в истории лиги, вместе они вывели «Саундерс» на вершину американского футбола.
9. Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»)
Ибрагимович буквально вышел из самолета и сразу отправился на дебютный матч в El Tráfico (дерби Лос-Анджелеса), где после выхода на замену оформил дубль. Один из голов — удар с 41 метра — до сих пор входит в число лучших в истории МЛС. Это был невероятный камбэк в матче, который «Гэлакси» выиграли со счетом 4:3 — шоу, достойное только Златана.
В остальное время пребывания в клубе картина была похожей: «Гэлакси» не умели защищаться, не умели строить атаки, но умели доставить мяч своему гигантскому форварду.
Ибрагимович был командой-одиночкой в клубе, который в тот момент не заслуживал его таланта. Он ушел после двух сезонов, забив невероятные 52 гола в 56 матчах.
8. Лэндон Донован («Лос-Анджелес Гэлакси»)
Можно утверждать, что Донован — лучший игрок в истории МЛС. Но почему же он только восьмой в этом списке? Потому что свои лучшие сезоны он провел, не будучи назначенным игроком.
Он занимал слот DP лишь с 2010 по 2014 годы. Хотя за это время его максимум составил 12 голов за сезон, он дважды становился лучшим ассистентом лиги и еще дважды входил в топ-5 по результативным передачам.
Донован был исключительным игроком, способным создавать давление на защиту соперника и открывать пространство для Робби Кина и Гьяси Зардеса. За пять лет в статусе DP он помог «Гэлакси» выиграть три Кубка МЛС и Supporters’ Shield.
7. Джозеф Мартинес («Атланта Юнайтед»)
В последние годы Мартинес стал настоящим футбольным кочевником. В этом сезоне он уже выступает за третий клуб за три года.
Но не стоит забывать, что он сделал в свои первые три года в составе «Атланты». С 2017 по 2019 год он забил невероятные 88 голов, мгновенно превратив «Five Stripes» из команды-новичка в один из лучших клубов лиги. В 2018 году он забил 31 мяч, установив рекорд МЛС по голам за сезон. В том же году его признали MVP сезона и MVP финала Кубка МЛС.
Карьера Мартинеса пошла на спад после разрыва крестообразных связок в начале 2020 года, но его первые три сезона остаются одним из самых ярких периодов в истории лиги. Он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров МЛС и имеет лучший показатель голов за матч среди всех, кто забивал 100 и более мячей.
6. Тьерри Анри («Нью-Йорк Ред Буллз»)
Анри приехал в МЛС, чтобы жить в Нью-Йорке, где он наслаждался местной культурой — его неоднократно видели даже в метро. Но он с самого начала дал понять: он не приехал в «Ред Буллз», чтобы провести оплачиваемый отпуск под конец карьеры. В составе нью-йоркского клуба экс-капитан сборной Франции провел 135 матчей, забил 52 гола и отдал 40 результативных передач.
До прихода Анри клуб считался одним из самых неудачных и бесцельно управляемых в лиге под контролем Red Bull. Его непреклонный характер и соревновательный дух изменили атмосферу в организации. В 2013 году он сделал то, чего до него не удавалось никому в «Нью-Йорк Ред Буллз»: привел команду к победе в Supporters’ Shield.
5. Диего Валери («Портленд Тимберс»)
Большинство выдающихся DP-подписаний в МЛС были громкими и дорогими. Но Валери перешел в «Портленд» из аргентинского «Лануса». Скромный полузащитник, не закрепившийся в Европе и сыгравший всего три матча за сборную.
Тем не менее, Валери быстро стал ключевым игроком команды. Уже в дебютном сезоне он стал лидером лиги по ассистам и впервые попал в символическую сборную года МЛС. Впоследствии он получал это признание еще дважды. В 2015 году Валери стал MVP финала Кубка МЛС, когда «Портленд» завоевал свой первый титул, а в 2017 — лучшим игроком сезона.
«Тимберс» с момента вступления в МЛС в 2011 году славились своей фанатской базой, их игра на поле долго оставалась невыразительной — до тех пор, пока Валери не появился в «Городе роз» и не задал стандарт того, каким должен быть настоящий игрок «Портленда».
4. Лионель Месси («Интер Майами»)
Как попасть в этот список, проведя в лиге всего два года? Просто взять и забить 40 голов и отдать 26 результативных передач в 46 матчах МЛС. Ни один игрок не показывал таких результатов, как Месси.
Впрочем, это было ожидаемо от величайшего футболиста в истории. Дай ему еще пару лет — и он будет на вершине этого списка. И это без учета его колоссального коммерческого и культурного влияния на МЛС и «Интер Майами».
3. Карлос Вела (ФК «Лос-Анджелес»)
Первый назначенный игрок в истории «Лос-Анджелеса» стал не только лучшим в клубе, но и ключевой фигурой в стремительном восхождении «Black and Gold» к числу элиты МЛС.
В дебютном сезоне Вела забил 14 голов и отдал 10 передач, а уже в 2019 году провел, возможно, лучший индивидуальный сезон в истории лиги: забил 34 гола и сделал 10 ассистов, заодно установив рекорд МЛС. Он безоговорочно стал MVP сезона, а спустя три года привел клуб к победе в Кубке МЛС и Supporters’ Shield.
2. Себастьян Джовинко («Торонто»)
В первые годы существования правила DP, оно в основном использовалось для привлечения возрастных звезд на закате карьеры.
Переход Джовинко из «Ювентуса» в возрасте 28 лет стал переломным моментом. Итальянец забил 68 голов в 114 матчах за «Торонто». Его вершиной стал сезон 2016 года, когда он стал лидером лиги как по голам (22), так и по ассистам (16) и получил звание MVP. А в следующем году он помог клубу завоевать исторический требл: Кубок МЛС, Supporters’ Shield и Кубок Канады.
1. Робби Кин («Лос-Анджелес Гэлакси»)
Когда Кин присоединился к «Гэлакси», команда уже была хороша и выходила в финал Кубка МЛС. Но с его приходом она вышла на совершенно новый уровень.
За четыре года клуб выиграл три Кубка МЛС и один Supporters’ Shield. Это был, возможно, самый успешный период в истории лиги. Хотя в составе были и Бекхэм, и Донован, именно Кин был лучшим игроком той команды. В 2014 году он стал MVP, а покинул клуб с 83 голами в 125 матчах, оставив о себе вполне заслуженное мнение: он — самый влиятельный игрок в истории МЛС.
Худшие
10. Миста («Торонто»)
В первые годы своего существования «Торонто» был, пожалуй, самой проблемной командой в МЛС, и Миста стал частью этого хаоса.
После провальных сезонов клуб попытался купить себе успех, подписав нападающего из Ла Лиги. Однако к 2010 году с момента последнего сезона Мисты с более чем тремя голами прошло уже пять лет, а его последняя результативная передача датировалась четырьмя годами ранее. Неудивительно, что в Канаде он так ничем и не запомнился. Вскоре после этого испанец объявил о завершении карьеры.
9. Мустафа Жаржу «Ванкувер Уайткэпс»
Гамбийский форвард присоединился к «Ванкуверу» в их дебютный сезон и должен был оживить атаки команды. Но этого не произошло: в 10 матчах он не отметился ни голом, ни ассистом.
Уже к концу сезона он прочно осел на скамейке запасных, а спустя всего четыре месяца после подписания клуб избавился от него.
8. Франк Рост («Нью-Йорк Ред Буллз»)
В 2011 году было вполне логично, что «Ред Буллз» искали нового вратаря: оба их действующих голкипера выглядели нестабильно, а Рост имел долгую и достойную карьеру в Бундеслиге.
На бумаге — прекрасный трансфер. На деле — кошмар. В 11 матчах за команду из Нью-Йорка он сыграл настолько слабо, что, по мнению многих, был третьим по уровню вратарем в команде. Сам Рост понимал, насколько неудачно сложился его переход, и сразу после сезона завершил карьеру.
7. Денилсон («Даллас»)
Когда-то Денилсон был самым дорогим игроком в мире, поэтому казалось, что «Даллас» совершил выгодную сделку, подписав его всего за 800 тысяч долларов.
На деле же всё оказалось совсем иначе. Команда несколько раз меняла тактику под чемпиона мира в составе сборной Бразилии, но от этого не было никакой пользы. Он забил всего один гол и чаще выглядел так, будто мысленно находится где угодно, но не на поле.
Когда «Даллас» вышел в финал Кубка США, ситуация была настолько плачевной, что Денилсона даже не включили в заявку. Его уход спустя четыре месяца никого не удивил.
6. Нери Кастильо («Чикаго Файр»)
Казалось, что Кастильо — идеальный кандидат на роль назначенного игрока. Мексиканский нападающий с отличной техникой и голевым чутьем, проявивший себя в Европе. Более того, ему было всего 26 лет, и в «Чикаго» надеялись, что он станет звездой в расцвете сил, привлечет на стадион мексиканское население города и поднимет статус клуба в лиге. Ради этого «Файр» заплатили два миллиона долларов — и это только за аренду.
Но вместо звезды они получили игрока, который стремительно катился к закату карьеры. Кастильо провел всего восемь матчей, не забив ни одного гола и не отдав ни одной результативной передачи. Позже он сменил еще четыре клуба за четыре года, после чего завершил карьеру.
5. Блез Матюиди («Интер Майами»)
Матюиди оказался в этом списке не совсем по своей вине. Проблема в том, что технически он не считался назначенным игроком и именно это стало главной ошибкой.
«Интер Майами» нарушил правила МЛС, подписав Матюиди и оформив его как обычного игрока, не занимающего слот DP, хотя платили ему миллионы, по сути, превратив в нелегального, внебюджетного «назначенного» игрока. В результате клуб оштрафовали на два миллиона долларов, серьезно урезали потолок зарплат, а спортивного директора Пола Макдона забанили на 18 месяцев.
Даже когда Матюиди выходил на поле, он чаще выглядел посредственно, что особенно болезненно для команды, которая дорого заплатила как за него, так и за собственное нарушение.
4. Инносент Эмегара («Сан-Хосе Эртквейкс»)
Почти целый сезон «Сан-Хосе» платил Эмегаре более миллиона долларов за то, чтобы он просто сидел на скамейке. Форвард провел 29 матчей подряд в статусе запасного, ни разу не появившись на поле. Поразительная статистика, учитывая, что в МЛС зачастую дают шанс даже переоцененным или посредственным игрокам, особенно из-за ограничений по зарплатной ведомости. Эмегара был настолько плох, что потерял место в старте уже через шесть недель после подписания, осел на лавке и покинул клуб спустя два года с одним-единственным голом на счету.
3. Раис М’Боли («Филадельфия Юнион»)
У «Филадельфии» уже был довольно перспективный молодой вратарь Зак МакМат и подрастающая звезда Андре Блейк. Но по каким-то непонятным причинам клуб подписал М’Боли. В МЛС крайне редко используют слоты DP на вратарей, и хотя М’Боли нельзя было назвать выдающимся, он оказался даже хуже самых скромных ожиданий. Почти в половине из девяти матчей, в которых он участвовал, команда потеряла очки из-за его ошибок. Его быстро назвали худшим трансфером в истории «Юнион» и вывели из состава, освободив путь Блейку, который впоследствии стал одним из лучших голкиперов в истории МЛС.
2. Стивен Джеррард («Лос-Анджелес Гэлакси»)
В 2015 году «Гэлакси» подписали Джеррарда, чтобы начать новую эру после ухода Бекхэма двумя годами ранее и завершения карьеры Донована после победы в Кубке МЛС в 2014-м.
Но 35-летний Джеррард выглядел так, будто ему уже не особенно интересно быть профессиональным футболистом. Он регулярно летал обратно в Англию, чтобы поучаствовать в телевизионных шоу. На поле он был настолько медленным, что порой просто стоял в центре, в то время как остальные 21 игрок двигались вокруг.
Джеррард пришел в клуб, выигравший три Кубка МЛС за четыре года, и за два сезона забил всего пять голов, опустив «Гэлакси» с вершины лиги до уровня середняка.
1. Рафаэль Маркес («Нью-Йорк Ред Буллз»)
Маркес — возможно, величайший футболист в истории КОНКАКАФ. Когда «Ред Буллз» подписали капитана сборной Мексики после семи успешных лет в «Барселоне», это казалось настоящим трансферным триумфом. На деле же всё обернулось катастрофой.
Маркес с первых же дней жалел о переезде в МЛС и большую часть времени либо лечился, либо отбывал дисквалификации. А когда играл — выглядел раздраженным и медлительным. Даже когда команда показывала достойный футбол, он дважды подряд сводил все старания на нет в плей-офф, удаляясь и оставляя команду в меньшинстве.
К 2013 году клуб предпочел заплатить Маркесу семизначную сумму просто за то, чтобы он ушел.