От Златана и Анри до Джеррарда и Маркеса. 10 лучших и 10 худших назначенных игроков в истории МЛС

Прошло уже 18 лет с тех пор, как в МЛС появилось так называемое правило назначенного игрока (Designated Player Rule). Изначально оно было введено, чтобы у «Лос-Анджелес Гэлакси» была возможность подписать Дэвида Бекхэма, обойдя ограничения по зарплате.

Однако впоследствии это правило стало краеугольным камнем трансферной политики клубов МЛС. С его помощью они могли привлекать звезд мирового уровня, способных повысить интерес к лиге, инвестировать в молодых талантов с прицелом на их продажу в Европу, либо подписывать игроков, способных в одиночку привести команду к победе в Кубке МЛС.

Некоторые назначенные игроки стали настоящим откровением, повлияв на клубы как на поле, так и за его пределами. Другие же оказались настоящей катастрофой.

Лучшие

10. Клинт Демпси («Сиэтл Саундерс»)

Звание лучшего игрока в истории сборной США Клинт Демпси заслужил во многом благодаря успешной карьере в Европе. Но не стоит недооценивать и его вклад в МЛС, особенно после возвращения в лигу в 2013 году, когда он подписал контракт с «Сиэтлом».

Клинт Демпси globallookpress.com

На счету Клинта 57 голов, а сам клуб за это время превратился из просто сильной команды в настоящую жемчужину лиги, выиграв Supporters’ Shield, Кубок США и дважды добравшись до финала Кубка МЛС. Его связка с Обафеми Мартинсом считается одной из лучших в истории лиги, вместе они вывели «Саундерс» на вершину американского футбола.

9. Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»)

Ибрагимович буквально вышел из самолета и сразу отправился на дебютный матч в El Tráfico (дерби Лос-Анджелеса), где после выхода на замену оформил дубль. Один из голов — удар с 41 метра — до сих пор входит в число лучших в истории МЛС. Это был невероятный камбэк в матче, который «Гэлакси» выиграли со счетом 4:3 — шоу, достойное только Златана.

Златан Ибрагимович globallookpress.com

В остальное время пребывания в клубе картина была похожей: «Гэлакси» не умели защищаться, не умели строить атаки, но умели доставить мяч своему гигантскому форварду.

Ибрагимович был командой-одиночкой в клубе, который в тот момент не заслуживал его таланта. Он ушел после двух сезонов, забив невероятные 52 гола в 56 матчах.

8. Лэндон Донован («Лос-Анджелес Гэлакси»)

Можно утверждать, что Донован — лучший игрок в истории МЛС. Но почему же он только восьмой в этом списке? Потому что свои лучшие сезоны он провел, не будучи назначенным игроком.

Лэндон Донова globallookpress.com

Он занимал слот DP лишь с 2010 по 2014 годы. Хотя за это время его максимум составил 12 голов за сезон, он дважды становился лучшим ассистентом лиги и еще дважды входил в топ-5 по результативным передачам.

Донован был исключительным игроком, способным создавать давление на защиту соперника и открывать пространство для Робби Кина и Гьяси Зардеса. За пять лет в статусе DP он помог «Гэлакси» выиграть три Кубка МЛС и Supporters’ Shield.

7. Джозеф Мартинес («Атланта Юнайтед»)

В последние годы Мартинес стал настоящим футбольным кочевником. В этом сезоне он уже выступает за третий клуб за три года.

Джозеф Мартинес globallookpress.com

Но не стоит забывать, что он сделал в свои первые три года в составе «Атланты». С 2017 по 2019 год он забил невероятные 88 голов, мгновенно превратив «Five Stripes» из команды-новичка в один из лучших клубов лиги. В 2018 году он забил 31 мяч, установив рекорд МЛС по голам за сезон. В том же году его признали MVP сезона и MVP финала Кубка МЛС.

Карьера Мартинеса пошла на спад после разрыва крестообразных связок в начале 2020 года, но его первые три сезона остаются одним из самых ярких периодов в истории лиги. Он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров МЛС и имеет лучший показатель голов за матч среди всех, кто забивал 100 и более мячей.

6. Тьерри Анри («Нью-Йорк Ред Буллз»)

Анри приехал в МЛС, чтобы жить в Нью-Йорке, где он наслаждался местной культурой — его неоднократно видели даже в метро. Но он с самого начала дал понять: он не приехал в «Ред Буллз», чтобы провести оплачиваемый отпуск под конец карьеры. В составе нью-йоркского клуба экс-капитан сборной Франции провел 135 матчей, забил 52 гола и отдал 40 результативных передач.

Тьерри Анри globallookpress.com

До прихода Анри клуб считался одним из самых неудачных и бесцельно управляемых в лиге под контролем Red Bull. Его непреклонный характер и соревновательный дух изменили атмосферу в организации. В 2013 году он сделал то, чего до него не удавалось никому в «Нью-Йорк Ред Буллз»: привел команду к победе в Supporters’ Shield.

5. Диего Валери («Портленд Тимберс»)

Большинство выдающихся DP-подписаний в МЛС были громкими и дорогими. Но Валери перешел в «Портленд» из аргентинского «Лануса». Скромный полузащитник, не закрепившийся в Европе и сыгравший всего три матча за сборную.

Тем не менее, Валери быстро стал ключевым игроком команды. Уже в дебютном сезоне он стал лидером лиги по ассистам и впервые попал в символическую сборную года МЛС. Впоследствии он получал это признание еще дважды. В 2015 году Валери стал MVP финала Кубка МЛС, когда «Портленд» завоевал свой первый титул, а в 2017 — лучшим игроком сезона.

«Тимберс» с момента вступления в МЛС в 2011 году славились своей фанатской базой, их игра на поле долго оставалась невыразительной — до тех пор, пока Валери не появился в «Городе роз» и не задал стандарт того, каким должен быть настоящий игрок «Портленда».

4. Лионель Месси («Интер Майами»)

Как попасть в этот список, проведя в лиге всего два года? Просто взять и забить 40 голов и отдать 26 результативных передач в 46 матчах МЛС. Ни один игрок не показывал таких результатов, как Месси.

Лионель Месси globallookpress.com

Впрочем, это было ожидаемо от величайшего футболиста в истории. Дай ему еще пару лет — и он будет на вершине этого списка. И это без учета его колоссального коммерческого и культурного влияния на МЛС и «Интер Майами».

3. Карлос Вела (ФК «Лос-Анджелес»)

Первый назначенный игрок в истории «Лос-Анджелеса» стал не только лучшим в клубе, но и ключевой фигурой в стремительном восхождении «Black and Gold» к числу элиты МЛС.

Карлос Вела globallookpress.com

В дебютном сезоне Вела забил 14 голов и отдал 10 передач, а уже в 2019 году провел, возможно, лучший индивидуальный сезон в истории лиги: забил 34 гола и сделал 10 ассистов, заодно установив рекорд МЛС. Он безоговорочно стал MVP сезона, а спустя три года привел клуб к победе в Кубке МЛС и Supporters’ Shield.

2. Себастьян Джовинко («Торонто»)

В первые годы существования правила DP, оно в основном использовалось для привлечения возрастных звезд на закате карьеры.

Себастьян Джовинко globallookpress.com

Переход Джовинко из «Ювентуса» в возрасте 28 лет стал переломным моментом. Итальянец забил 68 голов в 114 матчах за «Торонто». Его вершиной стал сезон 2016 года, когда он стал лидером лиги как по голам (22), так и по ассистам (16) и получил звание MVP. А в следующем году он помог клубу завоевать исторический требл: Кубок МЛС, Supporters’ Shield и Кубок Канады.

1. Робби Кин («Лос-Анджелес Гэлакси»)

Когда Кин присоединился к «Гэлакси», команда уже была хороша и выходила в финал Кубка МЛС. Но с его приходом она вышла на совершенно новый уровень.

Робби Кин globallookpress.com

За четыре года клуб выиграл три Кубка МЛС и один Supporters’ Shield. Это был, возможно, самый успешный период в истории лиги. Хотя в составе были и Бекхэм, и Донован, именно Кин был лучшим игроком той команды. В 2014 году он стал MVP, а покинул клуб с 83 голами в 125 матчах, оставив о себе вполне заслуженное мнение: он — самый влиятельный игрок в истории МЛС.

Худшие

10. Миста («Торонто»)

В первые годы своего существования «Торонто» был, пожалуй, самой проблемной командой в МЛС, и Миста стал частью этого хаоса.

Миста globallookpress.com

После провальных сезонов клуб попытался купить себе успех, подписав нападающего из Ла Лиги. Однако к 2010 году с момента последнего сезона Мисты с более чем тремя голами прошло уже пять лет, а его последняя результативная передача датировалась четырьмя годами ранее. Неудивительно, что в Канаде он так ничем и не запомнился. Вскоре после этого испанец объявил о завершении карьеры.

9. Мустафа Жаржу «Ванкувер Уайткэпс»

Гамбийский форвард присоединился к «Ванкуверу» в их дебютный сезон и должен был оживить атаки команды. Но этого не произошло: в 10 матчах он не отметился ни голом, ни ассистом.

Уже к концу сезона он прочно осел на скамейке запасных, а спустя всего четыре месяца после подписания клуб избавился от него.

8. Франк Рост («Нью-Йорк Ред Буллз»)

В 2011 году было вполне логично, что «Ред Буллз» искали нового вратаря: оба их действующих голкипера выглядели нестабильно, а Рост имел долгую и достойную карьеру в Бундеслиге.

Франк Рост globallookpress.com

На бумаге — прекрасный трансфер. На деле — кошмар. В 11 матчах за команду из Нью-Йорка он сыграл настолько слабо, что, по мнению многих, был третьим по уровню вратарем в команде. Сам Рост понимал, насколько неудачно сложился его переход, и сразу после сезона завершил карьеру.

7. Денилсон («Даллас»)

Когда-то Денилсон был самым дорогим игроком в мире, поэтому казалось, что «Даллас» совершил выгодную сделку, подписав его всего за 800 тысяч долларов.

Денилсон globallookpress.com

На деле же всё оказалось совсем иначе. Команда несколько раз меняла тактику под чемпиона мира в составе сборной Бразилии, но от этого не было никакой пользы. Он забил всего один гол и чаще выглядел так, будто мысленно находится где угодно, но не на поле.

Когда «Даллас» вышел в финал Кубка США, ситуация была настолько плачевной, что Денилсона даже не включили в заявку. Его уход спустя четыре месяца никого не удивил.

6. Нери Кастильо («Чикаго Файр»)

Казалось, что Кастильо — идеальный кандидат на роль назначенного игрока. Мексиканский нападающий с отличной техникой и голевым чутьем, проявивший себя в Европе. Более того, ему было всего 26 лет, и в «Чикаго» надеялись, что он станет звездой в расцвете сил, привлечет на стадион мексиканское население города и поднимет статус клуба в лиге. Ради этого «Файр» заплатили два миллиона долларов — и это только за аренду.

Но вместо звезды они получили игрока, который стремительно катился к закату карьеры. Кастильо провел всего восемь матчей, не забив ни одного гола и не отдав ни одной результативной передачи. Позже он сменил еще четыре клуба за четыре года, после чего завершил карьеру.

5. Блез Матюиди («Интер Майами»)

Матюиди оказался в этом списке не совсем по своей вине. Проблема в том, что технически он не считался назначенным игроком и именно это стало главной ошибкой.

Блез Матюиди globallookpress.com

«Интер Майами» нарушил правила МЛС, подписав Матюиди и оформив его как обычного игрока, не занимающего слот DP, хотя платили ему миллионы, по сути, превратив в нелегального, внебюджетного «назначенного» игрока. В результате клуб оштрафовали на два миллиона долларов, серьезно урезали потолок зарплат, а спортивного директора Пола Макдона забанили на 18 месяцев.

Даже когда Матюиди выходил на поле, он чаще выглядел посредственно, что особенно болезненно для команды, которая дорого заплатила как за него, так и за собственное нарушение.

4. Инносент Эмегара («Сан-Хосе Эртквейкс»)

Почти целый сезон «Сан-Хосе» платил Эмегаре более миллиона долларов за то, чтобы он просто сидел на скамейке. Форвард провел 29 матчей подряд в статусе запасного, ни разу не появившись на поле. Поразительная статистика, учитывая, что в МЛС зачастую дают шанс даже переоцененным или посредственным игрокам, особенно из-за ограничений по зарплатной ведомости. Эмегара был настолько плох, что потерял место в старте уже через шесть недель после подписания, осел на лавке и покинул клуб спустя два года с одним-единственным голом на счету.

3. Раис М’Боли («Филадельфия Юнион»)

У «Филадельфии» уже был довольно перспективный молодой вратарь Зак МакМат и подрастающая звезда Андре Блейк. Но по каким-то непонятным причинам клуб подписал М’Боли. В МЛС крайне редко используют слоты DP на вратарей, и хотя М’Боли нельзя было назвать выдающимся, он оказался даже хуже самых скромных ожиданий. Почти в половине из девяти матчей, в которых он участвовал, команда потеряла очки из-за его ошибок. Его быстро назвали худшим трансфером в истории «Юнион» и вывели из состава, освободив путь Блейку, который впоследствии стал одним из лучших голкиперов в истории МЛС.

2. Стивен Джеррард («Лос-Анджелес Гэлакси»)

В 2015 году «Гэлакси» подписали Джеррарда, чтобы начать новую эру после ухода Бекхэма двумя годами ранее и завершения карьеры Донована после победы в Кубке МЛС в 2014-м.

Стивен Джеррард globallookpress.com

Но 35-летний Джеррард выглядел так, будто ему уже не особенно интересно быть профессиональным футболистом. Он регулярно летал обратно в Англию, чтобы поучаствовать в телевизионных шоу. На поле он был настолько медленным, что порой просто стоял в центре, в то время как остальные 21 игрок двигались вокруг.

Все футбольные трансферы

Джеррард пришел в клуб, выигравший три Кубка МЛС за четыре года, и за два сезона забил всего пять голов, опустив «Гэлакси» с вершины лиги до уровня середняка.

1. Рафаэль Маркес («Нью-Йорк Ред Буллз»)

Маркес — возможно, величайший футболист в истории КОНКАКАФ. Когда «Ред Буллз» подписали капитана сборной Мексики после семи успешных лет в «Барселоне», это казалось настоящим трансферным триумфом. На деле же всё обернулось катастрофой.

Маркес с первых же дней жалел о переезде в МЛС и большую часть времени либо лечился, либо отбывал дисквалификации. А когда играл — выглядел раздраженным и медлительным. Даже когда команда показывала достойный футбол, он дважды подряд сводил все старания на нет в плей-офф, удаляясь и оставляя команду в меньшинстве.

К 2013 году клуб предпочел заплатить Маркесу семизначную сумму просто за то, чтобы он ушел.