Де Пауль, Мюллер и другие звезды КЧМ, за которыми стоит охотиться клубам MLS

Второе трансферное окно воткрывается в четверг, 24 июля, но это не значит, что клубы бездействуют — звонки агентам уже идут полным ходом. Руководители команд стремятся укрепить состав перед решающей частью регулярного сезона и грядущим плей-офф.

Этим летом Клубный чемпионат мира по футболу проходил в США — прямо на пороге клубов MLS. У скаутов и тренеров появилась редкая возможность наблюдать за выступлениями сильнейших команд и игроков мира в условиях настоящего давления. Как отметил комментатор DAZN Каллум Уильямс в интервью GOAL, это станет толчком для целого ряда клубов:

— «Для некоторых команд сейчас действительно подходящий момент», — уверен Уильямс. — «Я точно знаю, что есть несколько клубов, которые уже активно ведут переговоры».

Игроки калибра Томаса Мюллера из «Баварии», которого давно сватают за океан, или Родриго де Пауля из «Атлетико» могли бы стать настоящими звездами лиги и поднять престиж MLS на новый уровень.

При этом переход в США может быть стратегически верным шагом и для тех, кто хочет вернуть себе место в сборной. Так, Джованни Рейна (США) и уругваец Сантьяго Родригес в последнее время выпали из основного состава как в клубах, так и в национальных командах. Переезд в MLS мог бы помочь им вновь заявить о себе накануне чемпионата мира-2026.

Кроме звездных имен, на турнире засветились и новые лица. По сообщениям СМИ, в поле зрения клубов попал форвард египетского «Аль-Ахли» Вессам Абу Али — одна из команд Восточной конференции уже проявляет к нему серьёзный интерес.

Редакция GOAL выбрала пять игроков, трансфер которых в MLS этим летом выглядел бы логичным и выгодным как для самих футболистов, так и для команд лиги.

Родриго де Пауль, «Атлетико» Мадрид

Один из лучших игроков Клубного чемпионата мира-2025, Родриго де Пауль — редкий тип полузащитника. Он сочетает в себе физическую мощь, атлетизм и при этом обладает изысканной техникой и игровым интеллектом — настоящая редкость даже по меркам европейского футбола.

Если бы хоть одному клубу MLS удалось заполучить его, это было бы безоговорочным усилением. И, судя по слухам, один из них уже близок к тому, чтобы превратить мечту в реальность.

На этой неделе аргентинца активно связывают с «Интер Майами». В случае трансфера он присоединился бы к своему другу и партнеру по сборной Лионелю Месси. По информации ряда источников, сам де Пауль дал согласие на переезд, и теперь все упирается в переговоры между клубами.

Лионель Месси и Родриго де Пауль globallookpress.com

31-летний полузащитник — фигура известная в мировом футболе. Чемпион мира-2022 в составе «альбиселесте», обладатель выдающегося послужного списка, он отлично знаком с требованиями топ-уровня. Воссоединение с Месси, с которым его связывают не только футбольные, но и дружеские отношения, могло бы стать знаковым событием для MLS.

Сообщается, что «Атлетико» готов отпустить де Пауля за сумму порядка 17 миллионов долларов. Однако на данный момент у «Интера Майами» нет свободного места для еще одного игрока с контрактом категории Designated Player (правило назначенного игрока, оно же правило Бекхэма).

Чтобы трансфер стал возможным, клубу, по слухам, пришлось бы либо расторгнуть соглашение с Серхио Бускетсом, либо убедить его завершить карьеру.

На КЧМ этим летом Де Пауль вышел в старте во всех трех матчах «Атлетико», прежде чем мадридцы завершили выступление на стадии группового этапа.

Томас Мюллер, «Бавария»

Контракт Томаса Мюллера с «Баварией» официально истек сразу после завершения Клубного чемпионата мира, и уже несколько месяцев немецкую легенду активно сватают в MLS. По сообщениям СМИ, он отклонил предложение от «Цинциннати» — клуба, которому принадлежат его права в лиге, — перед началом турнира.

Однако уже по ходу чемпионата Мюллера спросили о возможном переезде, и он ответил с характерной иронией, но не без намёка:

— «Надо признать, весь стадион, болельщики — все было очень на уровне. Здесь отличные условия, ничего не скажешь», — заявил форвард, оставив вопрос открытым.

Томас Мюллер globallookpress.com

Хотя никакой сделки пока не оформлено, и переговоры еще далеки от завершения, ощущение такое, что вероятность перехода Мюллера в MLS с каждым днем растет.

В числе потенциальных претендентов — «Лос-Анджелес», которым приписывают интерес к 13-кратному чемпиону Бундеслиги. Сам Мюллер признавался, что «спрашивает у знакомых» о жизни в лиге и условиях, подогревая слухи о скором трансфере. Любой клуб может подписать немца как свободного агента, но почти наверняка ему потребуется контракт категории Designated Player.

На Клубном чемпионате мира этим летом Мюллер начал два матча в стартовом составе, забил два гола и отдал одну результативную передачу, прежде чем «Бавария» уступила в четвертьфинале будущему финалисту турнира — «Пари Сен-Жермен».

Джованни Рейна, «Боруссия» Дортмунд

Рейне срочно нужен новый старт — его положение на Клубном чемпионате мира стало последней каплей. То, где он окажется в ближайшие недели, может стать определяющим моментом всей его карьеры. И, возможно, сейчас для Джованни — когда-то названного будущей звездой американского футбола — лучший выбор — сыграть «в безопасную зону».

Джованни Рейна globallookpress.com

А ведь все еще может сложиться. Но сегодня о нем почти не вспоминают — просто потому, что он почти не играет. Причин масса: травмы, неудачная аренда в «Ноттингем Форест», а также полное отсутствие стабильности в «Боруссии», где смена тренеров стала обыденностью. Но факт остается фактом: следующий переход — решающий.

При новом наставнике сборной США Маурисио Почеттино Рейна сыграл всего один матч. И на данный момент он выпал из обоймы главной команды страны на фоне подготовки к домашнему чемпионату мира-2026.

Переход в MLS, лигу, к которой аргентинский тренер, к слову, относится с уважением, может стать лучшим способом вернуться в поле зрения и набрать форму. Да, это не громкий трансфер, не прорыв, и формально — шаг назад. Но это шаг к стабильной игровой практике, которая Джованни сейчас жизненно необходима.

MLS может дать Рейне то, чего у него не было два года — уверенность и ритм. А если заиграет — всегда можно будет вернуться в Европу.

Любой клуб с открытым слотом для Designated Player и амбициями должен хотя бы попробовать. А сам Рейна и его агенты просто не имеют права на ошибку — аренда или полноценный трансфер в MLS выглядит разумным решением для всех сторон.

Сантьяго Родригес, «Ботафого»

Для болельщиков MLS это имя хорошо знакомо — и, скорее всего, вызывает недоумение: что пошло не так?

В феврале Сантьяго Родригес перешел в бразильский «Ботафого» за впечатляющие $17 миллионов, но трансфер оказался настоящим провалом. На Клубном чемпионате мира он провел на поле всего 42 минуты, а с момента переезда в Бразилию — лишь 430 минут суммарно во всех турнирах. Для игрока, за которого заплатили такую сумму, это катастрофа.

Ситуация в сборной Уругвая у Родригеса тоже оставляет желать лучшего — он стремительно теряет позиции в иерархии «селесте». А времени до чемпионата мира-2026 все меньше.

Возвращение в MLS — как минимум в формате аренды до конца сезона-2025 — выглядит логичным и для самого футболиста, и для «Ботафого». Конечно, бразильцы вряд ли смогут вернуть даже близкую к заплаченной сумму, но стабильная игровая практика может восстановить рыночную стоимость уругвайца. Если же найдется клуб, готовый выложить за Родригеса хоть что-то сопоставимое с $17 миллионами, — вряд ли «Ботафого» станет отказываться.

Любая команда MLS, нуждающаяся в креативном атакующем полузащитнике, просто обязана сделать звонок. Сантьяго уже доказал, что умеет делать разницу на этом уровне, и в правильной системе он способен снова засиять.

Вессам Абу Али, «Аль-Ахли»

Автор хет-трика в зрелищной ничьей с «Порту» (4:4) на групповом этапе Клубного чемпионата мира этим летом, Вессам Абу Алимог бы стать отличным усилением для любого клуба MLS в это трансферное окно.

Полузащитник атакующего плана стал одним из лучших игроков египетского гранда на турнире, забив трижды и постоянно создавая опасность в финальной трети поля до вылета команды.

Вессам Абу Али globallookpress.com

26-летний полузащитник сборной Палестины вышел в стартовом составе во всех трех матчах «Аль-Ахли» на КЧМ — и, по данным СМИ, привлек внимание «Коламбус Крю».

Как сообщает журналист Том Богерт, клуб Уилфрида Нанси — чемпион MLS-2023, финалист Лиги Чемпионов КОНКАКАФ-2024 и победитель Leagues Cup-2024 — рассматривает Абу Али в качестве потенциального игрока категории Designated Player.

Прогнозы и ставки на футбол

Переход в MLS стал бы отличным шагом для футболиста, находящегося на пике формы, и позволил бы ему присоединиться к одному из самых амбициозных проектов лиги последних лет. В системе «Крю» Абу Али мог бы идеально дополнить таких игроков, как Диего Росси и Даниэль Газдаг, и, возможно, стать тем самым недостающим элементом, который поможет клубу снова претендовать на титул MLS Cup.