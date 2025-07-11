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    Де Пауль, Мюллер и другие звезды КЧМ, за которыми стоит охотиться клубам MLS

    Американская лига становится все привлекательнее для игроков мирового уровня

    Футбол MLS Клубный чемпионат мира Бавария Атлетико ЧМ-2026 Интер Майами Боруссия Д
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    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер
    GOAL рассказывает о пяти футболистах Клубного чемпионата мира, которые могут усилить команды MLS во время летнего трансферного окна.
    Второе трансферное окно в MLS открывается в четверг, 24 июля, но это не значит, что клубы бездействуют — звонки агентам уже идут полным ходом. Руководители команд стремятся укрепить состав перед решающей частью регулярного сезона и грядущим плей-офф.

    Этим летом Клубный чемпионат мира по футболу проходил в США — прямо на пороге клубов MLS. У скаутов и тренеров появилась редкая возможность наблюдать за выступлениями сильнейших команд и игроков мира в условиях настоящего давления. Как отметил комментатор DAZN Каллум Уильямс в интервью GOAL, это станет толчком для целого ряда клубов:

    — «Для некоторых команд сейчас действительно подходящий момент», — уверен Уильямс. — «Я точно знаю, что есть несколько клубов, которые уже активно ведут переговоры».

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    • Игроки калибра Томаса Мюллера из «Баварии», которого давно сватают за океан, или Родриго де Пауля из «Атлетико» могли бы стать настоящими звездами лиги и поднять престиж MLS на новый уровень.

    При этом переход в США может быть стратегически верным шагом и для тех, кто хочет вернуть себе место в сборной. Так, Джованни Рейна (США) и уругваец Сантьяго Родригес в последнее время выпали из основного состава как в клубах, так и в национальных командах. Переезд в MLS мог бы помочь им вновь заявить о себе накануне чемпионата мира-2026.

    Кроме звездных имен, на турнире засветились и новые лица. По сообщениям СМИ, в поле зрения клубов попал форвард египетского «Аль-Ахли» Вессам Абу Али — одна из команд Восточной конференции уже проявляет к нему серьёзный интерес.

    Редакция GOAL выбрала пять игроков, трансфер которых в MLS этим летом выглядел бы логичным и выгодным как для самих футболистов, так и для команд лиги.

    Родриго де Пауль, «Атлетико» Мадрид

    Один из лучших игроков Клубного чемпионата мира-2025, Родриго де Пауль — редкий тип полузащитника. Он сочетает в себе физическую мощь, атлетизм и при этом обладает изысканной техникой и игровым интеллектом — настоящая редкость даже по меркам европейского футбола.

    Если бы хоть одному клубу MLS удалось заполучить его, это было бы безоговорочным усилением. И, судя по слухам, один из них уже близок к тому, чтобы превратить мечту в реальность.

    На этой неделе аргентинца активно связывают с «Интер Майами». В случае трансфера он присоединился бы к своему другу и партнеру по сборной Лионелю Месси. По информации ряда источников, сам де Пауль дал согласие на переезд, и теперь все упирается в переговоры между клубами.

    Лионель Месси и Родриго де Пауль
    globallookpress.com

    31-летний полузащитник — фигура известная в мировом футболе. Чемпион мира-2022 в составе «альбиселесте», обладатель выдающегося послужного списка, он отлично знаком с требованиями топ-уровня. Воссоединение с Месси, с которым его связывают не только футбольные, но и дружеские отношения, могло бы стать знаковым событием для MLS.

    Сообщается, что «Атлетико» готов отпустить де Пауля за сумму порядка 17 миллионов долларов. Однако на данный момент у «Интера Майами» нет свободного места для еще одного игрока с контрактом категории Designated Player (правило назначенного игрока, оно же правило Бекхэма).

    Чтобы трансфер стал возможным, клубу, по слухам, пришлось бы либо расторгнуть соглашение с Серхио Бускетсом, либо убедить его завершить карьеру.

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    • На КЧМ этим летом Де Пауль вышел в старте во всех трех матчах «Атлетико», прежде чем мадридцы завершили выступление на стадии группового этапа.

    Томас Мюллер, «Бавария»

    Контракт Томаса Мюллера с «Баварией» официально истек сразу после завершения Клубного чемпионата мира, и уже несколько месяцев немецкую легенду активно сватают в MLS. По сообщениям СМИ, он отклонил предложение от «Цинциннати» — клуба, которому принадлежат его права в лиге, — перед началом турнира.

    Однако уже по ходу чемпионата Мюллера спросили о возможном переезде, и он ответил с характерной иронией, но не без намёка:

    — «Надо признать, весь стадион, болельщики — все было очень на уровне. Здесь отличные условия, ничего не скажешь», — заявил форвард, оставив вопрос открытым.

    Томас Мюллер
    globallookpress.com

    Хотя никакой сделки пока не оформлено, и переговоры еще далеки от завершения, ощущение такое, что вероятность перехода Мюллера в MLS с каждым днем растет.

    В числе потенциальных претендентов — «Лос-Анджелес», которым приписывают интерес к 13-кратному чемпиону Бундеслиги. Сам Мюллер признавался, что «спрашивает у знакомых» о жизни в лиге и условиях, подогревая слухи о скором трансфере. Любой клуб может подписать немца как свободного агента, но почти наверняка ему потребуется контракт категории Designated Player.

    На Клубном чемпионате мира этим летом Мюллер начал два матча в стартовом составе, забил два гола и отдал одну результативную передачу, прежде чем «Бавария» уступила в четвертьфинале будущему финалисту турнира — «Пари Сен-Жермен».

    Джованни Рейна, «Боруссия» Дортмунд

    Рейне срочно нужен новый старт — его положение на Клубном чемпионате мира стало последней каплей. То, где он окажется в ближайшие недели, может стать определяющим моментом всей его карьеры. И, возможно, сейчас для Джованни — когда-то названного будущей звездой американского футбола — лучший выбор — сыграть «в безопасную зону».

    Джованни Рейна
    globallookpress.com

    А ведь все еще может сложиться. Но сегодня о нем почти не вспоминают — просто потому, что он почти не играет. Причин масса: травмы, неудачная аренда в «Ноттингем Форест», а также полное отсутствие стабильности в «Боруссии», где смена тренеров стала обыденностью. Но факт остается фактом: следующий переход — решающий.

    При новом наставнике сборной США Маурисио Почеттино Рейна сыграл всего один матч. И на данный момент он выпал из обоймы главной команды страны на фоне подготовки к домашнему чемпионату мира-2026.

    Переход в MLS, лигу, к которой аргентинский тренер, к слову, относится с уважением, может стать лучшим способом вернуться в поле зрения и набрать форму. Да, это не громкий трансфер, не прорыв, и формально — шаг назад. Но это шаг к стабильной игровой практике, которая Джованни сейчас жизненно необходима.

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    • MLS может дать Рейне то, чего у него не было два года — уверенность и ритм. А если заиграет — всегда можно будет вернуться в Европу.

    Любой клуб с открытым слотом для Designated Player и амбициями должен хотя бы попробовать. А сам Рейна и его агенты просто не имеют права на ошибку — аренда или полноценный трансфер в MLS выглядит разумным решением для всех сторон.

    Сантьяго Родригес, «Ботафого»

    Для болельщиков MLS это имя хорошо знакомо — и, скорее всего, вызывает недоумение: что пошло не так?

    В феврале Сантьяго Родригес перешел в бразильский «Ботафого» за впечатляющие $17 миллионов, но трансфер оказался настоящим провалом. На Клубном чемпионате мира он провел на поле всего 42 минуты, а с момента переезда в Бразилию — лишь 430 минут суммарно во всех турнирах. Для игрока, за которого заплатили такую сумму, это катастрофа.

    Ситуация в сборной Уругвая у Родригеса тоже оставляет желать лучшего — он стремительно теряет позиции в иерархии «селесте». А времени до чемпионата мира-2026 все меньше.

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    Возвращение в MLS — как минимум в формате аренды до конца сезона-2025 — выглядит логичным и для самого футболиста, и для «Ботафого». Конечно, бразильцы вряд ли смогут вернуть даже близкую к заплаченной сумму, но стабильная игровая практика может восстановить рыночную стоимость уругвайца. Если же найдется клуб, готовый выложить за Родригеса хоть что-то сопоставимое с $17 миллионами, — вряд ли «Ботафого» станет отказываться.

    Любая команда MLS, нуждающаяся в креативном атакующем полузащитнике, просто обязана сделать звонок. Сантьяго уже доказал, что умеет делать разницу на этом уровне, и в правильной системе он способен снова засиять.

    Вессам Абу Али, «Аль-Ахли»

    Автор хет-трика в зрелищной ничьей с «Порту» (4:4) на групповом этапе Клубного чемпионата мира этим летом, Вессам Абу Алимог бы стать отличным усилением для любого клуба MLS в это трансферное окно.

    Полузащитник атакующего плана стал одним из лучших игроков египетского гранда на турнире, забив трижды и постоянно создавая опасность в финальной трети поля до вылета команды.

    Вессам Абу Али
    globallookpress.com

    26-летний полузащитник сборной Палестины вышел в стартовом составе во всех трех матчах «Аль-Ахли» на КЧМ — и, по данным СМИ, привлек внимание «Коламбус Крю».

    Как сообщает журналист Том Богерт, клуб Уилфрида Нанси — чемпион MLS-2023, финалист Лиги Чемпионов КОНКАКАФ-2024 и победитель Leagues Cup-2024 — рассматривает Абу Али в качестве потенциального игрока категории Designated Player.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Переход в MLS стал бы отличным шагом для футболиста, находящегося на пике формы, и позволил бы ему присоединиться к одному из самых амбициозных проектов лиги последних лет. В системе «Крю» Абу Али мог бы идеально дополнить таких игроков, как Диего Росси и Даниэль Газдаг, и, возможно, стать тем самым недостающим элементом, который поможет клубу снова претендовать на титул MLS Cup.

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