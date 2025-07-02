Печальное падение Юссуфы Мукоко: от юного гения до нежеланного в «Боруссии»

— «Есть один молодой игрок из дортмундской, его зовут, — говорилв интервью GOAL в октябре 2020 года, отвечая на вопрос, кого бы он хотел видеть следующим большим трансфером— «Ему всего 15 лет, но для меня он — следующий после. Пока Месси стареет, мы могли бы хорошо подготовить будущее Барсы».

На тот момент Мукоко еще не дебютировал за основную команду «Боруссии», но уже был одним из самых известных юных футболистов Европы. Причина — фантастические 141 гол в 88 матчах за молодежные команды клуба. Причем сам Юссуфа с самого начала ставил перед собой цели, которые казались запредельными.

— «Я хочу стать профессионалом в Дортмунде, выиграть Лигу Чемпионов с Боруссией и получить Золотой мяч», — заявлял он в интервью Sport BILD в 13 лет.

Первую цель он выполнил на следующий день после своего 16-летия. Второй мечте был близок в сезоне-2023/24, когда команда Эдина Терзича дошла до финала Лиги Чемпионов.

Но сегодня можно уверенно сказать: «Золотого мяча» у Мукоко не будет. В той еврокампании два года назад он провел всего 18 минут, а весь прошлый сезон-2024/25 провел в аренде в «Ницце» — новый главный тренер дортмундцев Нури Шахин не увидел для него места в команде.

Попытка перезапуска карьеры во Франции провалилась. В итоге у «Боруссии» не осталось выбора — этим летом клуб был вынужден продать Мукоко. Новый адрес — «Копенгаген».

Сделка на 5 миллионов евро была закрыта на минувших выходных. Так закончилась девятилетняя история Мукоко в Дортмунде — без прощания с болельщиками и без аплодисментов. Но как же так получилось, что карьера одного из самых перспективных форвардов Европы пошла под откос?

«Нам повезло, что он у нас есть»

Дебют Юссуфы Мукоко за «Боруссию» стал историческим событием. 21 ноября 2020 года он вышел на замену в концовке матча с «Гертой» (5:2) и стал самым юным игроком в истории клуба, сыгравшим в Бундеслиге . Причем заменил он ни кого-нибудь, а самого Эрлинга Холанна.

Юссуфа Мукоко дебютирует в Бундеслиге globallookpress.com

— «Я бы с удовольствием поиграл с ним», — сказал Холанн после финального свистка. — «Думаю, это сейчас самый талантливый парень в мире. Ему 16 лет и один день — это невероятно. Перед ним большое будущее. Нам повезло, что он в нашей команде».

И действительно, казалось, у Мукоко есть абсолютно все: взрывная скорость, потрясающий контроль мяча, хладнокровие и врожденное голевое чутье.

Желание Холанна сбылось очень быстро. Нападающий, родившийся в Камеруне, но выбравший сборную Германии, до конца того же года успел установить еще два рекорда — стал самым юным дебютантом в истории Лиги Чемпионов и самым молодым автором гола в Бундеслиге . И забил он красиво: открыл счет своим голам за первую команду пушечным ударом в касание после передачи Рафаэла Геррейру — мяч буквально влетел в сетку ворот «Унион Берлин».

В декабре Люсьена Фавра сменил Эдин Терзич, который продолжил выпускать Мукоко, правда, в основном со скамейки. К апрелю юный форвард уже провел 15 матчей за основную команду. Но все резко оборвалось — Мукоко получил серьезную травму стопы, выступая за молодежную сборную Германии (U21). Его первый полноценный сезон был досрочно завершен.

Эпизодическая роль при Марко Розе

Та самая травма оказалась лишь первой в череде проблем для Мукоко. Она же помешала ему произвести впечатление на Марко Розе, который возглавил «Боруссию» летом 2021 года после завершения временного периода Эдина Терзича.

К началу нового сезона Мукоко успел восстановиться, но Розе уже сделал ставку на Донниела Малена в качестве запасного форварда за спиной Холанна. Юный нападающий провел всего 484 минуты за весь сезон-2021/22, выйдя в старте в Бундеслиге лишь однажды. Частично это было связано и с постоянными мышечными травмами.

Главный момент того сезона для Мукоко случился в заключительном туре — он забил победный гол в ворота «Герты», эффектно пробив в дальний угол мимо вратаря. Стадион взорвался овациями, но болельщики не могли не задаться вопросом: почему этот парень играл так мало?

Марко Розе — главный тренер дортмундской «Боруссии» с 2021 по 2022 год globallookpress.com

После матча Розе попытался сгладить недовольство фанатов:

— «Думаю, сам Муки тоже не может быть доволен этим сезоном и своим игровым временем. Я всегда говорил, что вижу в нем огромный потенциал. Но ему все еще нужно расти в некоторых аспектах. Если он останется здоров в следующем сезоне и мы продолжим работать вместе, я верю, что он сделает этот шаг вперед. Он уже доказывал это ранее и вновь показал сегодня, выйдя на замену», — заявил тренер.

Мукоко действительно сделал этот шаг. Но уже без Розе — спустя всего шесть дней после окончания сезона Марко был уволен. «Боруссия» финишировала в чемпионате, отстав от «Баварии» на восемь очков.

«Огромный шаг вперед»

После увольнения Розе на пост главного тренера «Боруссии» вернулся Эдин Терзич — уже на постоянной основе. В то же самое лето клуб потерял Эрлинга Холанна, который уехал в «Манчестер Сити» за 60 миллионов евро. Чтобы закрыть образовавшуюся брешь, из «Аякса» был куплен Себастьен Алле, но вскоре ивуариец получил страшный диагноз — рак яичка. Терзич остался без единственного чистого центра форварда.

Как назло, еще один новичок, Карим Адейеми, выбыл уже на старте сезона-2022/23 — у него диагностировали травму пальца ноги. Так перед Мукоко неожиданно открылась дверь в основу — и он этой возможностью воспользовался сполна.

В первых 12 матчах Бундеслиги юный форвард принял участие в 10 голах (голевые и забитые мячи). Особенно ярким получился его мяч в ворота «Баварии» — он забил в ничейном (2:2) матче, став самым молодым автором гола в истории Дер-Класикер — 17 лет и 322 дня. Причем именно его удар стал началом камбэка «Боруссии».

Юссуфа Мукоко в матче против «Баварии» globallookpress.com

А чуть позже Мукоко оформил дубль в матче с «Бохумом» (3:0) и вновь вошел в историю — он стал самым молодым игроком, достигшим отметки в 10 голов в Бундеслиге.

— «Он сделал огромный шаг вперед», — отметил после этого Терзич.

С ним согласился и главный тренер сборной Германии Ханси Флик — Мукоко получил вызов на чемпионат мира в Катаре.

Для Германии тот мундиаль обернулся катастрофой — команда вылетела уже на групповом этапе после сенсационного поражения от Японии. Флик получил порцию критики за то, что выпустил Мукоко только на 90-й минуте того самого матча. Тем не менее для самого нападающего турнир стал историческим — он стал самым юным футболистом в истории сборной Германии, сыгравшим на чемпионате мира.

Два шага назад

К сожалению, за тем самым «огромным шагом вперед» для клуба и сборной последовал болезненный откат назад. После возвращения из Катара голы у Мукоко резко закончились, и к концу января он уже потерял место в старте команды Терзича.

А вскоре случилось еще хуже — в победном матче против «Вердера» (2:0) Юссуфа порвал связки голеностопа. Восстановление заняло шесть недель. К началу апреля Мукоко вернулся... но одновременно восстановился и Себастьен Алле. В итоге юному нападающему вновь пришлось довольствоваться ролью игрока ротации.

Юссуфа Мукоко globallookpress.com

За весь оставшийся сезон он запомнился разве что победным голом в ворота «Унион Берлин». Но в целом это был еще один разочаровывающий отрезок в его карьере. К тому же добавить в коллекцию медаль за победу в чемпионате не удалось — «Боруссия» умудрилась отдать титул «Баварии», сенсационно сыграв вничью с «Майнцем» в последнем туре.

А впереди Юссуфу ждали новые испытания. Летом он отправился в расположение молодежной сборной Германии (U21) на чемпионат Европы-2023. И уже в первом матче против Израиля (1:1) стал жертвой отвратительных расистских оскорблений после того, как не реализовал пенальти в концовке встречи. Вскоре после этого он получил мышечную травму и пропустил оставшиеся игры. Германия без него бесславно завершила турнир, заняв последнее место в группе после поражений от Чехии и Англии.

Мосты сожжены

Перед чемпионатом мира имя Мукоко связывали с топ-клубами — от «Барселоны» и «Реала» до «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Поэтому в январе дортмундская «Боруссия» поспешила продлить с ним контракт еще на два года. Однако к старту сезона-2023/24 в клубе уже начали воспринимать его не как неприкасаемого актива, а как игрока, которого можно продать.

Причин было две: спад в игре самого Мукоко и летнее подписание нападающего «Вердера» Никласа Фюллькруга. Формально Юссуфа остался в команде, но фактически скатился до третьего форварда в иерархии — после Фюллькруга и Донниела Малена. Алле из-за хронических проблем с коленом почти не появлялся.

Статистика у Мукоко была приличная — в среднем один гол каждые 126 минут за 27 матчей. Но при этом лишь шесть раз он выходил в стартовом составе. По какой-то причине Терзич окончательно потерял к нему доверие, несмотря на то что команда провалилась в Бундеслиге, финишировав лишь пятой. В клубе все чаще задавались вопросом — есть ли у Мукоко будущее в Дортмунде?

Ситуацию только усугубил агент футболиста Патрик Уильямс. В неудачном интервью инсайдеру Фабрицио Романо он заявил:

— «У Юссуфы огромный потенциал, который, к сожалению, он не смог показать в прошлом сезоне. Перед подписанием контракта ему пообещали многое, но обещания так и не были выполнены. Все эти слухи про его якобы корысть — чушь. Он всегда думал только об игре и развитии, а не о чем-то другом. Не секрет, что есть достаточно клубов в Англии, Испании и Франции, которые верят в его талант и хотят видеть его у себя».

Эти слова вызвали ярость у руководства «Боруссии». И клуб недолго раздумывал — желание Мукоко было исполнено. Так Юссуфа окончательно сжег мосты с родным клубом и отправился в аренду в «Ниццу» на сезон-2024/25.

Полный перезапуск

В контракте аренды с «Ниццей» была прописана опция выкупа за 18 миллионов евро, но два гола в 22 матчах — слишком слабый аргумент, чтобы французы активировали ее. К тому же Мукоко пропустил все последние 14 игр Лиги 1, просто не попадая в заявку. В марте главный тренер Франк Эз откровенно признал: Юссуфа недостаточно делает, чтобы заслужить место в составе.

Юссуфа Мукоко в «Ницце» globallookpress.com

— «Он хорошо тренируется, но это непросто. У нас шесть, семь, восемь игроков в атаке», — объяснял Эз. — «Если они не проявляют себя — не забивают, не отдают, — я вынужден делать выбор. Не могу бесконечно давать шанс тем, кто его не использует».

Грустный, но очевидный факт: Мукоко растерял ту бесстрашность, которая когда-то делала его таким захватывающим зрелищем в составе «Боруссии».

В июне он вернулся в Дортмунд. Но не для того, чтобы попытаться зацепиться за место, а лишь затем, чтобы стороны могли оформить его окончательный уход. Проблема была в другом — за два года рыночная стоимость Мукоко упала до исторического минимума. Надежды на второй шанс в одном из топ-5 чемпионатов Европы уже практически не осталось. Поэтому, когда с предложением пришел «Копенгаген», в Дортмунде без раздумий согласились.

Прогнозы и ставки на футбол

Официальная презентация в составе чемпиона Дании состоялась в субботу. Атмосфера была с оттенком грусти. Сам Мукоко не скрывал смешанных чувств — в прощальном интервью клубному сайту «Боруссии» он сказал:

— «Сейчас у меня бьются два сердца. Очень непросто попрощаться с таким клубом, как "Боруссия", потому что этот клуб, мои партнеры по команде, тренеры, персонал и невероятные болельщики всегда будут значить для меня очень многое. Но после сложного года во Франции пришло время начать все с чистого листа — с оптимизмом и огромными амбициями. "Копенгаген" дает мне все возможности для этого. Хочу поблагодарить всю семью Боруссии — я навсегда останусь ее болельщиком. Надеюсь, мы еще увидимся в Лиге Чемпионов».

Мукоко по-прежнему всего 20. Возможно, он еще сумеет перезапустить карьеру. За последние два года его уверенность в себе была практически уничтожена, и, возможно, именно «Копенгаген» станет идеальным местом, чтобы вернуть веру в собственные силы. Но есть и другой сценарий — что мы так и не увидим раскрытие его полного потенциала. И это, безусловно, будет потерей не только для Германии, но и для всего футбольного мира.