Печальное падение Юссуфы Мукоко: от юного гения до нежеланного в «Боруссии»

На тот момент Мукоко еще не дебютировал за основную команду «Боруссии», но уже был одним из самых известных юных футболистов Европы. Причина — фантастические 141 гол в 88 матчах за молодежные команды клуба. Причем сам Юссуфа с самого начала ставил перед собой цели, которые казались запредельными.
— «Я хочу стать профессионалом в Дортмунде, выиграть Лигу Чемпионов с Боруссией и получить Золотой мяч», — заявлял он в интервью Sport BILD в 13 лет.
Первую цель он выполнил на следующий день после своего 16-летия. Второй мечте был близок в сезоне-2023/24, когда команда Эдина Терзича дошла до финала Лиги Чемпионов.
Но сегодня можно уверенно сказать: «Золотого мяча» у Мукоко не будет. В той еврокампании два года назад он провел всего 18 минут, а весь прошлый сезон-2024/25 провел в аренде в «Ницце» — новый главный тренер дортмундцев Нури Шахин не увидел для него места в команде.
Попытка перезапуска карьеры во Франции провалилась. В итоге у «Боруссии» не осталось выбора — этим летом клуб был вынужден продать Мукоко. Новый адрес — «Копенгаген».
Сделка на 5 миллионов евро была закрыта на минувших выходных. Так закончилась девятилетняя история Мукоко в Дортмунде — без прощания с болельщиками и без аплодисментов. Но как же так получилось, что карьера одного из самых перспективных форвардов Европы пошла под откос?
«Нам повезло, что он у нас есть»
Дебют Юссуфы Мукоко за «Боруссию» стал историческим событием. 21 ноября 2020 года он вышел на замену в концовке матча с «Гертой» (5:2) и
— «Я бы с удовольствием поиграл с ним», — сказал Холанн после финального свистка. — «Думаю, это сейчас самый талантливый парень в мире. Ему 16 лет и один день — это невероятно. Перед ним большое будущее. Нам повезло, что он в нашей команде».
И действительно, казалось, у Мукоко есть абсолютно все: взрывная скорость, потрясающий контроль мяча, хладнокровие и врожденное голевое чутье.
Желание Холанна сбылось очень быстро. Нападающий, родившийся в Камеруне, но выбравший сборную Германии, до конца того же года успел установить еще два рекорда —
В декабре Люсьена Фавра сменил Эдин Терзич, который продолжил выпускать Мукоко, правда, в основном со скамейки. К апрелю юный форвард уже провел 15 матчей за основную команду. Но все резко оборвалось — Мукоко получил серьезную травму стопы, выступая за молодежную сборную Германии (U21). Его первый полноценный сезон был досрочно завершен.
Эпизодическая роль при Марко Розе
Та самая травма оказалась лишь первой в череде проблем для Мукоко. Она же помешала ему произвести впечатление на Марко Розе, который возглавил «Боруссию» летом 2021 года после завершения временного периода Эдина Терзича.
К началу нового сезона Мукоко успел восстановиться, но Розе уже сделал ставку на Донниела Малена в качестве запасного форварда за спиной Холанна. Юный нападающий провел всего 484 минуты за весь сезон-2021/22, выйдя в старте в Бундеслиге лишь однажды. Частично это было связано и с постоянными мышечными травмами.
Главный момент того сезона для Мукоко случился в заключительном туре — он забил победный гол в ворота «Герты», эффектно пробив в дальний угол мимо вратаря. Стадион взорвался овациями, но болельщики не могли не задаться вопросом: почему этот парень играл так мало?
После матча Розе попытался сгладить недовольство фанатов:
— «Думаю, сам Муки тоже не может быть доволен этим сезоном и своим игровым временем. Я всегда говорил, что вижу в нем огромный потенциал. Но ему все еще нужно расти в некоторых аспектах. Если он останется здоров в следующем сезоне и мы продолжим работать вместе, я верю, что он сделает этот шаг вперед. Он уже доказывал это ранее и вновь показал сегодня, выйдя на замену», — заявил тренер.
Мукоко действительно сделал этот шаг. Но уже без Розе — спустя всего шесть дней после окончания сезона Марко был уволен. «Боруссия» финишировала в чемпионате, отстав от «Баварии» на восемь очков.
«Огромный шаг вперед»
После увольнения Розе на пост главного тренера «Боруссии» вернулся Эдин Терзич — уже на постоянной основе. В то же самое лето клуб потерял Эрлинга Холанна, который уехал в «Манчестер Сити» за 60 миллионов евро. Чтобы закрыть образовавшуюся брешь, из «Аякса» был куплен Себастьен Алле, но вскоре ивуариец получил страшный диагноз — рак яичка. Терзич остался без единственного чистого центра форварда.
Как назло, еще один новичок, Карим Адейеми, выбыл уже на старте сезона-2022/23 — у него диагностировали травму пальца ноги. Так перед Мукоко неожиданно открылась дверь в основу — и он этой возможностью воспользовался сполна.
В первых 12 матчах Бундеслиги юный форвард принял участие в 10 голах (голевые и забитые мячи). Особенно ярким получился его мяч в ворота «Баварии» — он забил в ничейном (2:2) матче, став самым молодым автором гола в истории Дер-Класикер — 17 лет и 322 дня. Причем именно его удар стал началом камбэка «Боруссии».
А чуть позже Мукоко оформил дубль в матче с «Бохумом» (3:0) и вновь вошел в историю — он стал самым молодым игроком, достигшим отметки в 10 голов в Бундеслиге.
— «Он сделал огромный шаг вперед», — отметил после этого Терзич.
С ним согласился и главный тренер сборной Германии Ханси Флик — Мукоко получил вызов на чемпионат мира в Катаре.
Для Германии тот мундиаль обернулся катастрофой — команда вылетела уже на групповом этапе после сенсационного поражения от Японии. Флик получил порцию критики за то, что выпустил Мукоко только на 90-й минуте того самого матча. Тем не менее для самого нападающего турнир стал историческим —
Два шага назад
К сожалению, за тем самым «огромным шагом вперед» для клуба и сборной последовал болезненный откат назад. После возвращения из Катара голы у Мукоко резко закончились, и к концу января он уже потерял место в старте команды Терзича.
А вскоре случилось еще хуже — в победном матче против «Вердера» (2:0) Юссуфа порвал связки голеностопа. Восстановление заняло шесть недель. К началу апреля Мукоко вернулся... но одновременно восстановился и Себастьен Алле. В итоге юному нападающему вновь пришлось довольствоваться ролью игрока ротации.
За весь оставшийся сезон он запомнился разве что победным голом в ворота «Унион Берлин». Но в целом это был еще один разочаровывающий отрезок в его карьере. К тому же добавить в коллекцию медаль за победу в чемпионате не удалось — «Боруссия» умудрилась отдать титул «Баварии», сенсационно сыграв вничью с «Майнцем» в последнем туре.
А впереди Юссуфу ждали новые испытания. Летом он отправился в расположение молодежной сборной Германии (U21) на чемпионат Европы-2023. И уже в первом матче против Израиля (1:1) стал жертвой отвратительных расистских оскорблений после того, как не реализовал пенальти в концовке встречи. Вскоре после этого он получил мышечную травму и пропустил оставшиеся игры. Германия без него бесславно завершила турнир, заняв последнее место в группе после поражений от Чехии и Англии.
Мосты сожжены
Перед чемпионатом мира имя Мукоко связывали с топ-клубами — от «Барселоны» и «Реала» до «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Поэтому в январе дортмундская «Боруссия» поспешила продлить с ним контракт еще на два года. Однако к старту сезона-2023/24 в клубе уже начали воспринимать его не как неприкасаемого актива, а как игрока, которого можно продать.
Причин было две: спад в игре самого Мукоко и летнее подписание нападающего «Вердера» Никласа Фюллькруга. Формально Юссуфа остался в команде, но фактически скатился до третьего форварда в иерархии — после Фюллькруга и Донниела Малена. Алле из-за хронических проблем с коленом почти не появлялся.
Статистика у Мукоко была приличная — в среднем один гол каждые 126 минут за 27 матчей. Но при этом лишь шесть раз он выходил в стартовом составе. По какой-то причине Терзич окончательно потерял к нему доверие, несмотря на то что команда провалилась в Бундеслиге, финишировав лишь пятой. В клубе все чаще задавались вопросом — есть ли у Мукоко будущее в Дортмунде?
Ситуацию только усугубил агент футболиста Патрик Уильямс. В неудачном интервью инсайдеру Фабрицио Романо он заявил:
— «У Юссуфы огромный потенциал, который, к сожалению, он не смог показать в прошлом сезоне. Перед подписанием контракта ему пообещали многое, но обещания так и не были выполнены. Все эти слухи про его якобы корысть — чушь. Он всегда думал только об игре и развитии, а не о чем-то другом. Не секрет, что есть достаточно клубов в Англии, Испании и Франции, которые верят в его талант и хотят видеть его у себя».
Эти слова вызвали ярость у руководства «Боруссии». И клуб недолго раздумывал — желание Мукоко было исполнено. Так Юссуфа окончательно сжег мосты с родным клубом и отправился в аренду в «Ниццу» на сезон-2024/25.
Полный перезапуск
В контракте аренды с «Ниццей» была прописана опция выкупа за 18 миллионов евро, но два гола в 22 матчах — слишком слабый аргумент, чтобы французы активировали ее. К тому же Мукоко пропустил все последние 14 игр Лиги 1, просто не попадая в заявку. В марте главный тренер Франк Эз откровенно признал: Юссуфа недостаточно делает, чтобы заслужить место в составе.
— «Он хорошо тренируется, но это непросто. У нас шесть, семь, восемь игроков в атаке», — объяснял Эз. — «Если они не проявляют себя — не забивают, не отдают, — я вынужден делать выбор. Не могу бесконечно давать шанс тем, кто его не использует».
Грустный, но очевидный факт: Мукоко растерял ту бесстрашность, которая когда-то делала его таким захватывающим зрелищем в составе «Боруссии».
В июне он вернулся в Дортмунд. Но не для того, чтобы попытаться зацепиться за место, а лишь затем, чтобы стороны могли оформить его окончательный уход. Проблема была в другом — за два года рыночная стоимость Мукоко упала до исторического минимума. Надежды на второй шанс в одном из топ-5 чемпионатов Европы уже практически не осталось. Поэтому, когда с предложением пришел «Копенгаген», в Дортмунде без раздумий согласились.
Официальная презентация в составе чемпиона Дании состоялась в субботу. Атмосфера была с оттенком грусти. Сам Мукоко не скрывал смешанных чувств — в прощальном интервью клубному сайту «Боруссии» он сказал:
— «Сейчас у меня бьются два сердца. Очень непросто попрощаться с таким клубом, как "Боруссия", потому что этот клуб, мои партнеры по команде, тренеры, персонал и невероятные болельщики всегда будут значить для меня очень многое. Но после сложного года во Франции пришло время начать все с чистого листа — с оптимизмом и огромными амбициями. "Копенгаген" дает мне все возможности для этого. Хочу поблагодарить всю семью Боруссии — я навсегда останусь ее болельщиком. Надеюсь, мы еще увидимся в Лиге Чемпионов».
Мукоко по-прежнему всего 20. Возможно, он еще сумеет перезапустить карьеру. За последние два года его уверенность в себе была практически уничтожена, и, возможно, именно «Копенгаген» станет идеальным местом, чтобы вернуть веру в собственные силы. Но есть и другой сценарий — что мы так и не увидим раскрытие его полного потенциала. И это, безусловно, будет потерей не только для Германии, но и для всего футбольного мира.