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    Фирмино 2.0. Почему Жуан Педро может стать идеальной «девяткой» для «Челси»

    «Челси» покупает еще одного центрального нападающего

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    Жуан Педро
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    Жуан Педро
    The Athletic объясняет, почему «Челси» решил подписать бразильского нападающего «Брайтона» Жуана Педро.
    Трансферная политика «Челси» в последние годы вызывает немало вопросов, но приобретение Жуана Педро выглядит действительно разумным шагом.

    Лондонский клуб заплатит «Брайтону» 50 миллионов фунтов за бразильского нападающего. Сразу после этого игрок присоединится к своей новой команде, и, возможно, даже успеет сыграть на Клубном чемпионате мира.

    Хотя при нынешних владельцах «Челси» взял курс на массовое приобретение атакующих футболистов, Педро относится как раз к тому типу нападающих, которого пока нет в распоряжении главного тренера «синих» Энцо Марески. Именно он может стать важной частью головоломки в атаке лондонцев.

    Жуан Педро способен действовать на позиции центрального нападающего, второго форварда или атакующего полузащитника. Его главное достоинство — умение связывать атаки, часто смещаясь на левый фланг или опускаясь глубже, чтобы помочь продвинуть мяч вперед. И это как раз тот тип игрока, который идеально вписывается в систему Марески — футболист, готовый открываться под передачу, когда в центре поля не хватает опций при розыгрыше мяча.

    Жуан Педро
    globallookpress.com

    Николас Джексон тоже демонстрировал сильные стороны в этих компонентах — он умеет взаимодействовать с партнерами и хорошо использует фланги. Но сенегалец и Лиам Делап, скорее, больше склонны делать рывки вглубь.

    В отличие от них, Педро гораздо более естественно тянется к мячу, он одинаково уверенно создает моменты для партнеров, открывающихся за его спиной, и способен самостоятельно вести атаку. Это подтверждают данные SkillCorner, где анализируются его типы перемещений без мяча на каждые 30 минут владения в сравнении с центральными нападающими из топ-7 лиг Европы.

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    • Бросается в глаза, насколько низки у Педро показатели по рывкам за спину защитникам (20 из 99) и рывкам в штрафную под потенциальный кросс (прием навеса — 12 из 99). Зато он гораздо чаще открывается под мяч (короткое открывание — 70 из 99) и создает численное преимущество, сближаясь с партнерами (поддерживающие рывки — 91 из 99).

    Хороший пример — домашний матч «Брайтона» против «Лестера» в конце прошлого сезона.

    Когда Карлос Балеба начинает продвижение мяча из обороны, Педро оттягивается от линии защитников, предлагая себя в качестве опции для передачи. Можно было заметить, как он оглядывается через плечо, оценивая пространство, которое сумел освободить, в то время как Конор Коуди из «Лестера» указывает партнеру, чтобы тот контролировал движения Педро.

    Получив мяч, Жуан разворачивается, смело идет вперед и выдает отличную передачу в разрез на Симона Адингру, который совершает опасный рывок с фланга в центр.

    Этот эпизод — идеальный пример качеств, которые привлекли Мареску в 23-летнем форварде.

    Жуан Педро
    globallookpress.com

    Хотя Педро способен забивать (его средний показатель составляет 0,22 гола с игры за 90 минут, то есть примерно один гол в пяти матчах за два сезона в «Брайтоне»), «Челси» не рассматривает латиноамериканца в качестве основного бомбардира. По задумке, роль чистой «девятки» будут исполнять Джексон или Делап.

    Задача Педро — связать полузащиту с атакой: находить партнеров, совершающих рывки, и уводить центральных защитников соперника, освобождая зоны для других игроков.

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    Его игровой профиль становится еще нагляднее, если взглянуть на новые диаграммы по позициям, в которых бразилец сравнивается с другими центральными нападающими из топ-5 лиг Европы.

    Можно заметить, что его атакующие метрики не особенно впечатляют. Он редко действует строго в пределах ширины ворот (угроза в штрафной — 38 из 99) и почти не бьет по воротам (частота ударов — 7 из 99), что лишь подчеркивает, на какие качества «Челси» на самом деле делает ставку.

    Энцо Мареска
    globallookpress.com

    Зато его умение создавать моменты для партнеров (творческая угроза — 92 из 99), продвигать мяч передачами (86 из 99) и с помощью дриблинга (79 из 99) — вот где Педро способен стать катализатором атакующих действий на завершающей стадии комбинаций.

    Иронично, но в прошлом сезоне «Челси» выглядел куда опаснее в быстрых атаках, однако Мареска остается приверженцем контролирующего стиля с длинными розыгрышами мяча и надежной структурой при потере — так называемой «отдыхательной» обороной, которая позволяет команде сразу же возвращать мяч и продолжать давление.

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    • Появление Педро ясно говорит о том, что главный тренер «Челси» ищет игроков с высоким техническим уровнем, чтобы воплотить именно такую философию. Как говорил испанский тренер и бывший ассистент Пепа Гвардиолы в «Ман Сити» Хуанма Лильо: «Чем быстрее мяч идет вперед, тем быстрее он возвращается». Мареска придерживается аналогичных взглядов.

    Жуан Педро
    globallookpress.com

    Вместо того чтобы играть в контратакующем стиле, с Педро «Челси» сможет продвигать мяч через все линии поля, имея на позиции «девятки» футболиста, который умеет удерживать мяч и отдавать разрезающие передачи в ключевых зонах. Вспомните Роберто Фирмино в лучшие годы при Юргене Клоппе — примерно такую роль может сыграть бразилец.

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    • Мудрым шагом для Марески будет обратить внимание на то, как «Брайтон» использует своих вингеров: с умными диагональными рывками от линии в центр, чтобы атаковать пространство за спинами защитников — особенно в те моменты, когда Педро выводит оборону соперника из позиции.

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    С учетом скорости и нацеленных рывков по флангам от Педру Нету, Нони Мадуэке, Тайрика Джорджа и новичка Джейми Гиттенса, не говоря уже о подключениях левого защитника Марка Кукурельи, Жоау Педру может привнести в атаку «Челси» новое измерение, которое гармонично дополнит креативность Коула Палмера.

    При всем изобилии талантливых игроков на «Стэмфорд Бридж», с тактической точки зрения подписание Жуана Педро выглядит как отлично продуманный шаг.

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