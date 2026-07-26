GOAL рассказывает о юных футболистах ведущих клубов АПЛ, которым этим летом предстоит доказать, что они готовы к взрослому футболу.

До начала нового сезона АПЛ остается меньше месяца — старт намечен на 21 августа, — а значит, предсезонные матчи входят в активную фазу. Большинство клубов уже отправились в турне по миру, чтобы подойти к кампании‑2026/27 в оптимальной форме.

Однако из-за чемпионата мира многие команды пока далеки от идеала: футболисты, дошедшие до стадий плей-офф в Северной Америке, получили дополнительный отпуск. Для остальных это шанс заявить о себе и побороться за роль в команде на ближайшие десять месяцев.

Особенно это касается подростков — как воспитанников клубных академий, так и молодых игроков, приглашенных из других команд для дальнейшего развития.

Прошлым летом Макс Дауман и Рио Нгумоа ярко проявили себя в предсезонке за «Арсенал» и «Ливерпуль» соответственно, после чего получили шанс закрепиться в первых командах уже с началом официального сезона. Кто может повторить их путь этим летом?

GOAL представляет десять молодых игроков, за которыми стоит внимательно следить летом 2026 года.

Джошуа Эйб («Ливерпуль»)

Как уже было сказано, Рио Нгумоа задал очень высокую планку для подростков, сумевших проявить себя на предсезонке «Ливерпуля». Однако в клубе надеются, что Джошуа Эйб сможет как минимум повторить уровень новоиспеченного игрока сборной Англии — если не этим летом, то в 2027-м или 2028 году.

Джошуа Эйб globallookpress.com

Эйб впервые получит полноценный опыт тренировок с первой командой во время турне «Ливерпуля» по США — в прошлом сезоне он уже привлекался к занятиям Арне Слота, хотя ему было всего 15. Такое доверие стало наградой за великолепную игру в составе команды U-18: в 10 матчах молодежного первенства на его счету 8 голов и 3 голевые передачи.

Травма преждевременно завершила сезон для Эйба, а затем «Ливерпулю» пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать талантливого форварда на «Энфилде» на фоне интереса со стороны «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». В начале этого месяца ему исполнилось 16 лет.

Эйб — левоногий вингер, который наиболее комфортно чувствует себя на правом фланге, смещаясь в центр под рабочую ногу. В ближайшие недели у него наверняка появится шанс проявить себя: после ухода Мохаммеда Салаха и позднего присоединения к команде новичка Виктора Муньоса, который задержался из-за победного выступления сборной Испании на чемпионате мира, конкуренция на этой позиции временно снизилась.

Лэндон Эменало («Челси»)

После ухода Марка Кукурельи в мадридский «Реал» у «Челси» освободилось место на левом фланге обороны — независимо от того, будет ли новый главный тренер Хаби Алонсо использовать схему с тремя или четырьмя защитниками.

Лэндон Эменало globallookpress.com

Среди игроков основного состава на этой позиции могут сыграть Йоррел Хато и Леви Колуилл, а новички Валентин Барко и Жеовани Кенда способны закрыть роль латераля, хотя последнему все же привычнее действовать справа.

Лэндон Эменало, в свою очередь, рассчитывает включиться в борьбу за место в составе. Алонсо, судя по всему, возьмет в турне по Австралии и Азии сразу нескольких воспитанников академии, и Эменало — один из главных кандидатов. Сын бывшего спортивного директора «Челси» Майкла Эменало уже успел ярко проявить себя на юношеском уровне как в составе «синих», так и в сборной Англии.

Основная позиция Лэндона — центральный полузащитник, однако он способен сыграть и на левом фланге обороны. Уверенная игра с мячом выгодно выделяет его среди сверстников и вполне может произвести впечатление на Алонсо этим летом.

18‑летний полузащитник отправится в турне вместе с такими же перспективными ребятами, как Реджи Уолш, Шим Меука и Райан Кавума-Маккуин — все они считаются будущими звездами западного Лондона.

Джей Джей Габриэль («Манчестер Юнайтед»)

Если среди игроков этого списка и есть тот, вокруг кого сейчас царит такой же ажиотаж, какой прошлым летом сопровождал Рио Нгумоа и особенно Макса Даумана, то это форвард «Манчестер Юнайтед» Джей Джей Габриэль. С тех пор как стало известно, что в академии клуба его прозвали «маленьким Месси», ожидание его дебюта за основную команду только росло.

Джей Джей Гэбриэль globallookpress.com

Похоже, этот момент наступит уже нынешним летом. «Юнайтед» проведет насыщенное турне по Европе, в рамках которого посетит Дублин, Гётеборг и Вроцлав. Хотя Габриэль не сыграл в первом товарищеском матче команды против «Рексема», ожидается, что Майкл Каррик предоставит ему возможность проявить себя до старта нового сезона АПЛ.

Несмотря на то что 15 лет Габриэлю исполнится только в октябре, в прошлом сезоне он был главной звездой команды «Юнайтед» до 18 лет. Нападающий забил 23 мяча в 23 матчах чемпионата, был признан лучшим игроком Премьер-лиги U18 и стал одним из главных творцов успешного выступления «красных дьяволов» на пути к финалу Молодежного Кубка Англии.

Габриэль уже выступает за сборную Англии U-17. Он способен играть как на позиции центрального нападающего, так и на фланге атаки. Его считают одним из самых талантливых выпускников академии «Манчестер Юнайтед» за последние десятилетия — и в клубе искренне верят, что он способен произвести мгновенный эффект, как только выйдет на поле этим летом.

Брейден Грэм («Эвертон»)

Да, и Бету, и Тьерно Барри прогрессировали по ходу прошлого сезона, но «Эвертону» по-прежнему не хватает вариантов в атаке. «Ириски» намерены впервые с сезона-2017/18 вернуться в еврокубки, и дополнительный источник голов им явно не помешает. И здесь может пригодиться Брейден Грэм.

Брейден Грэм globallookpress.com

18‑летний форвард забил 25 голов в 34 матчах за молодежные команды «Эвертона» в прошлом сезоне, благодаря чему получил первый вызов в сборную Северной Ирландии на июньские товарищеские встречи. Теперь бывший нападающий «Линфилда» близок к дебюту на взрослом уровне — он присоединился к команде Дэвида Мойеса на предсезонку.

Большую часть своей юношеской карьеры Грэм играл на позиции центрального нападающего, однако из-за не самых внушительных физических данных в последние 12 месяцев его стали чаще использовать на фланге. И именно слева он нашел свою оптимальную роль — там он продолжает привлекать внимание Мойеса.

Брайан Маджо («Астон Вилла»)

В Великобритании это прошло почти незамеченным, но в начале прошлого сезона в Лиге 1 регулярно выходил в старте 16‑летний английский нападающий. Это был Брайан Маджо, который провел пять матчей за «Мец», прежде чем «Астон Вилла» выкупила его в январе за £10 млн.

Брайан Маджо globallookpress.com

Однако с тех пор Маджо вынужден наблюдать за футболом со стороны: ФИФА заблокировала его регистрацию. Нападающий, которому незадолго до перехода в Бирмингем исполнилось 17, успел провести три матча за взрослую сборную Люксембурга, а затем сменил спортивное гражданство на английское — страну своего рождения. Но эти матчи, по мнению ФИФА, делают его «иностранным игроком», которого нельзя регистрировать за пределами «родной страны» до достижения 18 лет.

«Астон Вилла» подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), пытаясь оспорить решение. Но пока разбирательство продолжается, Маджо имеет право играть в товарищеских матчах — и уже показал, что не потерял форму: оформил дубль против «Уолсолла» в первом контрольном матче победителей Лиги Европы.

При росте 193 сантиметра Маджо обладает внушительными физическими данными, из-за чего его уже сравнивали с Ромелу Лукаку. Он считается одним из самых перспективных молодых центральных нападающих Англии.

Пока неизвестно, сможет ли он помочь команде в первой половине сезона, но этим летом у него есть отличная возможность показать Унаи Эмери весь свой потенциал — независимо от того, когда состоится его официальный дебют.

Стивен Мфуни («Манчестер Сити»)

Поскольку многие футболисты «Манчестер Сити» добрались до поздних стадий чемпионата мира, Энцо Мареске придется активнее привлекать молодежь во время азиатского турне команды. Наибольшее внимание, вероятно, будет приковано к Джереми Монге, которого этим летом «горожане» перехватили у «Арсенала» после его ухода из «Лестера». Однако куда интереснее будет посмотреть на центрального защитника Стивена Мфуни.

Стивен Мфуни globallookpress.com

18-летний футболист дебютировал за первую команду «Сити» в январе, после чего отправился в аренду в «Уотфорд». Там он произвел отличное впечатление, получив первый серьезный опыт выступлений во взрослом футболе на уровне Чемпионшипа.

Травма преждевременно завершила его пребывание на «Викаридж Роуд», но теперь Мфуни полностью восстановился и готов показать, почему клубы АПЛ так стремятся арендовать его в нынешнем сезоне — если Мареска предоставит ему такую возможность.

Левоногий центральный защитник отлично читает игру, уверенно действует с мячом и обладает всеми качествами, чтобы в будущем дорасти до уровня сборной Англии и стать звездой мирового футбола. В ближайшие недели болельщики «Сити» смогут своими глазами увидеть, почему этого парня так высоко ценят.

Марли Салмон («Арсенал»)

Понятно, что в «Арсенале» максимум внимания достается Дауману, но он не единственный перспективный 16‑летний талант, вышедший из академии «Хейл Энд» за последний год. В клубе всерьез рассчитывают, что Марли Салмон последует по стопам Даумана и станет постоянным участником заявок Микеля Артеты на матчи.

Марли Салмон globallookpress.com

В прошлом сезоне Салмон провел четыре матча за основной состав «канониров». Сейчас у него есть шанс получить немало игрового времени на предсезонке: Вильям Салиба недоступен, а Бен Уайт и Юрриен Тимбер продолжают восстанавливаться после травм. Это может открыть молодому защитнику дорогу в состав уже с первых товарищеских матчей чемпионов АПЛ в начале августа.

Салмон способен сыграть как на правом фланге обороны, так и на своей основной позиции в центре защиты. В северном Лондоне его очень высоко ценят за зрелость, футбольный интеллект и уверенную игру с мячом.

Шон Стёр («Ньюкасл»)

«Ньюкасл» вновь пережил непростое трансферное окно, однако на фоне продажи нескольких ключевых игроков «сороки» смогли усилить состав Эдди Хау несколькими яркими талантами. Одним из них, безусловно, является Шон Стёр.

Шон Стёр globallookpress.com

Стёр перебрался на «Сент-Джеймс Парк» из «Аякса» за 23 миллиона фунтов (31 миллион долларов) после того, как в прошлом сезоне пробился в основной состав голландского гранда и привлек внимание своей выдающейся техникой передач в Эредивизи.

Несмотря на юный возраст — ему всего 18 лет, — за Стёром охотились многие топ‑клубы АПЛ, прежде чем он выбрал «Ньюкасл». Теперь он призван закрыть брешь в центре поля, образовавшуюся после ухода Сандро Тонали и, возможно, Бруно Гимарайнса.

Поскольку другие полузащитники команды все еще находятся в отпуске после чемпионата мира, стоит ожидать, что Стёр получит много игрового времени во время большей части предсезонной подготовки «Ньюкасла» в Великобритании.

Лука Уильямс-Барнетт («Тоттенхэм»)

Несмотря на все трудности последних сезонов, будущее «Тоттенхэма» выглядит многообещающе — и не только из‑за той команды, которую сейчас выстраивает Роберто Де Дзерби, но и благодаря плеяде талантливых игроков, выходящих из клубной академии. Одним из самых ярких представителей этого поколения является Лука Уильямс-Барнетт.

Лука Уильямс-Барнетт globallookpress.com

18‑летний полузащитник дебютировал за первую команду в сентябре прошлого года, но после этого ему приходилось терпеливо ждать новых возможностей. Похоже, ситуация меняется: Уильямс‑Барнетт впечатлил тренерский штаб в победном матче над «МК Донс» в среду и отправится с командой в Австралию и Новую Зеландию на следующий этап предсезонки.

Атакующий полузащитник, способный сыграть и на фланге, рассчитывает побороться за минуты в этом сезоне — особенно если другой воспитанник академии, Майки Мур, снова уйдет в аренду за игровой практикой.

Задок Йоханна («Брайтон»)

В своем фирменном стиле «Брайтон» вновь пополнил состав талантливыми подростками этим летом — правда, на этот раз затраты оказались значительно выше, чем в предыдущие годы. Помимо покупки центрбека «Тоттенхэма» Луки Вушковича за £46 млн ($61 млн), «чайки» заплатили шведскому АИК £21,5 млн ($29 млн) за вингера Задока Йоханну.

Задок Йоханна globallookpress.com

19-летний футболист прибыл на юг Англии после впечатляющего отрезка: с начала года он забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах за клуб. Ранее Йоханна также находился в поле зрения «Челси», однако «Брайтон» сумел опередить конкурента.

Обладая богатым арсеналом финтов и впечатляющей скоростью, Йоханна способен стать настоящей головной болью для защитников. Он наверняка захочет продемонстрировать свои сильные стороны уже на первом этапе предсезонки во Франции.