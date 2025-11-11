GOAL рассказывает историю 900-го игрока в истории «шпор» — юного вундеркинда Луки Уильямcа-Барнетта, который может стать лицом нового поколения «Тоттенхэма».

Незадолго до того, как пандемия коронавируса остановила весь мир в декабре 2019 года, «Тоттенхэм» записал и опубликовал видео, где футболисты основной команды подвозили юных воспитанников академии на тренировку.

Лукас Моура, все еще купающийся в славе своего амстердамского чуда полугодичной давности, неожиданно оказался за рулем для 11-летнего мальчика. По дороге бразилец поделился с ним советом.

«Лучшее, что я могу тебе сказать, — никогда не сдавайся. Всегда выкладывайся на максимум, каждый день, в каждой ситуации. И по жизни — не уставай делать добро. Будь джентльменом», — сказал Лукас.

Прошло чуть больше пяти лет, и тот самый мальчик, Лука Уильямс-Барнетт, дебютировал за основной состав «Тоттенхэма». «Он был очень приветливым, — вспоминает сейчас 17-летний Уильямс-Барнетт о встрече с Моурой. — Несмотря на то, что видео было про него, он хотел узнать меня. Он действительно хороший человек».

Знакомство Луки с Лукасом стало лишь первой главой стремительного роста юного таланта. В академии «Тоттенхэма» надеются, что эта сказка еще далека от завершения — и впереди много ярких страниц. Атакующий полузащитник уверенно превосходит сверстников и уже привлек внимание главного тренера первой команды Томаса Франка.

«Я прекрасно осведомлен о таланте Луки, мне нравится то, что я вижу», — недавно признался датчанин.

Так кто же такой Лука Уильямс-Барнетт? И почему в «Тоттенхэме» считают, что он может стать лучшим воспитанником клуба со времен Гарри Кейна? GOAL рассказывает все самое интересное о новом юном таланте «шпор»…

С чего всё началось

Лука Уильямс-Барнетт принадлежит к поколению болельщиков «Тоттенхэма», которые еще не родились, когда клуб в последний раз выигрывал внутренний трофей. Он появился на свет 1 октября 2008 года — примерно через восемь месяцев после победы в Кубке лиги над «Челси» и всего за несколько дней до того, как Хуанде Рамоса на тренерском посту сменил Гарри Реднапп.

Лука Уильямс-Барнетт globallookpress.com

Лука вырос в Лутоне и закономерно попал в поле зрения скаутов местного клуба. Но уже к десяти годам его переманили в академию «Тоттенхэма» — на базу, расположенную на стыке Хартфордшира, Эссекса и Большого Лондона.

«Шпоры» довольно быстро поняли, какой талант оказался у них в руках — возможно, поэтому именно Уильямс-Барнетта выбрали для того самого ролика с Лукасом Моурой.

Играя на уровне старших возрастных групп, он никогда не выглядел растерянным. Даже среди более физически развитых игроков Лука умел выделяться. Его смелость в дриблинге и техника делали его почти неуловимым — даже для самых цепких защитников.

В 15–16 лет Уильямс-Барнетт уже выступал за команду U18 «Тоттенхэма», провел семь матчей на этом уровне в сезоне 2023/24 и впервые попал в поле зрения бывшего главного тренера «шпор» Энджа Постекоглу. Австралиец сразу отметил его как игрока, которому стоит уделить внимание в будущем.

Большой прорыв

В первой трети удачного для «Тоттенхэма» сезона-2024/25 в Лиге Европы Лука Уильямс-Барнетт получил важное сообщение от Энджа Постекоглу. 6 и 7 ноября, вместо обычных школьных занятий, ученик 11-го класса должен был отправиться с основной командой в поездку на матч против турецкого гранда «Галатасарая».

Лука Уильямс-Барнетт globallookpress.com

Понадобилась череда звонков от тренеров академии и срочная поездка домой за паспортом, но в итоге Лука все-таки оказался в самолете рядом с многомиллионными звездами первой команды. На поле он не вышел, но попал в заявку на матч, завершившийся для «шпор» поражением 2:3. Надежда на дебют растаяла, когда другой юный игрок, автор одного из голов, Уилл Ланкшир, получил красную карточку.

Это был первый реальный шаг Уильямс-Барнетта в мир взрослого футбола. Постекоглу явно держал его в планах: Лука несколько раз попадал в заявку на игры с «Ромой» и «Рейнджерс» в Лиге Европы, а также с «Фулхэмом» в Премьер-лиге.

Вокруг Ланкшира и Майки Мура было много разговоров, но Лука оставался самым юным из этой новой волны талантов, терпеливо ожидая возможности проявить себя на высшем уровне.

Хотя при Постекоглу Лука так и не сыграл ни минуты за основу, в юношеской Премьер-лиге он блистал: 19 голов и 9 результативных передач в 20 матчах, выступая в роли классической «десятки» и празднуя голы знаменитым жестом своего кумира Деле Алли.

В победном финале Кубка юношеской Премьер-лиги против «Чарльтона» (5:2) он оформил хет-трик и после игры сказал то, что сразу покорило болельщиков: «Не могу дождаться, когда буду забивать за "Тоттенхэм" в Премьер-лиге и делать болельщиков счастливыми».

Разумеется, скауты сборных Англии не могли пройти мимо такого таланта. На данный момент Уильямс-Барнетт провел 14 матчей за юношеские команды «молодых львов» и уже в дебюте за сборную U18 отличился голом — как раз незадолго до самого важного момента в своей карьере…

Как идут дела сейчас

Появление Луки Уильямса-Барнетта важно рассматривать не только как историю одного талантливого футболиста, но и как показатель того, каким клубом «Тоттенхэм» стремится стать. За пределами звезд вроде Гарри Кейна и Ледли Кинга, последние громкие воспитанники академии — это Гарри Уинкс, Оливер Скипп и Джафет Танганга.

Оливер Скипп globallookpress.com

По части продвижения молодых игроков в основу «шпоры» по-прежнему заметно уступают другим представителям «большой шестерки». Тем не менее клуб активно сокращает разрыв, приглашая перспективных тинейджеров вроде Лукаса Бергвалля, Арчи Грея, Луки Вушковича и Мейсона Мелии.

В преддверии сезона-2025/26 под руководством Томаса Франка — тренера, который большую часть карьеры посвятил развитию молодежи — «Тоттенхэм» хотел выстроить более прозрачный путь из академии в основу. И датчанина регулярно спрашивали о планах интеграции лучших воспитанников в первую команду.

«Должен быть баланс,— объяснял Франк за день до дебюта Уильямс-Барнетта.— Иногда игроку нужно находиться там, где нагрузка достаточная, но не чрезмерная. А иногда его необходимо намеренно бросить в более тяжелые условия — с высокой интенсивностью и физикой. Важно искать этот баланс».

«Тоттенхэм» — «Донкастер» globallookpress.com

На 87-й минуте матча Кубка английской лиги против «Донкастер Роверс» в сентябре, при счете 3:0, Лука заменил Матиса Теля и стал 900-м игроком в истории мужской команды «Тоттенхэма». При этом лишь шесть футболистов дебютировали в более юном возрасте, чем он.

«Я на седьмом небе. Выйти за клуб, за который болею с детства… Это безумие», — признался Уильямс-Барнетт после матча.

Франк, в свою очередь, отметил важность момента.

Всегда приятно быть частью дебюта молодого игрока. Сегодня во всем мире уделяется огромное внимание развитию молодых талантов, и таких игроков становится все больше. Но одно дело — дебютировать в 16. Гораздо важнее следующий шаг: как Лука или другие ребята будут двигаться дальше. Закрепиться в основе очень сложно. Но первый шаг всегда важен. Томас Франк Главный тренер «Тоттенхэма»

С тех пор Уильямс-Барнетт продолжает ездить с основной командой и попадать в заявки, хотя играет преимущественно за U21 в Англии и U19 в Юношеской Лиге УЕФА. На его счету — 8 голов и 7 ассистов в 11 матчах на этих уровнях. Особенно запомнилась встреча с «Лестером», где Лука оформил хет-трик всего за 39 минут в победной игре 6:3.

Сильные стороны

Достаточно взглянуть на статистику Уильямс-Барнетта, чтобы понять: этот парень отлично знает, где находятся ворота. В 41 официальном матче за команды от U16 до U21 он забил 30 голов и сделал 20 ассистов, чаще всего выходя в роли «десятки», но также сыграв на обоих флангах атаки.

Лука Уильямс-Барнетт globallookpress.com

Однако дело не только в цифрах. Лука играет с такой легкостью и азартом, что в будущем может стать футболистом, ради которого покупают билет на матч. Он способен мгновенно ускоряться с места до максимальной скорости, а его умение одинаково хорошо работать обеими ногами делает его непредсказуемым и опасным для любых защитников: Лука известен тем, что может менять мяч с левой на правую прямо по ходу рывка.

Эти качества уже сейчас делают Уильямс-Барнетта одним из самых опасных молодых игроков в мире при переходе из обороны в атаку. Но его арсенал этим не ограничивается. Его умение одинаково хорошо владеть обеими ногами идеально сочетается с мощнейшим ударом — он способен попасть в «девятку» как с правой, так и с левой из любой позиции, в стиле бывших любимцев «шпор» Сон Хын Мина и Кристиана Эриксена.

И когда мы говорим «из любой позиции», это не преувеличение. Уильямс-Барнетт уже трижды забивал с центра поля в матчах молодежных команд «Тоттенхэма». Три раза — официально зафиксированных. Можно только представить, сколько раз он доводил до отчаяния вратарей на тренировках. Возможно, и Гульельмо Викарио уже попадал под раздачу.

После дебюта Уильямс-Барнетта в матче против «Донкастера» полузащитник Арчи Грей был уверен: у «шпор» в руках настоящий бриллиант.

Если бы он получил еще минут десять, думаю, он бы забил. Я сказал ему после игры: если бы у тебя было чуть больше возможностей обыгрывать защитника. Мы видим его на тренировках — он невероятно резкий. Это потрясающе — видеть, как такие молодые ребята появляются, получают шанс и проявляют себя. Я сам когда-то был на его месте, поэтому прекрасно понимаю, что он чувствует, и буду поддерживать его на каждом шагу. Арчи Грей полузащитник «Тоттенхэма»

Зона для роста

Как и у всех игроков, блистающих на юношеском уровне, главный вопрос, который стоит перед Уильямсом-Барнеттом, — как его игра будет адаптироваться к взрослому футболу. Лука прекрасно понимает это сам.

«Тоттенхэм» — «Донкастер» globallookpress.com

«Первый раз я коснулся мяча буквально через пару минут после выхода, — вспоминал Лука свой дебют против "Донкастера". — И понял, что не успеваю даже думать. Темп — сумасшедший, я привык к уровню U21, а [Донкастер] играл так быстро! Очень много борьбы, все намного тяжелее, но мне нужно к этому привыкнуть».

Главный тренер U21 «Тоттенхэма» Уэйн Бернетт надеется, что сможет направить свой главный талант в правильное русло.

Он невероятно умный футболист для такого возраста. У него есть способности, есть талант — это видно невооруженным глазом. Но ему нужно продолжать работать. Продолжать развиваться. Иногда он способен делать по-настоящему невероятные вещи, и мы рады, что он у нас есть. Уэйн Бернетт Главный тренер «Тоттенхэма» U21

Как и предупреждал Томас Франк, это лишь первые шаги в карьере, которую Лука надеется сделать долгой и успешной. Впереди еще много препятствий на пути к стабильному месту в составе — не говоря уже о тех высотах, которые ему прочат.

Новый Пол Гаскойн?

В эпоху, когда футбол стремительно становится механизированным и зависимым от стандартов, Уильямс-Барнетт идет против течения. Он — артист. Волшебник. Иллюзионист. Как угодно назовите человека, который превращает игру в удовольствие.

Пол Гаскойн globallookpress.com

Неудивительно, что болельщики и специалисты уже сравнивают его с Полом Гаскойном — одним из самых талантливых английских футболистов в истории. И сам Лука только подогрел эти параллели, когда признался, что именно Гаскойн стал причиной, по которой он и его семья начали болеть за «Тоттенхэм»:

— «Он просто делал то, что хотел. Вот что мне в нем нравится. Его невозможно остановить. Еще мне нравится [Давид] Жинола. Наверное, они двое — мои главные кумиры. Мой первый тренер Райан Холл говорил мне: показывай себя. С того дня я и влюбился в футбол».

Упоминание Жинолы, еще одного символа «Тоттенхэма» ушедшей эпохи, не осталось незамеченным и среди тренеров Уильямс-Барнетта. Наставник команды до 18 лет, Стюарт Льюис, говорил:

— «Он живет футболом. Очень яркий, креативный игрок. Я недавно говорил о том, что "Тоттенхэм" всегда ценил творчество и смелость. Мы любили Жинолу, мы любили Бербатова — таких игроков».

Из более современных примеров Уильямса-Барнетта чаще всего сравнивают с Деле Алли. Но Уильямс-Барнетт выглядит еще более взрывным и динамичным в дриблинге, чем Деле был даже на пике карьеры.

Что дальше?

Болельщики «Тоттенхэма» уже не могут дождаться нового выхода Уильямса-Барнетта в составе команды Томаса Франка. А учитывая, что клуб снова столкнулся с волной травм, его следующий шанс может появиться совсем скоро. В начале октября Лука отметил 17-летие — и сразу после этого подписал свой первый профессиональный контракт со «шпорами».

Лука Уильямс-Барнетт globallookpress.com

«Я нахожусь здесь уже шесть лет, подписал контракт на уровне U10 и все это время мечтал играть за этот клуб», — сказал он после подписания соглашения.

Из современных выпускников академии — Кинг, Кейн, Уинкс, Скипп, Танганга — Уильямс-Барнетт единственный, кто прошел весь путь обучения исключительно в новом тренировочном комплексе Hotspur Way, а не в старой базе Spurs Lodge. И именно он может стать первой по-настоящему большой историей успеха нового поколения академии «шпор».

Но пока цель у Луки проста и амбициозна: «Побеждать в каждом матче и забивать в каждом матче».