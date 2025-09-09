От «Уэмбли» до скамейки в «Комо»: что случилось с карьерой Деле Алли

Дляэтот год снова выдался бурным. После расставания св 2024-м он получил шанс начать все с чистого листа в— дерзком новичкепод руководством, клубе, который привлекает внимание даже голливудских звезд. Но сегодня англичанин вновь остается без команды и надеется, что следующий этап его карьеры сложится удачнее.

Футболист, на счету которого 37 матчей за сборную Англии в лучшие годы, сейчас невероятно далек от ожиданий, связанных с его именем. В свои 29 он должен был быть одним из лидеров мирового футбола, но реальность иная. А к концу нынешнего сезона двукратный лауреат премии PFA «Молодой игрок года» встретит уже свое тридцатилетие — внезапное напоминание о том, как быстро летит время.

После откровенного интервью Гари Невиллу в 2023-м, где Алли рассказал о тяжелом детстве и пережитом сексуальном насилии, он получил огромную волну поддержки. Эти признания позволили взглянуть на его карьеру под другим углом: сам факт, что он сумел добиться столь многого, уже делает его историю выдающейся, независимо от того, что будет дальше. Но следующий шаг — выбор только за самим футболистом.

Что ждет Деле теперь? Почему он так и не смог вернуть форму, которая когда-то сделала его суперзвездой? Увидим ли мы его снова в футболке сборной Англии и осуществит ли он мечту попасть на чемпионат мира-2026?

Один выход за «Комо»

Когда Деле Алли в марте вышел на поле на последние десять минут матча против «Милана», вряд ли он мог предположить, что это будет его единственное появление за «Комо». Еще сложнее поверить в то, чем закончилась встреча.

Гости уступали 1:2, но активно шли вперед в поисках спасительного гола, и выход Алли в такой момент выглядел логичным. Однако именно это оказалось его единственным шансом примерить сине-белую форму «Лариани».

Пытаясь догнать бывшего партнера по сборной Англии, полузащитника «Милана» Рубена Лофтус-Чика, Деле задел его по ногам. Сначала арбитр ограничился желтой карточкой за неуклюжий фол, но после просмотра VAR наказание ужесточили до красной.

Вдесятером «Комо» так и не сумел спасти матч и покинул «Сан-Сиро» ни с чем. После игры Алли выложил в социальной сети фотографии своего возвращения, включая переписку с Лофтус-Чиком, где оба выразили удивление решением судьи. Для нейтральных болельщиков это выглядело забавно, но вряд ли вызвало восторг у фанатов и тренерского штаба «Комо».

«Для меня это было особенное чувство, потому что я знаю, через что прошел, — рассказал Деле клубным СМИ. — Конечно, я был сосредоточен на игре и хотел помочь команде. Мы проигрывали 1:2, и я хотел выйти, забить или отдать голевую, сыграть свою роль и изменить ход встречи. Я понимал, что делаю — это был тактический фол, желтая карточка, без злого умысла, грубости или опасности. На фото после матча видно, что шип задел его ногу, но удара там не было. Если поставить кадр на паузу, картинка выглядит плохо, но в динамике это совсем другое».

Характерно, что после этого эпизода Сеск Фабрегас больше ни разу не выпустил Алли на поле до конца сезона-2024/25. Англичанин лишь семь раз попадал в заявку и оставался на скамейке без выхода на замену.

Причина расставания

1 сентября 2025 года «Комо» и Деле Алли опубликовали совместное заявление, подтвердив, что его будущее не связано с клубом. Стороны договорились расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

В заявлении говорилось: «"Комо" и Деле Алли достигли соглашения о взаимном расторжении контракта. Деле хочет получать регулярную игровую практику, а поскольку он не входил в ближайшие планы клуба, обе стороны сочли правильным расстаться до закрытия трансферного окна. Клуб благодарит Деле за время, проведенное в "Комо", и желает ему успехов в будущем».

Клуб вполне мог ограничиться сухим пресс-релизом и оставить футболиста один на один с последствиями в жестоком мире профессионального футбола. Однако совместное заявление говорит о том, что Алли действительно приложил усилия, чтобы его итальянская авантюра удалась. Пусть все и сложилось не так, как планировалось, разрыва на почве конфликта не произошло.

Показательно, что еще летом «Комо» передал восьмой номер новичку Сержи Роберто — другу и бывшему партнеру Фабрегаса по «Барселоне». Это стало очевидным сигналом, что расставание не за горами. Тем не менее, сам факт — Делле публично подчеркнул желание играть чаще — говорит сам за себя.

29 матчей за четыре года

С момента ухода из «Тоттенхэма» в середине сезона-2021/22 Алли провел лишь 29 матчей. 13 — за «Эвертон», еще 15 — в аренде в «Бешикташе» и всего один — за «Комо». За это время он ни разу не отличился голом в топ-5 лигах Европы.

Чтобы вспомнить, когда Делле в последний раз показывал действительно высокий уровень, нужно вернуться еще дальше. Критики часто цитируют предупреждение Жозе Моуринью, прозвучавшее в документальном фильме Amazon Prime о «Тоттенхэме».

Однако именно при «особенном» Алли демонстрировал лучшие отрезки игры: в сезоне-2019/20 он принял участие в десяти результативных действиях (шесть голов и четыре передачи) и был ключевой фигурой лондонцев, пока пандемия коронавируса не парализовала футбольный мир.

С тех пор прошло немало времени. Тогда еще никто толком не знал слов «социальное дистанцирование», а идея проводить матчи целый год без зрителей казалась чем-то абсурдным. Сейчас это уже часть мрачной истории человечества, от начала которой нас отделяет более полудесятилетия.

Есть ли в нынешнем Деле Алли тот самый игрок, которого боялись соперники на топ-уровне? Верится с трудом. Для любой команды, находящейся под давлением — будь то в борьбе за выживание или за высокие места, — его приглашение стало бы настоящим экспериментом.

«Травмы сыграли огромную роль»

Большинство экспертов связывают спад Деле Алли в первую очередь с травмами. Этой точки зрения придерживается и его бывший партнер по «МК Донс» Дин Льюингтон. В августе он сказал в эфире talkSPORT:

— «Это обидно. Думаю, все считали переход в "Комо" удачным вариантом: уйти от давления английской прессы, спокойно сосредоточиться на футболе, просто играть. Казалось, это должно было сработать для него. Но, к сожалению, все пошло не так. Думаю, травмы сыграли огромную роль. Ему никак не удавалось набрать серию матчей, зацепиться за регулярную практику. А если в его возрасте ты не играешь, начинаются и другие проблемы. Очень жаль, что ничего не сложилось».

— «Вспомните его первые три сезона в "Тоттенхэме" — дважды признавался лучшим молодым игроком по версии PFA, статистика была фантастической. Но документальный фильм, который вышел, я считаю, тоже не помог. Смена тренера, когда Маурисио Почеттино ушел, сильно на него повлияла. Плюс травмы и прочие личные обстоятельства… Он так и не смог вернуться на тот уровень первых лет, когда считался, пожалуй, одним из самых перспективных футболистов Англии».

Мечта о чемпионате мира

В апреле 2024 года, всего за несколько месяцев до ухода из «Эвертона» и перехода в «Комо», Деле Алли стал гостем программы Monday Night Football на Sky Sports и громко заявил о своей цели вернуться в сборную Англии:

— «Знаете, на телефоне можно ставить напоминания? Каждый день в 11 утра у меня всплывает уведомление: "Чемпионат мира 2026". Это моя цель. Кто-то скажет: "Он же не играл уже год", — но мне все равно, я знаю свой уровень. Единственная моя задача — чемпионат мира. Да, я сейчас травмирован, у меня контракт с "Эвертоном", поэтому я думаю только о том, чтобы восстанавливаться и подойти к лету в лучшей форме».

Алли добавил: «Я уже говорил об этом в интервью и не хочу повторяться, но я знаю свой уровень и понимаю, на что способен. Я могу быть очень хорош, когда у меня порядок в голове и я чувствую себя в форме. Конечно, я разочарован из-за травмы, но с нетерпением жду возвращения. Мне даже тяжело смотреть футбол. Последние восемь месяцев были для меня крайне тяжелыми».

Такая амбициозность и есть то, что отличает профессиональных спортсменов от всех остальных. Они мыслят иначе. Но сейчас, спустя более года, когда до старта чемпионата мира остается меньше 12 месяцев, Деле должен понимать: эта цель выглядит так же недосягаемо, как и раньше.

Даже если Алли подпишет контракт с клубом высшего дивизиона и проведет выдающийся сезон, ему придется конкурировать с Джудом Беллингемом, Коулом Палмером (который сам борется за место в составе у Томаса Тухеля), Эберечи Эзе, Морганом Роджерсом и Морганом Гиббс-Уайтом. А если рассматривать вариант с более глубокой позицией в полузащите, там уже прочно закрепились Деклан Райс, Адам Уортон, Джордан Хендерсон и теперь Эллиот Андерсон.

Парадоксально, но примером для подражания для Алли может служить тот же Лофтус-Чик, который целых шесть лет не получал вызов в сборную. Однако даже ему понадобилось доверие Тухеля, чтобы вернуться в обойму. На данном этапе куда более реалистичной целью для Деле может быть возвращение к Евро-2028, который пройдет в Англии.

Следующий клуб

Куда же теперь может отправиться Деле Алли? С момента ухода из «Комо» его имя связывают с разными вариантами, но ни один из них не выглядит особенно заманчивым для футболиста, который все еще мечтает сыграть за Англию на чемпионате мира.

По информации Daily Mail, сразу три клуба Чемпионшипа рассматривают возможность подписать Алли на правах свободного агента. Среди потенциальных вариантов фигурирует и «Рексем» — клуб, прославившийся не только своими спортивными успехами, но и документальным сериалом о закулисной жизни команды. Переход туда, а может даже просто встреча с владельцами Райаном Рейнольдсом и Робом Макэлхенни, наверняка поднял бы медиапрофиль Алли на мировой арене.

Не меньший интерес вызывает и «Бирмингем Сити», которым частично владеет легенда НФЛ Том Брэди. Под руководством Криса Дэвиса, бывшего ассистента Анге Постекоглу, «синие» этим летом активно усилились, подписав Кёго Фурухаси, Демарая Грея и Марвина Дукша.

Команда считалась одним из фаворитов в борьбе за плей-офф и взяла семь очков в первых четырех турах перед сентябрьской паузой на сборные. Однако, по данным Football Insider, после изучения условий сделки интерес клуба к Алли охладел.

Еще один претендент — «Вест Бромвич», который возглавил бывший партнер Алли по «Тоттенхэму» и сборной Англии Райан Мейсон. Под его руководством команда стартовала отлично: три победы и одна ничья в первых четырех встречах, уступая в таблице только «Мидлсбро».

Также в числе возможных вариантов упоминается «Суонси», куда недавно пришли инвестиции от еще одного экс-игрока «Тоттенхэма» — Луки Модрича. А среди болельщиков «шпор» витают даже полушутливые идеи отправить Алли в MLS, в «Лос-Анджелес», где Сон Хын Мин недавно воссоединился с Уго Льорисом.

Все эти слухи складываются в ясную картину: если Деле действительно хочет вернуться на большую сцену, сначала ему придется доказать, что он способен снова быть конкурентоспособным хотя бы в менее ярком свете прожекторов.

Лучшее для него

В очередной раз приоритетом для Деле должны оставаться его здоровье и душевное состояние. К сожалению, это не всегда идет рука об руку с мечтой сыграть на чемпионате мира. Скепсиса вокруг его готовности вернуться на серьезный уровень в футболе становится все больше.

Тем не менее он старается доказать, что внутри него все еще горит огонь, что жажда успеха не угасла. Даже на исходе своего времени в «Комо» он регулярно занимался в клубном тренажерном зале и работал над формой по всей Европе, чтобы снова выйти на оптимальный уровень готовности.

Дела обычно говорят громче слов. И следующий шаг игрока станет настоящим маркером того, как он сам оценивает нынешний этап своей карьеры, который для большинства футболистов считается пиком.

Сумеет ли он вернуться к физическому уровню, что когда-то выделял его в «Тоттенхэме»? Готов ли проглотить гордость и сделать шаг назад ради игровой практики? И сможет ли он задержаться на любом поле, которое назовет своим домом?

Что бы ни произошло дальше, весь мир будет ждать историю великого возвращения. Но финал этой истории писать предстоит не публике — выбор остается за самим Делле.