Четыре проблемы Тухеля: что нужно исправить сборной Англии перед ЧМ-2026

У сборной Англии и Томаса Тухеля есть очевидные проблемы, при этом времени на их решение почти нет. До чемпионата мира остается меньше года.

Это первая в сезоне пауза на матчи сборных. И суть не только в том, что Англия должна сыграть лучше, чем в июне, набрав четыре или даже шесть очков в ближайших матчах, но и в том, что команда должна наконец выглядеть более организованной, цельной и осмысленной, чем до сих пор при новом тренере.

Может показаться несправедливым слишком рано критиковать Тухеля. Под его руководством команда провела всего четыре матча, из них три официальных — против Албании, Латвии и Андорры. Но Тухель с самого начала понимал: времени до чемпионата мира действительно мало. И никто, кто видел июньские игры — натужную победу над Андоррой (1:0) и домашнее поражение от Сенегала (1:3) на стадионе «Ноттингем Форест», — не мог сказать, что эта команда готова бороться за победу на ЧМ-2026.

Накануне матчей с Андоррой (6 сентября) и Сербией (9 сентября) рассмотрим четыре главные задачи, стоящие перед главным тренером Англии.

Пора определиться с игровой моделью

Когда Тухель в прошлую пятницу объявлял состав на эти матчи в отеле рядом с «Уэмбли» (на стадионе тогда вовсю шла подготовка к концерту Coldplay), он говорил как человек, готовый подвести черту под первыми двумя сборами в роли наставника сборной Англии. Те сборы были временем для изучения, когда нужно было увидеть как можно больше игроков и понять, на что можно рассчитывать.

Сборная Англии перед матчем с Латвией (3:0) в отборе на ЧМ-2026 globallookpress.com

Теперь же акцент сместился: важно внедрять принципы, по которым Тухель хочет строить игру Англии. Поэтому список кандидатов был сокращен, состав уже не такой большой. На этой неделе футболистов пригласили не в понедельник, а во вторник — ради более упорядоченной и сфокусированной работы.

Эта неделя ушла на отработку того, как именно Тухель видит игру сборной Англии, на то, что нужно улучшить, если команда хочет добиться успеха следующим летом.

По словам Тухеля, внимание уделялось конкретным фазам игры: розыгрыш мяча из глубины, прессинг на половине поля соперника и оборона в «среднем блоке».

«Мы уже сейчас начинаем работу над нашей игровой моделью», — сказал Тухель на прошлой неделе.

Вызов для тренерского штаба заключается в том, чтобы сделать идеи достаточно простыми, чтобы игроки быстро их усвоили. Вызов для самих игроков — отложить в сторону клубные привычки и адаптироваться к стилю Тухеля.

«Каждому нужно освоить эти идеи, потому что у нас нет времени. Поэтому они должны быть простыми, понятными и легко переносимыми на поле», — добавил Тухель.

Подготовка к непростым климатическим условиям

Одна из проблем Тухеля в том, что матчи, которые он уже провел с Англией, сильно отличаются от того, что ждет команду следующим летом. От этого никуда не деться: разрыв между квалификацией и крупным турниром всегда велик.

Томас Тухель globallookpress.com

Но в этом квалификационном цикле это особенно заметно из-за температурных условий, с которыми игрокам предстоит столкнуться. Этим летом Тухель ездил на клубный чемпионат мира в США и вернулся с пониманием, насколько это сложно.

«Было очень-очень жарко, крайне тяжелые условия для тренировок и игр. Одно дело знать это, другое — играть в таких условиях», — отметил немецкий специалист.

В субботу на «Вилла Парк» будет прохладно, а в Белграде на следующей неделе — тепло. Но ничто не сравнится с тем, что Англии, вероятно, предстоит пережить следующим летом. Поэтому в ближайших матчах команда точно не окажется в условиях турнира.

На пресс-конференции Тухель размышлял, стоит ли пытаться играть на «Вилла Парк» так, как они будут играть в Орландо. «Думаю, это просто невозможно», — заключил он, добавив, что надеется увидеть в сентябрьских матчах «больше интенсивности, больше спринтов, больше рывков», чем следующим летом.

Любые выводы из этой недели, особенно после игры с Андоррой, нужно делать с оглядкой на этот нюанс.

Баланс в полузащите

Все знают, что следующим летом одним из основных полузащитников сборной Англии будет Деклан Райс. Вопрос лишь в том, какую конкретно роль он получит, в какой системе и рядом с кем.

Деклан Райс globallookpress.com

Традиционно Райса считали классическим опорником, «шестеркой» перед обороной. И сам Тухель разделяет эту точку зрения. Но в последние годы в «Арсенале» он стал действовать выше, всё больше превращаясь в box-to-box. Его уже нельзя назвать чистым опорником.

Тухель хочет использовать это преимущество, но есть проблема: в Англии больше нет ни одного ярко выраженного «шестого номера». Джуд Беллингем, пропускающий сентябрьский сбор из-за травмы, стремится играть еще выше, чем Райс.

Поэтому сейчас у Тухеля есть шанс попробовать новые сочетания: скорее всего, Райс плюс еще один игрок в схеме с двумя опорными полузащитниками. В сборную были вызваны Эллиот Андерсон и Адам Уортон, правда, полузащитник «Кристал Пэлас» успел травмироваться до начала сбора.

Теперь в обойме остаются Рубен Лофтус-Чик, а также Джордан Хендерсон, Морган Роджерс и Морган Гиббс-Уайт. Тухель также упомянул, что в роли «шестерки» может выйти Джон Стоунз. Но, в первую очередь, это огромная возможность для Андерсона и, возможно, Лофтус-Чика проявить себя в национальной команде.

Шанс для нападающих заменить Кейна

Беллингем, Букайо Сака и Коул Палмер травмированы, а Фил Фоден на этот раз не попал в состав. Именно этих атакующих игроков Гарет Саутгейт с трудом пытался встроить в состав на Евро-2024.

Гарри Кейн globallookpress.com

Казалось, что назначение Тухеля во многом будет определяться тем, сумеет ли он правильно использовать их. Но отсутствие этих игроков открыло возможность для других нападающих проявить себя в этом месяце.

Очевидно, что следующим летом основным центральным нападающим сборной Англии будет Гарри Кейн, но есть ощущение, что еще как минимум одно место в атаке — а возможно, даже два — пока свободны. Особенно если Фоден не вернется на прежний уровень.

Ближе всех к тому, чтобы воспользоваться шансом, выглядит Маркус Рашфорд. Тухель уже выразил ему большое доверие. Его 17 голов за сборную и тот факт, что он доказал способность забивать на этом уровне, смотрятся особенно весомо в составе, где никто, кроме него и Кейна, не забивал больше шести мячей в футболке сборной Англии.