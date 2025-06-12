Год до мундиаля. Все, что нужно знать перед стартом ЧМ-2026

Ровно через год — 11 июня 2026 года — стартует чемпионат мира по футболу. Турнир откроется матчем с участиемна легендарном стадионе

ЧМ-2026 станет самым масштабным в истории: число участников увеличено с 32 (на турнире в Катаре-2022) до 48. Турнир примут три страны — США, Мексика и Канада. За 104 матча в 16 городах трех государств определится новый чемпион мира. Финал пройдет 19 июля на «Метлайф-стэдиум» в Нью-Джерси.

Нас ждут знакомые лица, дебютанты мировых первенств, игроки и тренеры, на которых будет колоссальное давление, и, конечно, важные вопросы, выходящие за рамки игры. До старта главного футбольного события осталось 365 дней — и вот все, что нужно знать о грядущем мундиале в Северной Америке.

Последний танец Месси и Роналду?

Когда Лионель Месси привел сборную Аргентины к триумфу на чемпионате мира в Катаре в 2022 году, это выглядело как финальный аккорд его многолетнего соперничества с Криштиану Роналду. Завоевав главный трофей в мировом футболе, Месси сделал то, что так и не удалось капитану сборной Португалии. А с учетом того, что экс-звезда «Реала» и «Манчестер Юнайтед» отметит 41-летие уже в феврале, казалось, что возвращение на мировой турнир исключено. Но не тут-то было.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Роналду все еще в игре — в июне он забил в матчах Лиги наций против Германии и Испании, а сборная Португалии уверенно завоевала трофей. Месси, которому 24 июня исполнится 38 лет, продолжает блистать в MLS за «Интер Майами» и остается капитаном действующих чемпионов мира.

Четыре года назад в Катаре казалось, что это была последняя глава великой истории двух легенд на чемпионатах мира. Однако теперь все идет к тому, что их прощальный выход состоится именно в 2026 году. И мир затаит дыхание, чтобы увидеть их «последний танец» на самой большой футбольной сцене.

Новое поколение звезд

Каждый чемпионат мира открывает миру новых героев — достаточно вспомнить Пеле, который взорвал футбольный олимп в 1958 году в возрасте всего 17 лет. И турнир 2026 года не станет исключением: на горизонте уже виднеется созвездие молодых талантов, готовых заявить о себе во весь голос.

К старту ЧМ-2026 Ламину Ямалу будет всего 18 лет, но нападающий сборной Испании и «Барселоны» уже сейчас считается одним из главных претендентов на роль суперзвезды турнира. Его главная цель — привести «Красную фурию» ко второму титулу чемпионов мира.

У Франции тоже подрастает вундеркинд — 20-летний Дезире Дуэ. Именно он стал героем финала Лиги Чемпионов, оформив дубль в разгромной победе «Пари Сен-Жермен» над «Интером» (5:0). А у Германии — мощный атакующий тандем: Джамал Мусиала и Флориан Вирц, которым по 22 года, — игроки, способные доминировать в 2026-м.

Не стоит забывать и о Бразилии, которая мечтает прервать затянувшееся с 2002 года ожидание шестого чемпионства. Их главные надежды — два юных таланта: Эндрик (18 лет, «Реал Мадрид») и Эстеван Виллиан (18 лет, скоро присоединится к «Челси»). Им предстоит доказать, что будущее «селесао» — в их руках.

Время Холанна?

Эрлинг Холанн, пожалуй, самое громкое имя в футболе сегодня среди тех, кто еще ни разу не играл на чемпионате мира. Форвард «Манчестер Сити», которому в следующем месяце исполнится 25 лет, родился в Лидсе, когда его отец, Альф-Инге Холанн, выступал за местный «Лидс Юнайтед» в АПЛ. Английская футбольная ассоциация даже предпринимала попытки привлечь Эрлинга под флаг сборной Англии, но сам он с самого начала выбрал Норвегию и остался верен родине своих родителей.

Однако с момента дебюта за национальную команду в 2019 году Холанн так и не сыграл ни на одном крупном международном турнире. Сейчас у норвежцев появился реальный шанс: капитан команды Мартин Эдегор из «Арсенала» и сам Холанн ведут «викингов» к первому за 28 лет чемпионату мира — последним для них был ЧМ-1998 во Франции.

Эрлинг Холанн и Мартин Эдегор globallookpress.com

Холанн делает все, что в его силах: четыре гола в четырех матчах отборочного цикла уже помогли Норвегии возглавить группу I. В их активе — в том числе уверенная победа 3:0 над четырехкратными чемпионами мира — сборной Италии.

До конца отбора у Норвегии осталось четыре матча, и команда имеет девятиочковое преимущество над итальянцами. Правда, у «Скуадры Адзурры» в запасе еще шесть игр из-за плотного графика. Все может измениться — но пока звезды словно сходятся, чтобы в 2026 году Холанн наконец-то появился на мировой арене.

Сможет ли Анчелотти прервать засуху Бразилии на чемпионатах мира?

В стремлении вернуть себе футбольную корону спустя 24 года Бразилия пошла на беспрецедентный шаг — впервые в истории сборную возглавил иностранец. Карло Анчелотти, 66-летний итальянский мэтр, стал первым не бразильцем у руля «Селесао». И если кто-то и может справиться с этой миссией, то именно он — единственный тренер в истории, выигрывавший Лигу Чемпионов пять раз. Но есть ли у него нужные игроки для выполнения этой задачи?

В первом составе Бразилии под руководством Анчелотти нашлось место и проблемным фигурам из АПЛ — полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Каземиро, его клубному партнеру Антони и форварду «Тоттенхэма» Ришарлисону. Однако при этом итальянец располагает и звездами мировой величины: вратарем «Ливерпуля» Алиссоном, защитником ПСЖ Маркиньосом и одним из лидеров «Реала» — Винисиусом Жуниором.

С тех пор как Бразилия в последний раз становилась чемпионом мира в 2002 году, команда лишь однажды прошла дальше четвертьфинала — на домашнем турнире в 2014-м, когда заняла четвертое место. Давление на Анчелотти будет колоссальным — болельщики и вся футбольная нация ждут от него прорыва уже в 2026 году. Сможет ли легендарный итальянец стать тем самым человеком, который вернет Бразилии статус чемпиона мира? Ответ мы узнаем совсем скоро.

Как далеко сможет зайти сборная США под руководством Почеттино?

Когда в прошлом году Маурисио Почеттино возглавил сборную США, от него ждали, что он выведет команду на новый уровень. Однако путь экс-наставника «Тоттенхэма», «Челси» и ПСЖ в Штатах пока складывается далеко не гладко.

После разгромного поражения 0:4 от Швейцарии в недавнем товарищеском матче статистика аргентинца на посту главного тренера выглядит тревожно: 5 побед, 5 поражений в 10 матчах. Пока не видно четких признаков того, что тренер строит команду, способную добраться до поздних стадий чемпионата мира в 2026 году.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Добавим к этому и кадровые сложности: многие звезды, играющие в Европе — Кристиан Пулишич, Тимоти Веа, Уэстон Маккенни, Джованни Рейна, Энтони Робинсон и Юнус Муса — пропускают летние сборы и Золотой Кубок КОНКАКАФ по разным причинам. Такое решение вызвало волну критики со стороны болельщиков и бывших игроков, но Почеттино настаивает: этим игрокам нужно время на восстановление, чтобы подойти к ЧМ в оптимальной форме.

Многое для США будет зависеть от жеребьевки группового этапа. Но на данный момент даже выход в плей-офф для сборной США под руководством Почеттино — задача не из легких.

Следите за дебютантами чемпионата мира

Расширение формата до 48 участников открыло путь на чемпионат мира для новых футбольных стран. Летом 2026 года в турнире впервые примут участие сборные Узбекистана и Иордании — историческое достижение для обеих национальных команд.

Узбекистан, известный как «Белые волки», может похвастаться надежным защитником Абдукодиром Хусановым из «Манчестер Сити». А главная звезда Иордании — нападающий Муса Аль-Тамари, выступающий за французский «Ренн».

Кроме того, на подходе и другие потенциальные дебютанты. Новая Каледония — крошечный архипелаг в южной части Тихого океана — уже вышла в межконтинентальный плей-офф. А Кабо-Верде — сборная «Голубых акул» — лидирует в своей африканской отборочной группе, имея в составе знакомого многим фанатам бывшего вингера «Манчестер Юнайтед» Бебе.

Кюрасао, Никарагуа, Гватемала и Суринам добрались до финального этапа квалификации в зоне КОНКАКАФ, а Венесуэла уверенно претендует на место в межконтинентальном плей-офф от Южной Америки. Судя по всему, летом 2026 года мы увидим целую волну вдохновляющих дебютов на мировом футбольном празднике — и это лишь добавляет интриги грядущему турниру.

Возвращение Италии или третья катастрофа подряд?

Италия — одна из самых титулованных сборных в истории чемпионатов мира. «Скуадра адзурра» четырежды выигрывала турнир, уступая по числу титулов только Бразилии. Однако сейчас под угрозой уникальный антирекорд — третий подряд пропущенный мундиаль.

Прошлая неделя стала ударом для всей футбольной Италии — разгромное поражение 0:3 от Норвегии окончательно поставило команду в кризисное положение. Главный тренер Лучано Спаллетти был уволен, а кандидат номер один на замену — Клаудио Раньери, известный по работе с «Челси», «Ромой» и чемпионскому сезону в «Лестере» — отклонил предложение федерации.

Ранее Италия дважды подряд не попадала на чемпионаты мира, уступив Швеции в стыках в 2018 году и Северной Македонии в 2022-м. Сейчас ситуация в группе I снова непростая: итальянцы занимают лишь третье место, отставая на девять очков от лидирующей Норвегии и на три — от Израиля, который пока держится на позиции, дающей путевку в стыковые матчи.

Одна из самых титулованных сборных планеты рискует снова оказаться в стороне от главного турнира четырехлетия. Если «Скуадра Адзурра» не найдет выход из кризиса в ближайшее время — летом 2026 года в США, Канаде и Мексике мы вновь увидим чемпионат мира без Италии.

Кто возьмет трофей? Команды, за которыми стоит следить...

После двух десятилетий европейского доминирования Аргентина вернула Кубок мира в Южную Америку, выиграв третий титул в Катаре в 2022 году. И действующие чемпионы, безусловно, намерены защитить свой титул летом 2026-го. Однако на пути у «альбиселесте» может встать не только традиционный соперник — Бразилия, но и мощный десант европейских сборных.

Чемпионы Евро-2024 Испания, победитель Лиги наций Португалия и триумфатор ЧМ-2018 Франция — главные европейские претенденты. Германия и Англия также располагают кадрами, чтобы пройти весь путь до финала, если найдут стабильность. Но именно Испания, Франция и Португалия — сборные, которые сейчас выглядят наиболее грозно. За ними стоят звездные имена: Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе и Криштиану Роналду — и каждый из них способен стать героем турнира.

… но не забывайте про темных лошадок

Фавориты известны. Но кто способен повторить путь Марокко до полуфинала ЧМ-2022 или подвиг Хорватии, добравшейся до финала в 2018-м и полуфинала в Катаре?

Эквадор всерьез навязывает борьбу Аргентине в отборе КОНМЕБОЛ и даже после снятия трех очков удерживает второе место. С такой обоймой, как Мойсес Кайседо, Виллиан Пачо и Первис Эступиньян, эквадорцы будут опасны на любом этапе турнира.

Мексика дважды доходила до четвертьфинала — оба раза, когда принимала чемпионат мира у себя (в 1970 и 1986 годах). В 2026-м, на правах хозяев, «зеленые» снова могут воспользоваться фактором родных трибун. Вопрос лишь в том, не скажется ли отсутствие официальных матчей в преддверии турнира (сборная автоматически квалифицирована).

В Африке надежды связаны с Марокко и Египтом. В Европе на статус сенсации могут претендовать Турция и Грузия — обе сборные борются за плей-офф в группе E позади Испании и уже показали на Евро-2024, что способны удивить. Чемпионат мира-2026 обещает быть не только масштабным, но и непредсказуемым. И, возможно, главный герой грядущего лета — это вовсе не тот, на кого ставят букмекеры.

Англия снова мимо чемпионства?

Сборная Англии — вечные претенденты, которые раз за разом разочаровывают. Родоначальники игры, страна, подарившая миру Премьер-лигу и таких звезд, как Уэйн Руни, Алан Ширер, Пол Гаскойн и Стивен Джеррард — но при этом всего один чемпионский титул на чемпионатах мира, завоеванный еще в далеком 1966 году. В 2026-м исполнится ровно 60 лет с того триумфа.

После двух подряд поражений в финалах Евро-2020 и Евро-2024 английская федерация решила сделать ставку на опыт и амбиции, пригласив Томаса Тухеля — бывшего тренера «Челси», ПСЖ и «Баварии». Его задача — наконец-то превратить «трех львов» в команду-победителя.

Томас Тухель globallookpress.com

Но рассчитывать на золото уже летом 2026-го — дело рискованное. Минимальная победа 1:0 над Андоррой в минувшие выходные и домашнее поражение 1:3 от Сенегала во вторник обнажили все старые проблемы сборной: звезды есть, игра — хромает. И сценарий, увы, знакомый.

После тяжелого и насыщенного сезона в Премьер-лиге игроки подойдут к турниру вымотанными. Под палящим североамериканским солнцем все повторится: англичане снова не смогут контролировать мяч на уровне ведущих сборных, снова будут страдать от темпа и ошибок — и снова покинут турнир, не добравшись до вершины. Все по кругу? Или Тухель сумеет переписать историю? Ответ станет ясен совсем скоро.

Создаст ли миграционный запрет США логистические проблемы?

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении запрета на въезд для граждан 12 стран, включая Иран — участника грядущего чемпионата мира, а также Гаити, имеющего шансы квалифицироваться через зону КОНКАКАФ. Помимо полного запрета, семь стран столкнулись с частичными ограничениями — в их числе Венесуэла, претендующая на выход в межконтинентальные стыки.

Тем не менее, в указе предусмотрены исключения. Согласно заявлению американских властей, спортсмены, члены официальных делегаций, тренеры, технический персонал и ближайшие родственники смогут беспрепятственно въехать в страну как на чемпионат мира, так и на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году. Таким образом, участие национальных сборных не окажется под угрозой. Однако вероятность того, что болельщики из стран, подпавших под запрет, смогут приехать и поддержать свои команды, остается крайне низкой.

Будет жарко — и в прямом, и в переносном смысле

На групповом этапе турнира в США запланировано до четырёх матчей в день, некоторые — с началом в полдень. Это вызывает обоснованные опасения: экстремальная жара может повлиять как на игроков, так и на судей и зрителей. На Кубке Америки прошлого года в Канзас-Сити, при температуре в 34°C, помощник арбитра Умберто Панджох потерял сознание во время матча Перу — Канада.

Прогнозы и ставки на футбол

Подобные эпизоды уже случались: в 1994 году, на ЧМ в США, ирландский защитник Стив Стонтон вышел на гимн в бейсболке, спасаясь от палящего солнца перед дневным матчем с Мексикой в Орландо, когда температура воздуха доходила до 40°C.

ФИФА заявила, что каждая сборная получит минимум три дня отдыха между играми, но окончательные времена начала матчей будут определены после жеребьевки турнира в конце этого года.