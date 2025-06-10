Беллингем, Невеш, Ямаль и еще семь игроков, которые могут затмить всех на ЧМ-2026

Ровно через 367 дней на стадионе «Ацтека» в Мехико стартует турнир 2026 года. Впервые в истории он будет проходить сразу в трех странах — в США, Канаде и Мексике. При этом в турнире примут участие 48 сборных.

Дополнительные 16 сборных — это еще больше звезд, которые получат шанс продемонстрировать свои способности на самой престижной футбольной сцене.

Но кто именно станет главным героем грядущего турнира?

Некоторые фамилии покажутся очевидными, тогда как другие — это игроки, которые еще даже не дебютировали за свои сборные или выступают за команды, чье участие в финальной стадии пока под вопросом.

Джуд Беллингем (Англия)

Удивительно, но следующим летом Беллингем проведет уже свой четвертый крупный турнир в составе сборной.

На момент дебюта на чемпионате Европы он был самым молодым игроком в истории турнира— 17 лет и 349 дней. Позже его рекорд побили Кацпер Козловский и Ламин Ямаль, но на момент старта ЧМ-2026 Беллингему всё еще не исполнится 23 лет.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Перед Томасом Тухелем стоит задача найти для Джуда те зоны на поле, где он максимально эффективен. Англия дошла до финала Евро-2024, но в матчах плей-офф в ее игре ощущалась вязкость: мяч плохо доходил до атакующих игроков.

Чтобы использовать Беллингема на полную мощность, ему необходима свобода действий возле чужой штрафной, возможность начинать атаки из глубины и врываться в зону за спинами защитников. Именно такие движения Карло Анчелотти назвал «мотоциклетными рывками» — и Беллингем довел их до совершенства в «Реале».

Согласно данным SkillCorner, по активности без мяча Беллингем — один из самых активных полузащитников Европы, когда речь идёт о рывках в штрафную под навесы (его показатель приема навесов — 93 из 99). В целом же он особенно хорош в эпизодах, где нужно отрываться от мяча и открываться в опасных зонах.

Беллингем уже доказал, что знает, как взять игру на себя и вытащить сборную из беды в самый критический момент. «А кто же еще?» — спросил он после эффектного удара через себя, который спас Англию на последних секундах матча 1/8 финала Евро-2024 против Словакии.

В сборной Англии немало талантливых игроков, достойных быть в этом списке. Но Беллингем действительно ключевая фигура в этой команде.

Ламин Ямаль (Испания)

Слова восхищения для Ямаля заканчиваются слишком быстро — возможно, он уже сейчас лучший футболист мира, несмотря на свой возраст. Он уже стал звездой на крупном турнире, который, к тому же, выиграла его сборная: в полуфинале Евро-2024 он поразил ворота Франции невероятным закрученным ударом, а в финале отдал результативную передачу на Нико Уильямса после яркого сольного прохода.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Ямаль — по-настоящему непредсказуемый вингер, с врожденной любознательностью, умеющий обыгрывать в обе стороны и обладающий отличным видением поля.

В прошлом сезоне ни один игрок из топ-5 европейских лиг не сделал больше касаний в последней трети поля и не совершил больше успешных обводок, чем Ямаль. Только Килиан Мбаппе нанес больше ударов, а Мохамед Салах — отдал больше результативных передач с игры. Просто напомним, что ему всего лишь 17 лет.

Больше всего поражают его лидерские качества в больших матчах. Ямаль забивал или ассистировал во всех четырех Эль-Класико против «Реала» и отличился магическим голом в полуфинале Лиги чемпионов против «Интера».

Но главное в нем — это обилие финтов, мягкость и выразительность на мяче, и именно это делает его вингером, за чьей игрой хочется наблюдать. Его график прогрессивных продвижений с мячом показывает: защитники редко понимают, куда он продолжит движение с мячом.

Следующим летом к Ямалю будет приковано повышенное внимание.

Флориан Вирц (Германия)

До сих пор неизвестно, за кого Вирц будет играть на клубном уровне в следующем сезоне. Но следующим летом всё его внимание будет сосредоточено на том, чтобы блистать на поле.

У Германии в лице Вирца есть игрок мирового класса, который способен замаскировать те слабости, из-за которых чемпионы мира 2014 года дважды подряд вылетали с чемпионата мира уже на групповой стадии.

Флориан Вирц globallookpress.com

Вирц умеет обыгрывать соперников, находить разрезающие передачи и завершать атаки с безупречной точностью. Уже в 22 года он стал универсальным атакующим полузащитником. Но главное его отличие — это умение постоянно находить и безжалостно использовать свободные зоны по всему полю.

По данным SkillCorner, в прошлом сезоне ни один игрок в топ-4 европейских лиг не получал мяч между линиями обороны чаще, чем он. А на уровне сборных, где нет время на тренировки и структура в обороне часто менее выстроена, такое качество становится особенно ценным.

Бывший форвард «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер обладал схожим талантом использовать свободные зоны, благодаря чему на чемпионате мира 2010 года в ЮАР получил «Золотую бутсу». Сам он называл свою роль «Raumdeuter» — тот, кто умеет использовать пространство.

Вирц унаследовал это чувство пространства, придав ему большую динамику и физическую мощь. Если Германия снова вернет себе международную славу, Флориан окажется в центре этого успеха.

Омар Мармуш (Египет)

И хотя Мохамед Салах остается неоспоримой звездой сборной Египта, энергичный Мармуш возглавляет мощный состав поддержки.

Омар стремительно ворвался в состав «Манчестер Сити» после январского перехода из «Айнтрахта», существенно усилив нападение команды Пепа Гвардиолы.

Омар Мармуш globallookpress.com

В АПЛ только Эрлинг Холанн чаще Мармуша врывался за спины защитников, несмотря на то, что египтянин провел в команде лишь полсезона. Он максимально четко и аккуратно работает с мячом.

У Мармуша есть весьма ценное качество — он уверенно бьет по воротам из любой точки штрафной.

В его коллекции из 20 голов с игры в чемпионате — два филигранных штрафных удара в Бундеслиге, мощный выстрел по воротам «Брайтона» и сумасшедший гол в матче против «Борнмута».

Короче говоря, Мармуш — настоящая головная боль для защитников: в среднем у него более четырех ударов за матч, постоянные рывки в финальной трети, открывания в свободные зоны и прорывы за спины.

Египет — самая титулованная футбольная сборная Африки, но до сих пор ни разу не выходил из группы на чемпионате мира. Возможно, на этот раз Салах и Мармуш выведут команду в плей-офф.

Жоау Невеш (Португалия)

Жоау Невеш объединяет в себе черты всех ключевых полузащитников нынешней сборной Португалии: жесткость Жоау Пальиньи, креативность Бруну Фернандеша, дирижерские способности Витиньи и универсальность Рубена Невеша.

Жоау Невеш globallookpress.com

Невеш стал тем самым недостающим элементом, который помог «Пари Сен-Жермен» наконец выиграть Лигу чемпионов. Он перебрался в Париж прошлым летом и занял позицию одного из центральных полузащитников в схеме 4-3-3.

Восемь результативных передач в Лиге 1 подтвердили творческий потенциал 20-летнего португальца. Больше всего поражает его умение делать разрезающие передачи. Когда Усман Дембеле, действующий в роли ложной девятки, опускался ниже, Невеш часто подключался в атаку, заставляя центральных защитников соперника отступать.

В этом сезоне он провел на поле более 3700 минут в 52 матчах за «ПСЖ» и помог клубу выиграть квадрупл. Несмотря на скромный рост (174 см), он прослыл агрессивным разрушителем: 57 отборов — лучший показатель в одном розыгрыше Лиги чемпионов с сезона 2007/08.

Даже при глубине состава и богатстве вариантов в полузащите будет настоящим сюрпризом, если Роберто Мартинес не построит центр поля Португалии вокруг Жоау Невеша и его партнера по «ПСЖ» Витиньи.

Дезире Дуэ (Франция)

Дуэ взобрался на вершину клубного футбола вместе с Невешем.

Дезире забил два гола в финале Лиги чемпионов и был признан лучшим игроком матча. Талантливый вингер помог «Пари Сен-Жермен» впервые в истории стать лучшей командой Европы. Если что, ему еще нет и 20 лет.

Дезире Дуэ globallookpress.com

При этом Дуэ давно на виду: он пробился в основной состав «Ренна» и провел два полных сезона в Лиге 1, прежде чем переехать в столицу Франции.

Универсальность француза, способного сыграть на любой позиции в атаке, — один из ключевых элементов гибкой наступательной модели «ПСЖ». Где бы он ни располагался — на левом или правом фланге, — он всегда продвигает мяч на высокой скорости.

На счету Дуэ всего три матча за основную сборную Франции. Дебют пришелся на четвертьфинал Лиги наций против Хорватии этой весной. Это лишь подтверждает, насколько велик выбор у Дидье Дешама, которому доступны такие игроки, как Мбаппе, Дембеле, Майкл Олисе, Райан Шерки и Дуэ.

Каким бы ни был подход Дешама, почти наверняка Дуэ успеет пополнить свою копилку матчей за сборную к следующему лету.

Нико Пас (Аргентина)

Растущая репутация одного из лучших молодых атакующих игроков Европы, воспитанник испанского суперклуба, ранее имевший возможность выступать за Испанию, но выбравший Аргентину — где-то мы уже слышали это.

Нико Пас globallookpress.com

Карьерный путь Паса на раннем этапе действительно перекликается с судьбой его кумира — Лионеля Месси. И на этом сходства не заканчиваются. Как и Месси, Пас не боится идти в обводку. В этом сезоне он совершил 135 попыток дриблинга — больше всех в Серии А.

Воспитанник академии «Реала», Пас прошлым летом перешел в «Комо» за шесть миллионов евро и буквально расцвел под руководством Сеска Фабрегаса. Он сочетает в себе филигранную левую ногу, умное перемещение и отличное равновесие — качества, которые принесли ему награду лучшему молодому игроку сезона в Серии А.

Правда, в отличие от Месси, он больше сосредоточен на организации атак, чем на завершении. В этом сезоне он вошел в четверку лучших ассистентов Серии А (восемь голевых передач), а среди всех игроков до 20 лет в топ-4 европейских лиг по количеству ассистов его опередил только Ламин Ямаль.

Свое игровое мышление Пас продемонстрировал уже в дебютном матче за сборную в октябре прошлого года против Боливии, отдав голевую передачу на Месси. После матча Лионель отметил, что у Паса «идеальное понимание игры». Он сразу же вписался в гибкую атакующую систему Лионеля Скалони.

Чемпионат мира в Катаре 2022 года запомнился как триумф Месси, но победу Аргентины обеспечили и недооцененные помощники — Эмилиано Мартинес, Алексис Макалистер и Хулиан Альварес. Нико Пас уже сейчас выглядит важным элементом этой команды, которой предстоит защищать титул лучшей сборной мира.

Андрей Сантос (Бразилия)

У Бразилии тоже есть весьма любопытный полузащитник.

Поднятый воротник, высоко натянутые гетры — Сантос олицетворяет собой настойчивость и страсть. Он рвется в отборы и без устали охотится за мячом. И хотя в прошлом сезоне за «Страсбург» он в среднем касался мяча в финальной трети поля лишь 6,7 раза за матч (один из худших показателей среди полузащитников Лиги 1), он при этом регулярно забивает из глубины.

Андрей Сантос globallookpress.com

Сантоса не будет дирижировать игрой, контролируя мяч. Это скорее разрушитель, чем диспетчер. Но почти каждое его касание имеет значение — будь то мощный удар из-за штрафной или стремительный проход через центр поля.

Его голевая передача в матче с «Ниццей» стала отличной иллюстрацией его универсальности: он агрессивно пошел вперед, чтобы перехватить мяч у Моиза Бомбито, и мгновенно отдал точный пас на Сэмьюэла Амо-Амеяу, который в итоге поразил чужие ворота.

Анчелотти перед матчем с Эквадором (0:0) назвал Сантоса «универсальным полузащитником». Это был первый официальный матч Андрея за национальную команду.

Учитывая наличие таких опций в средней линии, как Бруну Гимарайнс, Андре, Жерсон и Каземиро, которые могут обеспечить надежность в тройке полузащиты, можно ожидать, что следующим летом Сантос будет буквально разрывать поле своими рывками.

Кенан Йылдыз (Турция)

Турции предстоит серьезная борьба за выход из группы в квалификации к чемпионату мира.

Испания, как и ожидалось, является фаворитом группы E, а значит, наиболее реальный шанс для Турции — это проход через стыковые матчи. Если они хотят иметь хоть какие-то шансы на успех, им понадобятся звезды, способные вытянуть команду в трудный момент.

Кенан Йылдыз globallookpress.com

Многие назовут главным героем сборной Турции Арду Гюлера из «Реала», но Йылдыз тоже уверенно борется за статус самого ценного игрока национальной команды.

После подписания нового контракта с «Ювентусом» Йылдыз взял себе культовый 10-й номер — футболку, которую носили легенды клуба, включая Алессандро Дель Пьеро и Роберто Баджо. Ему всего лишь 20 лет, но его игра уже сейчас по-настоящему впечатляет.

Йылдыз обожает дриблинг и не боится идти в обводку. В минувшем сезоне он совершил 111 попыток обыгрыша — больше, чем кто-либо в составе «Ювентуса» в Серии А.

Хотя он чаще всего действует с левого фланга, его баланс и контроль позволяют ему играть по всей линии атакующего полузащиты, а при необходимости — и в роли второго нападающего.

Как и Гюлер, Йылдыз уже провел 20 матчей за национальную сборную, хотя пока забил лишь два мяча.

Кенан уже играл на крупном турнире, прошлым летом он помог команде дойти до четвертьфинала Евро-2024. Если Турция попадет на чемпионат мира и покажет что-то подобное, Йылдыз наверняка будет в центре внимания.

Джонни Кардозо (США)

В прошлом месяце, когда сборная США начинала подготовку к Золотому Кубку КОНКАКАФ, Маурисио Почеттино призвал команду «бороться и показывать характер». Подготовка хозяев к турниру была далека от идеала. Американцы сенсационно проиграли Панаме в полуфинале Лиги наций.

Джонни Кардозо globallookpress.com

Но вот кого уж точно нельзя обвинить в недостатке борьбы или мягкости, так это Кардозо. Полузащитник «Бетиса» стал одним из самых цепких и боевых игроков в Европе в этом сезоне, воплощая именно тот дух, который Почеттино хочет привить своей команде.

Он агрессивен в отборе — по количеству перехватов на 1000 касаний соперника американец занимает четвертое место среди всех игроков в топ-4 лигах Европы.

Но Кардозо — это не просто разрушитель. В юности он играл на позиции нападающего, и до сих пор сохраняет высокий технический уровень. Он способен точно отдавать длинные передачи, разворачиваться на месте и поддерживать атакующие действиях команды. Его уверенная игра помогла «Бетису» впервые в истории выйти в финал еврокубка, пусть он и завершился поражением от «Челси» со счетом 1:4 в решающем матче Лиги конференций.

Прогнозы и ставки на футбол

Если сборная США хочет выйти в финальные стадии ЧМ-2026 и бороться с лучшими командами мира, ей придется выдерживать длительное давление без мяча. Игрок, способный вернуть мяч и сохранить его под прессингом, может стать ключевым.