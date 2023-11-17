Эпоха Неймара — всё. Сборной Бразилии пора забыть о своей звезде, иначе ее ждет провал

Сборной Бразилии, похоже, пора смириться с тем, что рассчитывать на Неймара больше нет никакого смысла. Экс-нападающий «Пари Сен-Жермен» после очередной серьезной травмы превратился в развалину.

Эмоции на лице Неймара, которого в слезах увозили с поля во время матча с Уругваем в отборочного турнира ЧМ-2026, были до боли знакомыми. Чуть позже «Аль-Хиляль», нынешний клуб бразильца, подтвердил, что 31-летний форвард получил разрыв крестообразной связки и мениска и впереди его ждет сложная операция на колене.

К сожалению, в этом сезоне Неймар, скорее всего, больше не сыграет. И вполне вероятно, что он не поможет сборной Бразилии на Кубке Америки-2024.

Ранее СМИ неоднократно отмечали, что травмы были основной причиной, из-за которой «ПСЖ» решил избавиться от Неймара. На самом деле, у него отличная статистика в парижском клубе — 118 голов в 178 матчах. Но при этом из-за различных травм бразилец пропустил более 100 игр.

Несмотря на серьезные проблемы с коленом, Фернандо Диниз уверен, то Неймар в ближайшие годы будет играть жизненно важную роль в национальной команде.

«Надеемся, он вернется еще сильнее. Считаю, что даже после этой травмы он будет показывать свой лучший футбол», — уверен временный тренер сборной Бразилии.

К тому времени, когда в Канаде, Мексике и США пройдет следующий чемпионат мира, Неймару будет уже 34 года. Это один из немногих трофеев, которые отсутствуют в резюме бразильской звезды.

Но самое печальное заключается в том, что вместе с Неймаром в составе «селесао» точно не станут чемпионами мира.

У сборной Бразилии беспрецедентный выбор игроков в атаке, поэтому дальше рассчитывать на Неймара нет никакого смысла. Увы, Неймар, похоже, не сможет полностью реализовать свой сумасшедший потенциал. Настало время принять безжалостное решение, пишет GOAL.

Уход из сборной станет правильным решением

Очередная серьезная травма может поставить крест на карьере Неймара в сборной Бразилии globallookpress.com

Это вовсе не значит, что достижения Неймара не заслуживают уважения. Он поразил своей техникой еще в то время, когда в подростковом возрасте попал в первую команду «Сантоса». В 21 год он заслуженно перешел в один из крупнейших клубов мира.

В «Барселоне» он был частью, возможно, самого грозного атакующего трио в истории, наряду с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. Неймар не мог похвастаться такой же результативностью, как аргентинец и уругваец, но его креативность и хитрость в обращении с мячом вывели команду на новый уровень. Остановить его без нарушения правил было практически невозможно.

Восемь трофеев за четыре года, включая два титула Ла Лиги и Лигу чемпионов, лучше всего свидетельствуют о силе нападения «Барсы» в тот период. Оставшись в «Барсе», Неймар, скорее всего, выиграл бы и «Золотой мяч», о котором он так мечтал.

Его переход в «ПСЖ» нельзя назвать полным провалом, но в конечном итоге именно это решение помешало ему подняться на спортивную вершину. В столице Франции Ней больше думал о жизни за пределами футбольного поля.

Все идет к тому, что в карьере Неймара не будет финальной лебединой песни. Из-за травм его лучшие годы остались позади.

Сборной Бразилии надо понять: нет смысла рассчитывать на звездного игрока, у которого явно истек срок годности. Это может серьезно ударить по их шансам снова стать лучшей командой в мире.

Неймар забил 79 мячей за национальную команду и обошел по этому показателю даже легендарного Пеле. С недавних пор он лучший бомбардир «Селесао» за всю историю. Только этого факта достаточно, чтобы считать его легендой сборной Бразилии.

Неймару так и не удалось добиться максимальной славы на чемпионатах мира и Кубке Америки, но не из-за отсутствия усилий. В 25-ти матчах на этих крупных турнирах в его активе 13 голов и восемь результативных передач. Некоторые из этих выступлений останутся на всю жизнь. Например, его гол в ворота сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022 входит в число лучших за всю историю на этом этапе, несмотря на то, что его команда в итоге проиграла в серии пенальти.

Неймар создал невероятное количество волшебных моментов с тех пор, как забил дебютный гол в ворота сборной США в 2010 году, когда ему было всего лишь 18 лет.

Неймар действительно принес много пользы, но сейчас он будет только мешать новому поколению. Настало время уйти из сборной Бразилии, это станет началом новой, возможно, очень успешной эры для команды.

Винисиус и Родриго — главные звезды сборной Бразилии

Винисиус Жуниор globallookpress.com

В Бразилии теперь есть две суперзвезды, которые представляют новое поколение. Оба уже успели стать важными игроками для мадридского «Реала». Винисиус Жуниор и Родриго, вероятно, будут основными вингерами национальной команды в обозримом будущем.

Винисиус перешел в «Реал» из «Фламенго» в 2018-м, а годом позже к нему присоединился Родриго. С тех пор они помогли «Мадриду» выиграть Лигу чемпионов и два титула Ла Лиги, клубный чемпионат мира и Кубок Испании.

Между ними мгновенно возникло взаимопонимание, с каждым годом их партнерство становится только крепче. В качестве подтверждения можно вспомнить недавнюю победу над «Валенсией» со счетом 5:1. Каждый из них забил по два мяча и получил заслуженную порцию комплиментов от Карло Анчелотти.

В сборной Бразилии Винисиус и Родриго до сих пор забили лишь семь мячей. Но из-за отсутствия Неймара их результативность может значительно увеличиться.

Правда, им все равно надо прибавлять, особенно с учетом не очень убедительного старта сборной Бразилии в отборочной кампании ЧМ-2026. Тем более с учетом того, что Габриэл Жезус тоже постоянно борется с травмами.

Но в возможностях Винисиуса и Родриго нет ни малейших сомнений, учитывая, насколько они стабильны в «Реале», который находится под постоянным давлением.

Также не стоит забывать, что, возможно, вскоре главным тренером сборной Бразилии станет Анчелотти, который прекрасно знаком с их возможностями. Ожидается, что итальянец приступит к работе с «Селесао» следующим летом.

Через три года Винисиус и Родриго, скорее всего, будут ведущими игроками бразильской сборной на ЧМ-2026.

Мартинелли — самая подходящая замена Неймару

Габриэл Мартинелли globallookpress.com

Если Неймар уйдет из сборной, бразильцам придется искать игрока на роль «десятки».

Явного кандидата на данный момент нет. Винисиус, Родриго, Рафинья, Матеус Кунья и даже Жезус в случае необходимости могут сыграть на этой позиции. Но для каждого из них это все-таки не идеальная роль.

«Селесао» нужен тот, кто способен работать на небольшом пространстве и обладает хладнокровием и мастерством владения мячом, чтобы создавать голевые моменты буквально из ничего.

Возможно, для этого лучше всего подходит Габриэл Мартинелли. Звезда «Арсенала» дебютировал за национальную команду только в марте 2022 года. С тех пор он зарекомендовал себя как элитный нападающий. В прошлом сезоне Мартинелли был одним из ведущих игроков «Арсенала», забив 21 гол во всех турнирах.

Габриэл преуспевает на левом фланге атаки «Арсенала» благодаря своей скорости и умным подключениям из глубины. Очевидно, что он обладает всеми качествами элитного форварда. Вряд ли Бразилия будет долго скучать по Неймару, если Мартинелли предоставят шанс играть в центре.

У него есть склонность врываться в пространство между правым защитником и центральным полузащитником соперника, в том числе благодаря превосходной ловкости.

Критики укажут на тот факт, что Мартинелли зачастую ведет мяч с опущенной головой, но при этом он способен наносить удары обеими ногами и отрабатывать в обороне.

Возможно, Мартинелли не совсем похож по стилю игры на Неймара, но он может стать таким же эффективным, если ему доверят эту роль.

Эндрик и новые вундеркинды «Селесао»

Эндрик globallookpress.com

В краткосрочной перспективе, даже без Неймара, у Бразилии более чем достаточно возможностей для борьбы за самые престижные трофеи. А в долгосрочной перспективе у них есть всё, чтобы стать доминирующей силой на уровне сборных.

Стремительно прогрессирующий 17-летний Эндрик из «Палмейраса» впервые вызван в главную сборную Бразилии на очередную серию отборочных матчей ЧМ-2026. В следующем году он присоединится к Винисиусу и Родриго в «Реале». «Мадрид» активировал опцию о выкупе талантливого бразильца за 60 миллионов евро.

Вполне вероятно, что эти трое будут основными атакующими игроками Бразилии на ЧМ-2026. Помимо Эндрика, есть еще Витор Роке, который уже в январе может стать игроком «Барселоны». Помешать этому могут только финансовые проблемы каталонского клуба. Витора ранее уже сравнивали со знаменитым бразильским нападающим Роналдо. В «Барсе» надеются, что он быстро адаптируется в первой команде.

Андрей Сантос из «Челси» тоже может заявить о себе в ближайшем будущем. В этом сезоне он выступает на правах аренды за «Ноттингем Форест», и пока что получается так себе, но в его таланте все равно нет сомнений.

Савио из «Жироны» стал одним из открытий текущего сезона. Благодаря классной игре молодого бразильца каталонский клуб сенсационно возглавляет турнирую таблицу Ла Лиги.

Кроме того, есть несколько талантливых игроков оборонительного плана. Например, Кайки из «Альмерии» и Винисиус Тобиас, который пытается пробиться в первую команду «Реала».

В погоне за Аргентиной

Лионель Месси globallookpress.com

Благодаря отлаженной системе в Бразилии регулярно появляются потенциальные суперзвезды. Большинство из этих игроков уже на пути к тому, чтобы регулярно играть за первую сборную.

Прошло более 20 лет с тех пор, как «Селесао» выиграли чемпионат мира. В той команде блистали Роналдо, Роналдиньо и Ривалдо, которые были на пике своих возможностей.

Долгое время казалось, что Неймар в одиночку несет надежды нации. Но теперь это не так, поскольку в нынешнем составе есть классные игроки на всех позициях. Очевидно, что это один из главных претендентов на Кубке Америки в следующем году.

В полузащите есть Бруно Гимарайнс, Лукас Пакета и Жоэлинтон, которые будут серьезной поддержкой для нападающих. Габриэл и Маркиньос — элитная пара центральных защитников. И, конечно же, Алиссон — лучший бразильский вратарь.

Но проблема в том, что они серьезно отстают от Аргентины. Главный соперник Бразилии заслуженно выиграл ЧМ в Катаре. «Альбиселесте» мощно начала отбор на ЧМ-2026, одержав четыре победы подряд. Сейчас аргентинцев считают главным претендентом на победу в Кубке Америки-2024, который пройдет в США.

Ожидается, что на этом турнире за Аргентину будет играть Месси, который продолжает творить волшебство, несмотря на то, что больше не играет в Европе. Более того, не исключено, что Лео поедет и на ЧМ-2026. Бразилии предстоит проделать большую работу, если она хочет подвинуть Аргентину с футбольного олимпа.

Болельщикам стоит смотреть с оптимизмом в будущее без Неймара. Здесь нет повода для беспокойства. Если Анчелотти действительно возглавит «Селесао», команда получил мощный ресурс для развития.

Ближайшие отборочные матчи покажут, сможет ли Диниз заставить бразильскую федерацию отказаться от приглашения итальянца.

Бразилия должна как можно скорее забронировать билеты в Канаду, Мексику и США. Чутье самбы, которое сделало их самой зрелищной футбольной нацией за последние 70 лет, скоро вернется.

Но это должно быть подкреплено успехом на крупном турнире. Учитывая силу и талант нового поколения, на этот раз будет сложно найти оправдания очередному провалу.