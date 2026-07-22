ESPN рассказывает о самых знаковых сюжетах чемпионата мира 2026 года.

С течением времени мы забываем большинство событий, происходивших 16, 20, 24 или 28 лет назад.

Будем ли мы через десятилетие или позже всё еще помнить о том, как Турция нанесла абсурдное количество ударов по воротам, но все равно потеряла шансы на выход из группы всего после двух матчей? А как насчет шокирующей ничьей Португалии с ДР Конго в стартовой игре? Ужасного первого тайма Франции против Сенегала? Спасительного дубля Гарри Кейна в 1/16 финала? Помните ли вы сегодня прекрасный гол бразильца Винисиуса Жуниора в ворота Марокко чуть больше месяца назад?

В конечном счете каждый чемпионат мира запоминается чем-то одним.

Для ЧМ-2022 всё очевидно: это победа Аргентины и Лионеля Месси. Четырьмя годами ранее — турнир, на котором Килиан Мбаппе стал суперзвездой. Когда вы думаете о 2014-м, в голове возникает один образ: шокирующая победа Германии над Бразилией со счётом 7:1. С 2010 годом всё немного сложнее, но, пожалуй, это «Джабулани» — виляющий, камнем падающий вниз и бросающий вызов физике мяч, который Adidas сделал слишком гладким для соревнований, сам того не осознавая. В 2006-м — это удар головой Зинедина Зидана.

С какими воспоминаниями будет ассоциироваться ЧМ-2026?

Учитывая странный финал, прогнозируемую четверку сильнейших, неброского, но доминирующего чемпиона без ярко выраженной суперзвезды, а также кучу хаоса как на поле, так и за его пределами, в голове пока не складывается единого образа, когда я думал обо всем, что мы только что посмотрели.

Но в конце концов что-то обязательно появится, потому что так бывает всегда. Так о чём же мы будем говорить через 20 лет, когда вспомним чемпионат мира 2026 года? Давайте разберем варианты — от наименее вероятных к самым очевидным.

9. Момент, когда футбол окончательно завоевал Америку

Чемпионат мира 2026 года сокрушил все рекорды по посещаемости и телепросмотрам. Частично это связано с тем, что матчей стало больше, чем когда-либо, но даже без этих дополнительных игр рекорды всё равно были бы побиты — пусть и не с таким размахом.

Для меня, как для американца, это первый на моей памяти чемпионат мира, когда турнир стал главной и безусловной темой для разговоров по всей стране. Заходя в ресторан или кофейню, я постоянно слышал, как кто-то обсуждал шотландских фанатов, выпивших все запасы алкоголя в Бостоне, или норвежцев, гребущих на своей «исторически недостоверной» ладье прямо на трибунах.

Считается, что единая массовая культура в США мертва, но она ожила на целый месяц благодаря...футбольному турниру?

MetLife Stadium — стадион в Ист-Ратерфорде globallookpress.com

Однако мы ждали этого переломного момента еще с 1994 года, а вещи так просто не работают. Не будет никакого единственного мига, когда футбол официально «признают в Америке» — если только все разом не решат, что американский футбол слишком уж травмоопасен, и не бросят играть в него и смотреть.

Реальность такова, что соккер уже завоевывает Америку — постепенно, из года в год. Согласно недавнему опросу The Economist, около 10% американцев называют футбол своим любимым видом спорта. Это третий результат в стране после американского футбола и баскетбола — соккер обгнал даже бейсбол, который традиционно считался главным национальным времяпрепровождением.

Так что этот чемпионат мира стал скорее доказательством того, что миллионы людей в Америке уже давным-давно искренне любят этот спорт.

8. Чемпионат мира, на котором президент США добился отмены красной карточки

Другие чемпионаты мира, такие как турниры 1934 года в Италии и 1978 года в Аргентине, запомнились тем, что авторитарные лидеры стран-хозяек использовали своё политическое влияние, чтобы подогнать результаты турниров под себя. Италия и Аргентина в итоге выиграли те чемпионаты мира.

Фоларин Балоган globallookpress.com

Мужская сборная США, конечно же, ЧМ-2026 не выиграла. Более того, она не одержала ни одной победы после того, как президент Трамп заявил, что попросил ФИФА рассмотреть возможность отмены дисквалификации Фоларина Балогана за красную карточку, полученную в матче с Боснией.

ФИФА действительно отменила это решение — из-за звонка Трампа или нет, — но сборная США всё равно позорно вылетела в 1/16 финала, уступив Бельгии, чьи игроки подразнили президента прямо во время празднования своего четвертого гола.

Если бы американцы дошли далеко — скажем, до полуфинала, — или если бы Балоган оформил хет-трик в ворота Бельгии, эта история вполне могла бы стать ключевым сюжетом всего турнира. Но в итоге всё вышло как-то грустно, неловко и жалко.

7. Кабо-Верде!

Учитывая рекордные продажи и посещаемость, расширенный чемпионат мира однозначно стал коммерческим успехом. И я не уверен, что он провалился в спортивном плане. Как минимум, турнир точно не стал спортивной катастрофой.

Ситуация с рейтингом команд, занявших третьи места в группах, выглядела нелепо, и разобраться в ней без анализа данных было непросто. Однако за счет огромного количества матчей любые скучные игры быстро перекрывались следующими по расписанию.

К тому же, многие команды, которые не пробились бы на турнир при формате с 32 участниками, смогли показать себя достойно. И ярче всех, конечно, дебютанты из Кабо-Верде — страны с населением в 550 тысяч человек, о которой вы, возможно, и не слышали до этого ЧМ.

Сборная Кабо-Верде globallookpress.com

Кабо-Верде сыграли вничью с Испанией и почти довели дело до серии пенальти с Аргентиной — на минуточку, с двумя финалистами этого турнира! А 40-летний вратарь Возинья и его мама и вовсе стали главными вирусными звездами чемпионата.

Но хотя Кабо-Верде — одна из главных историй успеха ЧМ с 48 командами, думаю, в исторической памяти они в конечном счёте станут жертвами этого самого формата. Матчей было слишком много — как и событий вокруг, — поэтому им вряд ли удастся стать главным символом турнира.

Вот если бы они обыграли Аргентину, а затем прошли Египет в следующем раунде — тогда возможно. Но они не продержались на турнире достаточно долго, чтобы завладеть всем вниманием.

6. Месяц, когда весь мир ополчился на VAR

Все мои знакомые, которые смотрели этот чемпионат мира, но обычно не следят за футболом, возненавидели систему видеопомощи арбитрам ( VAR). Все мои знакомые, которые страстно и регулярно смотрят футбол, тоже ненавидят VAR.

VAR на ЧМ-2026 globallookpress.com

Эта система выбивает почву из-под ног в те редкие моменты наивысшего эмоционального всплеска в каждом матче — во время забитых голов. Она рассматривает под микроскопом правила и нюансы, которые никогда не предназначались для трактовки с миллиметровой точностью. Если смотреть шире, видеоповторы идут вразрез с самым главным принципом: спорт теряет всякую ценность, если он перестает приносить удовольствие, поэтому не стоит менять правила, если это делает ваш спорт менее увлекательным.

Хотя мне бы и хотелось, чтобы именно это стало главной историей чемпионата мира 2026 года, этого не произойдёт. Лиги и руководящие футбольные органы уже вложили слишком много денег в различные технологии и процессы. Более того, я уверен, большинство из них искренне считает, что лучшее решение технологических проблем — это создание новых технологий для исправления недостатков существующих.

5. Килиан Мбаппе устанавливает абсолютный рекорд по забитым мячам

Похоже, это одно из тех событий, которые в будущем будут казаться куда более значительными, чем в сам момент, когда они происходили.

По итогам турнира в Северной Америке в активе Килиана Мбаппе теперь 22 гола на чемпионатах мира. Поскольку Лионель Месси не забил в финале, француз закрепил за собой статус нового рекордсмена, и это вряд ли изменится в ближайшее время. Конечно, не стоит полностью исключать сценарий, при котором 43-летний Месси забьет еще восемь мячей в 2030 году, но самый вероятный исход — Месси больше не сыграет на чемпионатах мира ни единой минуты.

Среди действующих игроков ближе всех к Мбаппе подбирается Гарри Кейн с 14 голами, но он на пять лет старше француза. Джуд Беллингем на четыре года моложе Мбаппе и сейчас идет на одном уровне с Месси по среднему количеству голов за матч на ЧМ (0,62), однако он полузащитник, и до Мбаппе ему не хватает целого Гарри Кейна (14 голов).

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Чтобы у кого-то появился хотя бы шанс догнать Мбаппе, нужно либо «быть Месси», либо выдать невероятный перформанс на своем первом же турнире еще в подростковом возрасте. Возможно, у 19-летнего феномена Ламина Ямаля и был шанс пойти по второму пути, но на этом турнире он отличился лишь единожды.

Таким образом, этим летом Мбаппе официально стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. И сделал он это всего в 27 лет, проведя один из самых результативных турниров в истории: 10 голов и 4 результативные передачи — максимальное количество баллов по системе «гол+пас» за последние 60 лет. Это поистине историческое достижение!

Так почему же нет ощущения, что произошло нечто монументальное? Дело в том, что Мбаппе толком себя не проявил, когда Франция вылетела от Испании в полуфинале, а обошел Месси уже в не особо конкурентном матче за третье место против Англии, где про оборону обе команды фактически забыли.

Тот факт, что Мбаппе установил рекорд именно этим летом, войдет в историю скорее как важный факт для спортивных викторин, а не как ключевой сюжет турнира.

4. Момент, когда Эрлинг Холанн стал звездой мирового масштаба

У меня нет точной статистики, чтобы это подтвердить, но не так давно моей невесте в соцсетях попался пост с ИИ-генерацией: на фото Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и Эрлинг Холанн вместе выходят из клуба в Лос-Анджелесе в 2004 году. Кажется, Холанна там подставили вместо Линдси Лохан. И почему я вообще всё еще об этом говорю?

Сам факт того, что я только что написал эти слова — и что подобные картинки вообще существуют, — намекает: Холанн официально пробился в американский мейнстрим. У меня нет цифр под рукой, но я готов поставить крупные деньги на то, что именно имя Холанна узнало наибольшее количество людей, которые до начала турнира понятия не имели, кто он такой.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Он выглядит именно так, как многие представляют себе настоящего викинга; он невероятно харизматичен; всё лето он провел, гуляя по улицам Америки, вместо того чтобы запереться в барокамере; и он ровно тот тип атлета, которых так любят в нашей стране: крупный, быстрый, забивает кучу голов и демонстрирует величие, понятное без лишних слов. В Эрлинге Холанне нет абсолютно ничего утонченного или скрытого.

И всё же мне кажется, что это история скорее про Америку, чем про сам чемпионат мира. За время турнира Холанн набрал 30 миллионов новых подписчиков и выбил из розыгрыша Бразилию, но его влияние на сам чемпионат закончилось уже в 1/4 финала.

3. Последний танец Лионеля Месси

Если вы не следите за футболом за пределами чемпионатов мира, то увидели именно то, чего и ожидали: человек, который был лучшим игроком ЧМ-2022, снова стал лучшим на ЧМ-2026.

Если же вы следите за футболом постоянно, то, думаю, увидели привычную картину: Лионель Месси остается лучшим футболистом на планете.

И всё же, по правде говоря, мы не видели от Месси игры такого уровня с 2022 года — и вот он берет и повторяет всё это заново в 39 лет! Даже не приложив особых усилий в финале, Месси всё равно с запасом стал главным героем этого турнира — по всем тем причинам, что я уже перечислял, когда в очередной раз назвал его величайшим спортсменом-мужчиной в истории: он одновременно был лучшим бомбардиром, созидателем, дриблером и пасующим.

Лионель Месси globallookpress.com

Лично для меня именно это останется самым ярким воспоминанием: еще один, последний удивительный месяц непревзойденного мастерства от человека, который играет в футбол лучше, чем кто-либо когда-либо в истории. Это странное и захватывающее чувство — снова испытывать шок от того, что ты и так наблюдаешь из года в год на протяжении почти двух десятилетий.

Однако невнятное выступление Аргентины в финале в сочетании с тем, что ЧМ-2022 уже и так закрепился в истории как «чемпионат имени Месси», делает маловероятным то, что 2026 год запомнится под тем же ярлыком.

2. Испания — лучшая оборона в истории (и, возможно, лучшая команда вообще)

Испания провела 210 минут на поле против Килиана Мбаппе и Лионеля Месси — двух лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира и главных снайперов этого турнира. За эти 210 минут Месси и Мбаппе суммарно нанесли всего четыре удара общей остротой около 0,1 ожидаемого гола (xG).

Ни тот, ни другой не создали ни одного момента и для своих партнеров. Месси сделал две точные передачи в штрафную; Мбаппе — ни одной. И дело не в том, что Испания наглухо закрыла двух суперзвезд, позволив проявить себя кому-то другому.

В матчах против Франции и Аргентины Испания позволила соперникам нанести в общей сложности 12 ударов с суммарным показателем 0,53 xG. За весь турнир — восемь игр плюс 30 минут овертайма — команда Луиса де ла Фуэнте допустила по своим воротам всего 47 ударов на 2,36 xG.

Это примерно 0,3 xG при 5,8 удара за матч. Для сравнения, средние показатели на ЧМ-2026 составили 1,5 xG и 12,5 удара за игру. За весь турнир Испания допустила лишь один-единственный удар остротой 0,2 xG или выше: самый последний момент Аргентины, когда Джулиано Симеоне запустил мяч выше перекладины. Любая другая команда на турнире позволила создать у своих ворот как минимум три момента с остротой 0,2 xG и выше — и это при том, что Испания провела восемь полных матчей и дополнительное время.

Цифры выглядят еще более безумными, если взглянуть на всю историю чемпионатов мира. У компании Stats Perform есть продвинутая статистика по ЧМ начиная с 1966 года. С тех пор Испания показала третий результат по наименьшему количеству допущенных xG. Меньше допустили только Бразилия в 2022 году и Уругвай в 1990-м, но первые сыграли пять матчей, а вторые вылетели уже после четырех.

Сборная Испании перед матчем с Францией в полуфинале ЧМ-2026 globallookpress.com

Впрочем, здесь даже не нужна продвинутая статистика. Испания только что сыграла больше всех матчей среди всех чемпионов мира в истории — восемь. И Испания пропустила меньше всех голов среди всех чемпионов мира — всего один.

Защита этой сборной выделяется еще и тем, как именно она оборонялась. В отличие от Италии 2006 года или других команд, обладавшими великими линиями обороны, эта защита действовала на опережение, агрессивно и первым номером. Подобное сочетание — редчайшее явление для сборных, у которых просто нет времени на тренировках, чтобы отстроить слаженный высокий прессинг, не разваливающийся под давлением.

Испания владела мячом на чужой трети поля 72,2% времени — это с огромным отрывом лучший показатель среди всех участников, дошедших хотя бы до четвертьфинала. И они позволяли сопернику сделать всего 8,81 передачи на одно свое защитное действие (PPDA) — и снова с колоссальным преимуществом над остальными четвертьфиналистами. Они оборонялись настолько эффективно именно потому, что практически не подпускали соперников к собственным воротам.

Всё это сводится к тому, что перед нами, возможно, самая доминирующая сборная в истории футбола. Беспроигрышная серия Испании составляет уже 38 матчей — это абсолютный рекорд за всю историю национальных команд, причем достигнутый в эпоху, когда международный футбол конкурентен как никогда. На пути к трофею они обыграли — и, по сути, полностью смяли — двух предыдущих чемпионов мира. Вдобавок они завершили турнир с самым высоким в истории рейтингом Эло среди всех обладателей Кубка мира.

И всё же…

1. Официально начинается американкация футбола

Испания — именно тот тип команд, которые в итоге так и не становятся главным символом турнира.

Луис де ла Фуэнте — поистине фантастический тренер. Сборная Испании не настолько превосходит Англию или Францию в классе игроков, чтобы быть настолько очевидно сильнее их — и тем не менее они сильнее. Главный тренер заслуживает огромной похвалы за это, но пропасть между клубным футболом и сборными означает, что ни один топ-клуб не попытается переманить де ла Фуэнте к себе.

Его наиболее вероятный путь — стать испанской версией Дидье Дешама: тренера, руководящего великой эрой в истории сборной, но не того, кто изменил наше представление о футболе в целом.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

Самый большой комплимент, который можно сделать Испании — они действительно настоящая команда, коллектив, который нисколько не зависит от экстраординарных навыков какого-то одного конкретного игрока. Кто бы ни находился на поле, их стиль игры остаётся неизменным. Если бы вы сказали мне до турнира, что Ламин Ямаль забьет лишь один гол и закончит чемпионат с нулём результативных передач, я бы ответил: «Что ж, поздравляю Испанию с очередным бесславным вылетом в 1/8 финала». Но вместо этого Ямаль провел турнир тихо — а Испания без труда стала лучшей командой чемпионата.

Пугающий фактор для всех остальных заключается в том, что Ямаль будет доминировать в будущем, а остальная часть сборной Испании останется столь же сильной. Думаю, если бы доминирование Испании сопровождалось феерией от юного Ямаля, эта команда навсегда отпечаталась бы в массовом сознании как главный символ эпохи. Но этого не произошло. И хотя обладатель «Золотого мяча» турнира Родри — настоящая суперзвезда (и его «Золотой мяч» от France Football — тому доказательство), он играет и ведёт себя настолько сдержанно и неброско, что тоже едва ли тянет на роль яркой афиши.

Возможно, Ямаль всё же получит «Золотой мяч» 2026 года благодаря победе Испании на чемпионате мира, и турнир закрепится в памяти именно этим. Или, может быть, 19-летний Пау Кубарси в будущем станет одним из величайших центральных защитников в истории, и его фигура встроится в понятный нарратив о непробиваемой испанской обороне, легко объясняющий суть ЧМ-2026.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Но, по моему предчувствию, мы в итоге будем оглядываться на 2026 год как на момент, когда открылись шлюзы для сильных мира сего, решивших изменить сами правила футбола ради его более удобной коммерциализации. Иными словами: чтобы появилось больше пауз в игре для продажи рекламы.

Арсен Венгер, руководитель ФИФА по глобальному развитию футбола, заявил, что организация пересмотрит концепцию нововведённых водопоев в середине каждого тайма, поскольку «иногда людям это не нравилось». Однако телеканал Fox только что заработал 250 миллионов долларов на продаже рекламы во время этих самых паузах. Я бы рад ошибаться, но когда в последний раз спортивный бизнес — и особенно под управлением такой структуры, как ФИФА — отказывался от подобных денег?

«После того как паузы на водопой доказали свою коммерческую эффективность, откат назад маловероятен именно из-за стоящих за этим денег. И если это будут не водопои, то что-нибудь другое», — заявил ESPN на прошлой неделе экс-глава компании Turner Дэвид Леви.

Вопреки всем предтурнирным опасениям, чемпионат мира 2026 года обернулся подлинным успехом. И я имею в виду вовсе не продажи билетов, удовлетворенность спонсоров, доходы от рекламы или рейтинги Nielsen. Нет, я говорю об этом в самом чистом смысле — в контексте лучшего, что вообще должен олицетворять собой мундиаль: когда величайшие атлеты завораживают весь мир и объединяют людей, которые иначе никогда бы не заговорили друг с другом, и всё это — ради борьбы за прыгающий мяч.

Пауза на водопой во время матча ЧМ-2026 globallookpress.com

Сегодня люди по всему миру чувствуют себя отчужденными по самым разным причинам; жизнь хрупка и нестабильна, куда ни глянь. Но чемпионат мира действительно объединил людей в прошедший месяц — с такой силой, которую невозможно отрицать и которая встречается невероятно редко.

Люди в Канзасе скандировали «Rock Chalk, Алжир!» (знаменитый клич болельщиков спортивных команд Канзасского университета — прим.). Я сам слышал, как мужик с бородой и хвостом до пояса в ресторанчике в глубинке штата Нью-Йорк рассуждал о Килиане Мбаппе и сборной Франции. Аргентинцы аплодировали болельщикам Кабо-Верде. Бразильцы и шотландцы зажигали на одних вечеринках. Кто-то и вовсе ходил в футболке, сшитой наполовину из формы Аргентины, наполовину — обернского университета (?!). Ламин Ямаль закупался в Walmart. Несмотря на все попытки чиновников всех мастей задушить этот дух, дух чемпионата мира выстоял.

В этом заключается и благословение, и проклятие этого турнира — и именно поэтому, как мне кажется, мы запомним ЧМ-2026 как момент, когда в ФИФА осознали: можно перекроить сами правила игры ради еще большей прибыли. Ведь насколько бы коррумпированной ни была ФИФА, футбольное руководство не в силах лишить мяч его прыгучести. А значит, что бы ни выкинула ФИФА, мы всё равно будем это смотреть.