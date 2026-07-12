Goal.com анализирует игру 19-летней звезды сборной Испании Пау Кубарси, который безупречно играет на чемпионате мира-2026.

Ханс-Дитер Флик регулярно поражается зрелости игры Пау Кубарси за «Барселону».

«Невероятно наблюдать за тем, насколько хорошо он обороняется, — признался немецкий тренер в прошлом сезоне. — Он молод, ему всего 19 лет, но потом понимаешь, как долго он уже играет на таком уровне. Нам очень повезло, что он у нас есть. По качеству своих выступлений он находится на одном уровне с Ламином Ямалем ».

Если учесть, что многие считают последнего самым талантливым подростком в истории футбола, это очень высокая похвала — и при этом нисколько не преувеличение.

Более того, Кубарси сыграл даже более важную роль в выходе сборной Испании в четвертьфинал ЧМ-2026, чем его партнер по «Барселоне», которому помешали травмы. Сейчас защитник всерьез претендует на звание лучшего молодого игрока турнира.

Пау Кубарси globallookpress.com

Не попал на Евро-2024

Когда Луис де ла Фуэнте не включил 17-летнего Кубарси в заявку сборной Испании на Евро-2024, он объяснил, что дело вовсе не в возрасте футболиста.

И до сих пор нет оснований сомневаться в словах наставника, ведь на турнир в Германии он не только взял Ламина Ямаля, но и выпустил его в стартовом составе во всех матчах сборной Испании, кроме одного.

Де ла Фуэнте просто считал, что на тот момент в его распоряжении были четыре центрбека, которые находились «на более высоком уровне». Однако с тех пор ситуация изменилась. Более того, на нынешнем мундиале сейчас найдется совсем немного защитников, демонстрирующих игру более высокого уровня, чем Кубарси.

Непроходимая линия обороны

Безупречная игра сборной Испании в обороне на ЧМ-2026 в Северной Америке — это, разумеется, заслуга всей команды. Основной центрфорвард Микель Оярсабаль активно прессингует с первых минут, а Родри по-прежнему остается непревзойденным в умении страховать защитную линию.

Каждый из игроков оборонительной пятерки внес свой вклад в то, что «Фурия Роха» добралась до четвертьфинала, не пропустив ни одного мяча.

Марк Кукурелья демонстрирует, почему «Реал» недавно заплатил за его переход из «Челси» 60 млн евро. Унаи Симон оправдал доверие тренерского штаба, который продолжает делать ставку именно на него, а не на Давида Райю или Жоана Гарсию, сохранив свои ворота «сухими» в пяти матчах подряд.

Эмерик Ляпорт и в 32 года играет на привычно высоком уровне, а Педро Порро — что, возможно, важнее всего — в составе сборной Испании совсем не напоминает футболиста «Тоттенхэма».

Унаи Симон globallookpress.com

Однако игра Кубарси заслуживает отдельного упоминания — как по качеству, так и по хладнокровию, с которым он действует на поле.

«Игрок, который определит эпоху»

Возможно, не стоит удивляться тому, насколько уверенно центрбек чувствует себя на самой большой сцене мирового футбола.

Он стал игроком основы «Барселоны» уже в 17 лет и, как и Ламин Ямаль, ранее был назван клубной легендой Хави «футболистом, который определит целую эпоху». А экс-капитан каталонцев Карлес Пуйоль предсказал, что Кубарси будет основным центральным защитником «блауграны» как минимум в течение следующих 15 лет.

Сам Кубарси также не раз говорил, что совершенно не испытывает давления во время матчей. Однако это ничуть не делает менее выдающимся то, что в 19 лет он демонстрирует столь высокий уровень игры на мировом форуме.

Идеальное взаимопонимание

С точки зрения обороны каталонец практически не допускает ошибок. Во многом этому способствует игра рядом с Ляпортом: эта пара центрбеков превратилась в одну из главных сильных сторон сборной Испании, что неоднократно отмечал Луис де ла Фуэнте.

«В ключевые моменты такой футболист, как Ляпорт, дает Кубе (Кубарси) тот опыт, который ему необходим, и они великолепно дополняют друг друга, — сказал главный тренер сборной Испании. — Нам удалось добиться феноменального баланса в центре обороны».

При этом Кубарси — это не только надежный защитник, но и дополнительный плеймейкер. Выпускник академии «Ла Масия» прекрасно обучен искусству начинать атаки из глубины поля. Поэтому совсем неудивительно, что на момент написания данного материала только Родри выполнил на ЧМ-2026 больше пасов, чем защитник.

Эмерик Ляпорт globallookpress.com

Он стал абсолютно незаменимым элементом игровой модели «Селексьон». Именно поэтому центрбек входит в число всего четырех футболистов команды Луиса де ла Фуэнте, которые провели на поле каждую минуту турнира.

Проблемы с травмой

Выступление Ламина Ямаля на турнире серьезно осложнило повреждение задней поверхности бедра, из-за которой его сезон-2025/26 в «Барселоне» завершился раньше времени. Поначалу даже возникали серьезные сомнения, сможет ли он вообще сыграть на чемпионате мира.

18-летний вингер не принял участия ни в одном из двух товарищеских матчей сборной Испании перед турниром и был готов лишь к 19-минутному выходу на замену в игре с Кабо-Верде, завершившейся неожиданной ничьей 0:0.

Затем Ямаль провел первый тайм в победном поединке против Саудовской Аравии (4:0), и с его появлением «Фурия Роха» выглядела совершенно иначе. Помимо забитого мяча в Атланте, он добавил игре команды в атаке совершенно новое измерение.

Однако затем у него возникли проблемы.

Его великолепный дриблинг вновь проявился в матче 1/16 финала против Австрии, который Испания уверенно выиграла. Эта встреча также вошла в историю: «Селексьон» стали первой сборной со времен Пеле на ЧМ-1958, выпустившей в стартовом составе сразу двух подростков в матче плей-офф.

Но в победной игре с Португалией (1:0) Ямаль вновь практически ничего не смог противопоставить своему неудобному оппоненту — Нуну Мендешу. [Не удалось ему отличиться результативными действиями и в четвертьфинале против Бельгии (2:1)].

В результате самый грозный вингер мирового футбола, что довольно неожиданно, подходит к полуфиналу против Франции без единого ассиста на турнире.

Приберег лучшее напоследок?

Впрочем, сам Ямаль прекрасно понимает, что пока играет далеко не на своем привычном уровне, — и это его совершенно не беспокоит.

«Я очень требователен к себе, — сказал он в интервью Mundo Deportivo. — Я никогда не бываю полностью доволен своей игрой. Кроме того, мне просто нужно продолжать играть. Я пропустил почти два месяца, и это совсем не то же самое, что провести семь матчей подряд.

Нужно чаще получать мяч, продолжать играть, набирать игровые минуты — и, конечно, тот самый большой матч обязательно придет. В конце концов, люди запоминают именно такие моменты — начиная с 1/8 финала и четвертьфинала. Именно на этой стадии я чувствую наибольшую мотивацию.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Я спокойно прошел весь этот путь, чтобы подойти к решающим матчам в хорошей форме. Сейчас я чувствую себя отлично и с нетерпением жду возможности показать, на что способна сборная Испании и на что способен я сам.

Я никогда не был лучшим игроком на групповом этапе. Чем ближе самые важные матчи — полуфинал или финал, — тем лучше я играю».

Мысль о том, что именно в решающих стадиях чемпионата мира Ямаль способен показать свой лучший футбол, должна всерьез насторожить остальных участников турнира.

Именно умение вингера проявлять себя тогда, когда ставки максимально высоки, помогло Испании выиграть Евро-2024. История вполне может повториться и на мундиале — тем более что теперь у «Селексьон», похоже, есть футболист, способный определить целую эпоху, не только в атаке, но и в обороне.