Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня — последние два матча 1/4 финала.

Норвегия — Англия

00:00 мск, Майами-Гарденс

Противостояние форвардов этих сборных Эрлинга Холанна и Гарри Кейна никого не оставит равнодушным. Стоит признать, что у англичан посильнее состав и длиннее скамейка. Норвегия уже прыгнула выше головы на этом мундиале. Команда Столе Сольбаккена пропускала в каждом матче, но каждый раз находила способ забить, а в плей-офф последовательно выбила Кот-д’Ивуар и Бразилию. Именно по качеству футбола сборные Норвегии и Англии практически равны.

Норвежцы выступали ярко и неоднозначно на этом мундиале, начав с победы над Ираком со счетом 4:1. Затем они обыграли Сенегал (3:2), а заключительный матч группы проиграли Франции 1:4. Сольбаккен решил оставить в запасе большую часть игроков основного состава. Все дело в том, что сборной Норвегии было выгодно выйти из группы именно со второго места, чтобы попасть на Кот-д’Ивуар. Уже в 1/16 финала норвежцы прошли африканскую сборную (2:1) благодаря позднему голу Эрлинга Холанна, а в 1/8 финала уже сами провели большой матч, победив Бразилию с тем же счетом.

Безусловно, про Холанна нужно говорить много и детально, ведь этот форвард находится в центре внимания на мундиале. Нападающий забил семь голов в четырех матчах и отличался в каждой своей игре на турнире. Он оформил по дублю против Ирака, Сенегала и Бразилии, а в матче с Кот-д’Ивуаром забил победный мяч. Холанн заставляет соперников ошибаться, а с его скоростью и габаритами справиться невероятно тяжело. Иногда достаточно одного точного вертикального паса или выигранного подбора, чтобы форвард оказался в ситуации, где обязательно забьет. Англии придется контролировать не только самого Холанна, но и момент передачи на него. Это очень важный момент.

Англичане находятся под большим давлением со стороны общественности, ведь от них все ждут только победы на турнире. Победа над Хорватией (4:2) показала мощь атаки и способность прибавлять после перерыва, нулевая ничья с Ганой насторожила, ведь они не смогли вскрыть плотную оборону, а успех во встрече с Панамой (2:0) позволил занять первое место в группе.

В 1/16 финала англичане пропустили первыми от ДР Конго и спаслись только благодаря двум голам Гарри Кейна в концовке. В 1/8 финала команда Томаса Тухеля победила Мексику (3:2) в одном из самых ярких матчей всего турнира. Дубль Джуда Беллингема и реализованный Кейном пенальти дали результат, однако сама игра забрала очень много сил и эмоций. Мексиканцы создали очень много проблем англичанам.

Гарри Кейн globallookpress.com

Разговоров о перспективах сборной Англии на ЧМ-2026 очень много. При этом сборная Англии уже пропустила пять мячей, с трудом прошла два раунда плей-офф и теперь встретит форварда, который наказывает даже за короткую потерю концентрации. Холанн уже удивил футбольный мир, похоронив сборную Бразилии, а может быть, и англичане сойдут с дистанции? Если же матч превратится в серию быстрых атак без центра поля, разница в статусе почти исчезнет. Сборная Норвегии — опасный соперник для английской национальной команды.

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол Линар Мансуров заявил, что сборные не смогут выявить победителя в пределах 90 минут встречи, сделав ставку на ничью в основное время за 3.80.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Противостояние Холанна и Кейна будоражит. Кому-то придется поехать домой после этого матча — это яркий пример того, что жизнь несправедлива.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Аргентина — Швейцария

04:00 мск, Канзас-Сити

Статус действующего чемпиона мира для аргентинцев ничего не гарантирует. Они уже несколько раз были очень близки к вылету из мундиаля. Сборная Швейцарии, конечно же, уступает сопернику в индивидуальном мастерстве, зато лучше чувствует себя в закрытых матчах. Команда Мурата Якина уже выдержала 120 минут против Колумбии и победила в серии пенальти. Швейцарцам достаточно сделать игру медленной и без взрывных отрезков, чтобы фаворит начал терять контроль. Такое мы уже видели.

При этом на групповом этапе у сборной Аргентины все было совсем иначе. В первом туре команда Лионеля Скалони разгромила Алжир со счетом 3:0, а Лионель Месси оформил хет-трик. Затем аргентинцы обыграли Австрию 2:0 благодаря дублю капитана и досрочно гарантировали себе участие в плей-офф. Победа над Иорданией 3:1 позволила действующим чемпионам набрать девять очков и занять первое место в группе J.

Сборная Аргентины globallookpress.com

Проблемы начались уже в матче 1/16 финала мундиаля, в котором Кабо-Верде дважды отыгрывался, а победу (3:2) аргентинцы вырвали только в дополнительное время после автогола. В 1/8 финала Египет вел 2:0 до 79-й минуты. Голы Кристиана Ромеро, Лео Месси и Энцо Фернандеса спасли Аргентину, но вопросов появилось очень много.

В предстоящем поединке нет яркого противостояния игроков, ведь в центре внимания будет только Лионель Месси. На групповом этапе он забил шесть из восьми голов национальной команды. Без результативности Лео Аргентина едва ли дошла бы до четвертьфинала, но в двух предыдущих раундах решающие мячи также забивали Ромеро, Энцо Фернандес и другие партнеры. Месси остается центром атаки, однако спасение команды уже зависит не только от него. Кажется, тренерский штаб поработал на славу, подключив к атакам и других мастеровитых футболистов.

Швейцария является самой неожиданной национальной командой в четвертьфинале мундиаля. Она стартовала с ничьей против Катара (1:1), пропустив ответный мяч уже в компенсированное время. Затем швейцарцы разгромили Боснию и Герцеговину (4:1), победили Канаду (2:1) и заняли первое место в группе B. В 1/16 финала команда Якина обыграла Алжир 2:0 и одержала первую победу в плей-офф чемпионата мира за 88 лет. Встреча с Колумбией получилась противоположной по содержанию, ведь швейцарцы почти не рисковали, сохранили нулевой счет после 120 минут и выиграли серию пенальти 4:3. Грегор Кобель отразил удар Кучо Эрнандеса, а решающий пенальти реализовал Рубен Варгас. В четвертьфинал швейцарцы вышли впервые с домашнего чемпионата мира 1954 года.

Можно сильно поломать голову, определив ключевого игрока сборной Швейцарии. Да, есть Йохан Манзамби с его результативностью на групповом этапе, но он не сможет принять участие в матче из-за ушиба колена. Гранит Джака не обладает такой результативностью, но он задает темпоритм национальной команды. Против Колумбии швейцарцам пришлось долго играть без мяча и терпеть, но именно присутствие полузащитника помогло сохранить самообладание.

Рассказывая о перспективах сборной Англии, которая переживает серьезное давление со стороны общественности, можно упомянуть и про напряжение в аргентинской национальной команде. Проблемы присутствуют — Месси недавно исполнилось 39 лет, а матч со Швейцарией станет для команды шестым на турнире. В случае выхода в финал придется провести еще две встречи. Сборной Аргентины придется в том числе положиться и на других футболистов атакующей линии.

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол Никита Головахин считает, что номинальные гости дадут бой действующему чемпиону мира, сделав ставку на то, что сборная Швейцарии не проиграет в основное время за 2.09.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Аргентинцы дважды были в шаге от вылета с мундиаля, но нельзя же все время побеждать на морально-волевых. Именно швейцарцы смогут выбить Лео Месси и компанию, а как мы можем это пропустить?

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

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