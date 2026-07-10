прогноз на матч 1/4 ЧМ‑2026 по футболу, ставка за 3.10

11 июля в матче 1/4 финала на чемпионате мира по футболу сыграют Норвегия и Англия. Начало встречи — 00:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.10.

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Норвегия: скандинавская сенсация в четвертьфинале

Турнирное положение: Сборная Норвегии проводит исторический турнир, впервые с 1998 года пробившись на мундиаль и сразу добравшись до 1/4 финала. В прошлом раунде команда сотворила главную сенсацию чемпионата, выбив из борьбы Бразилию.

Последние матчи: Подопечные Столе Сольбаккена демонстрируют результативный футбол. На групповом этапе они победили Ирак (2:0) и Сенегал (3:2), но уступили Франции (1:4).

В плей-офф норвежцы сначала одолели Кот-д’Ивуар (2:1), а в 1/8 финала в драматичном поединке переиграли звездную Бразилию со счетом 2:1.

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Не сыграют: Все игроки команды доступны.

Состояние команды: Норвегия полагается на мощь Эрлинга Холанна, который уже забил четыре победных гола на этом турнире. Команда играет смело и в среднем забивает по 4 гола за игру, учитывая все матчи сезона. Скандинавы находятся на пике формы и готовы к новому подвигу.

Англия: путь к финалу через критику

Турнирное положение: «Три льва» продолжают борьбу за титул. Команда Томаса Тухеля вышла в четвертьфинал после тяжелейшей победы над хозяевами турнира — мексиканцами. подвигу.

Последние матчи: Англичане выиграли группу L, победив Хорватию (4:2), Панаму (2:0) и сыграв вничью с Ганой (0:0).

Старт плей-офф выдался нервным: в 1/16 финала была обыграна сборная ДР Конго (2:1), а в 1/8 финала Англия в результативном матче сломила сопротивление Мексики — 3:2.

Не сыграют: Под вопросом участие Джарелла Куансы и Риса Джеймса.

Состояние команды: Англия владеет мячом большую часть времени (около 65%) по турниру и создает много моментов. Гарри Кейн находится в отличной форме и регулярно забивает. Однако оборона команды вызывает вопросы, так как вратарь Джордан Пикфорд часто пропускает от Холанна в очных встречах в Премьер-лиге.

На что ставят в матче Норвегия — Англия Букмекерские коэффициенты на матч Норвегия — Англия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок:

Норвегия выиграла 8 из 9 последних матчей во всех турнирах

Эрлинг Холанн забил 7 голов в 10 последних очных дуэлях против вратаря англичан Пикфорда

Англия выиграла 9 из 10 последних матчей, лишь один раз сыграв вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Англии дают 1.85 а на Норвегию — 4.30, ничью букмекеры оценивают в 3.80.

Прогноз: Сыграем на ожидании голов от каждой из команд во втором тайме.

3.10 Обе забьют во втором тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч Норвегия — Англия позволит вывести на карту выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: Обе команды смогут забить во втором тайме матча за 3.10.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании ничейного результата в матче.

3.80 Ничья (в основное время) Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.80 на матч Норвегия — Англия позволит вывести на карту выигрыш 2800₽, общая выплата — 3800₽

Ставка: Ничья в основное время матча за 3.10.