10 июля в 15-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Бишкек Сити» и «Мурас Юнайтед». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Бишкек Сити»

Турнирное положение: «Бишкек Сити» проводит бледноватый сезон. Команда ныне занимает лишь десятое место в местной табели о рангах.

При этом «Бишкек Сити» на 8 очков опережает зону вылета. Да и забила команда 14 мячей в 14 поединках чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бишкек Сити» не смог переиграть «Токтогул» (1:1).

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До того команда сумела одолеть «Азиягол» (1:0). А вот поединок с «Азией» Талас принес форменное разочарование в виде поражения со счетом 2:3. Так что стабильность результатов уж точно не является коньком команды…

В своих пяти последних матчах «Бишкек Сити» добыл лишь две победы. В этих поединках команда забила 7 мячей при семи же пропущенных в свои ворота. Плюс в двух последних матчах она не проиграла.

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Состояние команды: «Бишкек Сити» все никак не выйдет на пресловутую стабильность результатов. Зато в двух своих последних матчах команда пропустила лишь один раз.

При этом «Бишкек Сити» традиционно неудачно противостоит «Мурас Юнайтед». В обоих очных поединках команда уступила сопернику. В нынешней же диспозиции ее вполне устроит и ничья.

«Мурас Юнайтед»

Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» находится на 3-м месте турнирной таблицы. Притом, что амбиции у клуба чемпионские.

При этом «Мурас Юнайтед» лишь на 4 очка отстает от лидера. Команда забила 27 мячей в 13 поединках чемпионата Кыргызстана, пропустив в свои ворота одиннадцать.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Мурас Юнайтед» не сумел одолеть «Азиягол» (1:1).

До того команда учинила разгром «Азии» Талас (4:0). При этом чуть ранее она потерпела досадное поражение от «Алги» (1:3).

Правда, «Мурас Юнайтед» в пяти своих последних матчах добыл всего две виктории. В этих поединках команда отличилась 12 забитыми мячами при шести пропущенных.

Состояние команды: «Мурас Юнайтед» потенциально способен прибавить. Кадровый ресурс у команды весьма качественный, да и с реализацией относительный порядок.

Вне родных стен «Мурас Юнайтед» выглядит блестяще. В семи выездных поединках команда добыла 19 очков, потеряв зачетные баллы лишь однажды.

И уж точно команда постарается плотнее подтянуться к лидеру. Тем паче, в семи выездных матчах она забила 14 мячей при всего лишь четырех пропущенных. Машина!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.65, а победа «Бишкек Сити» — в 5.42.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.69, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.10.

Прогноз: «Мурас Юнайтед» прекрасно выступает на полях соперников, к тому же максимально мотивирован подтянуться к лидеру.

2.10 Фора «Мурас Юнайтед» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Бишкек Сити» — «Мурас Юнайтед» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Фора «Мурас Юнайтед» -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться больше трех раз.

2.30 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Бишкек Сити» — «Мурас Юнайтед» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.30.

Пять причин, почему ставка зайдет