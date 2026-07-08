9 июля в первом матче 1/8 финала квалификации Лиги Европы сыграют «Войводина» и «Ференцварош». Начало встречи — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Войводина»
Турнирное положение: «Войводина» оказалась в квалификации Лиги Европы благодаря второй позиции в чемпионате Сербии прошлого сезона.
Команда на 10 очков отстала от ставшей чемпионом страны «Црвены Звезды», а также на три балла опередила своего ближайшего преследователя — «Партизан».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на чужом поле разгромил румынскую «Университатю» Клуж (3:0).
Ранее коллектив уже не сумел одержать победу, когда снова-таки в выездных стенах на этот раз разошелся мировой с «Арарат-Арменией» (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: в 11-ти последних поединках — в основном официального статуса — «Войводина» проиграла лишь раз (в основное время) при шести победах и четырех ничьих.
Такие результаты сулят клубу неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на мировой исход, особенно на своем поле, но и это будет непросто, поскольку соперник превосходит его в классе.
Милутин Видосавлевич — лучший бомбардир команды в прошлом сезоне чемпионата Сербии с восемью голами.
«Ференцварош»
Турнирное положение: «Ференцварош» неожиданно не стал в очередной раз чемпионом Венгрии и занял второе место, поэтому и сыграет в отборе Лиги Европы.
Команда проиграла выигравшему титул «Дьёру» только один балл, а также на целых 15 очков опередила выигравший бронзовые медали «Пакш».
Последние матчи: в предыдущей игре — она была товарищеской — клуб на своем поле одержал победу над азербайджанским «Карабахом» (1:0).
Ранее коллектив провел еще один контрольный поединок против азербайджанского соперника, но на этот раз «Сабаха», с которым сыграл вничью — 1:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые в основном были официальными, «Ференцварош» ни разу не проиграл при шести победах, включая неосновное время.
С такими выступлениями клуб имеет высокие шансы на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, что, правда, будет непросто, если учесть неуступчивость соперника.
Барнабаш Варга — лучший бомбардир команды в чемпионате Венгрии прошлого сезона с 10-ю голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Войводина» забила больше одного гола
- в трех из четырех последних матчей «Ференцвароша» забивали меньше трех голов
- в шести из семи последних матчей «Ференцварош» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.42. Ничья — в 3.40, выигрыш «Войводины» — в 2.66.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.20.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше трех мячей. Такой сценарий был реализован и в их трех из четырех последних выездных поединков.
Между тем, так произошло и в трех из пяти последних матчей хозяев.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь это удалось им в шести из семи последних матчей.
Ставка: «Ференцварош» победит за 2.42