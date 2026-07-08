прогноз на дуэль за четвертьфинал квалификации Лиги Европы, ставка за 2.20

9 июля в первом матче 1/8 финала квалификации Лиги Европы сыграют «Войводина» и «Ференцварош». Начало встречи — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Войводина»

Турнирное положение: «Войводина» оказалась в квалификации Лиги Европы благодаря второй позиции в чемпионате Сербии прошлого сезона.

Команда на 10 очков отстала от ставшей чемпионом страны «Црвены Звезды», а также на три балла опередила своего ближайшего преследователя — «Партизан».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на чужом поле разгромил румынскую «Университатю» Клуж (3:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Ранее коллектив уже не сумел одержать победу, когда снова-таки в выездных стенах на этот раз разошелся мировой с «Арарат-Арменией» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в 11-ти последних поединках — в основном официального статуса — «Войводина» проиграла лишь раз (в основное время) при шести победах и четырех ничьих.

Такие результаты сулят клубу неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на мировой исход, особенно на своем поле, но и это будет непросто, поскольку соперник превосходит его в классе.

Милутин Видосавлевич — лучший бомбардир команды в прошлом сезоне чемпионата Сербии с восемью голами.

«Ференцварош»

Турнирное положение: «Ференцварош» неожиданно не стал в очередной раз чемпионом Венгрии и занял второе место, поэтому и сыграет в отборе Лиги Европы.

Команда проиграла выигравшему титул «Дьёру» только один балл, а также на целых 15 очков опередила выигравший бронзовые медали «Пакш».

Последние матчи: в предыдущей игре — она была товарищеской — клуб на своем поле одержал победу над азербайджанским «Карабахом» (1:0).

Ранее коллектив провел еще один контрольный поединок против азербайджанского соперника, но на этот раз «Сабаха», с которым сыграл вничью — 1:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые в основном были официальными, «Ференцварош» ни разу не проиграл при шести победах, включая неосновное время.

С такими выступлениями клуб имеет высокие шансы на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, что, правда, будет непросто, если учесть неуступчивость соперника.

Барнабаш Варга — лучший бомбардир команды в чемпионате Венгрии прошлого сезона с 10-ю голами.

На что ставят в матче Войводина — Ференцварош Букмекерские коэффициенты на матч Войводина — Ференцварош: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Войводина» забила больше одного гола

в трех из четырех последних матчей «Ференцвароша» забивали меньше трех голов

в шести из семи последних матчей «Ференцварош» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.42. Ничья — в 3.40, выигрыш «Войводины» — в 2.66.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.20.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше трех мячей. Такой сценарий был реализован и в их трех из четырех последних выездных поединков.

Между тем, так произошло и в трех из пяти последних матчей хозяев.

2.20 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Войводина» — «Ференцварош» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь это удалось им в шести из семи последних матчей.

2.42 «Ференцварош» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч «Войводина» — «Ференцварош» позволит вывести на карту выигрыш 1420₽, общая выплата — 2420₽

Ставка: «Ференцварош» победит за 2.42