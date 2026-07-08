Будут ли голы в Уэльсе?

прогноз на матч 1/8 финала отбора Лиги конференций, ставка за 1.95

9 июля в первом матче 1/8 финала квалификации Лиги конференций сыграют «Пенибонт» и «Санта-Колома». Начало встречи — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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«Пенибонт»

Турнирное положение: «Пенибонт» сыграет в отборе Лиги конференций благодаря победе в финале плей-офф Премьер-лиги Уэльса за право выступить в данном еврокубке.

Команда в полуфинале этого мини-первенства в серии пенальти обыграла «Колуин-Бэй», после чего в решающем поединке победила «Хаверфордуэст Каунти».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на чужом поле разгромил соотечественников из «Третомас Блубердс» (3:0).

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Перед этим коллектив как раз и обеспечил себе выступление в квалификации Лиги конференций, когда одержал победу над «Хаверфордуэст Каунти» (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: в трех последних поединках разного статуса «Пенибонт» выиграл, включая и неосновное время.

Несмотря на чуть более высокий класс гостей, вышеприведенная форма, а также фактор домашнего поля сулят хозяевам поля не самые плохие шансы зацепиться за результат.

Джеймс Кроул и Ноа Дэйли — лучшие бомбардиры команды в прошлом сезоне чемпионата Уэльса с 11-ю голами.

«Санта-Колома»

Турнирное положение: «Санта-Колома» получила возможность сыграть в отборе Лиги конференций, поскольку финишировала на четвертом месте чемпионата Андорры.

Команда 10-ю очками уступила победителю первенства «Интер Клуб Эскальдес», а также четырьмя — второй в таблице «УЭ Санта-Колома» и третьему — «Рейнджерс».

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках финала Кубка Андорры клуб дома потерпел поражение от «АК Эскальдеса» (2:3).

Перед этим коллектив в заключительном туре национального чемпионата остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах проиграл «Рейнджерс» (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные внутренние турниры, «Санта-Колома» проиграла.

Эти выступления вроде как сводят к минимуму шансы гостей увезти домой хотя бы ничью, особенно на его поле, но из-за чуть более высокого класса их все же не стоит списывать со счетов.

Гийом Лопес — лучший бомбардир команды в прошлом сезоне чемпионата Андорры с 16-ю голами.

На что ставят в матче Пенибонт — Санта-Колома Букмекерские коэффициенты на матч Пенибонт — Санта-Колома: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Пенибонта» забивали меньше трех голов

в шести последних матчах «Пенибонта» хотя бы одна команда не забивала

в трех последних матчах «Санта-Колома» проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Санта-Колома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.80, выигрыш «Пенибонта» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 1.95.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев поля забивали меньше трех мячей. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Тем временем, в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.95 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Пенибонт» — «Санта-Колома» принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь такой расклад сыграл в шести последних матчах «Пенибонта».

2.05 Хотя бы одна команда не забьет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Пенибонт» — «Санта-Колома» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.05