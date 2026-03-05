Если вы смотрели олимпийский хоккей — или в принципе любой матч НХЛ или КХЛ — вы точно слышали это: характерные аккорды синтезатора в паузах, фанфара «Charge! », мелодии, под которые трибуны начинают хлопать. Звучание до странности знакомое — как будто вы не на арене, а в каком-то готическом соборе. И это не совпадение. За хоккейным органом стоит история длиной в сто лет — от церковных труб через немое кино к ледовым дворцам.

3663 трубы для «Чикаго Блэкхокс»

Всё началось в 1929 году. Пэдди Хармон, владелец только что построенного Chicago Stadium на 25 тысяч мест, столкнулся с проблемой: как заполнить звуком гигантское пространство? Электронных усилителей ещё толком не существовало. И Хармон обратился к истории, сделав ставку на инструмент, который веками справлялся с этой задачей в соборах — трубный орган.

Но не обычный. Хармон заказал Barton — монструозный инструмент на 3663 трубы, один из крупнейших в мире. Стоимость — 220 тысяч долларов (более трёх миллионов в пересчёте на современные цены). Орган предназначался для того, что тогда официально называлось «psychological accompaniment» — психологическое сопровождение хоккейных матчей.

Установка органа Barton на арене Chicago Stadium, 1932 год chicagology.com

Логика была проста и гениальна: орган умеет заполнять собор звуком — значит, заполнит и арену. Акустический принцип тот же. Эффект — тоже: ощущение чего-то торжественного, мощного, большего, чем ты сам. В соборе это служит Богу, на арене — хоккею.

Прадед — собор, дед — кинотеатр

Но если копнуть глубже, хоккейный орган пришёл не напрямую из церкви. Между ними было промежуточное звено — кинотеатр.

В начале XX века, до появления звукового кино, в каждом приличном кинотеатре стоял орган. Тапёры — органисты немого кино — играли живой саундтрек к тому, что происходило на экране: тревожную музыку в погонях, нежную в любовных сценах, комическую в фарсе. Они импровизировали, подстраиваясь под действие в реальном времени.

Именно из этого мира пришли первые хоккейные органисты. Глэдис Гуддинг, легендарная органистка «Бруклин Доджерс» и Madison Square Garden, начинала карьеру как тапёр в кинотеатрах. Когда немое кино умерло, она перенесла своё мастерство на спортивную арену — и оказалось, что навык идеально подходит. Хоккейный матч ведь тоже кино в реальном времени: драма, комедия, трагедия — и всё это нужно озвучивать на лету.

Глэдис Гуддинг, легендарная органистка «Бруклин Доджерс» и Madison Square Garden x.com

New York Times описывала её работу так: Гуддинг «подстраивала музыку под мимолётное, переменчивое настроение болельщика — утешала, подбадривала, успокаивала публику и защищала судью от бунта». Это описание — один в один работа тапёра в кинотеатре. Только вместо экрана — лёд.

Цепочка получается такая: церковный орган → театральный орган немого кино → спортивная арена.

Судебный процесс за слово «орган»

В 1934 году компания Hammond создала первый полностью электрический орган. Это был прорыв: инструмент можно было подключить к системе стадионного звукоусиления, он не требовал тысяч труб и стоил в разы дешевле. Hammond стал стандартом для спортивных арен на десятилетия.

Но было одно «но». В 1938 году Федеральная торговая комиссия США подала иск против Hammond: можно ли называть электронный инструмент «органом», если он лишь имитирует звук настоящего трубного? Дело дошло до суда, экспертиз и слепых прослушиваний.

Арена Chicago Stadium сразу после окончания строительства. 1929 год chicagology.com

Ирония в том, что именно эта имитация — попытка электроники воспроизвести тембр церковного органа — и создала тот самый звук, который мы сегодня ассоциируем с хоккеем. Хоккейный синтезатор буквально пытается звучать как собор. Поэтому ощущение «что-то церковное» — не фантазия, а конструктивная особенность инструмента.

«Три слепых мышонка» и жёлтая карточка для органиста

Параллель с церковью идёт дальше звука. Музыковед Антонио Джамберардино из Карлтонского университета написал целую диссертацию о хоккейном органе и пришёл к выводу: функция органиста на арене и в соборе структурно одинакова.

Оба управляют эмоциями большой группы людей. Оба создают формат «вопрос-ответ»: священник говорит — хор отвечает, органист играет — трибуна кричит. Оба заполняют паузы, задают ритуальную структуру, объединяют толпу в коллективное переживание.

Знаменитый рифф «Charge! » — та-та-та-та-та-ТААА! — по происхождению кавалерийский сигнал, но формат его исполнения (органист играет, двадцать тысяч человек кричат в ответ) — чистая церковная модель. Только вместо «аминь» — «Let's go! ».

Та самая мелодия из хоккея

При этом хоккейный органист всегда балансировал между торжественностью и хулиганством. Ещё в 1940-х легендарный органист «Чикаго Блэкхокс» Эл Мелгард сыграл «Three Blind Mice» («Три слепых мышонка») после спорного решения судей. Традиция прижилась — и позже двух органистов буквально удалили со стадионов за ту же шутку (в 1985 и 2012 годах). Органист, получающий «карточку» — это, пожалуй, самое хоккейное, что может произойти с музыкантом.

Когда фанаты оскорбляли саму Гуддинг, она в ответ играла «How Dry I Am» — песенку о том, как хочется выпить. Сарказм через орган — жанр, который мог родиться только в хоккее.

Смерть и воскрешение

В 1990-х и 2000-х, с появлением новых арен, многие клубы НХЛ избавились от живых органистов. Владельцы решили, что молодёжь хочет рок и хип-хоп, а не допотопные клавиши. Вместо импровизации — плейлисты. Вместо органиста — диджей.

Результат оказался неожиданным. Фанаты стали жаловаться: постоянный грохот записанной музыки не давал им кричать, хлопать и скандировать. Без органиста трибуны буквально «сидели на руках». Магистерская диссертация из Оттавы 2011 года сформулировала проблему: записанная музыка хороша как фон, но не умеет взаимодействовать с залом. Живой органист — умеет, потому что реагирует в реальном времени, шутит, провоцирует, утешает. Как тапёр в кино. Как священник в храме.

Началось возвращение. «Детройт Ред Уингз» вернули живого органиста в 2009 году. «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2011-м установили крупнейший орган в НХЛ. «Сиэтл Кракен», получив франшизу в 2021-м, сразу наняли органиста — 32-летнего мастера по имени Drawbars, который днём собирает церковные и университетские органы, а вечером играет на арене. Его место — под окнами, которые болельщики называют «как в кафедральном соборе».

Сегодня 25 из 31 арены НХЛ используют орган — живой или электронный. Традиция, которой почти сто лет, не просто выжила — она снова в моде.

Почему это работает

Есть, наверное, что-то глубинное в том, что хоккей — самый быстрый, жёсткий, хаотичный из командных видов спорта — выбрал себе в спутники инструмент из XII века. Орган — это порядок, структура, ритуал. Хоккей — это хаос, скорость, импровизация. Вместе они создают то, что один исследователь назвал «возвращением игры в профессиональный спорт»: орган напоминает, что при всей серьёзности НХЛ, при всех миллионных контрактах и аналитических отделах — это всё ещё игра. И двадцать тысяч взрослых людей всё ещё готовы по команде органиста кричать «Charge! », как дети.

Так что когда вы смотрите олимпийский финал Канада — США и слышите эти знакомые аккорды в паузах — знайте: вы слышите эхо средневековых соборов, пропущенное через немое кино, электрификацию Hammond, рок-революцию, смерть, воскрешение и 3663 трубы Chicago Stadium 1929 года.

Неплохая родословная для звука, который большинство воспринимает как «ту мелодию из хоккея».