В борьбе за золото сборная Финляндии переиграла Швейцарию благодаря единственной шайбе, которую провел 20-летний Конста Хелениус в овертайме.

Сборная Швейцарии вломилась в третий финал за три года. До турнира на домашнем льду команду Патрика Фишера дважды тормозили у золотой черты, поэтому ЧМ в Цюрихе обладал для швейцарцев особым весом.

С новым тренерским штабом, но с неизменным структурным слоем, коллектив Яна Кадьо оказался единственным в этом году, кто добрался до матча за медали, не допустив ни одного поражения.

На групповом этапе швейцарцы забросили 39 голов при 7 пропущенных — разница в +32 стала лучшей среди всех топ-команд. На стадии же плей-офф Швейцария выиграла с общим счетом 9:1.

По всем числовым вводным и общему впечатлению от игры хозяева «Свисс Лайф Арены» воспринимались как фавориты финала против Финляндии, с которой ранее успешно разобрались в группе. В главном матче турнира сделать то же самое не удалось, победа досталась финнам — 1:0, от.

Финляндия начала матч заметно активнее и уже в стартовые 10 минут навязала сопернику свой темп. Команда Антти Пеннанена регулярно организовывала позиционные атаки, чаще контролировала шайбу в чужой зоне и выглядела значительно живее Швейцарии, которая в дебюте лишь эпизодически выбиралась на чужую половину площадки.

При этом по-настоящему голевых моментов у ворот Леонардо Дженони возникало не так много. Швейцарский ветеран уверенно читал игру и без лишней суеты справлялся с большинством угроз.

Помимо владения шайбы, Финляндия здорово работала без нее: активно встречала соперника после потерь и достаточно быстро возвращала себе владение, не позволяя хозяевам надолго обосноваться в зоне атаки.

Швейцария — Финляндия 0:1 (от) globallookpress.com

Но на 9-й минуте финны осложнили себе ситуацию: Аату Ряти получил удаление за блокировку, хотя и большинство не помогло Швейцарии перехватить инициативу.

После пары минут в неравных составах игра практически вернулась к прежнему сценарию, а вскоре уже Финляндия получила собственный шанс в формате «пять на четыре».

Именно на этом отрезке финны были максимально близки к голу. После наброса Лехтонена и серии рикошетов Антон Лунделл отправил шайбу в сетку, однако после просмотра судьи отменили взятие ворот из-за игры высоко поднятой клюшкой.

Следом Финляндия получила еще одно большинство и вновь надолго заперла соперников в их зоне, однако открыть счет до перерыва не сумела. Заключительные минуты прошли под контролем команды Пеннанена.

По броскам в створ финны добились более чем двукратного преимущества — 15:7, но затяжная атака Швейцарии в концовке периода завершилась сразу двумя удалениями гостей.

Стартовый отрезок второго периода Швейцария провела в формате «пять на три», получив возможность изменить характер встречи после непростых первых 20 минут.

Извлечь выгоду из комфортного численного гандикапа команда Яна Кадьо не сумела. За две минуты хозяева отметились лишь несколькими бросковыми попытками, которые не создали серьезных проблем Юстусу Аннунену.

После появления финнов в полном составе игра заметно раскрылась в плане движения, но не в плане опасности. Команды регулярно обменивались выпадами, быстро проходили среднюю зону и охотно пользовались свободным пространством, однако до действительно острых эпизодов дело доходило редко.

В середине периода Финляндия вновь заработала большинство. Как и прежде, команда Антти Пеннанена расположилась в чужой зоне и провела несколько затяжных смен, но открыть счет не смогла. Швейцарцы достаточно спокойно пережили и эту фазу неравенства, а вскоре — постепенно начали прибавлять в агрессии.

По сравнению с первым периодом количество бросков заметно сократилось. К середине трети команды имели лишь по два попадания в створ, а общий рисунок матча все больше сводился к плотной борьбе за небольшие участки.

Наиболее содержательный промежуток Швейцария выдала в концовке периода. Хозяева надолго прописались в финской зоне, создали несколько хороших атак, заставив оборону Финляндии работать практически без пауз. Впрочем, и этот натиск не привел к голу, а второй перерыв команды встретили с теми же нулями на табло.

Важность результата заставила команды действовать более расчетливо в третьих двадцати, хотя в структуре Швейцарии чуть не случился сбой из-за необязательного удаления на 44-й минуте. Очередное большинство Финляндии вновь ушло в воздух.

В формате «пять на пять» игра откатилась к встречным курсам. Команды достаточно быстро преодолевали середину, периодически добирались до чужих ворот, но по-прежнему редко доводили атаки до «окологолевых» бросков. Такой хоккей сохранялся вплоть до середины периода.

Начиная с 50-й минуты финны вросли в зону Швейцарии, провели несколько затяжных розыгрышей и вынудили Кэлвина Тюркауфа нарушить правила. Спустя несколько десятков секунд составы уровнялись после удаления Консты Хелениуса, а матч вновь вернулся к обоюдным выпадам.

Тем временем швейцарские попытки стали более предметными. И все же взломать устоявшуюся природу матча не удалось никому. Спустя 60 минут на «Свисс Лайф Арене» по-прежнему горели нули.

Почти весь состав Швейцарии, державший в памяти прошлогодний финал, наверняка испытал чувство дежавю. Снова решающий матч чемпионата мира, снова равный хоккей, отсутствие голов и овертайм.

Дополнительный период шел практически без остановок и, несмотря на обилие свободного льда, не превратился в массированный обмен атаками. Обе команды старались сохранять структуру и действовали максимально аккуратно.

Финляндия едва не закрыла вопрос уже на первой минуте, когда Пульюярви угодил в штангу. Швейцария ответила собственным шансом: после броска Дамьена Риа шайба рикошетом задела перекладину и покинула пределы площадки.

Развязка наступила на 71-й минуте. После очередной атаки финнов Конста Хелениус оказался первым на добивании и принес своей команде золотые медали.

Финляндия стала пятикратным чемпионом мира, тогда как первое золото в истории Швейцарии вновь откладывается. Третий финал подряд завершился для альпийцев поражением, на этот раз — при своих болельщиках.