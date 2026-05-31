Канада будет стремиться с первых минут захватить инициативу за счёт давления, скорости переходов и большого объёма бросков, стараясь не допустить повторения сценария полуфинала. Норвегия, напротив, постарается максимально упростить игру, закрыть центральную зону и снизить количество опасных моментов у своих ворот, делая ставку на редкие контратаки и борьбу за шайбу в своей зоне. При этом разница в глубине состава и темпе игры остаётся ключевым фактором, который будет диктовать ход встречи. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

03' В полном составе норвежцы — отбились!

02' Из левого круга Селебрини бросил с кистей, но угодил в штангу!

01' Селебрини выполнил передачу на пятак, где Кросби бросил в ближний от себя угол, но Хёукеланн поймал шайбу!

01' Не успели начать и уже удаление у норвежцев: Кристиан Косастуль наказан малым штрафом за игру высоко поднятой клюшкой.

01' Матч начался!

До матча

16:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

16:28 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:15 Главные судьи: Кристофер Хольм (Швеция) и Шон Макфарлейн (США).

16:10 Основные вратари: Джет Гривз и Хенрик Хёукеланн.

16:00 Матч пройдёт на льду «Би-Си-Эф-Арены» (Фрибур, Швейцария), вместимостью 8 934 зрителей.

15:45 Приветствуем всех любителей хоккея! Начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на Чемпионате мира 2026 Канада — Норвегия. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Канада: Джет Гривз, Кэм Тальбо, Дентон Матейчук, Морган Райлли, Дилан Демело, Паркер Уозерспун, Зак Уайтклауд, Дарнелл Нурс, Сэм Дикинсон, Дилан Холлоуэй, Марк Шайфли, Маклин Селебрини, Сидни Кросби, Портер Мартон, Фрейзер Минтен, Роберт Томас, Дилан Козенс, Райан О'Райлли, Джон Таварес, Коннор Браун, Габриэль Виларди, Эммитт Финни.

Норвегия: Тобиас Норманн, Хенрик Хёукеланн, Йоханнес Йоханнесен, Стиан Сольберг, Сандер Диллинг Хуррёд, Кристиан Эстби, Адриан Даниэльсен, Макс Крогдаль, Кристиан Косастуль, Андреас Мартинсен, Мартин Рённильд, Эйрик Сальстен, Матиас Эмилио Петтерсен, Эскильд Бакке Ольсен, Петтер Вестерхейм, Ховар Сальстен, Ноа Стеен, Миккель Эби-Ольсен, Тинус Люк Коблар, Микаэль Брандсегг-Нюгор, Патрик Рёрбу Эльвсвеен, Якоб Берглунд.

Канада

Сборная Канады подходит к матчу за бронзовые медали после болезненного, но показательного полуфинала против Финляндии (2:4). По игре «кленовые листья» не уступили в активности — 29 бросков против 21, контроль темпа и большое количество моментов сохранялись на привычном уровне, однако реализация подвела. Ранее по турниру команда уверенно выиграла группу и выдала яркий четвертьфинал против США (4:0), где доминирование было выражено не только по счёту, но и по качеству игры — 34 сейва Джета Гривза стали отражением контроля над матчем. Ключевой ресурс Канады — глубина состава уровня НХЛ и высокая интенсивность атаки. Связка Сидни Кросби и Маклина Селебрини задаёт темп позиционных атак, а Дилан Козенс и Джон Таварес обеспечивают вторую волну давления. Команда стабильно генерирует высокий объём бросков (35+ за матч) и удерживает более 55% выигранных вбрасываний, что позволяет контролировать шайбу и навязывать сопернику игру без пауз. Даже при неудаче в полуфинале структура игры остаётся одной из самых мощных на турнире.

Норвегия

Сборная Норвегии уже превзошла ожидания, впервые в истории пробившись в топ-4 чемпионата мира. Команда Петтера Торесена прошла групповой этап уверенно, заняв второе место, а в четвертьфинале дисциплинированно обыграла Латвию (2:0), показав зрелую игру в обороне и грамотное управление темпом. Однако полуфинал против Швейцарии (0:6) стал холодным душем: 20 бросков в створ и всего 34% выигранных вбрасываний подчеркнули разницу в классе и физическом ресурсе. Главная особенность Норвегии — ограниченный атакующий потенциал при высокой организованности. Лидеры не смогли проявить себя против соперника топ-уровня, что сразу снизило вариативность в нападении. При этом команда заметно просела по бросковой активности в плей-офф, а дисциплина в полуфинале (14 минут штрафа) дополнительно осложнила игру. Вратарь Хенрик Хаукеланд после яркого четвертьфинала с Латвией не удержал высокий уровень, отразив лишь около 80% бросков.

Личные встречи

История противостояния полностью на стороне Канады: в пяти последних матчах — четыре победы и одна осечка в овертайме. Самая свежая встреча завершилась драматично — 6:5 в пользу канадцев, однако даже там «кленовые листья» имели преимущество по броскам (42) и контролю вбрасываний (62%).

