В финале чемпионата мира Швейцария встретится с Финляндией. Игра пройдет на «Свисс Лайф Арене» 31 мая. Начало матча — в 21:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Швейцария — Финляндия с коэффициентом для ставки за 2.33.

Швейцария

Путь к плей-офф: В семи матчах группового этапа Швейцария заработала 21 очко, закрепившись на 1-м месте в таблице и установив отрыв от 2-й Финляндии на 3 балла.

Последние матчи: На флажке общей стадии домашнего ЧМ Швейцария напихала 9 безответных шайб в ворота Венгрии (9:0) и обыграла Финляндию в битве лидеров (4:2).

В четвертьфинале команда Яна Кадьо добилась волевой победы над Швецией (3:1). В полуфинальном матче хозяева турнира не оставили шансов Норвегии (6:0).

Не сыграют: У Швейцарии потерь нет.

Состояние команды: Сборная Швейцарии твердо вцепилась в шанс выиграть золото на домашнем ЧМ и проделала легкий путь к третьему финалу подряд, не заметив последствий смены тренера за месяц до старта турнира.

К текущему моменту команда Яна Кадьо не проиграла ни в одном матче и пока ни разу не пропустила больше 2 голов за встречу. Всякий раз швейцарцы побеждали в основное время, а в семи случаях — забивали 4 шайбы или более.

Финляндия

Путь к плей-офф: В таблице группы А Финляндия прописалась на 2-й позиции с 18 очками на счету, на 3 зачетных балла отстав от 1-й Швейцарии.

Последние матчи: После разгрома Австрии в шестом туре группового этапа (5:2) Финляндия потерпела поражение от Швейцарии в битве лидеров (2:4).

В 1/4 финала команда Антти Пеннанена уверенно разобралась со сборной Чехии (4:1), тогда как в центральной полуфинальной встрече финны взяли верх над Канадой (4:2).

Не сыграют: Теуво Терявяйнен.

Состояние команды: По силе состава, качеству игры и на фоне олимпийской бронзы, добытой в феврале, Финляндия изначально рассматривалась как претендент на медали на ЧМ-2026.

В полной мере эта роль финнов была подтверждена в полуфинале. В девяти матчах команда Антти Пеннанена одержала восемь побед и только в одной встрече пропустила больше 2 голов.

Статистика для ставок

Швейцария не проигрывает на протяжении 10 матчей кряду

Швейцария не пропускала больше 1 гола в 6 матчах из 7 последних

Швейцария победила в 2 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швейцарии оценивается букмекерами в 2.33, ничья — в 3.94, а победа Финляндии — в 2.70.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.89, на тотал меньше 4.5 — за 1.91.

Прогноз: На групповом этапе Швейцария обыгрывала Финляндию и за счет этого опыта попытается установить второй победный результат, который позволит завоевать домашнее золото, закрепив прогресс, поделанный командой в последние годы.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч Швейцария — Финляндия принесёт прибыль 1330₽, общая выплата — 2330₽

Прогноз: Каждая встреча Швейцарии на этом ЧМ сопровождается высокой бросковой активностью и, как следствие, хорошей реализацией. В аналогичном ключе команда Яна Кадьо постарается провести и финал, в котором будет установлен «верхний» порог результативности.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч Швейцария — Финляндия принесёт прибыль 1280₽, общая выплата — 2280₽

