Яркая вспышка «Балтики» в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги моментально привлекла внимание к творцам успеха коллектива и, что логично, топ-клубы первенства принялись разбирать по частям механизм команды из Калининграда. Первым в списке «на выход» из стана балтийцев оказался центрбек Кевин Андраде, заключивший трудовое соглашение с чемпионом страны «Зенитом».

Билет из глубинки

Родившись в довольно криминальном департаменте Колумбии (город Кали), Андраде вместо уличных разборок отдал предпочтение баталиям на футбольном поле, поступив в академию местного клуба «Америка». За один из самых титулованных коллективов страны Кевин выступал на протяжении пяти лет, занимая различные амплуа — центрдефа, правого защитника и опорного полузащитника.

Немногим его карьерный отрезок в рядах «красных дьяволов» прервало турне в Аргентину, где он три месяца на правах аренды стажировался в стане «Платенсе», накопив в совокупности девять поединков и один забитый мяч. Перед переездом в Россию колумбиец полноценно обосновался в центре обороны, привыкнув действовать на месте левого ЦЗ в расстановке с четырьмя защитниками и надев футболку «Америки» сорок пять раз в календарном 2023 году.

Селекционная служба «Балтики» присмотрела фактурного исполнителя во время зимней паузы, заплатив клубу из Кали скромные 400 тысяч евро. Оказавшись на тонущем корабле калининградцев в розыгрыше чемпионата России 2023/2024, Андраде сходу забронировал за собой место в основном составе и перестроился на игру в три ЦЗ, которую облюбовал тогдашний главный наставник балтийцев Сергей Игнашевич.

Образовавшуюся связку Александр Жиров — Диего Луна — Кевин Андраде также следует отнести к виновникам резкого спада коллектива на финише, потерпевшего пять поражений в шести финальных турах РПЛ с общим счетом 7-13. Скрасить разочарование от вылета из элитного дивизиона триумфом в Кубке России не удалось — путь к заветной награде преградил «Зенит», склонивший часу весов в свою пользу 2:1.

Кевин Андраде fc-baltika.ru

Тотальная чистка после понижения в классе затронула как обойму команды, так и тренерский штаб, бразды правления которым в сентябре перенял Андрей Талалаев, однако Кевин адаптировался к новым реалиям и на побег из Калининграда не решился. Пересобранные 53-летним специалистом балтийцы прошли дистанцию Первой лиги практически без осечек, пропустив наименьшее количество мячей (18) в тридцати четырех турах первенства.

Если при Игнашевиче защита «Балтики» порой хандрила, то с назначением Талалаева, пропагандирующего, как и Сергей Николаевич, схемы с тремя ЦЗ (3-4-3 либо 3-4-2-1), преобразилась до неузнаваемости, в чем заслуга Натана Гассамы, Андраде и Сергея Варатынова. Колумбиец располагался между двумя коллегами по цеху, преуспевая в отборе игровой сфере и количестве заблокированных ударов соперников, и повысил свой авторитет в команде, удостоившись награждения капитанской повязкой.

Министр обороны Калининграда

Заработав путевку в Премьер-лигу, Андрей Викторович не стал изобретать велосипед и доверился проверенным исполнителям около собственных владений, что послужило прочным фундаментом для перформанса «Балтики» в летне-осенней части сезона. Голкипер калининградцев Максим Бориско всего семь раз вынимал мяч из сетки ворот в восемнадцати встречах, при этом дружина Талалаева преподнесла сюрприз всем конкурентам и всерьез претендовала на медали чемпионата России.

Тон в первой трети поля, помимо сверхнадежного 26-летнего воспитанника «Краснодара», задавал Андраде, который нередко служил неприступной крепостью для противостоящих оппонентов, заранее читая их намерения, словно открытую книгу. Согласно данным портала WhoScored средняя оценка Кевина за матч на просторах РПЛ составила 7.04, и его продвинутые метрики за девяносто минут выглядят следующим образом: 79.5% точных передач, 3.6 длинных диагоналей, 1.9 отборов, 5.7 выносов и 2 перехвата.

«Балтика» fc-baltika.ru

На обратной стороне медали обосновались проблемы колумбийца с дисциплиной, когда при плотной опеке нападающего он переходил грань дозволенного, за что арбитр награждал его предупреждениями (1.7 фолов в среднем за игру). Периодически горчичник перерастал в зажженный красный свет от рефери — дважды удалялся в противостояниях с московскими ЦСКА и «Локомотивом», пропускал встречи с «Пари НН» и «Сочи» из-за перебора желтых карточек.

Длительное время процент приносимой пользы команде перекрывал накопившиеся огрехи Кевина, которому Талалаев все спускал с рук и после отбытой дисквалификации сходу бросал центрбека в бой. Отдельную порцию аплодисментов Андраде заслужил за выездной спарринг против «Краснодара», где защитник спрятал себе в карман лучшего бомбардира РПЛ и одного из наиболее неудобных форвардов Джона Кордобу, который ушел с газона домашней арены без голевого свершения.

Чашу терпения Андрея Викторовича переполнило лишь удаление колумбийца в предпоследнем туре российского первенства — уже на двенадцатой минуте поединка с «Локомотивом» Кевин отправился отдыхать в подтрибунное помещение и получил от менеджера краткую характеристику своему поступку, как «чемоданное настроение». Наставник «Балтики» отметил, что в мыслях Андраде давно не с командой, и сожалел о таком эндшпиле карьеры 26-летнего центрдефа в Калининграде.

Латание потенциальных брешей

Действительно, Талалаев, как в воду глядел, и по окончании кампании 2025/2026 «Зенит» в излюбленной манере принялся собирать сливки в отечественных коллективах, переманив Кевина из стана балтийцев. «Сине-бело-голубые» положили на стол колумбийцу пятилетнее трудовое соглашение с заработной платой порядка 1 млн евро в год, в свою очередь, на счет «Балтики» зачислили 3,5 млн евро.

Андраде, естественно, принялся петь дифирамбы клубу с берегов Невы, вспомнив про близкое общение с экс-зенитовцем Матео Кассьеррой и признавшись, что с первого дня пребывания в России мечтал защищать цвета «Зенита». Теперь уроженец Кали намерен приложить все усилия, чтобы соответствовать требованиям санкт-петербуржцев, и готов поднять над головой чемпионский титул в составе «сине-бело-голубых».

Функционеры «Зенита» разыграли, пожалуй, самую оптимальную карту в свете возможного оттока профильных центральных защитников из Северной столицы — бразилец Нино рассматривает смену прописки по семейным обстоятельствам, так как хочет растить сына на родине, туман покрыл будущее в Санкт-Петербурге Страхини Эраковича, арендованного «Црвеной Звездой».

Чемпионы России пошли по пути наименьшего сопротивления и, имея в обойме качественного центрдефа с паспортом РФ в лице Игоря Дивеева, приобрели ему в пару легионера с солидным опытом выступлений как в Первой лиге, так и в РПЛ. Система «Балтики» подразумевала расстановку с тремя ЦЗ, в «Зените» с сохранением в тренерском кресле Сергея Семака таких новшеств не прогнозируется, поэтому Андраде необходимо вспоминать колумбийский этап и вновь приспосабливаться к 4-2-3-1.

Кевин Андраде fc-zenit.ru

Базовые навыки Кевина, занявшего пальму первенства в чемпионате России по количеству отборов, возвратам мяча и триумфам в персональных дуэлях, внушают оптимизм, что «сине-бело-голубые» попали в яблочко с его трансфером. Умеющий играть как в высоком прессинге, так и способный подстраховать партнера по команде, Андраде на несколько лет может зацементировать оборону «Зенита», если конечно Нино не сдаст обратно билет в Бразилию, тогда экс-защитнику «Балтики» грозит роль резервиста.