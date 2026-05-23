The Athletic рассказывает, как Пеп Гвардиола создавал свои лучшие команды в «Манчестер Сити».

Когда в 2016 году Пеп Гвардиола приехал в Манчестер, мало кто верил, что он задержится здесь до 2026-го. Десятилетний цикл казался немыслимым для тренера, который в «Барселоне» продлевал контракты строго на один год (и, похоже, пожалел, что остался на четвертый), а из «Баварии» ушел спустя всего три сезона.

Гвардиолу не воспринимали как строителя футбольных династий в духе сэра Алекса Фергюсона или Арсена Венгера. Его видели тактиком, максималистом, зацикленным на деталях, — специалистом, который приходит дать результат здесь и сейчас, а не закладывать фундамент на долгие годы.

На деле же Гвардиола до своего ухода, о котором уже объявлено официально, оставался главным долгожителем английского тренерского цеха. «Сити» всегда безоговорочно поддерживал его. В контексте его бесконечных побед это звучит странно, но когда в середине прошлого сезона Пеп столкнулся с первым в карьере по-настоящему серьезным кризисом, клуб отреагировал на это предложением нового контракта.

Сам Гвардиола тоже платил «Манчестер Сити» преданностью. Если работа в «Барселоне» и «Баварии» отнимала у него колоссальное количество нервных сил, то от времени, проведенного в Манчестере, он, кажется, получал искреннее удовольствие.

Главным следствием этого долголетия стало то, что мы смогли понаблюдать за эволюцией сразу нескольких успешных команд Гвардиолы. Если его «Барселона» и «Бавария» развивались плавно и непрерывно, то в «Сити» периоды его правления четко делились на отдельные эпохи. По сути, он создал три разные чемпионские команды.

Однако прежде чем выиграть Премьер-лигу, Гвардиоле пришлось адаптироваться. Сегодня его отрезок в Англии порой идеализируют, выставляя все так, будто он добился успеха мгновенно и перевернул английский футбол в первую же ночь. Это не совсем так. На первых порах Пеп действовал слишком радикально.

Его спорное решение расстаться с Джо Хартом в долгосрочной перспективе себя оправдало, но первый кандидат на замену — Клаудио Браво — со своей задачей не справился. При всей его культуре работы с мячом, Браво оказался не готов к жесткой силовой борьбе в Англии, да и процент отраженных ударов был откровенно слабым. Во второй половине сезона-2016/17 тренер и вовсе стал выпускать Вилли Кабальеро, который превосходил чилийца в антропометрии.

Гвардиоле также пришлось отказаться от ряда первоначальных идей. Он пробовал использовать нацеленного на атаку левого защитника Александра Коларова в центре обороны, требовал от имевшихся в составе крайних защитников смещаться в опорную зону при владении и отстранил от матчей Яя Туре. Ближе к концу первого сезона от сугубо созидательной схемы 4-3-3 пришлось отказаться. Гвардиола перешел на более сбалансированные 4-2-3-1 и вернул в состав Туре, поскольку ивуариец давал команде опыт и необходимую мощь, которой не хватало другим исполнителям.

Характерно, что именно тогда Гвардиола начал публично рассуждать о важности стандартов и подборов. Впоследствии английский футбол переймет многие идеи каталонца, но в тот первый год самому Гвардиоле пришлось подстраиваться под специфику Премьер-лиги.

2017–2019

Во втором и третьем сезонах Гвардиолы «Ман Сити» был великолепен. Укрепив оборону за счет уверенной игры голкипера Эдерсона, высочайшей скорости правого защитника Кайла Уокера и надежности центрбека Эмерика Ляпорта, Гвардиола смог со спокойной душой вернуться к своему «плану А» — насыщению средней линии техничными игроками, которые прежде крайне редко заглядывали в Англию.

Фернандиньо, который начинал в английском футболе как полузащитник box-to-box, а затем привык к более сдержанной роли в паре опорных, у Гвардиолы стал действовать в одиночку. Над ним располагался дуэт игроков, которых тренер переквалифицировал из классических «десяток» (или фланговых плеймейкеров) в «свободные восьмерки» — как назвал этот функционал Кевин Де Брёйне. Бельгиец отвечал за правый полуфланг, Давид Сильва — за левый. Действуя в совершенно разной манере (бельгиец полагался на мощь и радиоуправляемые кроссы, а испанец — на тонкое комбинационное взаимодействие), они фактически переосмыслили роль атакующего полузащитника. В отдельные моменты структура атаки «Сити» напоминала пятерку форвардов, при этом левый защитник обычно смещался в центр для контроля зоны.

«Манчестер Сити» растягивал чужую оборону эффективнее, чем едва ли не любая другая команда в истории футбола. Гвардиола пошел против моды на инвертированных вингеров и стал использовать Лероя Сане и Рахима Стерлинга на их родных флангах. Это заставляло крайних защитников соперника прижиматься к бровкам, из-за чего в полуфлангах возникали свободные зоны для врываний Де Брёйне и Сильвы. По вертикали же соперников разрывало умение Эдерсона отдавать передачи на 70–80 метров прямо на Серхио Агуэро: команды оказывались в ловушке, разрываясь между необходимостью прессинговать «Сити» при розыгрыше и страхом оставить пространство за спиной.

В сезоне-2017/18 «Сити» набрал рекордные 100 очков. В следующем чемпионате команда разменяла «всего» 98, но учитывая, что им пришлось сдерживать мощнейший натиск «Ливерпуля» (набравшего 97 очков), эта кампания получилась не менее грандиозной.

2020–2022

Сезон-2019/20 стал для «Ман Сити» переходным — команда финишировала второй, далеко отпустив «Ливерпуль». Однако затем последовало впечатляющее возвращение: «горожане» взяли титулы в сезонах-2020/21 и 2021/22. Первый золотой триумф дался легко и пришелся на специфический ковидный год без зрителей, а второй был добыт в очередной упорной борьбе против мощного «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Три эпохи Гвардиолы в Манчестере проще всего разделять по типу центрального нападающего. В период с 2017 по 2019 год у него был классический бомбардир в лице Серхио Агуэро, а Габриэл Жезус выступал качественным игроком подмены. При этом Пеп никогда не был в абсолютном восторге от Агуэро, поскольку аргентинец не давал нужного тренеру объема качественной игры в подыгрыше, из-за чего часто оставался на скамейке в важнейших матчах Лиги чемпионов. Поэтому, когда в сезоне-2020/21 из-за проблем со здоровьем Агуэро смог выйти в старте лишь в семи матчах, Гвардиола, похоже, даже с некоторым удовольствием принялся искать альтернативное решение.

Поначалу ставку сделали на Жезуса, но бразилец никогда не отличался сверхвысокой результативностью и периодически признавался, что ему комфортнее атаковать с правого фланга. До Рождества «Сити» лихорадило, но затем команда выдала мощнейший отрезок, играя фактически без классической «девятки». На острие поочередно выходили Ферран Торрес, Рияд Марез, Бернарду Силва, Илкай Гюндоган, Рахим Стерлинг, Кевин Де Брёйне и Фил Фоден. Последний, пожалуй, выдал лучший перформанс этой эпохи «Сити» в роли «ложной девятки», полностью затерзав оборону «Ливерпуля» в победном гостевом матче (4:1).

Стартовый состав «Сити» на финал Лиги чемпионов того сезона вошел в историю: Гвардиола не выпустил ни чистого опорника, ни номинального форварда. Гюндоган, ставший лучшим бомбардиром команды в АПЛ, в проигранном «Челси» матче выполнял функции самого глубокого полузащитника. Выше расположились Бернарду Силва, Фоден, Де Брёйне, Марез и Стерлинг. Фактически на поле одновременно вышли шесть атакующих хавбеков и вингеров.

В тот день выбор состава себя не оправдал. И все же этот матч наглядно продемонстрировал суть второй конфигурации «Сити» Гвардиолы, пусть даже остается вопросом, была ли она выбрана абсолютно осознанно. Тем же летом клуб пытался подписать Гарри Кейна, а затем Криштиану Роналду. Ни один трансфер не состоялся, и «Сити» продолжил играть без нападающего. В сезоне-2021/22 функции главного бомбардира взял на себя Де Брёйне, сменивший в этой роли Гюндогана, а команда вновь сдержала натиск «Ливерпуля» и защитила титул.

2022–2024

С 2022 года «Сити» обрел совершенно иную идентичность. Эрлинг Холанн был непохож ни на одного игрока, с кем Гвардиоле приходилось работать ранее — это типичный центральный нападающий, который контролирует штрафную площадь соперника.

Использовать Холанна в каком-либо ином качестве, кроме как на позиции классической «девятки», было невозможно. Он не опускался глубоко в оттяжку и никогда не смещался на фланг — даже ради тактического сюрприза против слабого крайнего защитника.

Вся игра команды теперь строилась вокруг него. «Сити» расстался с Габриэлом Жезусом и Рахимом Стерлингом — футболистами, которые давали объем беговой работы и завершали атаки, а не создавали их. Клубу требовались исполнители, нацеленные исключительно на обслуживание Холанна. Роль Де Брёйне изменилась кардинально. Если в предыдущем сезоне он преимущественно забивал сам (15 голов и 8 передач), то теперь вернулся к функциям чистого диспетчера (7 голов и 16 передач). Ровно половину этих ассистов бельгиец отдал на Холанна. Кроме того, если в прошлые годы он иногда действовал в левом полуфланге, то теперь играл почти исключительно в своей излюбленной зоне справа.

Не менее интересная метаморфоза произошла и в обороне. Проведя большую часть карьеры с нацеленными на атаку фланговыми защитниками или технически одаренными хавбеками, переквалифицированными в фулбеки для смещения в центр, Гвардиола внезапно стал одержим идеей использовать на флангах обороны профильных центрбеков. Йошко Гвардиол, Натан Аке и Мануэль Аканджи поочередно закрывали эти позиции. Каталонец буквально зациклился на игре один в один, начав рассуждать о футболе в терминах старой английской школы.

При этом игроком, поднимавшимся в полузащиту, стал Джон Стоунз, примеривший на себя весьма специфическую роль полусреднего. Обычно он формировал пару опорных рядом с Родри, хотя в финале Лиги чемпионов против «Интера» выдвигался еще выше, фактически выполняя функции «восьмерки». Эта конкретная задумка работала с переменным успехом: Стоунз часто оказывался свободным от опеки, но не всегда понимал, как распорядиться мячом между линиями. Тем не менее «Сити» довел дело до конца и в 2023 году выиграл свою первую Лигу чемпионов. Команда добилась этого во многом за счет усиления состава защитниками старой формации и классическим центрфорвардом. Разумеется, при сохранении тотального контроля над мячом.

В следующем сезоне рецепт успеха остался примерно тем же. Одним из самых красноречивых свидетельств доминирования Холанна в структуре «Сити» стала ситуация вокруг Хулиана Альвареса. Оптимальное место аргентинца тоже было на острие атаки, но эта позиция была железно занята. Гвардиола так отчаянно пытался найти Альваресу место в составе, что зачастую выпускал его в роли правой «восьмерки» в схеме 4-3-3. И это при том, что Альварес был основным центрфорвардом сборной Аргентины, выигравшей чемпионат мира в середине предыдущего сезона. Долгосрочным это решение стать не могло, и в конце сезона Хулиан покинул клуб, понимая, что не сможет полностью раскрыть свой потенциал, находясь за спиной Холанна.

Впрочем, для клуба это не стало трагедией — «Ман Сити» оформил четвертое чемпионство подряд. И именно этот момент казался идеальным для того, чтобы Гвардиола поставил точку. Он стал первым тренером в истории английского футбола, выигравшим четыре титула кряду. На его счету также были внутренний требл, «настоящий» требл и рекорд по набранным очкам. По сути, он прошел английский футбол до конца. Было бы здорово увидеть, как самый интригующий тренер своего поколения — а возможно, и всех времен — принимает новый вызов.

2024–2026

Вместо этого Гвардиола остался. Однако в условиях, когда вся игра была завязана на Холанне, пространство для тактических маневров и переформатирования команды оказалось ограниченным.

В середине сезона-2024/25, вскоре после того как Гвардиола продлил соглашение до 2027 года, Холанн подписал контракт до 2034-го. Соглашение на девять с половиной лет — почти невиданный до сих пор прецедент. Норвежец становился фундаментальной и неизменной фигурой в структуре «Сити».

И в этом отчасти крылась проблема. Раньше Гвардиола скептически относился к значимости чистокровных центрфорвардов вроде Холанна. Результативность норвежца поражает воображение — 112 мячей в 132 матчах Премьер-лиги.

Но вопрос о том, сделал ли он «Сити» сильнее как команду, остается открытым. В сезоне, предшествовавшем переходу Холанна, когда у «горожан» не было профильного нападающего, а лучшим бомбардиром с аккуратными 15 голами стал Де Брёйне, команда тем не менее наколотила 99 мячей в АПЛ.

С момента прихода Холанна результативность «Сити» по сезонам составляла 94, 96, 72 и сейчас, за один тур до финиша, — 76 мячей. Параллельно росло и число пропущенных голов: если перед подписанием норвежца команда пропустила всего 22 мяча, то затем статистика ухудшилась — 33, 34, 44 и снова 33. Очевидно, что прямая связь между центральным нападающим и надежностью обороны прослеживается редко, но с Холанном игра «Сити» стала более открытой, а в действиях пропало прежнее терпение.

Если вынести за скобки сумбурный дебютный сезон Пепа в Манчестере, последние два года стали худшими в его английской карьере. Разумеется, эта оценка дается через призму его же былых заоблачных стандартов.

В «Барселоне» и «Баварии» Гвардиола выиграл шесть из семи возможных внутренних титулов. Даже в его единственный условно «провальный» год (сезон-2011/12, когда Ла Лигу взял «Реал» Жозе Моуринью) «Барселона» оставалась великолепной командой, набравшей 91 очко.

В середине же прошлого сезона «Сити» представлял собой бесформенное зрелище: команда не понимала, как маскировать отсутствие травмированного Родри, и позволяла соперникам создавать у своих ворот больше, чем угрожала сама.

В нынешнем сезоне наметился определенный прогресс, и победы в обоих внутренних кубках точно не стоит обесценивать. К тому же, команда гарантированно финиширует второй.

Тем не менее кампания-2025/26 выглядела неубедительно. В какой-то момент казалось, что Гвардиола напрочь отказался от собственных догм, выпустив на поле сразу нескольких атакующих полузащитников со свободными ролями. В другой раз он почему-то решил, что Антуан Семеньо подходит на роль «десятки» лучше классических плеймейкеров. У него были отрезки очарования возможностями Райана Шерки, сменявшиеся периодами полного разочарования в игроке.

После Нового года «Сити» умудрился потерять очки в матчах против «Ноттингем Форест», «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» — трех клубов, боровшихся за выживание. Ничья с «Тоттенхэмом» вышла поразительной: ведя 2:0 к перерыву, хозяева поля довели ситуацию до того, что трибуны разрывались между желанием уйти со стадиона пораньше и требованием физически выставить Томаса Франка из клуба. Но «шпоры» совершили камбэк и вырвали одно очко. В январе «Сити» упустил преимущество в счете и проиграл «Челси», у которого на тот момент даже не было постоянного главного тренера, а затем разгромно проиграл «Манчестер Юнайтед», находившимся в аналогичном безвластии.

Кроме того, за доминирующим первым таймом на «Гудисон Парк» последовал провал во второй половине, когда «Сити» «горел» 1:3. Команда вырвала ничью (3:3), но именно эта осечка вернула инициативу в чемпионской гонке в руки «Арсенала».

По сравнению со всеми предыдущими командами Гвардиолы, этому «Сити» не хватает сыгранности и ментальных связей между игроками атаки, не хватает контроля над ходом матчей и тактической гибкости. Против Холанна никто не любит играть, это факт. Но когда у него случаются неудачные дни, взять на себя лидерство зачастую оказывается некому. Спустя 12 туров со старта нынешнего чемпионата на счету норвежца было 14 голов, в то время как ни один другой игрок «Сити» не забил больше одного мяча. Иронично, что вторым бомбардиром команды на тот момент являлся центральный защитник «Бернли» Максим Эстев, оформивший два автогола в матче, который «Сити» выиграл со счетом 5:1. Впоследствии перекос перестал быть столь радикальным, но общая тенденция сохранилась: игра «Сити» слишком часто сводилась к формуле «Либо Холанн, либо ничего». А это идет вразрез со всей философией Гвардиолы.

Хосеп Гвардиола построил в Манчестере три великие команды: образца 2017–2019, 2020–2022 и 2022–2024 годов. Создать четвертую ему так и не удалось. Для этого требовалась более глубокая коллективная эволюция, а не тотальная зависимость от одного, пусть и выдающегося, наконечника атак.