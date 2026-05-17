Проигранная конкуренция Сафонову, череда травм, утрата доверия Энрике, непопадание в заявку сборной Франции на ЧМ — такой выдалась кампания 2025/2026 Люки, ранее котировавшегося в качестве достойного сменщика Доннаруммы в стане парижан и потенциального первого номера «Les Bleus». Груз давления в «ПСЖ» превратился в неподъемную ношу для Шевалье, на перспективах которого в столичном клубе, похоже, следует поставить крест и реанимировать карьеру ему предстоит за пределами Парижа.

Переоцененный герой

С небес на землю Люка спустился всего за год, оставив пылиться на полке награду лучшего вратаря минувшего сезона Лиги 1 и смирившись с местом на скамейке запасных парижан, которым наверняка не стоит занести его трансфер себе в актив. Напомним, что за лакомый кусочек «ПСЖ» перевел на счет «Лилля» внушительную сумму в размере 40 млн евро, рассчитывая получить мгновенные дивиденды.

Люка ехал в столицу Франции с одной целью — заставить парижскую публику забыть Джанлуиджи Доннарумму, уехавшего покорять АПЛ в составе «Манчестер Сити», и коллекционировать титулы в статусе главного выбора Луиса Энрике. Изначально план удавалось воплотить в жизнь, когда Шевалье выиграл для «красно-синих» послематчевую серию пенальти в Суперкубке УЕФА против «Тоттенхэма», подняв над головой первый трофей в футболке «ПСЖ».

Гладко складывались его дела как в чемпионате Франции, так и в Лиге чемпионов, где он хоть и давал порой повод усомниться в собственной профпригодности (привозы с «Марселем», «Страсбуром» и «Спортингом»), тем не менее нередко оставлял ворота в неприкосновенности, — к примеру, в Лиге 1 за семнадцать поединков владения Люки распечатали всего тринадцать раз (показатель 0,76 пропущенных голов за матч). 56-летний наставник парижан ценил Шевалье за игру ногами и действия на ленточке, но регулярно напоминал, что в «ПСЖ» отсутствует иерархия голкиперов, поэтому тридцатый номер команды не застрахован от выпадения из состава.

Кардинальный поворот карьера Люки получила в феврале, когда восстановившийся от травмы руки Матвей Сафонов дождался шанса и перехватил эстафету у коллеги по цеху, усадив того на лавочку резервистов. Последний раз воспитанник академии «Лилля» фигурировал в списке стартовых одиннадцати 23 января, отстояв «на ноль» во встрече с «Осером», вслед за чем отошел на задний план.

Защищать соотечественника во французском медиапространстве принялись моментально — бывший менеджер сборной Франции Раймон Доменек заявил, что Сафонов не соответствует уровню Доннаруммы и ничем не превосходит Шевалье, заняв место в основе по умолчанию. Вторит ему экс-страж ворот «Монако» и «Ланса» Гийом Вармюз, акцентирующий внимание на том, что Люка технически сильнее Матвея, который «ничему больше не научится», и в перспективе именно за тридцатым номером будущее «ПСЖ».

Аналогичной точки зрения придерживается Бенуа Костиль, выступавший в свое время за «Бордо» и «Les Bleus», однако умалять заслуг Сафонова, исходя из демонстрируемых россиянином перформансов, он не стал.

Мы любим Люку, но Сафонов ничего не украл. Это выбор, продиктованный спортивными результатами, нравится нам это или нет. Это не значит, что Шевалье не станет номером один в будущем. Убежден, что «ПСЖ» верит в него. Бенуа Костиль Экс-голкипер сборной Франции

Бывший хавбек «трехцветных» Эммануэль Пети перед полуфиналом Лиги чемпионов против «Баварии» советовал Луису Энрике предоставлять больше практики Шевалье, чтобы тот не растерял психологическую устойчивость и концентрацию, в случае, если Сафонов травмируется в поединке с мюнхенцами. Судьба распорядилась так, что вышло все с точностью до наоборот, и в лазарет парижан отправился Люка, почувствовавший на тренировке дискомфорт в подколенном сухожилии, поэтому в период отдыха Матвея за сохранность владений «ПСЖ» отвечал 19-летний Ренато Марин.

Обоснованными нападки со стороны старой французской гвардии в адрес Сафонова никак не назовешь, и они более походят на обелении репутации Шевалье, терпящего фиаско в Париже. Люка стал для «ПСЖ» своего рода чемоданом без ручки — естественно, столь дорогостоящий актив не рационально держать в резерве, однако и компенсировать потраченные на него деньги не представляется возможным в свете блеклого сезона голкипера.

Апогеем катастрофы Шевалье послужило игнорирование его кандидатуры Дидье Дешамом в заявке сборной Франции на предстоящий чемпионат мира, в которую 57-летний специалист включил Майка Меньяна из «Милана», Бриса Самбу из «Ренна» и Робена Риссера из «Ланса». Сенсационный вызов вратаря «кроваво-золотых» французский тренер объяснил тем, что третьему стражу ворот отводится особая роль, и проведший с энтузиазмом сезон Риссер идеально подходит для нее.

Затянувшаяся черная полоса может оказаться поворотным моментом в будущем Люки и способна как надломить голкипера, который снизит собственную планку и больше никогда не покорит топ-клуб, так и заставит его сделать шаг назад, чтобы вернуться на хай-класс уровень гораздо подготовленнее и морально, и физически.

Выход из тени

Приятный сюрприз для российской общественности преподнес Матвей, долго сидевший за спиной у Доннаруммы и Шевалье, — многие в такой ситуации опустили руки, но 27-летний воспитанник «Краснодара» не устраивал истерик Луису Энрике и продолжал методично работать, чтобы в один миг хладнокровно отвоевать место под солнцем в «ПСЖ». Авансов ему в столице Франции добавила фантастическая серия одиннадцатиметровых в Межконтинентальном кубке ФИФА против «Фламенго», когда Сафонов нивелировал сразу четыре попытки в исполнении игроков «красно-черных».

Согласно данным портала Opta россиянин статистически превосходит француза сразу в нескольких компонентах: показатель сейвов (73,9% против 71,7% в Лиге 1 и 72,7% против 47,4% в ЛЧ), количеству отраженных ударов (34 против 33 в Лиге 1 и 32 против 9 в ЛЧ) и предотвращенным голам xGP (1,2 против 0,4 в Лиге 1 и 0,8 против -1,8 в ЛЧ). Без пятен на солнце, конечно, не обходится, и ляпы, как во встрече с «Тулузой», присутствуют, тем не менее число спасений Сафонова склоняет чашу весов в его пользу.

Матвей, комментируя выигранную у Шевалье конкуренцию, отметил, что в этом ему помогло профессиональное отношение к делу, — усердный труд и отказ смириться со складывающимися не по его сценарию событиями позволили голкиперу перевернуть все с ног на голову. Образцово-показательная игра Сафонова в матче с «Лансом», за которую он удостоился оценки 9 по десятибалльной шкале от L’Equipe, поспособствовала завоеванию парижанами очередного чемпионского титула.

Фирменные выносы Матвея в аут во встрече против «Баварии» заслужили отдельного разбора от аналитиков, посчитавших, что таким образом тридцать девятый номер парижан выполнял тренерскую установку Энрике, изобретшего своеобразный барьер от быстрых атак подопечных Венсана Компани. Один «ушастый» трофей в коллекции россиянина имеется, однако в прошлой кампании Сафонов приложил минимум усилий к триумфу «ПСЖ» в ЛЧ, теперь ему выпала возможность повторить успех в ранге основного стража ворот.

Welcome to London

Под крышей стадиона «Парк де Пренс» двум амбициозным вратарям стало слишком тесно, и если раньше в ссылку из Парижа отправляли Матвея, то сейчас серьезно пошатнулись позиции Люки, которому никто не гарантирует статус первого номера в следующем розыгрыше. Спад в игровой форме Шевалье сходу отразился на его рыночной стоимости, снизившейся по информации портала Тransfermarkt на 10 млн евро (с 40 млн евро до 30 млн евро).

Стоящий на распутье «Челси» определился с именем главного наставника, доверив должность Хаби Алонсо, уставшему от кипящего котла в мадридском «Реале». Полномочия испанца не ограничиваются только тренерской работой — по сообщениям СМИ он удостоился поста менеджера и будет иметь рычаги влияния на трансферную политику клуба, решая вопросы относительно потенциальных приобретений и продаж.

Список действующих исполнителей «аристократов», которым Алонсо укажет на дверь, может пополнить голкипер Роберт Санчес, постоянно подвергающийся критике. Экс-игрок «Челси» и сборной Франции Марсель Десайи считает, что лондонцы срочно нуждаются в более надежном страже ворот, ведь испанец, откровенно, не дотягивает до необходимого уровня. Хаби, приветствующий розыгрыш комбинаций в короткий пас, начиная от собственной штрафной площади, вполне способен рассмотреть кандидатуру хорошо действующего ногами Шевалье, как одну из опор долгосрочного проекта.

Кроме английского курса, Люку также сватают обратно в родную гавань — «Лилль», в структуре которого он пребывал с 2014 года. «Догам», безусловно, не удовлетворить финансовые запросы «ПСЖ», и они рассчитывают лишь на годичную аренду, чтобы помочь своему проспекту выбраться из эмоциональной ямы и восстановить его уверенность.