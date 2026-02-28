GOAL рассказывает, как бразильский подросток взлетел после ЧМ U-17, получил прозвище «Холанн из Сертана» и наметил путь к Европе.

Говорят, со своими кумирами лучше не встречаться вживую, но юный бразильский вундеркинд Делл с этим утверждением точно не согласен. Нападающий клуба «Баия» и сборной Бразилии U‑17 боготворит Эрлинга Холанна с самого детства. Можно представить его эмоции, когда однажды на тренировке он получил видеообращение от форварда «Манчестер Сити».

Говоря на своем лучшем португальском после короткого урока от партнера по команде Савиньо, Холанн произнес: «Делл, приглашаю тебя на матч на "Этихад"».

Сияя от радости, Делл ответил: «Холанн, если ты меня приглашаешь — я обязательно приеду. Не могу дождаться, когда увижу, как ты забиваешь много голов, и смогу у тебя поучиться». В завершение подросток повторил знаменитую «позу лотоса» своего кумира.

Делл globallookpress.com

Учиться у Холанна Делл начал задолго до этого. Когда норвежец взлетел на вершину мирового футбола, бразилец как раз входил в подростковый возраст — и естественно равнялся на игрока, который стал эталоном современного нападающего.

Когда же Делл начал стремительно заявлять о себе благодаря феноменальной результативности на юношеском уровне, сравнения с кумиром появились почти мгновенно. Его прозвали «Холанном из Сертана», а Савиньо представил его самому норвежцу как «бразильского Холанна».

С чего всё началось

Делл, полное имя — Вендерсон Вандерлей Сантос де Мело, родился в июне 2008 года в городе Эстансия, расположенном в штате Сержипи на северо-востоке Бразилии. Сержипи — один из самых маленьких штатов страны, известный своими обширными саваннами, поэтому Делла нередко называют уроженцем «дикой глубинки».

Делл globallookpress.com

Поскольку местный клуб выступал лишь в Серии D, ближайшей серьезной командой, где юный форвард мог развивать свой талант, стала «Баия» — постоянный участник высшего дивизиона страны и клуб, в котором начинал карьеру Дани Алвес.

Делл присоединился к «Баии» в 2020 году, а по-настоящему заявил о себе в 2023-м, выступая за команду U-17, несмотря на то что ему было всего 14 лет: в 34 матчах он забил впечатляющие 40 мячей.

Именно тогда его впервые начали сравнивать с Эрлингом Холанном, который в тот период проводил свой дебютный сезон в составе «Манчестер Сити». Норвежец переписал историю английской Премьер-лиги, установив рекорд по числу голов за один сезон и оформив требл — победы в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов.

Большой прорыв

Голевая феерия Делла в составе «Баии» открыла ему дорогу в сборную Бразилии U-17 на чемпионат Южной Америки‑2025. Там он забил единственный мяч в полуфинале против Чили, а в финале с Колумбией хладнокровно реализовал решающий пенальти в серии.

Делл globallookpress.com

Покорив континент, он нацелился на мировой уровень — и на ноябрьском чемпионате мира U-17 в Катаре полностью оправдал ожидания.

Делл начал турнир с двух голов с близкой дистанции в разгроме Гондураса со счетом 7:0, а затем спас бразильцев в матче с Замбией, мощно пробив головой и вырвав ничью 1:1.

По-настоящему он раскрылся в четвертьфинале против Марокко. Сначала открыл счет изящным ударом в одно касание в штрафной, а затем, когда казалось, что команды уйдут в дополнительное время — вырвал победу на пятой компенсированной минуте. Гол настоящего форварда: принял мяч грудью, обыграл вратаря и отправил его в пустые ворота.

Делл (слева) globallookpress.com

В полуфинале Бразилия уступила Португалии в серии пенальти, а затем проиграла матч за третье место Австрии — тоже по ударам с точки. Но Делл завершил турнир с высоко поднятой головой: оба своих пенальти он реализовал, а по итогам чемпионата стал третьим бомбардиром.

Как идут дела сейчас

После возвращения из Катара Делл начал пробиваться в основную команду «Баии». В начале 2026 года он провел девять матчей в чемпионате штата, забил четыре гола, включая единственный гол в победной игре с принципиальным соперником «Виторией», и помог клубу завоевать титул.

Делл (справа) globallookpress.com

Позже он дважды выходил на замену в Серии A, но развить успех пока не получалось. Во второй игре, против «Флуминенсе», он был удален уже через девять минут после выхода на поле: в борьбе за верховой мяч нападающий ударил защитника по лицу.

Впрочем, до конца сезона у него еще будет немало возможностей проявить себя, ведь «Баия» также выступает в Кубке Либертадорес-2026.

Главные сильные стороны

Главные козыри Делла — взрывная скорость и хладнокровие у ворот. Он одержим единственной целью — отправить мяч в сетку, и ему не важно, каким способом это произойдет: будь то самый «грязный» добивающий удар с пары метров или даже подправленный в ворота выстрел партнера, как это было в матче против Гондураса на ЧМ U-17

Делл globallookpress.com

В прошлом месяце главный тренер «Баии» Рожерио Сени охарактеризовал Делла как «игрока с высокой физической интенсивностью и отличной подвижностью», добавив: «Он невероятно предан делу, оправдывает ожидания и получит еще немало шансов проявить себя».

Зоны для роста

Главный тренер Рожерио Сени признает, что Делл пока не тот нападающий, который активно атакует свободные зоны. И если говорить о главном недостатке его игры, то он чаще выжидает, надеясь, что момент сам найдет его, вместо того, чтобы брать инициативу на себя и создавать возможности собственными действиями.

Новый Эрлинг Холанн?

Сам Делл спокойно относится к сравнениям с Эрлингом Холанном, хотя по габаритам они совсем разные: норвежец — 193 см, бразилец — всего 175.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Холанн — футболист, на которого я равняюсь больше всего. При любой возможности стараюсь смотреть его матчи и видео, наблюдаю за его поведением и на поле, и вне его. Изучаю, как он выбирает позицию и двигается в штрафной. Мне нравится это прозвище, потому что я действительно им восхищаюсь — я уже к нему привык. Делл нападающий «Баии»

В интервью ESPN Brasil во время чемпионата мира U-17 он добавил: «Я очень рад этому прозвищу. Холанн вдохновляет многих. Думаю, мои движения чем‑то похожи на его. У меня есть и другие ориентиры, помимо Холанна мне всегда нравился нападающий "Аль-Хиляля" Маркос Леонардо, воспитанник "Сантоса". Я всегда следил за ним еще с академии. Мне нравится смотреть, как он играет».

Впрочем, более скромные габариты делают Делла по стилю ближе к таким центральным нападающим, как аргентинцы Серхио Агуэро и Хулиан Альварес или юный бразильский талант Эндрик.

Что дальше?

После яркого выступления на чемпионате мира U-17 Деллу предстоит самое сложное испытание для любого перспективного игрока — полноценный переход во взрослый футбол.

Как и многие молодые бразильцы, он мечтает о Европе, но прежде 17-летнему форварду необходимо максимально использовать каждый шанс в Серии A и Кубке Либертадорес, чтобы быть готовым к переезду на другой континент.

Делл globallookpress.com

Впрочем, мало кто сомневается, что в итоге Делл окажется в одном из ведущих европейских клубов. Его интересы представляет известный бразильский агент Джулиано Бертолуччи, среди клиентов которого — Габриэл Магальяйнс, Маркиньос, Бруно Гимарайнс и Матеус Кунья, а также многие другие.