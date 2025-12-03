ESPN составил список игроков, которые быстрее всех достигли отметки в 100 голов в АПЛ.

Это вряд ли станет откровением для кого-то, но нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн по-прежнему впечатляет своей результативностью. С момента перехода в клуб в 2022 году он штампует голы с поистине невероятной скоростью.

Норвежец с первых же матчей в Англии взялся за дело так рьяно, что один рекорд за другим начал уходить в прошлое. Ко встрече против «Фулхэма» во вторник 25-летний форвард уже имел на счету 143 гола в 164 матчах за «Сити» во всех турнирах — статистика, которая сама говорит за себя.

Ранее Холанн стал самым быстрым игроком в истории Премьер-лиги, достигшим отметки в 50 голов — ему потребовалось всего 48 матчей. Он побил прежнее достижение с запасом в 17 игр, и с тех пор не снижает оборотов, уверенно двигаясь к очередным историческим цифрам.

На 17-й минуте матча на «Крейвен Коттедж» феноменальный форвард снова вошел в историю: его гол стал сотым в Премьер-лиге. Холанн достиг трехзначной отметки быстрее любого другого игрока в истории турнира — всего за 111 матчей.

Он вновь с большим запасом превзошел прежний рекорд, принадлежавший легенде АПЛ и лучшему бомбардиру в истории лиги Алану Ширеру, который держался почти три десятилетия.

Теперь Холанн уверенно возглавляет топ-10 самых быстрых авторов ста голов в Премьер-лиге.

10. Майкл Оуэн и Энди Коул (100 голов за 185 матчей)

На двоих Оуэн и Коул забили 337 голов в Премьер-лиге — оба прославились отменным голевым чутьем и хладнокровием перед воротами. Однако путь к первой сотне у каждого из них был, мягко говоря, размеренным — по крайней мере, если сравнивать с беспощадным темпом Холанна.

Энди Коул globallookpress.com

Коул, к слову, владел прежним рекордом скорости достижения отметки в 50 голов: ему понадобилось 65 матчей. Но Холанн превзошел это достижение, забив свой 50-й мяч уже в 48-й игре АПЛ — в ноябре 2023 года, открыв счет в матче против «Ливерпуля».

9. Лес Фердинанд (178 матчей)

Сверстник и партнер Алана Ширера по «Ньюкаслу» середины 1990-х, Фердинанд забил 149 голов в Премьер-лиге.

Лес Фердинанд globallookpress.com

Это результат его ярких периодов в «Куинз Парк Рейнджерс», «Ньюкасле» и «Тоттенхэме». Позже он добавил еще несколько мячей в «Вест Хэме», «Лестере» и «Болтоне», за который отличился один раз в последней дюжине матчей элитного дивизиона в своей карьере.

8. Робби Фаулер (175 матчей)

Легенда «Ливерпуля» Робби Фаулер забил 163 гола в Премьер-лиге, и первые 120 пришлись на его первый, самый успешный и горячо любимый болельщиками девятилетний период в клубе.

Робби Фаулер globallookpress.com

Сотый гол в элите он забил за «красных» в матче против «Саутгемптона» в сезоне 1999/00. Впрочем, сам сезон стал для Фаулера крайне трудным: из-за постоянных травм он провел всего 14 матчей (лишь семь в старте) и забил лишь трижды.

7. Иан Райт (173 матча)

В дебютном сезоне за «Арсенал» в старом Первом дивизионе Райт забил 24 мяча в 30 встречах и сохранил результативность после образования Премьер-лиги. В ее рамках он отличился 104 раза в 191 матче за «канониров».

Иан Райт globallookpress.com

Любимец болельщиков оформил свой сотый гол в сентябре 1997 года, сделав хет-трик в ворота «Болтона» на «Хайбери». Тот вечер запомнился не только тремя мячами, но и историческим моментом: Райт превзошел рекорд Клиффа Бастина и стал лучшим бомбардиром «Арсенала» всех времен.

В порыве эмоций он показал майку с цифрой «179», но сделал это на один гол раньше — тогда он лишь сравнялся с Бастином, а не обошел его.

6. Мохаммед Салах (162 матча)

Первые шаги Салаха в АПЛ были скромными: за полтора года в «Челси» он забил всего дважды в 13 матчах. Но с возвращением в Англию в сезоне 2017/18, уже в составе «Ливерпуля», египтянин взорвал лигу невероятной результативностью.

Мохаммед Салах globallookpress.com

Он едва не достиг сотни голов всего за четыре сезона на «Энфилде», но завершил кампанию 2020/21 с 97 мячами — всего в шаге от заветной отметки. К счастью, в следующем сезоне Салаху понадобилось лишь четыре тура, чтобы забить еще три гола и довести свой счет до трехзначного.

Юбилейным стал точный удар в сентябре 2021 года на «Элланд Роуд» в матче с «Лидсом», завершившемся уверенной победой «Ливерпуля» со счетом 3:0.

Сегодня четырехкратный обладатель «Золотой бутсы» имеет на счету 190 голов в 311 матчах Премьер-лиги и занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров турнира за всю историю.

5. Тьерри Анри (160 матчей)

Старт Анри в Премьер-лиге вышел нервным: в сезоне 1999/00 он забил лишь один гол в первых 12 матчах за «Арсенал», и многие сомневались, оправдано ли решение Арсена Венгера заплатить за него 11 миллионов фунтов.

Тьерри Анри globallookpress.com

Все изменилось в конце ноября, когда француз оформил дубль в игре против «Дерби Каунти» — и после этого ворота соперников будто открылись настежь. Изящный форвард сборной Франции забил по 17 голов в двух первых сезонах на «Хайбери», затем по 24 — в следующих двух.

Вполне символично, что его сотый гол в Премьер-лиге пришелся на сезон легендарных «непобедимых» 2003/04, когда «Арсенал» выиграл титул, не проиграв ни одного матча. Этот момент окончательно закрепил статус Анри как одного из величайших игроков в истории английского футбола.

4. Серхио Агуэро (147 матчей)

Агуэро начал выступления за «Манчестер Сити» именно так, как и должен был суперфорвард: восемь голов в первых пяти матчах Премьер-лиги после перехода из «Атлетико» летом 2011 года задали тон всей его эпохе в клубе.

Серхио Агуэро globallookpress.com

Его результативность стала ключевым фактором стремительного взлета «Сити» в эпоху нового владельца из Абу-Даби, когда клуб почти мгновенно превратился в гегемона английского футбола. Уже в дебютном сезоне Агуэро подарил болельщикам один из самых драматичных моментов в истории АПЛ — его гол в компенсированное время принес «Манчестер Сити» первый чемпионский титул.

Свою сотню голов в Премьер-лиге Агуэро оформил всего в 147 матчах — тогда это был второй результат в истории (после Ширера). Юбилейным стал точный удар головой в ворота «Ньюкасла» в концовке сезона 2015/16.

3. Гарри Кейн (141 матч)

Поначалу Кейн продвигался к рекордам не так стремительно: ему потребовалось 90 матчей, чтобы забить первые 50 голов в Премьер-лиге — на 42 игры больше, чем Холанну. Однако с сезона 2014/15 экс-форвард «Тоттенхэма» включил турборежим и начал забивать с тем темпом, который не снижается и по сей день.

Гарри Кейн globallookpress.com

Вторые 50 мячей он оформил уже всего за 51 игру, а сотый гол в АПЛ забил в апреле 2020 года, реализовав пенальти в матче против «Ливерпуля» (2:2).

Сегодня Кейн с тем же азартом выступает за «Баварию», но его наследие в Англии остается уникальным: он один из трех игроков, преодолевших отметку в 200 голов в АПЛ. На его счету 213 мячей, и это второй результат в истории турнира — уступает он лишь Алану Ширеру.

2. Алан Ширер (124 матча)

Один из самых известных и результативных форвардов в истории премьер-лиги. В сезоне‑1994/95 Ширер привел «Блэкберн» к чемпионскому титулу и установил уникальное достижение — три сезона подряд забивал более 30 голов. Свою сотню он оформил уже в декабре 1995‑го, отличившись в победном матче против «Тоттенхэма» (2:1).

Алан Ширер globallookpress.com

После этого Ширер добавил еще 12 голов за «Блэкберн», а затем летом 1996 года перешел в «Ньюкасл» за рекордные по тем временам 15 миллионов фунтов. В родном клубе он забил еще 148 голов в 303 матчах и стал абсолютным рекордсменом Премьер-лиги. Его достижение — 260 голов — держится с 2006 года и до сих пор выглядит недосягаемым.

1. Эрлинг Холанн (111 матчей)

Еще недавно казалось невероятным, что рекорды Алана Ширера в Премьер-лиге когда‑нибудь окажутся под угрозой. Но Холанн демонстрирует, что именно он может стать тем уникальным нападающим, способным переписать историю.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Рекорд Ширера по скорости достижения отметки в 100 голов держался 30 лет, пока Холанн не появился в Англии и не разрушил его в пух и прах — норвежец затратил на это на 13 матчей меньше. Уже сейчас практически не вызывает сомнений, что в своем четвертом сезоне в АПЛ он возьмет третью «Золотую бутсу».

Конечно, впереди еще долгий путь: чтобы догнать Ширера по общему количеству голов, Холанну предстоит преодолеть цифру в 260 мячей, которых англичанин достиг за «Блэкберн» и «Ньюкасл» в период с 1992 по 2006 год. Кроме того, впереди у норвежца еще 33 игрока, забивших в Премьер-лиге больше, чем он, и многих из них мы уже встретили в этом рейтинге.

Тем не менее, учитывая нынешнюю результативность Холанна — 0,9 гола за матч в премьер-лиге с момента его перехода в «Сити» летом 2022‑го, возможно, ждать нового рекордсмена придется недолго.